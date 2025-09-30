リモートアクセスは、メディアとエンターテインメント業界において生産性と柔軟性をどのように向上させることができるでしょうか？私たちのM&E顧客の4社が彼らのストーリーを共有します。
パンデミックは、私たちの多くの習慣を変えましたが、消費するメディアの種類もその一つです。パンデミック前は、ソーシャルメディアが私たちのメディア消費習慣を支配していました。しかし、ロックダウンやソーシャルディスタンスにより、映画やテレビの視聴が増加しました。2020年のNielsenの調査によると、多様な選択肢があるため、パンデミック中に接続されたテレビの使用が急増し、世界的なロックダウンが終了した後も高いままです。これらの史上最高の消費レベルは、メディアとエンターテインメント業界を緊張させ、リモートワークフォースでコンテンツを作成する方法を模索しています。
クリエイター、パートナー、顧客が安全で高速かつ使いやすいリモートアクセスソリューションにアクセスできたら、メディアおよびエンターテインメント業界の生産性、効率性、柔軟性はどれほど向上できるでしょうか?さて、これで疑問に思う必要はありません。ワーナー・ブラザース、 Adobe Video、 TechCastles 、 Boxel Studio が「すごい!」理由を説明するために立ち上がった。 Splashtop リモートアクセスソリューションのパフォーマンスとシンプルさによって。
Splashtopが提供するシンプルさの利点の核心として、これらの顧客（またはそのパートナー）は、すべてのリモートアクセスニーズを処理するために単一のSplashtopアプリを活用しています。Splashtopはインストールが簡単で、既存のITにシームレスに統合されるため、企業はクリエイティブに即座に高速なリモートアクセスを提供しています。パフォーマンスに関しては、Splashtopは最大60フレーム/秒の速度とゼロラグの接続を可能にし、業界の競合他社を凌駕することを保証します。
これにより、ゲーム開発者、ビデオ編集者、3Dデザイナー、アニメーターなどのクリエイティブな作業者にとって大きな生産性と柔軟性がもたらされます。
Warner Bros. International Television Production
Warner Bros. International Television Production (WBITVP) New Zealandは、COVID-19の間にポストプロダクションのワークフローを迅速かつリモートで維持するためにSplashtopを導入しました。他のリモートアクセスソリューションをテストした後、彼らは高性能なリモート生産性とSplashtopのセキュリティ機能を満たすためにSplashtopを選びました。
現在、WBITVニュージーランドの編集者は、Avid Media ComposerやDaVinci Resolveなどの特殊なソフトウェアを実行するオフィスベースのWindowsおよびMacワークステーションをリモートで使用しています。このソリューションにより、オフィスにいるときと同じセキュリティと生産性が得られます。
シンプルさの要因
WBITVPは、設定とユーザー展開を含めて、わずか5時間でSplashtopを設定�して実行することができました。Splashtop Enterpriseは、企業のIT管理者がユーザー、コンピュータ、役割、グループベースの詳細なアクセス許可を通じて、より大きなアクセス制御を維持できるようにします。
「最初の導入からユーザーへのアクセスの提供まで、シンプルでありながら安全なセットアップに非常に感銘を受けました。ユーザーとグループを管理し、その場で割り当てることができます」 – WBITVP New Zealand の IT マネージャー、Mike Marsh 氏。
メディアやエンターテインメント企業がすべてのコンテンツを高度にセキュアに保つ必要があることを指摘し、MarshはSplashtopのセキュリティ機能のエレガントなシンプルさを強調しました。
「私たちはOktaをシングルサインオン (SSO) に使用しており、Splashtop Enterpriseを選んだ主な理由の一つは、他のセキュリティチェック（2段階認証、デバイス認証、暗号化など）に加えて、簡単でシームレスなSSO統合があったからです。」
パフォーマンスファクター
最大60フレーム/秒のフレームレートで、WBITVPニュージーランドのクリエイターは日常的にポストプロダクション活動を行っています。これには、サウンドとビデオの編集、視覚効果、サウンドミキシング、カラーグレーディング、ダビング、リップシンクなど、非常に高性能なリモートセッションを必要とする作業が含まれます。
「いくつかのコンピュータでAnyDeskを試していましたが、Splashtopを使用した後、ユーザーのフィードバックはフレームレートがはるかに良く、より応答性のある体験ができたというものでした。」-- Mike Marsh, WBITVPニ�ュージーランドのIT（情報技術）マネージャー。
Adobe Video
Adobeのメディアとエンターテインメントの顧客は、ペタバイトの映像を扱うことが多く、強力なA/V同期と迅速な作業が求められます。Splashtopはこの分野で優れていると評価されています。特にMacから別のMacにリモートする場合、たとえ6,000マイル離れていても。
シンプルさの要因
