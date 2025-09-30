メインコンテンツへスキップ
Splashtop New Features

Splashtop SOS 新機能: 標準ユーザーセッションを管理者に昇格

Splashtop Team
所要時間 1分
更新済み
Disclaimer: Splashtop SOS has been renamed to Splashtop リモートサポート. 製品名は変わりましたが、機能と性能は変わらず、迅速で安全、信頼性の高いリモートサポートを提供し続けます。

私たちは、Splashtop SOSにユーザーから最もリクエストの多かった機能の1つを追加しました。

新機能: 標準ユーザーセッションを管理者に昇格

Windowsの標準ユーザーアカウントにリモート接続しているときに、管理者権限に昇格できるようになりました。UACと完全に対話し、インストール/アンインストールなどのすべての特権操作を実行できます。

今すぐ有効にする

この新機能を入手するには、現在のユーザーはSplashtop Businessアプリを最新バージョン（3.1.4.x以降）に更新するだけです。また、顧客が最新のSOSアプリをダウンロードしていることを確認してください。

管理者として接続する方法

Splashtop Businessアプリに顧客のSOSコードを入力すると、新しいチェックボックスが表示されます。単にボックスをチェックするだけで、Windows管理者の資格情報を求められます。

Splashtop interface to connect to a user's computer by entering a 9-digit session code

SOSが管理者権限に昇格するには数秒余分にかかり、リモートユーザーはUACポップアップで「OK」をクリックする必要があります。それで終わりです！

ここにいくつかの追加の役立つリソースがあります

まだSplashtop リモートサポートをお持ちでないですか？

今すぐ無料トライアルを開始！

Splashtop Remote Supportの無料トライアルを開始する
高速、安全、使いやすいリモートサポートソフトウェア
はじめに

詳細はこちら about Splashtop リモートサポート!

