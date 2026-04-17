パッチのインストールは、単に「更新」ボタンを押して待つだけの簡単なものではありません。多くのビジネス環境では、パッチ前の準備、失敗したパッチの修正、カスタムアプリの処理、デバイス間の一貫性などが必要であり、これによりパッチの設定が課題になることがあります。
ここでスクリプトの出番です。スクリプトはパッチワークフローを大規模に自動化および制御するための強力なツールであり、より大規模で複雑な環境をサポートしやすくします。
それを念頭に置いて、パッチ管理のためのスクリプトについて探ってみましょう。どのスクリプティング機能が重要か、そしてあなたの特定のニーズを満たすパッチ管理ソリューションを見つける方法についても見ていきます。
基本的なパッチツールはなぜ限界があるのか
基本的なパッチツールは単純な環境ではうまく機能しますが、パッチワークフローが例外、修復手順、サードパーティのアプリケーション、および分散エンドポイントを含む場合には、しばしば力不足です。より大規模なフリートや運用の複雑性を持つ企業やMSPにとって、より高度なパッチ管理アプローチが必要になることがよくあります。
基本的なパッチツールが不十分な理由はいくつかあります。
彼らは標準的な��アップデートを処理することができても、例外や環境に依存したワークフローに苦労しています。
しばしば、インストールを完了するために必要な柔軟なパッチ前後のアクションが欠けています。
スケジュール設定を提供するかもしれませんが、パッチのインストールが失敗したときのためのより深い自動化や修復は提供しません。
オペレーティングシステムと共に作動するかもしれませんが、サードパーティアプリケーション、カスタムアプリ、またはサポートされていないソフトウェアは未更新のままにされ、脆弱性が未解決になります。
彼らはパッチの失敗への十分な可視性を提供せず、フォローアップのアクションを提供しないかもしれません。
製品の制限をスクリプトで回避する必要があるとき、ITチームに余計な手作業を増やすことがあります。
パッチ管理ソフトウェアにおけるスクリプトの役割とは？
良いスクリプト作成は、以下を含む複数のタスクを自動化し、効率化するべきです：
1. パッチ前およびパッチ後の自動化
パッチ自動化は、パッチ管理スクリプトの中で最も重要な側面の1つであり、パッチ前後の自動化を含みます。これには、パッチを適用する前にアプリやサービスを終了し、スムーズな設定を確保するためにインストール前にチェックを実行し、パッチインストール後にデバイスを再起動し、結果を検証することが含まれます。
これらの作業は、効果的なパッチ設定を確認し、保証するためにすべて不可欠です。彼らがい�なければ、パッチインストールが失敗する可能性が高まり、それが適切にインストールされていない場合や失敗を解決するのが難しくなることがあります。
2. パッチが失敗した場合の修復方法
パッチが正しくインストールされていない場合は、できるだけ早く修正する必要があります。優れたスクリプティングには、インストールが失敗したときにトリガーされる修正が含まれ、変更の元に戻し、問題を隔離し、診断を収集します。
これを正しく行うことで、失敗したインストールに対処し、手動の介入を必要とせずに、より多くのアップデートが適切に設定されるようになります。これは単に便利なだけでなく、運用上のレジリエンスを高める強力な機能です。
3. サポートされていないアプリケーションや内部アプリケーション用のカスタムワークフロー
時々、チームは通常のパッチ自動化ツールがカバーしない独自アプリやその他の内部アプリケーションにパッチを当てる必要があります。これらの場合、スクリプトはパッチ適用や更新の自動化の手段を提供し、パッケージ化されたサポートでは不十分な部分を補います。
混在環境やニッチなソフトウェアに依存している企業では、これは特に重要です。アプリケーションが広く普及していないからといって、攻撃者が悪用できる脆弱性がないわけではありませんし、アプリがどれだけニッチであろうと、効率的に更新を展開することは重要です。
4. エンドポイント間の1対多の実行
複数のエンドポイントを管理する際に、一度に複数のコマンドやスクリプトを送信できること�は非常に価値があります。1対多のスクリプトとタスクを使用すると、スクリプト、再起動、設定などを複数のデバイスで同時に実行でき、各デバイスを手動で管理する必要はありません。これは、デバイス全体で迅速かつ一貫したパッチ展開を提供し、より大規模にエンドポイントをパッチしやすくします。
スクリプティングがパッチ管理ワークフローを改善する場所
スクリプトを使用すると、パッチ関連のタスクを自動化し、手作業による後処理の作業を減らし、基本的なパッチワークフローでは見逃しがちなエッジケースを処理できます。以下を含みます:
1. アプリケーション固有の更新要件の処理
時々、独自のアプリケーションやサードパーティアプリケーションには、特定のパッチ適用要件があります。これらの前提条件に対処せずにパッチ管理を自動化しようとすると問題が発生することがあります。これらの場合、スクリプトは前提条件を確認し、使用中のアプリケーションの任意のインスタンスを一時停止し、パッチが適切に設定されていることを保証するのに役立ちます。その後、スクリプトには設定後にアプリを再開して確認するコマンドを含めることができ、混乱を最小限に抑えることができます。
2. カスタムおよび社内ソフトウェアのサポート
