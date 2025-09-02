Splashtop、エンドポイント管理プラットフォームのランドスケープレポートで認識される
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Splashtopは、自律的なエンドポイント管理における成長の勢いを、リアルタイムのAI支援オートメーションと、現代のITチーム向けの安全でスケーラブルなソリューションの提供に起因しているとしています。
カリフォルニア州クパチーノ、2025年9月3日 — Splashtopは本日、Forresterレポートに含まれることを発表しました。エンドポイント管理プラットフォームの風景、2025年第3四半期1。Splashtopは、この認識を急速に進化するエンドポイント管理市場におけるその存在感の高まりの証として見ています。SplashtopがForresterレポートに含まれるのは、AIと自動化を使用して広範な環境での脆弱性、パッチ、およびデバイス管理を合理化するAutonomous Endpoint Management (AEM)プラットフォームを立ち上げてから数か月後のことです。
「Forresterのエンドポイント管理プラットフォームの風景に名前が挙がることは光栄です」とSplashtopのCEO兼共同創設者のMark Leeは述べています。「私たちは、中小企業のニーズを理解しています。これらは多くの点で大企業のニーズを反映していますが、効率とシンプルさに対する圧力はさらに大きいです。IT管理者は、運用とセキュリティ機能が収束する中で、ますますジェネラリスト�であることが求められています。私たちは、デバイスの健康とセキュリティを維持し、ソフトウェアを更新し、デバイスを設定し、迅速で効果的なサポートを提供するための単一の真実の源を提供することを目指しています。」
エンドポイント管理の新しい標準を構築する
SplashtopのAutonomous Endpoint Managementは、リアルタイムパッチとAI支援の脆弱性検出および修復でITチームが脅威に迅速に対応するのを助けます。また、ポリシーの強制を自動化し、Splashtopの主力リモートコントロールを含む統一インターフェースを通じてプロアクティブな監視を可能にすることで、手動の作業負荷を軽減します。ITがより少ないリソースでより多くのことを行うのを助けるように設計されたこのプラットフォームは、運用のオーバーヘッドを削減しながら、可視性、コンプライアンス、および脅威の軽減を強化します。
このソリューションは、肥大化したリモートモニタリングおよび管理（RMM）プラットフォームの現代的な代替手段を求める社内ITチームや管理サービスプロバイダー（MSP）の間で急速に注目を集めています。SplashtopのAEMは、Microsoft Intuneを補完し、IT環境のリアルタイム脆弱性を提供し、パッチ自動化と可視化を実現します。
継続的な市場の勢い
このForresterの認識は、第三者の承認の増加リス�トに追加されます:
代表的なベンダーとして指名されました 2025年Gartner®エンドポイント管理ツールの市場ガイド2
2025年Nucleus ROI賞受賞者として、pb2 Architecture + Engineeringに458%のROIと11週間の回収を提供3
エンドポイント管理のGrid®リーダーおよびG2 Summer 2025 Reportsの14の他のカテゴリで、65のバッジを獲得し、推定ROIと実装速度で上位パーセンタイルにランクイン
詳細はこちら about Splashtop’s award winning リモートサポート with endpoint management solutions at Splashtop.com.
出典:
1. Forrester、Endpoint Management Platforms Landscape, Q3 2025 report; 著者: Michele Pelino、2025年9月。
2. Gartner, エンドポイント管理ツールの市場ガイド, Tom Cipolla, Lina Al Dana, Sunil Kumar, 2025年1月13日。
3. Nucleus Research, ROIケーススタディ: Splashtop at pb2, Cameron Marsh, 2025年6月
開示:
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Splashtop について
Splashtopは、リモートワーク、サポート、管理ソリューションを提供する世界トップクラスの高評価プロバイダーであり、どこからでも働ける世界においてセキュリティとパフォーマンスの簡素化を実現します。顧客の成功を最優先事項とするSplashtopのテクノロジーは、中小企業から大企業まで、導入、利用、管理が簡単で、高度なセキュリティ機能、高スループット、幅広いデバイス対応、24時間週5日のカスタマーサポートを提供します。3,000万人以上のユーザーに選ばれている親しみやすいソリューション、Splashtop は、柔軟性の高いプランを通じて、ユーザーが自分たちのペースで成長し、スケールできるよう支援するパートナーです。Splashtopは、 Microsoft Intelligent Security Association （ MISA ）の メンバー であり、今日のIT環境で進化し続ける課題にお客様が対処できるよう支援するMicrosoftの取り組みに足並みをそろえています。詳細については、splashtop.comをご覧いただき、LinkedInでフォローしてください