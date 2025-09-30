Zoho AssistはITサポートでよく使われるリモートアクセスツールですが、すべてのビジネスのニーズを満たすわけではありません。それは、組織がリモートアクセスソフトウェアのニーズを満たすために他の選択肢を探すことは珍しくありません。より手頃な価格、異なる機能セット、または単にパフォーマンスの良いツールを求めている場合があります。
Zoho Assistの競合他社を探している場合、ニーズに合ったトップの代替案をリストアップしましたので、ビジネスに合ったものを見つけてください。読み進めて、最適なZoho Assistの代替案を見つけましょう…
なぜZoho Assistの代替が必要なのか
Zoho Assistは、低コストのリモートサポートツールとしてよく見られますが、その低価格にはトレードオフがあります。多くの組織は、最終的にそれが進化するリモートアクセスやサポートのニーズを完全には満たしていないことに気づきます。
Zoho Assistでユーザーが直面する最も一般的な制限のいくつかを以下に示します。
低価格プランでのモバイルサポートの制限 – モバイルデバイスのリモートコントロールは高価格プランでのみ利用可能で、BYODやモバイル重視の環境をサポートするチームの柔軟性を制限します。
無人アクセス: requires separate licensing – 多くの競合他社が有人アクセスと無人アクセスを1つのライセンスに含めているのとは異なり、Zoho Assistはこれらを異なる価格モデルに分けており、スケールする際にコストがかかり、混乱を招く可能性があります。
プラン間の機能ゲーティング – セッション録画、高度なレポート、リブランディング、基本的なスケジューリングなどの重要な機能は、最上位のEnterpriseプランの背後にロックされています。
小さなストレージ割り当て – 無料および低価格プランには、セッション録画用のクラウドストレージが最小限（わずか5GB）含まれており、追加のストレージは別途請求されます。
限定的なITSM/PSA統合 – Zoho AssistはZohoエコシステム内でうまく統合されますが、ServiceNow、Jira、Freshdeskなどのツールとのサードパーティ統合は有料プランでのみ利用可能で、他のソリューションと比較して限定的です。
Zoho Assistの6つのリモートアクセス代替案
市場には多くのZoho Assistの競合他社がありますが、どれがあなたにとって最適な選択でしょうか？これらは、検討すべき6つの最高のZoho Assistの代替案です：
1. Splashtop
Splashtopは、リモートアクセスとリモートサポートの両方において、安全で高性能かつコスト効果の高いソリューションを必要とする組織にとって、Zoho Assistの最良の代替案です。ITヘルプデスク、MSP、または内部ITチームであろうと、Splashtopはどのデバイスからでもユーザーをサ��ポートするために必要なすべてを提供します。
Splashtopを使用すると、次のことができます：
有人サポートと無人アクセス: どのデバイスからでも (Windows, Mac, iOS, Android, ChromeOS, Linux)
技術者コラボレーションツールには、複数技術者セッション、チャット、音声、ファイル転送、セッションエスカレーションが含まれます
主要なITSMおよびPSAツールとの強力な統合、Freshdesk、Zendesk、Jira、ServiceNowなど
高度なセキュリティ：SOC 2、GDPR、CCPAのコンプライアンス、MFA、SSO、セッションログ、リモート接続アラートなど
Splashtopのモジュラープラットフォームは、スケーリングするようにも設計されています。リモートサポートまたはアクセスから始めて、次のようにレイヤーを追加できます:
Splashtop AEM (Autonomous Endpoint Management) – ソフトウェアパッチの自動化、システムの健康状態の監視、エンドポイント全体でのカスタムスクリプトの実行。
Splashtopは、使用フラグや予測不可能な制限のない明確で透明な価格設定を提供します。Splashtopは、利用可能な最も手頃なエンタープライズ対応オプションの一つです。
Zoho Assistの制限（低プランでのモバイルサポートの制限、少ない自動化ツール、柔軟性のない技術者ライセンスなど）を超えたい場合、Splashtopはチームに必要なアップグレードです。
2. TeamViewer
TeamViewerはリモートサポートで有名ですが、それが必ずしも全員にとって最良の選択であるとは限りません。TeamViewerはITプロフェッショナルがデバイス間でリモートサポートを提供することを可能にします。
TeamViewerの大きな懸念は価格です。TeamViewerの価格は、市場で最も高価なリモートサポートツールの一つです。これらの高価格は、特にSplashtopのような代替手段が同等またはそれ以上の機能を提供し、使用制限や侵入的な監視なしでコストの一部で提供される場合、正当化するのが難しいかもしれません。
驚きの制限や急な価格設定なしで信頼性のあるリモートアクセスを必要とするチームにとって、TeamViewerは最も実用的な選択肢ではないかもしれません。
3. AnyDesk
AnyDeskは主にリモートアクセス用に構築されていますが、デスクトップおよびモバイルデバイスで動作するリモートサポートソフトウェアも備えています。その機能には、ネットワーク接続されたコンピュータへの自動展開、ファイル転送、グループポリシーが含まれます。
