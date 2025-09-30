こちらは2019年8月12日の週のSplashtopレビューのトップです。Splashtopは高評価のベストインクラスのリモートデスクトップとリモートサポートソリューションを提供しています。
毎週、SplashtopユーザーからSplashtopをどれだけ愛用しているかについての声を聞きます。Check out the top reviews from this past week and keep on reading to 詳細はこちら about Splashtop’s リモートアクセス solutions and to get started today.
今週のレビュー
Splashtop Business Accessのレビュー
「Splashtopは、ノートパソコンでリモート作業をする際にデスクトップへの迅速なアクセスを可能にします。[Splashtopの]親切なカスタマーサービスに連絡するのは簡単でした。SplashtopはLogMeInと比較して非常にお得です。私のデスクトップには2つのモニターがあり、Splashtopはモニター間の切り替えや、1つの画面で両方を並べて表示するオプションを提供しています。」
- マルコムT
Splashtop リモートサポートレビュー
「私は複数のオフィスでのクライアントのリモートサポートのためにSplashtopに切り替えました。私は長年LogMeInのユーザーでしたが、彼らの製品の価格に見合わなくなりました。移行はスムーズで、Splashtopの使いやすさは素晴らし��いです”
- ゲオルガンヌS
Splashtop リモートサポートレビュー
「Splashtopを選んだ主な理由は、Android/iOSデバイスを表示および制御できる機能です。その機能と無人アクセス:機能をデスクトップコンピュータで使っていて、どちらも初日から問題なく動作しています。
- ジェイクS
Splashtopを試してみたいですか？
Splashtopがなぜ顧客に愛されているのか、自分で確認してください。詳細はこちら about which Splashtop solution is best for you.14日間の無料トライアルでいつでも無料で始められます。クレジットカードやコミットメントは必要ありません。
Splashtop リモートアクセス: ビジネスプロフェッショナルや小規模チーム向けで、コンピュータへのリモートアクセスを希望する方に最適です。無料トライアル
SRS Premium: MSPやITチームがユーザーのコンピュータに無人リモートアクセスしてリモートサポートを提供するための最良の価値、高性能、ユーザーフレンドリーな代替品です。
Splashtop リモートサポート: for IT, support, and help desk teams who need an attended, quick support solution to provide on-demand リモートサポート to their users’ devices. 無料トライアル