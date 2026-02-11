2026年2月のPatch Tuesdayは、59のMicrosoft脆弱性に対するセキュリティ更新を提供し、明確な理由で際立っています: 複数の欠陥が既に実際に悪用されています。これらのゼロデイ問題に加えて、今月のリリースには、Windowsのコアコンポーネント、Officeアプリケーション、開発ツール、Azureの重要なクラウドサービスにわたる高深刻度の脆弱性も含まれています。
確認された悪用の組み合わせ、悪用の可能性が高いと評価された複数の脆弱性、そしてCVSSスコアが9.8の2つの重大なクラウドCVEにより、今月のパッチ火曜日は平均よりもリスクが高いです。組織は、公開されたシステムを迅速に特定し、実際のリスクに基づいてパッチの優先順位を付け、これらの脆弱性が広く悪用される前にエンドポイントおよびクラウド攻撃の表面を削減すべきです。
Microsoftのパッチの詳細
Microsoftの2026年2月のPatch Tuesdayリリースは、エンドポイントとクラウドのリスクを反映して、幅広い製品とサービスにわたっています。これらの更新は、Windowsカーネル、Win32K、デスクトップウィンドウマネージャー、ネットワークサービス、NTLMなどの認証メカニズムを含む、Windowsのコアコンポーネントおよびドライバーにわたる脆弱性に対処します。これらのコンポーネントのいくつかは日常のシステム操作に深く組み込まれており�、未パッチのままでは影響範囲が拡大する可能性があります。
エンドユーザーアプリケーションも今月の重要な注目点です。Microsoft Officeのコンポーネント（Word、Excel、Outlookを含む）は、レガシーのInternet ExplorerのコンポーネントやWindows Notepadのアップデートとともに、複数の修正を受けました。これらの脆弱性はユーザーがファイルやリンクを開くといった操作に頼ることが多く、大規模または分散した労働力を持つ環境では特に重要です。
エンドポイントを超えて、Microsoftは開発者ツールやクラウドサービスの脆弱性に対処しました。更新は.NET、Visual Studio、GitHub Copilot、およびAzure SDKやAzure Front Doorを含む複数のAzureサービスに影響します。このリリースにおける重大なクラウドの脆弱性の存在は、クラウドに接続するサービスを含め、従来のデスクトップやサーバーを超えてパッチ適用と脆弱性管理を拡張する重要性を強調しています。
全体として、2月のパッチ火曜日は、悪用された脆弱性、高深刻度のエンドポイントの欠陥、重大なクラウド問題が混在しており、組織はオンプレミスとクラウド環境の両方でリスクを包括的に把握する必要があります。
ゼロデイおよび実際に悪用されている脆弱性
Microsoftは2026年2月のリリースにおける複数の脆弱性が、野外で活発に悪用されていることを確認し、パッチを当てる緊急性が大幅に高まっています。これらのゼロデイの欠陥は、修正が利用可能になる前に武器化されていたため、影響を受けるシステムがすでに露出している可能性があります。これは、よく管理された環境でも同様です。
積極�的に悪用されている脆弱性は、Windowsコンポーネント、Officeアプリケーション、およびリモートアクセス技術の混合に影響を与えています。いくつかは特権昇格やセキュリティ機能のバイパスを可能にし、最初の足がかりを得た後に攻撃者がアクセス権を拡大できるようにします。他の操作はユーザーの操作やリモート接続シナリオを通じてトリガーされることがあります。この組み合わせは、攻撃者が複数の弱点を連鎖させることが多いエンタープライズ環境において、特に危険です。
次のCVEはアクティブに悪用されていることが確認されています。
CVE-2026-21510, Windows Shell
CVE-2026-21513, Internet Explorer と MSHTML
CVE-2026-21514、Microsoft Office Word
CVE-2026-21519、Desktop Window Manager
CVE-2026-21525, Windowsリモートアクセス接続マネージャー
CVE-2026-21533、Windows Remote Desktop
組織は、個々のCVSSスコアに関係なく、これらの脆弱性を最優先事項と考えるべきです。アクティブな悪用は現実世界での攻撃活動を示しており、修復の遅れは、特にインターネットに接続されたシステムやリモートで働く従業員が使用するエンドポイントの妥協が増加する可能性を高めます。
重大な脆弱性
2026年2月には、Microsoft Azure クラウドサービスに影響を与えるCVSSスコア9.8の2つの重要な脆弱性が含まれています。これらの問題は現在まだ悪用されたとは確認されていませんが、その深刻さと潜在的な露出が影響を受けたワークロードを運用している組織にとって高優先度となっています。
両方の脆弱性は、アプリケーション�の前に配置されることが多いAzureサービスや、開発および設定パイプラインに組み込まれているサービスに影響を与えています。攻撃が成功すると、攻撃者はクラウドリソースを危険にさらしたり、サービスを中断させたり、エンドポイントでの初期の手掛かりなしに機密データにアクセスすることができます。
今月解決された重大な脆弱性には以下が含まれます。
CVE-2026-21531, Azure SDK
CVE-2026-24300、Azure Front Door
