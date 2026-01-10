マネージドサービスプロバイダー（MSPs）は、複数のクライアントをサポートおよび管理するためにリモート監視と管理（RMM）技術に依存しています。しかし、従来のRMMソリューションは現代のニーズや課題に常に対応できるわけではありません。
代わりに、従来のRMMは複雑さ、重さ、ライセンスの肥大化を追加する可能性があります。使用するツールの数が多いと、間接費が増加し複雑さが増す可能性があり、遅い計画的なパッチサイクルは、ITコンプライアンス要件に対応し、脆弱性を修正することを難しくします。
さらに、今日のハイブリッドワークフォースは、特にBring Your Own Device (BYOD)ポリシーを持つ企業では、多様なオペレーティングシステムとデバイスを使用しています。レガシーツールはこのような多様なエンドポイントに対応するよう設計されておらず、追いつけません。
MSPsは、できれば複数の異なるツールやベンダーを減らし、よりシンプルな運用モデルを求めています。さて、今日のマネージドサービスプロバイダーにとって最高のRMMプラットフォームと代替は何ですか？探検しよう。
統合に注力するMSPsにとっての「ベストRMM」とは
多くのRMMベンダーが自社のソリューションを「最高のRMM」と表現しますが、それは実際にどういう意味でしょうか？すべてに共通する「最高」のRMMオプションはありませんが、優れたRMMソリューションに含まれるべき特定の要素はあります。
技術スタックを統合したいMSPにとって、これらの機能はあらゆる「ベスト」なRMMに必要です:
1. リアルタイムパッチ管理：OSおよびサードパーティアプリの一括管理
パッチ管理は、あらゆるRMMソリューションにとって最も重要なサイバーセキュリティ機能の一つです。ソリューションが、すべてのエンドポイントとそのアプリケーションを完全にサポートするためには、アプリとオペレーティングシステムの両方でパッチをリアルタイムで管理することが同様に重要です。これは、新しいパッチが利用可能になるたびに脆弱性に対する迅速で包括的な保護を確保するのに役立ちます。
2. 技術者の手作業を減らすオートメーション
MSP技術者の仕事には、多くの反復的な手動作業が含まれます。ただし、適切な自動化ツールを使用すれば、手動入力なしでこれらのタスクを自動化できます。自動化は効率とスピードを向上させ、繰り返しのタスクにかける時間と労力を削減し、より重要な仕事に充てる時間を確保します。
3. クライアント環境全体の集中可視化
複数のクライアントとエンドポイントを管理する際、全てを見渡すことは難しいかもしれません。優れたRMMプラットフォームは、MSPに対して各エンドポイントやクライアント環境を一元的に可視化して管理する能力を与えてくれるべきで、常にそれらの間を切り替えてばかりいることのないよ�うにするべきです。
4. 合理化されたリモートアクセスとサポートのワークフロー
MSPがクライアントのエンドポイントにリモートサポートでアクセスする必要がある場合、そのプロセスは迅速かつスムーズであるべきです。効率的な管理、メンテナンス、サポートのためには、スムーズなリモートアクセスが不可欠です。複雑で信頼性の低いアクセスシステムでは不十分です。
5. 軽量な設定と低メンテナンス負担
MSPsは、クライアントに集中することを望んでおり、自分たちのRMMプラットフォームの維持や問題に時間を費やしたくありません。軽量なプラットフォームでメンテナンスの負担が少ないため、過度な時間や労力を必要とせずに、RMMシステムを効率的に設定し、スムーズに稼働させることができます。シームレスで効率的な体験が不可欠です。
6. クライアントに応じてスケールする予測可能な価格モデル
MSPsは自社のRMMプラットフォームに依存しているため、手頃な価格でスケーラブルである必要があります。MSPが新しいクライアントを獲得したとき、RMMプラットフォームを簡単にスケールしてクライアントとそのすべてのエンドポイントに対応できるべきです。同時に、価格は予測可能であり、隠れた手数料や他の予期せぬコストがないことを確保する必要があります。これは、MSPが常にそれを手頃に利用できるようにするためです。
統合を求めるMSPにとって、なぜ伝統的なRMMプラットフォームは不十分なの�か
従来のRMMプラットフォームはかつて仕事のための最高のツールでしたが、技術は進化し、すべてのプラットフォームがそれについて行けるわけではありません。その結果、多くのプラットフォームは、今日のマネージドサービスプロバイダーのニーズを満たすことができません。
例えば、多くの従来型RMMプラットフォームは、リアルタイムの監視やパッチ管理ではなく、遅延したチェックインサイクルに依存しています。これらの遅延は、エンドポイントをパッチ未適用で脆弱なままにするか、攻撃者が妨げられることなく移動できるようにし、重大なセキュリティリスクを生じさせる可能性があります。
さらに、これらのプラットフォームには通常、不要な機能の大きなバンドルがあります。これらはテクノロジーの肥大化や未使用の機能を引き起こす可能性があり、その結果、運用の負担が増加し、オンボーディングを複雑にし、MSPsは必要のない機能に対して支払いをすることになります。シンプルで軽量なソリューションがしばしば最善です。
