リモートワークのトレンドが高まる中、企業はデスクトップやアプリケーションへの途切れないアクセスを確保するために、セキュアで信頼性が高く高性能なリモートデスクトップアクセスソリューションを求めています。Although リモートデスクトップ Services (RDS) has been a popular choice for リモートデスクトップアクセス, there are now many other alternatives, and Splashtop has emerged as the best option available today.
ここに、SplashtopがMicrosoft リモートデスクトップサービスの最良の代替手段である理由があります。
Splashtopが最高のリモートデスクトップサービスの代替手段である5つの理由
1 – High パフォーマンス Remote Connections
リモートデスクトップアクセスで最も重要な要素の1つはパフォーマンスです。Splashtopは、高性能なストリーミング機能で知られており、遅いインターネット接続でもスムーズで遅延のないデスクトップやアプリケーションへのアクセスを可能にします。
Splashtopの独自プロトコルは低遅延ストリーミングを可能にし、ビデオやグラフィックス編集などのアプリケーションに最適です。ビデオを編集したり、CADツールなどのリソース集約型アプリを使用したりする際に、まるでリモートデスクトップを直接使用しているかのように感じることができます。
一方、RDSは、遅いネ�ットワーク接続で使用されると、遅延や他のパフォーマンスの問題を経験することがあります。
2 – マルチプラットフォームサポート
Splashtopは、Windows、Mac、iOS、Android、Chrome OSを含む、RDSよりも幅広いデバイスとオペレーティングシステムに対応しています。Splashtopを使用すると、どのコンピュータ、タブレット、スマートフォンデバイスからでもデスクトップにアクセスできます。Windowsデバイスに頼る必要はありません。
3 – 使いやすさ
Splashtopは、RDSよりもセットアップと使用が簡単で、インストールと構成にはより多くの技術的専門知識が必要です。Splashtopでリモートデスクトップソフトウェアをセットアップするのがどれほど簡単か、詳細はこちら。
Splashtopは設定に数分しかかかりません。そして、Splashtopの直感的なインターフェースにより、ユーザーはリモートコンピュータを簡単に操作し、効率的に作業でき、ほとんどトレーニングを必要としません。
4 – セキュリティ
マシンにリモートでアクセスする際、リモートデスクトップセキュリティは企業にとって最も重要な懸念事項です。Splashtopは、SSL/AES 256ビット暗号化、2段階認証、デバイス認証を含む、無許可のアクセスやデータ漏洩を防ぐためのさまざまなセキュリティ機能を提供しています。Splashtopは、必要とする企業のためにHIPAAおよびGDPRのコンプライアンスもサポートしています。
5 – 機能
Splashtopは、リモートでコンピュータにアクセスしながらより生産的に作業するのを助けるためのさまざまな機能を提供してい�ます。例えば、リモート印刷、ファイル転送、マルチモニターサポート、リモートウェイクなどです。Splashtopは、リモートデスクトップツールに期待されるすべての機能を備えています。
今すぐSplashtopを試してみてください – リモートデスクトップサービスのより良い代替手段
Splashtop is the best alternative to リモートデスクトップ Services due to its high-performance streaming, multi-platform compatibility, ease of use, strong security features, and extensive feature リスト.
信頼性が高く効率的なリモートデスクトップアクセスソリューションをお探しなら、Splashtopを試してみてください。