「Splashtopを使用すると、Adobeユーザーは個人のコンピュータ、Android、iOS、Chromebookデバイスを安全に使用して、生産的に作業できます。どこにいても。」– Adobeのビデオ部門のパートナー関係責任者、Sue Skidmore
パフォーマンスファクター
Adobe VideoのKarl Souleは、Splashtopの価値を次のように説明しました：
「ビデオ編集者がプロモ部門で行う高速トリムで1秒に3〜4キーを押すとき、A/V同期を維持するために応答性のあるものが重要です。これはSplashtopが優れていると感じた分野の一つです。」
TechCastles メディア サービス
TechCastles Media Services®は、ジョージア州の映画産業の重要な推進力として機能しています。この会社は、映画関連の学校環境、映画スタジオ、ポストプロダクション施設のITインフラを実装し、監視しています。
TechCastlesは、ジョージア州にある映画学校のためにSplashtopを導入しました。彼らは、学生とカリフォルニアに拠点を置く編集パートナーの両方に対して、高速で高品質なリモートアクセスを必要としていました。これらのパートナーは、学校のポストプロダクションシステムへのリモートアク��セスを必要としています。 スピードと品質は一貫している必要があり、Avid ソフトウェアとポストプロダクション用のツール、つまりAvid Pro ToolsデジタルオーディオワークステーションとAvid Media Composerソフトウェアと連携して作業する必要がありました。
Splashtopを導入する前は、学生や編集者にとってリモートでのポストプロダクションは不可能でした。The previous リモートアクセス solution could not integrate seamlessly with Avid ソフトウェア and tools, and failed to sync the オーディオ correctly with any of the Avid products.
シンプルさの要因
数時間のうちに、TechCastlesは150台の教室用コンピュータとAvid Pro Toolsに特化した25台のワークステーションにSplashtopを設定することができました。学生も編集者も、必要なシステムとツールへのアクセスをすぐに得ることができました。
「私はただクリックして、ドラッグして、メールアドレスをシステムに入力します。Splashtopを使う前は、各ユーザーの名前、メールアドレス、特定のアクセスとアプリの許可と制限を手動で入力し、その情報をすべて保存しなければなりませんでした。」– TechCastlesのパートナー、Margaret Chu。
パフォーマンスファクター
学生とカリフォルニアを拠点とする編集者は、リモートでの映画制作を最適な品質とパフォーマンスで行っています。これは、高速接続とHD品質のストリーミングとサウンドのおかげです。
「Splashtopはただ速いだけでなく、すべてが最高品質で見え、聞こえ、すべてが同期されています。」 – TechCastlesのパートナー、Margaret Chu。
Boxel Studio
Boxel Studioは、アーティストがスタジオと同じように高性能なワークステーションとソフトウェアにリモートでアクセスできるようにするためにSplashtopを選びました。 スタジオは、取り扱うコンテンツの価値が高いため、リモートアクセスソリューションを慎重に選びました。
「私たちは、最終的に劇場、従来の放送、ケーブル、またはNetflix、Amazon、Disney+、HBOMax、Paramount+、HULUのようなOTTメディアサービスに配信される無形のデジタルで価値のあるコンテンツを扱っています」とBoxel Studioの最高技術責任者であるAndres Reyesは説明しました。
シンプルさの要因
Boxel Studioは、Splashtop Enterpriseの購入により、高いセキュリティと安全なリモートサポートの両方を取得しました。彼らのITチームは、同じ安全なプラットフォームを活用して、リモートアクセスとサポートワークステーションを効果的に提供しているため、Boxelはこれらの分野での手作業を80％削減しました。
「ライセンスの取得からユーザー体験まで、ただただ幸せで手間のかからない体験です。Splashtopの設定は非常に迅速かつ簡単でした – ユーザーを追加する必要がありますか？クリッククリック、とても簡単です！」 -- Boxel Studioの最高技術責任者、Andres Reyes
パフォーマンスファクター
BoxelのCTOと彼のチームは、多くのリモートアクセスソリューションをテストしました。彼らは、ほとんどすべてがIT部門がリモートサポートを提供することに重点を置いており、ユーザーエクスペリエンスを楽しむことにはあまり焦点を当��てていないことを発見しました。場合によっては、遅延やビデオ圧縮が彼らにとってうまく機能しませんでした。彼らはハードウェアベースのソリューションも試しましたが、それらは距離による遅延に非常に影響を受けやすかったです。Splashtopのパフォーマンスは、はるかに高いだけでなく、変動しませんでした。
「試した他のソリューションでは、ユーザーが「ごちゃごちゃしている」「遅すぎる」「これが欲しかったわけではない」などと言っていました。Splashtopを導入し、すぐにアーティストから「これは素晴らしい、今本当に仕事ができる、本当に仕事を終えることができる」とのメールが届きました。-- Andres Reyes, Chief Technology Officer at Boxel Studio