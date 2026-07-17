Microsoftの2026年7月のPatch Tuesdayリリースでは、154件のセキュリティアップデートにまたがる622件のMicrosoft CVEに対処しており、同社史上最大のPatch Tuesdayリリースとなっています。
今回のリリースには3件のゼロデイ脆弱性が含まれており、そのうち2件では悪用が確認され、1件は修正プログラムが利用可能になる前に公表されていました。これには、Windows DNS Server、DHCP Server、Remote Desktop Services、SharePoint Server、SQL Server、Microsoft Office に影響する複数の重大なリモートコード実行の脆弱性も含まれます。
ITチームは、まず実際に悪用されている脆弱性を優先し、次にインターネットに公開されているシステム、ID基盤、コラボレーションプラットフォーム、業務上重要なサーバーに対応する必要があります。管理すべき更新が何百件もある中で、設定が正常に完了したことの確認は、パッチ自体を承認するのと同じくらい重要になります。
Microsoftのパッチの詳細
Microsoftの2026年7月のセキュリティリリースでは、154件のセキュリティ更新プログラムにまたがる622件のMicrosoft CVEが対象となっています。この更新プログラムは、Windows、Microsoft Office、Microsoft Edge、SharePoint Server、SQL Server、Azure、Exchange Server、Microsoft Defender、Visual Studio、そのほかのMicrosoft製品に及びます。
このリリースには��、Microsoft Edge に影響する再公開された Chromium の CVE 428 件も含まれています。
2026年7月リリース
合計
対応済みのMicrosoft CVE
622
セキュリティ更新プログラム
154
ゼロデイ脆弱性
3
悪用が確認されたゼロデイ
2
公開されているゼロデイ
1
再公開された Chromium の CVE
428
製品ファミリー別のCVE
製品ファミリー
CVE
Windows
416
Microsoft Office
82
Microsoft Edge
46
開発者向けツール
27
SharePoint Server
17
Azure
11
SQL Server
8
Microsoft Defender
5
Exchange Server
5
その他のMicrosoft製品
5
合計
622
今月対処された脆弱性の大半はWindowsに関するものですが、今回のリリースの対象はエンドポイントOSにとどまりません。ITチームは、ID、コラボレーション、データベース、ネットワーク、ブラウザー、開発環境に影響する更新にも対応する必要があります。
優先的に対処すべきゼロデイ脆弱性
Microsoftは7月に3件のゼロデイ脆弱性に対処しました。そのうち2件は現在悪用されており、1件はセキュリティ更新プログラムが提供される前に公表されていました。
CVE
影響を受ける製品
影響
ステータス
優先度
CVE-2026-56155
Active Directory Federation Services
権限昇格
悪用を確認
即時
CVE-2026-56164
Microsoft SharePoint Server
権限昇格
悪用を確認
即時
CVE-2026-50661
Windows BitLocker
セキュリティ機能のバイパス
公開済み
高
CVE-2026-56155: Active Directory Federation Services の特権昇格
Microsoftは、Active Directory Federation Servicesに影響するこの脆弱性が現在悪用されていることを確認しています。攻撃が成功すると、認証された攻撃者が影響を受ける環境内で昇格された権限を取得する可能性があります。
AD FSを使用している組織は、これをIDセキュリティ上の緊急優先事項として扱う必要があります。影響を受けるシステムにはできるだけ早くパッチを適用し、認証アクティビティ、管理者権限の変更、その他の不審なアクセスの兆候を確認してください。
CVE-2026-56164: Microsoft SharePoint Server の特権昇格
この実際に悪用されている脆弱性はMicrosoft SharePoint Serverに影響し、攻撃者が昇格した権限を取得できる可能性があります。
オンプレミスのSharePoint Serverを運用している組織は、特にサーバーがインターネットからアクセス可能な場合や、重要な業務ワークフローを支えている場合、この更新を直ちに優先すべきです。ITチームは、影響を受けるすべてのSharePointシステムで更新プログラムが正常にインストールされたことも確認する必要があります。
