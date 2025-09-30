メインコンテンツへスキップ
Splashtop
ログイン無料トライアル
+1.408.886.7177無料トライアル
Splashtop reviews of the week logo with IT technicians in background

Splashtop リモートアクセス Reviews of the Week - August 12, 2019

Splashtop Team
所要時間 2分
更新済み
Splashtop を使い始める
最高評価のリモートアクセス、リモートサポート、エンドポイント管理ソリューション。
無料トライアル

こちらは2019年8月12日の週のSplashtopレビューのトップです。Splashtopは高評価のベストインクラスのリモートデスクトップとリモートサポートソリューションを提供しています。

毎週、SplashtopユーザーからSplashtopをどれだけ愛用しているかについての声を聞きます。Check out the top reviews from this past week and keep on reading to 詳細はこちら about Splashtop’s リモートアクセス solutions and to get started today.

今週のレビュー

Splashtop Business Accessのレビュー

「Splashtopは、ノートパソコンでリモート作業をする際にデスクトップへの迅速なアクセスを可能にします。[Splashtopの]親切なカスタマーサービスに連絡するのは簡単でした。SplashtopはLogMeInと比較して非常にお得です。私のデスクトップには2つのモニターがあり、Splashtopはモニター間の切り替えや、1つの画面で両方を並べて表示するオプションを提供しています。」

- マルコムT

Splashtop Business Accessの評価とレビューをもっと見る

Splashtop リモートサポートレビュー

「私は複数のオフィスでのクライアントのリモートサポートのためにSplashtopに切り替えました。私は長年LogMeInのユーザーでしたが、彼らの製品の価格に見合わなくなりました。移行はスムーズで、Splashtopの使いやすさは素晴らしいです”

- ゲオルガンヌS

Splashtop リモートサポートの評価とレビューをもっと見る

Splashtop リモートサポートレビュー

「Splashtopを選んだ主な理由は、Android/iOSデバイスを表示および制御できる機能です。その機能と無人アクセス:機能をデスクトップコンピュータで使っていて、どちらも初日から問題なく動作しています。

- ジェイクS

Splashtop リモートサポートの評価とレビューをもっと見る

Splashtopを試してみたいですか？

Splashtopがなぜ顧客に愛されているのか、自分で確認してください。詳細はこちら about which Splashtop solution is best for you.14日間の無料トライアルでいつでも無料で始められます。クレジットカードやコミットメントは必要ありません。

Computer and Mobile Device Icon

Splashtop リモートアクセス: ビジネスプロフェッショナルや小規模チーム向けで、コンピュータへのリモートアクセスを希望する方に最適です。無料トライアル

Remote access two computers connecting icon

SRS Premium: MSPやITチームがユーザーのコンピュータに無人リモートアクセスしてリモートサポートを提供するための最良の価値、高性能、ユーザーフレンドリーな代替品です。

Splashtop SOS Icon

Splashtop リモートサポート: for IT, support, and help desk teams who need an attended, quick support solution to provide on-demand リモートサポート to their users’ devices. 無料トライアル

すべてのSplashtopソリューションを見る

今すぐ始めましょう!
Splashtop の無料トライアルを開始する
無料トライアル

共有する
RSSフィード購読する

関連コンテンツ

Strobel Energy Group facility at night
IT&ヘルプデスクリモートサポート

Strobel Energy グループが LogMeIn Central を捨てて救われた方法

詳細はこちら
EPAD Business IT logo
MSPの

EPAD ITが250台のコンピュータをLogMeInからSplashtopに移行した方法

詳細はこちら
Media professionals remotely accessing radio stations with low latency and 4K resolution
リモートワーク

COVID-19の中でリモート放送ニュースルームを作成

詳細はこちら
Two individuals with headphones on giving a thumbs up in approval of Splashtop's software on a podcast
リモートワーク

メディアとエンターテインメント企業はSplashtopを大絶賛

詳細はこちら
すべてのブログを見る
Splashtop の最新ニュースを入手する
AICPA SOC icon
著作権 © 2025 Splashtop Inc.全著作権所有。 すべての$価格は米ドルで表示されます。