現代のビジネス環境も変化しており、リモートやハイブリッドワークが一般的になり、BYODポリシーが広まっています。旧式のRMMプラットフォームは、さまざまなオペレーティングシステムやサードパーティアプリのパッチ適用に苦労し、リモートアクセス、監視、サポートのために複数の別々のエンジンを必要とすることがよくあります。優れたプラットフォームはすべてをまとめる必要があります。そうすれば、MSPs はすべてを一箇所から簡単に処理できます。
MSPツール統合のため��の現代的なRMMの代替
幸運なことに、どこからでも監視、管理、その他を提供できるRMMの代替手段があります。Splashtop AEM (Autonomous Endpoint Management) は、複数のリモートエンドポイントへの制御、自動化、可視性を提供する堅牢でスケーラブルなソリューションで、ツールを統合したいMSPsにとって人気の選択肢です。
Splashtop AEMが他と違う理由
Splashtop AEMは、エンドポイント管理、リモートサポートツール、リモートアクセスを単一のソリューションに統合し、自動パッチ管理、セキュリティ制御、エンドポイント監視を完備しています。リアルタイムのパッチ適用と自動化機能により、エンドポイントを安全かつ最新の状態に保ちながら、複数の異なるデバイスを管理するための手動作業を減らします。
Splashtop AEMは、WindowsおよびMacオペレーティングシステムで動作するように設計されており、ハイブリッド、分散型、BYOD環境に最適です。Splashtop AEMを使用しているMSPは、ツールやプラットフォームを切り替える必要なく、単一の場所からクライアントのエンドポイントを簡単に管理できます。
Splashtop AEMがMSPツールのスプロールを削減する方法
Splashtop AEM の利点の1つは、ツールの乱立や煩わしさ（それに伴う費用を含む）を減らす能力です。Splashtop AEMは、パッチの自動化やエンドポイント監視などの複数のエンドポイント管理機能を提供しているため、単独のツールを置き換え、統合を支援できます。
これにより、基本的な自動化のために大規模で重いRMMスイートに依存する必要も減ります。Splashtop AEMは、脆弱性の修正、パッチ管理、エンドポイント保守のための自動化を含み、MSPが手動作業を減らし、修正までの時間を短縮するのに役立ちます。
エンドポイント管理とリモートアクセスを組み合わせたシングルエージェントアーキテクチャを使用することで、Splashtop AEMは複数のエージェントや分断されたツールの必要性を削減します。これらのエンドポイントはすべて1つの場所から見えるため、複数のクライアントをサポートしやすく、MSPsが必要とする迅速な修復とシンプルなワークフローを得るのに役立ちます。
Splashtop AEMでMSPsが達成する成果
では、MSPsはSplashtop AEMから何を期待できるでしょうか？Splashtop AEMがもたらす機能と統合には、いくつかの利点があります。
リアルタイムのパッチ適用とCVEに基づく脆弱性の可視化により、ゼロデイ脆弱性への迅速な対応が可能になります。
管理するアプリケーションと手作業のタスクを減らして、技術者の負担を軽減します。
すべてのツールが単一のエンドポイント管理ソリューションに統合されているため、顧客環境全体での一貫性が向上します。
重複したツールを排除してライセンス費用を削減しました。
RMM vs. Splashtop AEM: MSPにとってどちらのアプローチがより良い統合を提供するのか？
MSPの意思決定者がツールを統合したい場合、選択肢があります。RMMスイートに投資して多様なソリューションを提供するか、必要なものをすべて1つにまとめたSplashtop AEMを選ぶことができます。しかし、Splashtop AEMを従来のRMMソリューションと比較すると、いくつか明らかな違いがあります。
従来型RMMソリューション
Splashtop AEM
ツール統合
リモートアクセス、監視、アラート、パッチ適用、自動化には、多くの場合、複数のアドオンや統合が必要です。
一元化されたプラットフォームで、組み込みのリモートアクセス、エンドポイント監視、イベントベースのアラート、自動化を提供することで、MSPsが必要とするツールの数を削減します。
リモートアクセスの体験
リモートアクセスは通常バンドルされ、別途ライセンスやサードパーティのツールが必要な場合があります。
Splashtopの高性能リモートアクセスは、Splashtop AEMにネイティブに統合されています。
設定とセットアップ
セットアップと設定は複雑で、複数のエージェントとモジュールが関与する可能性があります。
軽量でシングルエージェントのデザインは、オンボーディングを簡素化し、管理上の負担を軽減します。
自動化＆スクリプティング
強力ですが、多くの場合、コーディングの専門知識または複雑なワークフローが必要です。
使いやすさを重視したシンプルな自動化ワークフロー。
コスト構造
エンドポイントごとのコストは、リモートアクセスやセキュリティモジュールなどの機能を追加すると、特に増加することがあります。