CVE-2026-50661: Windows BitLocker セキュリティ機能のバイパス
このBitLockerの脆弱性は、Microsoftが修正プログラムをリリースする前から公に知られていました。Microsoftは積極的な悪用は報告していませんが、公開されたことで、攻撃者が影響を受けるシステムを標的にし始める可能性が高まることがあります。
ITチームは、ノートPC��、共用デバイス、モバイルエンドポイント、および盗難や不正な物理アクセスのリスクが高いシステムを優先する必要があります。更新プログラムを速やかに設定することで、BitLockerの保護を回避しようとする試みへの露出を減らすのに役立ちます。
企業システムに影響する重大な脆弱性
Microsoftは、3件のゼロデイ脆弱性に加えて、今月のリリースで58件の重大な脆弱性にも対処しました。最も深刻度の高い脆弱性の多くは、リモートコード実行（RCE）を可能にし、エンタープライズインフラ、IDサービス、ネットワーク、AI、コラボレーションプラットフォーム、データベース、Windowsの中核コンポーネントに影響を及ぼします。
特に重要な重大な脆弱性には、次のものがあります。
CVE-2026-48561 – Microsoft Copilot のリモートコード実行
CVE-2026-49164 – Active Directory Domain Servicesのリモートコード実行
CVE-2026-54999 – Windows TCP/IPのリモートコード実行
CVE-2026-54992 – Windows Message Queuing (MSMQ)のリモートコード実行
CVE-2026-48564 – DHCP Server Serviceのリモートコード実行
CVE-2026-54117 および CVE-2026-54118 – Microsoft SQL Serverのリモートコード実行
CVE-2026-50522 および CVE-2026-58644 – Microsoft SharePoint のリモートコード実行
CVE-2026-55011 および CVE-2026-55012 – Microsoft Defender のリモートコード実行
CVE-2026-58608 �– Windows Print Spooler のリモートコード実行
CVE-2026-49796 – Windows GDI+のリモートコード実行
CVE-2026-50694 – Windows Secure Socket Tunneling Protocol (SSTP) のリモートコード実行
CVE-2026-54982 および CVE-2026-54995 – Windows Reliable Multicast Transport Driver（RMCAST）のリモートコード実行
今月は、ID、ネットワーク、AI、コラボレーション、データベース、および Windows の中核サービスが大きな影響を受けており、重大な脆弱性は Active Directory Domain Services、Microsoft Copilot、SharePoint、SQL Server、Microsoft Defender、Windows TCP/IP、DHCP Server、Windows Message Queuing (MSMQ)、Windows Print Spooler、Windows GDI+、Windows Hyper-V、Windows SSTP、および Windows RMCAST に影響しています。
2026年7月のパッチに優先順位を付ける方法
今月リリースされた Microsoft の622件のCVEに対して、ITチームはすべてのパッチを同じ緊急度で扱うのではなく、悪用状況、システムの公開範囲、重大度、ビジネスへの影響に基づいて更新の優先順位を付けるべきです。
24～72時間以内にパッチを適用
直ちにリスクが最も高い脆弱性とシステムを優先してください：
Active Directory Federation Services に影響するCVE-2026-56155
Microsoft SharePoint Server に影響する CVE-2026-56164
インターネットに公開されているSharePoint環境
ID インフラストラクチャ
公開されたリモートデスクトップサービス
重要な業務を支えるDNSおよびDHCPサーバー
実際に悪用されている2つのゼロデイは、設定キューで優先する必要があります。AD FS またはオンプレミスの SharePoint Server を使用している組織は、運用上可能な限り速やかに影響を受けるシステムにパッチを適用し、インストールが正常に完了したことを確認する必要があります。
72時間以内にパッチを適用
