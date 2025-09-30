Disclaimer: Splashtop SOS has been renamed to Splashtop リモートサポート. 製品名は変わりましたが、機能と性能は変わらず、迅速で安全、信頼性の高いリモートサポートを提供し続けます。
私たちは、Splashtop SOSにユーザーから最もリクエストの多かった機能の1つを追加しました。
新機能: 標準ユーザーセッションを管理者に昇格
Windowsの標準ユーザーアカウントにリモート接続しているときに、管理者権限に昇格できるようになりました。UACと完全に対話し、インストール/アンインストールなどのすべての特権操作を実行できます。
今すぐ有効にする
この新機能を入手するには、現在のユーザーはSplashtop Businessアプリを最新バージョン（3.1.4.x以降）に更新するだけです。また、顧客が最新のSOSアプリをダウンロードしていることを確認してください。
管理者として接続する方法
Splashtop Businessアプリに顧客のSOSコードを入力すると、新しいチェックボックスが表示されます。単にボックスをチェックするだけで、Windows管理者の資格情報を求められます。
SOSが管理者権限に昇格するには数秒余分にかかり、リモートユーザーはUACポップアップで「OK」をクリックする必要があります。それで終わりです！
ここにいくつかの追加の役立つリソースがあります
まだSplashtop リモートサポートをお持ちでないですか？
今すぐ無料トライアルを開始！
Splashtop Remote Supportの無料トライアルを開始する
高速、安全、使いやすいリモートサポートソフトウェアはじめに