2026年4月のMicrosoftのパッチ火曜日には、165のMicrosoft CVEと1つの確認されたゼロデイの悪用が含まれており、このリリースは迅速かつリスクベースのパッチ優先順位設定が必要です。最も緊急な問題は、Microsoft Office SharePoint の CVE-2026-32201 であり、Microsoft は悪用検出済みとしてフラグを立てています。
そのゼロデイに加えて、今月にはWindowsエンドポイント、サーバー、およびコアエンタープライズサービス全体で短期的なリスクの増加を示す、Explained More Likely とマークされた多数の脆弱性が含まれています。
今月のリリースは、その幅広いエンタープライズへの展開でも際立っています。高優先度の問題は、SharePoint、Windows IKE Extension、リモートデスクトップ、Active Directory、SQL Server、Microsoft Power Apps、Office、およびAzure関連サービスに影響を与えます。この組み合わせにより、4月はパッチチームがCVSSスコアだけに頼るのではなく、最も露出が大きく、ビジネスへの影響が大きいシステムにまず焦点を合わせるべき月となります。
2026年4月のMicrosoftパッチブレイクダウン
今月のリリースは、Windowsのコアサービス、オンプレミスインフラストラクチャ、Officeワークロード、SQL Server、Azureサービス、開発者向けツールなど、幅広いものとなっています。最も注目すべき集中エリアには以下が含まれます：
Windows のコ�アおよびインフラストラクチャコンポーネント、たとえば TCP/IP、BitLocker、WinSock、LSASS、リモートデスクトップ、Kerberos、デスクトップウィンドウマネージャー、Windows シェル、Windows IKE エクステンション
Windows Active Directoryと認証関連のコンポーネントを含むIDとディレクトリサービス
Word、Excel、PowerPoint、SharePoint を含むオフィスおよびコラボレーションプラットフォーム
クラウドとAzureのワークロード、Azure Logic Apps、Azure Monitor Agent、Microsoft Power Appsを含む
データベースと管理ツールには、SQL Server、Windows Server Update Service、およびMicrosoft Management Consoleが含まれます
今月の主要な話題は数だけでなく、共同作業プラットフォーム、アイデンティティサービス、リモートアクセスコンポーネント、ネットワークに接続されたWindowsサービスを含む、企業の露出した面の広さです。
ゼロデイとより多くの攻撃可能な脆弱性
確認されたゼロデイの悪用
Microsoftは、次の脆弱性を悪用が検出されたとマークしました：
CVE-2026-32201, Microsoft Office SharePoint
これはSharePointに影響を与え、すでに悪用されているため、SharePointを使用している組織、特に公開されているまたはビジネス上重要な導入を行っている組織は、これを4月のサイクルにおける最優先の修正項目として扱うべきです。
悪用の可能性が高いとされる脆弱性
Microsoftはまた、開示後にすぐ武器化される可能性が高まるとして、かなりの数の脆弱性をExploitacion More Likelyとしてマークしています。主な例には次のようなものがあります：
ブート、カーネル、およびシステムの整合性
CVE-2026-0390、Windows Boot Loader
CVE-2026-26169、Windowsカーネルメモリ
CVE-2026-32070、Windows Common Log File System Driver
リモートアクセスとネットワークの露出
CVE-2026-26151, Windows Remote Desktop
CVE-2026-27921、Windows TCP/IP
CVE-2026-32075、Windows ユニバーサルプラグアンドプレイデバイスホスト
CVE-2026-32093, 機能発見サービス
IDとセキュリティ管理
CVE-2026-27906, Windows Hello
CVE-2026-27913、Windows BitLocker
CVE-2026-33825、Microsoft Defender
CVE-2026-33826、Windows Active Directory
Windowsユーザーおよび管理レイヤー
CVE-2026-27909, Microsoft Windows Search コンポーネント
CVE-2026-27914, Microsoft Management Console
CVE-2026-32152, デスクトップ ウィンドウ マネージャー
CVE-2026-32154、デスクトップウィンドウマネージャー
CVE-2026-32162, Windows COM
CVE-2026-32202, Windowsシェル
CVE-2026-32225、Windows Shell
ITチームがこれから学ぶべきこと
このリストは、基盤となるWindowsコンポーネントに関連しているため重要です：
ブートの整合性
リモートアクセス
認証
エンドポイントセキュリティ
シェルの挙動
ファイルシステム
ネットワークスタック機能
悪用がまだ確認されていない場合でも、これらはすぐに運用上重要になる可能性が高い脆弱性です。それが今月のパッ�チサイクルでの早期検証と迅速な設定のための強力な候補とします。
2026年4月の重大な脆弱性
最も深刻な脆弱性
今月のリリースで最もスコアの高い脆弱性は次のとおりです：
CVE-2026-33824、Windows IKE Extension、CVSS 9.8
なぜ際立っているのか:
4月のリリースで最高のCVSSスコアを持っています
それはWindowsのネットワークコンポーネントに影響を与えます