次に、重要なエンタープライズインフラに影響を与える、深刻なリモートコード実行の脆弱性に注目してください。対象には以下が含まれます。
Windows DNS Server
Windows DHCP Server
SharePoint Server
SQL Server
Windows リモートデスクトップ サービス
CVSSスコアが9.8または10.0のシステムは、特にインターネットに公開されている場合、広くアクセス可能な場合、または認証、ネットワーク、コラボレーション、業務アプリケーションに不可欠な場合には、優先的に迅速な対応が必要です。
1～2週間以内にパッチを適用
このティアには以下を含める必要があります：
Windows BitLockerに影響するCVE-2026-50661
重大なMicrosoft Officeの脆弱性
外部に直接公開されていないシステムに残る重大な更新
標準的な管理対象エンドポイントに影響する重大度の高い脆弱性
BitLockerの脆弱性は一般公開されたことで、通常の未悪用の脆弱性よりも緊急性が高まっています。特に、ノートPC、モバイルデバイス、共有システムではその傾向が顕著です。
定期パッチサイクル
公開情報がなく��、悪用の確認もされておらず、外部への重大な露出もない深刻度の低い脆弱性は、通常のテストおよび設定プロセスで進めることができます。
優先度の低い更新プログラムも無視すべきではありません。ITチームは、インストールの失敗、オフラインデバイス、標準のメンテナンス時間外にあるエンドポイントの追跡を継続する必要があります。
最も効果的な優先順位付けでは、Microsoftの悪用可能性情報をCVSSの深刻度、公開範囲、システムの役割、ビジネスへの影響と組み合わせます。インターネットに公開されたサービス、IDシステム、ドメインコントローラー、コラボレーションプラットフォーム、リモートアクセスインフラストラクチャは、引き続き最優先で対応すべきです。
注目すべきサードパーティ更新
Microsoft は、Microsoft Edge に影響する 428 件の Chromium CVE も再公開しました。これらは Microsoft 以外の脆弱性であり、7 月のリリースで対処された 622 件の Microsoft CVE とは分けて追跡する必要があります。
EdgeはWindows環境全体に広く設定されているため、ブラウザの更新も、OSやOfficeのパッチと同じコンプライアンスレビューに含める必要があります。ITチームは、管理対象デバイスで最新のEdgeバージョンが実行されていることを確認し、オフラインだった、または通常の管理ワークフローの対象外だったために自動更新を受け損ねた可能性のあるエンドポイントを特定する必要があります。
ブラウザの脆弱性も、特にユーザーが信頼できないWebサイトにアクセスしたり、Webベースのアプリケーションを開いたり、外部でホスト��されているコンテンツを扱ったりする場合には、依然として大きなリスクをもたらす可能性があります。Edgeを最新の状態に保つことで、Microsoft全体のパッチ展開とあわせてリスクの露出を低減できます。
Splashtop AEMがITチームのパッチ展開にどのように役立つか
これほど大規模なPatch Tuesdayリリースは、手動のワークフローだけで管理するのが難しい場合があります。Splashtop AEM は、ITチームが不足している更新プログラムを特定し、パッチをより迅速に設定し、一元化されたコンソールから管理対象エンドポイント全体で修復を確認するのに役立ちます。
Splashtop AEMを使えば、ITチームは次のことができます。
CVEとエンドポイントのインサイトを確認して、新たに公開された脆弱性の影響を受けるシステムを特定します。
Windows とサポート対象のサードパーティ製ソフトウェアの更新プログラムをリアルタイムで設定します。
ポリシー、スケジュール、メンテナンス時間を通じてパッチ適用を自動化します。
リングベースの設定を使用して、展開範囲を広げる前に、より小規模なデバイスグループで更新をテストできます。
管理対象エンドポイント全体で、パッチのステータス、失敗、コンプライアンスを監視します。
更新が失敗した場合や追加の対応が必要な場合は、スクリプトと修復アクションを実行します。
ハードウェアおよびソフトウェアのインベントリデータを使用して、影響を受けるデバイスをより迅速に特定しま�す。
手動パッチ適用にまだ頼っているチームにとって、Splashtop AEM は繰り返し作業を減らし、設定の一貫性を高めます。Microsoft Intune を利用している組織は、より迅速なパッチ適用、より明確な可視性、より直接的な修復ワークフローを追加して、Intune を強化できます。すでにRMMを使用しているチームは、パッチ自動化を強化し、問題発生時のリモートトラブルシューティングとエンドポイント管理を組み合わせることができます。
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