スタッキングツールやサブスクリプションを必要とせず、多機能を備えたコスト効率の高い統合ソリューション。
業務効率
ツールの乱立は、トレーニング時間の増加、コンテキストスイッチング、およ��びメンテナンスの延長につながります。
シングルベンダーによる少ないインターフェースと管理負担の軽減で効率的な運用。
拡張可能性
スケーリングには、複数のベンダーとツールにわたるライセンス管理が必要です。
リモートアクセスとエンドポイント管理をカバーする1つのプラットフォームで簡単にスケーラブル。
MSPが従来のRMMスイートを卒業するとき
時には、MSPがそのRMMスイートを見直して、そのRMMスイートがどれだけ足を引っ張っているかを振り返るまで、MSPがRMMスイートよりも成長してしまったことに気づかないことがあります。切り替える時かどうか迷っている場合は、次のことを考慮してください。
膨張は価値を上回りますか？機能を増やすことで得られる以上に肥大化で失うことが多いなら、変える時です。
パッチの適用にはどのくらい時間がかかりますか？パッチ適用が遅れるとクライアントはリスクにさらされます。パッチサイクルが長すぎる場合は、自動パッチ管理ソリューションの導入を検討する価値があるかもしれません。
あなたのリモートアクセスには別のツールが必要ですか？リモートアクセスはあなたのリモートマネジメントと監視に含まれているべきです。クライアントのエンドポイントに接続するための別のツール��が必要な場合は、Splashtop AEMが役立ちます。
毎月いくら払っているか知っていますか？価格が予測不能または高すぎると、予算に大きな影響を与える可能性があります。手頃で予測可能な価格設定のソリューションを探しましょう。
もちろん、自社のニーズや優先順位も考慮することが役立ちます。例えば、リアルタイムの自動化と即時パッチ適用が必須である場合、Splashtop AEMのような軽量なソリューションが必要です。同様に、余計な機能が満載されたものではなく、迅速で簡単なソリューションが必要なら、Splashtop AEMがあなたのニーズを満たします。
MSPが自社のスタックを統合のために評価する方法
マネージドサービスプロバイダーとして、技術スタックが大きくなりすぎたかどうか疑問に思っているなら、評価して確認するのは簡単です。これらのステップに従うことで、統合する時期かどうかを判断するのに役立ちます。
機能と冗長性によるインベントリツール: 冗長または未使用のツールが多すぎる場合、それは統合する時期であることを示しています。
遅いパッチサイクルによるSLAのギャップを特定する: パッチサイクルが遅すぎてデバイスが長時間未パッチのままになる場合、自動化されたパッチ管理を持つプラットフォームが必要です。
RMMの管理にかかる時間を確認: RMMソリューションは時間を節約するもので、浪費するものではありません。スイートの管理にあまりにも多くの時間を費やしている場合、それはより効率的な��ものが必要であることを示すサインです。
重複するソフトウェアを特定する: 複数のソリューションを使用している場合、リモートアクセス、パッチ、監視、スクリプトなど、冗長な機能があるかもしれません。もしそうなら、統合は遅れています。
サイドバイサイド評価を実行: モダンな自動化ツールとあなたのRMMスタックを比較して、どちらがニーズに最も適しているかを判断してください。
ベンダーを評価: 修復時間を改善するベンダーを特定し、必要なツールと機能を提供するベンダーを選び、現在の技術スタックと比較しましょう。
ツール統合を求めるMSPsにとっての最善の道
従来のRMMは、旧式のオールインワンスイートが必要なMSPには役立つかもしれませんが、多くの人が現在、軽量でクラウドベースの代替案が、はるかに優れたROIと、必要なスピード、使いやすさ、効率性を提供することに気付いています。Splashtop AEM はそのようなソリューションであり、従来の RMM ツールによる冗長性を排除しつつ、必要なリモート管理、自動パッチ、エンドポイントの監視などを提供します。
Splashtop AEMは、ITチームにエンドポイントを監視し、問題を事前に解決し、ワークロードを削減するためのツールとテクノロジーを提供します。これには以下が含まれます：
OS、サードパーティ、カスタムアプリの自動パッチ適用。
AIによるCVEベースの脆弱性インサイト。
ネットワーク全体で適用可能なカスタマイズ可能なポリシーフレームワーク。
すべてのエンドポイントにおけるハードウェアとソフトウェアのインベントリ追跡および管理。
アラートと修復によって、問題が発生する前に自動的に解決します。
タスクマネージャーやデバイスマネージャーのようなツールにユーザーを中断させずにアクセスするためのバックグラウンドアクション。
Splashtop AEMを試して、どれだけ統合できるか確認しましょう
統合の準備ができたら、RMMプラットフォームを手放し、Splashtop AEMがどれほど簡単にリモート管理を可能にするかを体験してみてください。技術スタックを確認し、実際に使用しているツールを特定しましょう。Splashtop AEMは、全てを1つのパッケージで提供することで、技術者とクライアントのために作業をより簡単かつ効率的にします。