それは、公開されたまたはセキュリティに敏感なネットワークインフラストラクチャを有する環境において、最優先の修正項目として扱われるべきです。
その他の重大な企業リスク
いくつかの他の脆弱性は、幅広く使用されている企業のプラットフォームやサービスに影響を与えるため、注意を払う価値があります。
CVE-2026-26149, Microsoft Power Apps, 9.0
CVE-2026-26167、Windowsプッシュ通知、8.8
CVE-2026-26178、Windows Advanced Rasterization Platform、8.8
CVE-2026-32157, リモートデスクトップクライアント, 8.8
CVE-2026-32171、Azure Logic Apps、8.8
CVE-2026-33120、SQLサーバー、8.8
CVE-2026-32225、Windows Shell、8.8
2026年4月パッチの優先順位を決める方法
72時間以内にパッチを当てる
確認された悪用、高い深刻度、企業全体に幅広い影響を及ぼす脆弱性から始めましょう:
CVE-2026-32201, Microsoft Office SharePoint
CVE-2026-33824、Windows IKE 拡張機能
また、Microsoftにより「Exploitation More Likely」とマークされた脆弱性、特に影響��を与えるものを優先してください：
Windowsブートローダー
Windowsリモートデスクトップ
Windowsカーネルメモリ
Windows BitLocker
Windows TCP/IP
Windows Shell
デスクトップウィンドウマネージャー
Windows Active Directory
Microsoft管理コンソール
この最初の波には、以下のような高い深刻度のサービスおよびプラットフォームリスクも含める必要があります。
Microsoft Power Apps
Azure Logic Apps
SQL Server
リモートデスクトップクライアント
Windowsプッシュ通知
1〜2週間以内にパッチを適用
最もリスクの高い問題が検証され設定された後、一般的なビジネスワークロードや管理ツールに影響を与える重要な脆弱性の幅広いセットに移行することを含む:
Word、Excel、PowerPoint、Office coreにわたるMicrosoft Officeの脆弱性
LSASS、Kerberos、RPC、WinSock、およびファイルシステム関連のWindowsコンポーネント
Azure Monitor Agent、PowerShell、.NET、およびその他の開発者に隣接したツール
リモートアクセスおよびライセンス関連のWindowsサービス
定期的なパッチサイクル
優先度の低い項目は、最もリスクの高い問題が解決された後、通常のパッチプロセスに従うことができます。以下が一般的に含まれます：
悪用の可能性が低いとされる脆弱性
スコアの低いローカルの問題
Windows File Explorer、Windows Snipping Tool、低深刻度のWindows COMエントリ、およびUPnP、SSDP、音声、ファイルシステムの問題など、露��出の限られたの狭い影響を持つコンポーネント
注目のサードパーティアップデート
Microsoftはまた、2026年4月サイクルの一環として82件のMicrosoft以外のCVEも再公開しました。これらには、AMD 入出力メモリ管理ユニット、Node.js に影響を与える問題が含まれます。Windows Secure Boot、Git for Windows、および多数のChromiumベースのMicrosoft Edge CVE。
ほとんどのITチームにとって、ここでの優先事項はシンプルです。
影響を受けたソフトウェアがあなたの環境に存在するか確認してください
ブラウザの露出を確認、特にEdge
重要なサードパーティアプリと依存関係を同じパッチサイクルレビューに含める
これによって、再公開されたCVEがすべて緊急になるわけではありませんが、4月のパッチサイクルにはMicrosoftシステム以外のものも含まれるべきだということは意味します。
Splashtop AEMがITチームの迅速な対応を助ける方法
2026年4月のようなハイリスクのPatch Tuesdayの月は、よくある課題を生み出します：脆弱性が多すぎて、影響を受けるシステムが多く、遅いパッチワークフローでは時間が足りません。Splashtop AEMは、ITチームがリアルタイムのパッチ適用、CVEの可視化、集中化されたエンドポイントの洞察を使用して、露出したシステムを迅速に見つけて対処できるよう支援します。
まだ手動でパッチを適用しているチームのために、Splashtop AEMは自動パッチ、リアルタイムの設定展開、および管理デバイス全体の集中可視性で反�復作業を削減する手助けをします。それにより、緊急の修正をより迅速にプッシュし、環境全体のパッチ状態を追跡する時間を短縮できます。
既にMicrosoft Intuneを使用しているチームにとって、Splashtop AEMはIntuneにより迅速なパッチ適用と運用の可視性を追加します。これは、このようなリスクの高い月には特に役立ちます。それはまた、サードパーティアプリのパッチ適用、パッチのステータス詳細、重要な脆弱性に迅速に対応する必要がある場合の迅速な対応に関してギャップを埋めるのにも役立ちます。
RMMまたは独立したパッチツールを使用するチームにとって、Splashtop AEMは、パッチ管理、エンドポイントの可視性、バックグラウンド操作、修復を単一のコンソールからより効率的に行う方法を提供します。それにより、運用が簡素化される一方で、新たな高優先度の脆弱性が発生した際に迅速に対応するために必要な管理をITチームに提供できます。
リアルタイムパッチ適用、CVEの可視化、ソフトウェアとハードウェアのインベントリ、自動化、迅速な修復ツールにより、Splashtop AEMはITチームがリスクを特定してから低減するまでの時間を短縮します。
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