企業は通常のパッチツールでは扱えないカスタムまたは独自のソフトウェアを持っていることがよくあります。これには、内部ツール、業務用アプリ、パッチ管理ソリューションの既定のカタログに含まれていないその他のものが含まれる可能性があります。これらのケースでは、パッチ作成やカスタムソフトウェアのサポートのためのスクリプトを作成できることが重要です。
3. 設定の失敗または部分的な設定に素早く対応する
パッチのインストールに失敗した場合、すぐにその情報を知り、迅速に対応できるようにしたいですね。適切なスクリプトを使用すれば、パッチ管理ソフトウェアが修正手順をトリガーし、失敗に関する情報を収集し、自動的に再試行することを確実にできます。これにより、すべてのエンドポイントで適切にパッチを適用できるだけでなく、毎回手作業が必要ないようにします。
4. 分散環境でのパッチ管理
分散環境のサポートは、特にリモートワークやハイブリッドワークの増加、混合デバイスを持つ企業にとって、困難な場合があります。適切な自動化がなければ、技術者はすべてのエンドポイントをサポートすることができず、デバイスが未修正のままで脆弱になるリスクがあります。しかし、オートメーションスクリプトを使用すれば、各デバイスが自動的にパッチされ、更新が適切にインストールされることを確実にするのが簡単です。
Splashtop AEM はより多くの制御が必要なパッチワークフローをどのようにサポートするか
チームがパッチワークフローの管理を強化する必要がある場合、Splashtop AEM（自律型エンドポイント管理）は、パッチ展開の自動化、ポリシーに基づく制御の適用、エンドポイント全体の可視性の向上を支援します。リアルタイムの��パッチ適用、スクリプトサポート、インベントリの可視性、修正に重点を置いたワークフローを備えたSplashtop AEMは、ITチームがパッチ適用をより少ない手間で運用制御を向上させるのに役立ちます。
Splashtop AEM には以下が含まれます：
1. リアルタイムパッチとポリシーベースの自動化
Splashtop AEMは、オペレーティングシステムとサードパーティアプリケーションのリアルタイムパッチ適用をサポートし、ITチームがパッチのリリースと設定の間の遅れを減らすのに役立ちます。パッチと修正のポリシーは、スケジュール、イベント、またはエンドポイント属性に基づいてトリガーされるように設定でき、チームは環境全体での更新の展開方法をより制御できます。
2. オペレーショナルエフィシェンシーのためのスクリプティングと1対多のアクション
Splashtop AEMは、スクリプト、ソフトウェアの設定、および再起動を含む、エンドポイント間での1対多のアクションをサポートします。パッチ作業の流れの中で、これはITチームが例外に迅速に対応し、手作業の追跡業務を減らし、分散環境全体にわたってパッチ関連のタスクをより一貫して処理するのに役立ちます。
3. パッチの状態、失敗、およびインベントリの可視性
Splashtop AEMは、パッチのステータス、失敗理由、ハードウェアおよびソフトウェアのインベントリを可視化します。これは、ITチームがどのエンドポイントがまだ更新を必要としているかを特定し、失敗した設定のトラブルシューティングをより効率的に行い、監査や内部レビューに必要なレポートコンテキストを維持するのに役立ちます。
4. 内部またはサポートされていないアプリケーションのためのカスタムパッチ
OSやサードパーティアプリケーションのパッチ適用に加えて、Splashtop AEMはプロプライエタリまたはサポートされていないアプリケーションに対するカスタムパッチをサポートします。社内ソフトウェア、ニッチツール、業務用アプリケーション向けに、これによりITチームは、より広範なパッチワークフローに沿ってパッケージング、設定、更新の追跡を行う方法を提供します。
5. 手作業を置き換えたり、ギャップを埋めるためのチーム向けの適合
エンドポイントを手動でパッチすることは、時間がかかり、リソースを多く消費し、スケーリングが難しいことがあります。Splashtop AEMは、パッチの自動化、ポリシーに基づくコントロール、集中管理によって手動作業を削減し、ITチームが繰り返しの更新作業に費やす時間を減らし、より価値の高い業務に時間を費やすことができるようにします。
さらに、Splashtop AEMは既存のパッチ管理ツールを補完することができます。例えば Microsoft Intune を使用しているチームは、リアルタイムのパッチ適用、詳細なスクリプト作成、インベントリ報告、パッチの可視性にあるギャップを埋めるために、 Splashtop AEMを並行して使用することができます。同様に、より重いツールを使用しているチームも、Splashtop AEMを使用することで、コアパッチング、自動化、�エンドポイントの可視性を簡素化し、スタック全体を一度に再構築することなく利用できます。
Splashtop AEMでパッチ管理ワークフローにさらなるコントロールを
スクリプト機能を備えたパッチ管理は、パッチの速度、効率、効果を強化する強力な手段を提供します。しかし、最も多くの利益をもたらすためには、現実の環境全体で柔軟で自動化され、管理可能である必要があります。
柔軟性とコントロールを必要とするチーム向けに、Splashtop AEMはパッチ適用、オートメーション、スクリプトサポート、エンドポイントの可視性を1つのプラットフォームにまとめています。それにより、ITチームは更新をより効率的に管理し、問題に迅速に対応し、複雑なパッチ環境に伴う手作業を軽減することができます。
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