クラウドサービスは頻繁にインターネットに面しており、複数のアプリケーションで共有されるため、修復の遅れが連鎖的な影響を引き起こす可能性があります。チームはクラウドやDevOpsの関係者と緊密に連携し、露出を評価し、利用可能な修正を適用し、緩和策ができるだけ早く実施されていることを確認する必要があります。
搾取されやすい脆弱性
確認されたゼロデイと重大なクラウド問題を超えて、Microsoftは、2026年2月のリリースでより搾取されやすいと考えられる複数の脆弱性を指摘しました。これらのCVEはまだ積極的に悪用されていることが確認されていませんが、Microsoftの評価では、脆弱性の特性と観察された脅威活動に基づいて、近い将来に武器化される可能性が高いと示されています。
このグループには、Windowsのコアコンポーネントやよく使われるアプリケーションに影響を及ぼす脆弱性が含まれています。詳細が公表されると、信頼性の高い攻撃手法が迅速に開発されることがよくあります。多くの場合、これらの欠陥は、攻撃者が最初の足場を得た後に権限昇格やラテラルムーブメントをサ��ポートするために使用されることがあります。
このカテゴリで注目すべき脆弱性には次のものがあります:
CVE-2026-21231、Windows Kernel
CVE-2026-21238, Windows Ancillary Function Driver for WinSock
CVE-2026-21241、Windows Ancillary Function Driver for WinSock
CVE-2026-21253, Mailslotファイルシステム
CVE-2026-21511、Microsoft Office Outlook
組織は、積極的に悪用されているクリティカルな問題への対処後、これらの脆弱性を早急に修正する計画を立てるべきです。搾取される可能性のあるCVEを中期優先事項として扱うことで、今月のパッチ情報が広く利用可能になるにつれて、攻撃者が新しい搾取を適応させて拡大するための機会を減少させることができます。
パッチ優先順位のガイダンス
2026年2月のパッチ火曜日は、単なる深刻度スコアを超えるリスクベースのアプローチが必要です。すでに複数の脆弱性が一般のユーザーによって悪用され、追加の欠陥は悪用される可能性が高いため、組織は実際の脅威活動、露出、および潜在的なビジネスへの影響に基づいてパッチの優先順位を決定する必要があります。
直ちにパッチを当ててください（72時間以内）
すべての脆弱性が野生で積極的に悪用されることが確認されました
特にインターネットに面したサービスにおけるCVSSスコア9.8の重大なAzureの脆弱性
1〜2週間以内にパッチを適用
悪用の可能性が高いものとしてタグ付けされた脆弱性
Windowsのコアコンポーネント、Officeアプリケーション、Hyper-V、および開発者ツールに影響を与える高重大度の脆弱性
パッチサイクルをルートする
残っている脆弱性は、悪用の可能性が低い、または起こり得ないとマークされています
標準的なメンテナンスウィンドウやテストプロセスと整合させることができる低リスクの問題
チームは、影響を受けたすべてのシステムに対する設定が成功したことを確認し、Microsoftのガイダンスを監視し続けて、リリース後のエクスプロイト活動の進展に対応する必要があります。
Splashtop AEM はどのように役立つか
2026年2月のパッチチューズデーは、脆弱性がすでに悪用されている場合、パッチ適用の速さが最も重要であることを思い出させます。Splashtop AEM は、CVEレベルの可視性とリアルタイムのパッチ適用および自動化を組み合わせることで、ITチームが露出ウィンドウを短縮するのを助けます。
実際に危険にさらされているものについて迅速に理解する
特定のCVEに対して公開されているエンドポイントを確認します。これには、積極的に悪用されている問題や高重大度の問題も含まれます。
エクスプロイトの状況、重大度、資産の重要度などの明確なシグナルを使用して、優先的に修正してください。
パッチの進捗を中央で追跡し、どれがパッチ済みでどれが未修正かを確認します。
より手間をかけずにパッチを迅速化
WindowsやMacOS上でOSおよびサードパーティアプリケーションのパッチ適用を自動化します。
チームや場所間の不一致を減らすために、導入ポリシーを標準化します。
ステータス追跡、報告、フォローアップ修正に費やす時間を削減します。
既存のツールと併せてパッチ適用を強化する
Microsoft Intuneを使用している場合は、より迅速なパッチ実行と、より広範なサードパーティカバレッジで補完してください。
RMMを使用している場合、運用を簡素化できるより軽量なアプローチでパッチ適用を効率化しましょう。
手動でパッチを適用する場合は、スプレッドシートのワークフローを自動化、可視化、制御に置き換えてください。
Splashtop AEMは、特にゼロデイや悪用されやすい脆弱性がリリースの一部である場合に、チームが高圧のパッチ火曜サイクルで迅速かつ自信を持って行動できるように支援します。
Splashtop AEMを使用してパッチを迅速に設定
2026年2月のパッチ火曜日は、遅延が高くつくタイプのリリースです。複数の脆弱性が既に野放しにされており、高深刻度と致命的な問題が残っているため、詳細が広まると攻撃者には多くの選択肢が与えられます。
最も賢明な方法はシンプルです。まずは悪用されたCVEをパッチし、すぐに重要なAzureアイテムに取り組み、次に悪用されそうな脆弱性を対応し、次のインシデントの波が来る前に片付けましょう。
「パッチが利用可能」から「システムが実際に保護されている」までをより速く、よりコントロールされた方法で達成したいなら、Splashtop AEMの無料トライアルを始めてください。特定のCVEにさらされているエンドポイ��ントをすぐに確認でき、環境全体でパッチの展開を自動化し、修復の進捗を一箇所で追跡できます。