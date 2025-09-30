HCS Computer Solutionsは、重要な政府機関で450以上のエンドポイントをサービスするMSPであり、エンドポイントの監視と管理のためにSplashtop リモートサポート Premiumを選択しました。
リモートアクセス、監視、管理のためのより良いツールを必要としているMSPですか？
もしそうなら、あなたは一人ではありません。
クライアントは、ITインフラストラクチャを最高の状態で維持することを期待しています。複数のクライアントが異なる場所に分散している場合、エンドポイントの管理が難しくなることがあります。リモートアクセスソフトウェアとRMMは、MSPがどこからでもいつでもクライアントにアクセスしサポートするために必要なツールを提供します。
MSPにとって適切なソリューションを見つけることはしばしば課題です。障害にはしばしば以下が含まれます：
RMMとリモートアクセス製品が高すぎる
これは、価格のためにスケールできない小規模から中規模のMSPにとって困難です。
正しい機能が得られない
一部の製品には必要なツールがすべて揃っていない場合があり、他の製品は多すぎて、製品が高価で使いにくくなります。
製品が信頼性やセキュリティに欠ける
管理されたデバイスにアクセスする必要があるとき、遅延や接続の切断は避けたいものです。さらに、MSPは使用しているソフトウェアが自分たちのデータとクライアントのデータを安全に保つことを確認する必要があります。
HCS Computer Solutions
ミズーリ州ワルソーに拠点を置くHCS Computer Solutionsは、主要な医療センター、郡および市の政府機関、911コールセンターを含むクライアントのために450以上のエンドポイントを管理するMSPです。彼らはわずか2人の内部IT技術者で全てのエンドポイントを管理しています。
HCS Computer Solutionsのクライアントの性質を考えると、彼らがエンドポイントを積極的に監視し、問題が発生したときに迅速にヘルプデスクサポートを提供することが重要です。
必要なすべてのツールを最良の価値で提供する信頼できるソリューションを得るために、HCS Computer SolutionsはSplashtop リモートサポート Premiumに目を向けました。
ケーススタディ – このMSPがSplashtopリモートサポートをどのように活用しているか
In this case study, we outline HCS Computer Solutions’ business, what Splashtop リモートサポート Premium is, and how the company has benefitted from using Splashtop.ハイライトには以下が含まれます:
リモート管理機能には、HCS Computer Solutionsがエンドポイントを積極的に更新および管理するのに役立つ、設定可能なアラートやWindows Update Managementなどがあります。
コンピュータやサーバーへの無人リモートアクセスにより、エンドユーザーが不在のときでも、朝や夜にチケットに対応するために簡単に接続できます。
Splashtopの低価格のおかげで、年間サブスクリプションコストで数千ドルの節約が可能です。
「Splashtopの価格設定のおかげで、HCSはより多くの人を参加させることができます。LogMeInをやめたとき、年間約2,500ドルを節約できたので、ストリーマーを設置し、継続的に維持し、契約に追加できるクライアントの数が増えました。」– Henry Starcher, オーナー, HCS Computer Solutions
ケーススタディを読むことで、HCS Computer SolutionsがSplashtopを愛用する理由を詳細はこちらできます。
About Splashtop リモートサポート
Splashtop リモートサポートは、管理されたコンピュータやサーバーへの無人アクセスが必要なITやMSP向けのコスト効率の良いリモートアクセスツールです。これは、BeyondTrust リモートサポート（旧Bomgar）やLogMeIn Centralのような高価なリモートアクセス/サポート製品の素晴らしい代替品です。
Splashtop リモートサポート Premiumパッケージには、システムインベントリ、イベントログ、リモートコマンド、スケジュールされた再起動、無人のAndroidアクセスなど、いくつかの追加の監視および管理機能が含まれています。クライアントの最大50人までのエンドユーザーアクセスを有効にし、管理下のコンピュータにリモートでアクセスできるようにすることもできます。
Splashtop リモートサポート Premiumを無料で試すか、デモをスケジュールして詳細をご覧ください。
