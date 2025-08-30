Wayne State UniversityのCFPCAは、学生がラボのコンピュータにリモートアクセスできるようにするためにSplashtopを使用しています。ある教授がリモートの学生にハンズオンのPhotoshopデモを行う方法を見てみましょう。
多くの学校や大学が遠隔学習を取り入れる中、管理者は授業中に学生が必要なリソースにアクセスできるようにするためのソリューションを探しています。
これは、Adobe PhotoshopやIllustratorなどのグラフィックデザイン用ソフトウェアや、Premiere Proなどのビデオ編集ツールを使用する必要があるコースにとって特に重要です。
The College of Fine, Performing, and Communication Arts (CFPCA) at Wayne State University solved this challenge has been utilizing Splashtop リモートデスクトップソフトウェア to enable students to remotely control school lab computers from their own devices.
CFPCAは、Splashtopのリモートアクセススケジューリング機能を使用して、クラス全体の学生が予定された授業時間中に特定のコンピュータラボにアクセスできるようにしました。
スケジューリング機能により、Wayne Stateはラボコンピュータから作業する必要がある学生に高品質な同期学習環境を提供し続けることが可能になりました。
Splashtopを使用してバーチャルに同期Photoshopラボを教える
Splashtop for remote labsがどのようにしてCFPCAの教授がリモート学習の学生をライブのPhotoshopデモで指導するのを支援したかをご覧ください：
「今日の同期ラボからのいくつかのショット。教授ステーションで教えていて、カメラが私に向けられており、時には16台のマシンの後ろを走り回るアシスタントがいて、学生が私が作ったPhotoshopのチュートリアルをフォローしています。」
Wayne State UniversityでSplashtopの導入に尽力したCFPCAのアプリケーション技術アナリストであるChris Gilbertも次のように述べています。
「（2020年秋学期の）最初の週が終わり、今は2週目に入っています。すべてが正常に動作しています。あなたとあなたのチームがまとめてくれたすべてに感謝します。WSUと最も重要なCFPCAは非常に幸せで感謝しています。」
何千もの学区、大学、大学がSplashtop for remote labsを遠隔学習とハイブリッド学習戦略の戦略的な一部として採用しています。Splashtopを使用すると、学生は自分のWindows、Mac、iOS、Android、さらにはChromebookデバイスからWindowsおよびMacのラボコンピュータにアクセスしてリモートコントロールできます！