しかし、そのサポート機能は多くの競合他社と比較しても限られています。デスクトップ共有、インタラクティブアクセス、リモート印刷などの基本機能を提供しますが、企業が依存する多くの高度な機能はAdvancedおよびUltimateプランに限定されています。
AnyDesk pricingはすぐに高額になる可能性があります。より安価なプランには機能が少�なく、リモートサポートに必要な機能を提供しない可能性があるため、意思決定者は予算内のプランがニーズを適切に満たしているかどうかを確認する必要があります。
4. connectwise制御
ConnectWise Control（旧ScreenConnect）は、オンプレミスまたはクラウドで展開できる別のリモートサポートソリューションです。これには、Access Command Prompts、PowerShellコンピュータ管理、コピー/ペーストファイル転送、組み込みのNotepadなどのツールが含まれます。
ConnectWiseソリューションとして、ConnectWise RMM、PSA、Automate、SmileBackを含む他のConnectWiseのソフトウェアと統合するように設計されています。そのため、ConnectWise ソフトウェアに多額の投資をしている企業は、それを好むかもしれません。
しかし、これらの統合がなければ、他のスタンドアロンソリューションと同じ用途や利点をすべて提供するわけではないかもしれません。そのため、ConnectWiseソフトウェアをまだ使用していないITチームは、他の選択肢を検討するかもしれません。
5. RemotePC ヘルプデスク
RemotePCは主にリモートアクセスソリューションで知られていますが、オンデマンドリモートデスクトップサポート用に設計されたヘルプデスクという提供もあります。ヘルプデスクはPC、Mac、iOS、Androidデバイスに接続でき、ファイル転送、画面共有、セッション録画、複数モニター表示などの機能を含んでいます。
RemotePCヘルプデスクは、より深い管理者コントロール、ITSMツールとの統合、技術者管理、自動パッチ/スクリプト、無人アクセス:（Splashtopが提供する）などの機能が欠けています。
6. BeyondTrust リモートサポート
BeyondTrustのリモートサポートソフトウェアは、Windows、Android、macOS、iOS、Linuxを含む複数のオペレーティングシステムで動作します。チャットサポート、リモートカメラ共有、スクリプトベースの自動コマンド、アカウント確認と保護のためのセキュリティコントロールなどの機能を提供します。
しかし、BeyondTrustは高額です。価格は公開されておらず、完全に見積もりベースで、通常は大規模なエンタープライズ展開向けにカスタマイズされています。それにより、小規模または中規模の企業、あるいは予算が厳しい大規模な組織にはアクセスしにくくなります。
また、多くのチームにとっては過剰な構築です。詳細な権限昇格、カスタムコンプライアンスワークフロー、または企業のアイデンティティシステムとの広範な統合を必要としない企業は、使用しない機能に対して支払うことになるかもしれません。
対照的に、Splashtopは、はるかに低価格で簡単なセットアップで、強力なエンタープライズグレードのセキュリティ（SOC 2、GDPR、CCPA、SSO、MFA、セッションログ）を提供します。エンタープライズのオーバーヘッドや複雑さなしで、安全で高性能なリモートサポートが必要な組織にとって、Splashtopはより賢明な選択です。
SplashtopがZoho Assistの安全な代替として際立つ理由
市場には多くの優れたZohoの代替品がありますが、Splashtopはその中でも際立っています。
Splashtopは、安全で信頼性の高いリモートサポートとアクセスを提供し、ITエージェントがどこからでもどのデバイスでもユーザーをサポートできるようにします。
さらに、Splashtopはセキュリティのために構築されており、SOC 2、GDPR、CCPAなど、複数の業界および政府の基準と規制に完全に準拠しています。マルチレベルのパスワードセキュリティ、セッションアイドルタイムアウト、侵入検知と防御メカニズムなどの高度なサイバーセキュリティ機能を備えているため、Splashtopが多くの人にとってトップの選択肢であるのも不思議ではありません。
顧客も同様に感じていることは明らかで、SplashtopはG2やGartner Peer InsightsのようなウェブサイトでZoho Assistよりも一貫して高い評価を受けています。ユーザーは、Splashtopのサポート、統合、ファイル共有、リモートコントロール、無人アクセス:などの機能を愛用しています。
信頼性が高く、安全で高品質なリモートサポートを求めるなら、Splashtopにはあなたが求めるすべてがあります。
Splashtopの無料トライアルで始めましょう: セキュアで高性能なリモートアクセス
市場にはいくつかのリモートサポートソリューションがありますが、最高の機能、品質、価格を求めるなら、Splashtopが最適です。Splashtopは、ITチームに柔軟性とセキュリティを提供し、リモートデバイスを管理、サポート、トラブルシューティングすることができます。
高速で簡単なセットアップ
直感的でユーザーフレンドリーなインターフェース
iOS、macOS、Windows、Android、ChromeOSなど、デバイスやオペレーティングシステムにわたる互換性。
有人アクセスと無人アクセス:
チャット
ファイル転送
リモートデスクトップオーディオ
画面共有
高精細オーディオとビデオ
そしてさらに多く
Splashtopは市場で最も手頃なリモートサポートオプションの1つでもありますが、今日から無料で始めることができます。Splashtopのセキュリティ、パフォーマンス、使いやすさを無料トライアルで体験してください: