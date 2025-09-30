免責事項: Splashtop SOSはSplashtop リモートサポートに、Splashtop Business AccessはSplashtop リモートアクセスに名前が変更されました。製品名は変わりましたが、機能や性能は変わらず、迅速で安全、信頼性の高いリモートアクセスとサポートを提供し続けます。
2018年3月と4月にSplashtopに素晴らしい新機能を追加しました。ここに最新の追加機能があります：
iOSアプリ: コンピュータ管理の更新。
バージョン2.7.4.0の新機能Splashtop iOSアプリのリストでコンピュータの横にある情報アイコンをクリックすると、新しい情報画面が表示されます（下の2列に示されています）。これには、アカウント、グループ、ストリーマーバージョン、IPアドレス、最後のセッション、現在のステータスなど、コンピュータに関する拡張情報が含まれています。下部には、解像度、資格情報のクリア、コンピュータの削除、ストリーマーの再起動、通常の再起動、安全モードでの再起動などのオプションの拡張リストがあります。
iOSアプリ: Show All Monitorsによるマルチモニターの改善
- 以前は、マルチモニターシナリオで1つのモニターを一度に表示し、モニタースイッチボタンをタップしてモニター間を切り替えることができました。Now you can 選択する a display by name or show multiple monitors on your iOS screen at the same time.
Splashtop iOSアプリのツールバーでモニタースイッチアイコンをタップすると、モニターを選択するか、すべてのモニターを表示するオプションが表示されます
Show All Monitorsを選択する と、iOSデバイスの画面にスクリーンが並んで表示されます。この場合、大きなモニターの隣に小さなラップトップがあるため、2つのサイズが異なります。
iOS App: SOS リモートセッション from iOS デバイス to iPad/iPhone and Android is now supported
- 以前は、iOSデバイスでSplashtop SOSを使用して、WindowsやMacコンピュータをリモートで表示および操作できました。今ではiOSからiOSおよびAndroidデバイスをリモート表示することもできます。一部のAndroidデバイス（root化されたもの、Samsung、一部のLenovoおよびLG）も制御できます。AppleはiOSデバイスのリモートコントロールを許可していないため、リモート表示のみです。
iOSアプリ: iPhone Xサポート
– iOSアプリはiPhone X用に再設計され、リモートセッションをフルスクリーンビューに最大化できるようになりました。
Windows and Mac クライアント Apps: 5つの言語のローカライズを追加: ドイツ語、日本語、ポルトガル語、簡体字中国語、スペイン語がバージョン3.2.2.0に追加されました
Windows クライアント App: 事前入力されたドメイン情報。 リモートコンピュータがドメインにある場合、情報を入力するのではなく選択するだけで簡単です。バージョン3.2.2.0に追加
Beta リモートサポート Premium features available for testing –
私たちは、今後のSplashtop リモートサポート Premiumパッケージの新機能に取り組んでいます。新しい機能をテストし、開発プロセス中にフィードバックを提供したい場合は、詳細はこちら and sign up here。現在Splashtop リモートサポート PLUSをお持ちの場合、テスト期間中は無料で製品内で機能を有効化できます。リモートサポート PLUSをお持ちでない場合は、無料トライアルを開始して、トライアル中にベータ機能をテストできます。両方のオプションには、ベータ機能を有効化するためのフォームへのサインアップが必要です。アラートとWindowsの更新管理機能は現在テスト可能です。
App StoreのiOS用Splashtop Personalアプリバージョン2.7.4.6で。