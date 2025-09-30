メインコンテンツへスキップ
Splashtop
Illustration of remote workers connected by Splashtop technology

リモートコンピュータアクセスによる効果的なハイブリッド学習

Splashtop Team
所要時間 4分
更新済み
世界中の教育機関は、COVID-19時代に学生のための適切な学習プログラムを作成しようとしています。彼らは、リモートと対面の学習を組み合わせたハイブリッド学習が、パンデミック中に学生とスタッフを安全に保つだけでなく、学生の関与を最大化し、従来の教育プログラムを強化する最良の方法であることを学びました。

近未来：リモートと対面学習の組み合わせ

ハイブリッド学習プログラムを通じて、教育機関は少人数の対面学生で学生と教師の安全を確保しながら、他のリモート学生に効果的なeラーニングプログラムを提供できます。また、学生が寮、自宅、または他のどこからでもラボ作業を完了できるように、24/7オープンラボを提供するオプションもあります。

K-12および高等教育機関は、キャンパス内のコンピュータリソースをリモートの学生に提供する手段として、ますますSplashtopリモートアクセスを利用しています。まるで対面であるかのように。これにより、教育機関は2つの異なる学習方法の効果のギャップを大幅に埋め、学生間の公平性を創出しています。

Splashtopがハイブリッド学習を強化する方法

Splashtopを使用すると、学生はキャンパス内のWindowsやMacのコンピュータやVMを、Chromebookを含む任意のコンピュータやモバイルデバイスからリモートコントロールできます。高性能な機能を備えているため、Microsoft、Adobe Premiere Pro、AutoCAD、Revit、Final Cut Proなどのライセンスデスクトップアプリケーションを使用して、キャンパス内のラボコンピュータの前にいるときと同じように課題を完了できます！

Wayne State UniversityのアプリケーションテクニカルアナリストであるChris Gilbert氏は、「リモートの学生は、私たちが提供するすべてのものを処理するのに十分なパワーを持つコンピュータを持っていません。例えば、ビデオ編集では、学生は4k、さらには8kまで行っており、彼らのMacBook Proではそれを処理できません。学校のラボにはiMac Proがあり、学生はリモートでアクセスでき、すべてがうまく機能しています。私たちは今、常に望んでいた仮想オープンラボも持っています。」と述べています。

Splashtopの機能により、学校や大学のITチームは、対面およびリモートの学生がラボコンピュータにアクセスするのを簡単かつ効果的に管理できます：

グループ化とアクセス許可

IT管理者は、学生やキャンパス内のコンピュータやVMをグループ化し、アクセス許可を管理できます。この方法で、コンピュータのグループを対面およびリモートの学生間で共有するために専用にすることができます。一部のコンピュータは、オープンラボとして使用され、学生にいつでもアクセスを提供し、予定されたラボ時間外にタスクを完了する柔軟性を与えることもできます。

リモートアクセスをスケジュール

学生とコンピュータがグループ化されると、IT管理者は学生がコンピュータにリモートアクセスできる時間枠をスケジュールできます。例えば、対面ラボが行われていないときにリモートラボをスケジュールできます。この機能を利用して、対面のラボが進行中の際にリモートアクセスを無効化することで、競合を避けることができます。リモートアクセスをスケジュールする機能により、学校や大学はコンピュータリソースの利用を最大化し、学生にリモートで課題を完了する柔軟性を提供できます。

排他的なアクセス設定を有効にする

リモートユーザーが既にログインしているコンピュータに接続するのを防ぐために、リモートアクセススケジュールを作成する際に「排他モード」を使用します。これにより、ハイブリッド環境に効果的です。この方法では、コンピュータをリモート用と対面用に専用にする必要はありません。

使用中のコンピュータを示す視覚的インジケーター

コンピュータが使用中の場合、Splashtopはその時間中にコンピュータにアクセスできる生徒に視覚的に表示します。この方法で、学生はそのコンピュータとのリモート接続を開始するのを避けることができます。

リモートアクセスのポップアップリクエストを設定する機能

IT管理者は許可されたリモート接続を強制し、リクエストがタイムアウトしたときに接続を受け入れるか拒否するかを選択できます。この機能は、対面およびリモートの学生が使用するコンピュータで活用でき、対面の学生がリモートの学生がセッションを開始したときにコンピュータを共有することを許可または拒否できます。

学生と教職員が同じコンピュータでコラボレーションする能力

ITは、2人のユーザーが同じコンピュータにリモートアクセスすることを許可することができます。教師がキャンパスにいて学生がリモートにいる、またはその逆の場合でも、両者は同じコンピュータにリモートアクセスして協力することができます。同様に、キャンパスにいるかリモートであるかに関わらず、2人の学生がITによって許可されている限り、コンピュータを共有することができます。

すべての物理および仮想コンピューティングリソースを管理するための集中コンソール

ITは、物理コンピュータだけでなく、VMware、Citrix、Microsoft、Windows、AWS、Azureなどの仮想マシンや仮想デスクトップインフラストラクチャ（VDI）も管理できます。すべて同じSplashtopコンソール内から。

今日、ハイブリッドコンピュータラボのためにSplashtopを試してみてください！

上記の機能に加えて、Splashtopは、強力なセキュリティ、非常に低い遅延での高性能、幅広いデバイスサポート、簡単なセットアップと使用、そして他にも多くのことを、無敵の価格で提供します。Splashtopが世界中の教育機関にとって好まれるリモートラボソリューションであるのも不思議ではありません。

Splashtop for remote labsについて詳細はこちらにお問い合わせください。

