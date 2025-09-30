今日の急速に進化するIT環境では、組織はエンドポイント管理ソリューションに依存して、デバイスエコシステム全体のセキュリティ、コンプライアンス、効率を維持しています。Microsoft Intuneは、主要なモバイルデバイスおよびアプリケーション管理ソリューションであり、企業がエンドポイントを制御し、セキュリティを確保するのを支援します。
しかし、Intuneがどれほど多機能であっても、リアルタイムのパッチ適用、包括的なサードパーティアプリケーションの更新、詳細なステータス更新などの課題が、複雑なIT環境での効果を妨げることがあります。
Splashtop Autonomous Endpoint Management (AEM)はこれらのギャップを埋め、Intuneの機能を強化する補完的なソリューションを提供します。Splashtopは、リアルタイムのパッチ管理、自動化されたITワークフロー、高度なリモートアクセスとサポート、すべてのデバイスの集中監視などの機能を備えており、IT運用をプロアクティブで安全かつ非常に効率的にします。
このブログでは、SplashtopがMicrosoft Intuneとどのように連携してシームレスで強化されたエンドポイント管理体験を提供するかを探ります。
Splashtop Autonomous Endpoint Management (AEM)とは何ですか？
Splashtop Autonomous Endpoint Managementは、ITチームのためにエンドポイント管理を簡素化し��自動化する強力なアドオンソリューションです。Splashtopを使用すると、企業はパッチ適用、監視、リモートサポート、デバイスフリート全体のエンドポイントセキュリティの維持などの重要なタスクを直感的で集中化されたプラットフォームを通じて効率化できます。
Splashtopは、分散チーム、ハイブリッドワークフォース、またはマルチデバイス環境を持つ企業のニーズを満たすスケーラブルでコスト効率の高いソリューションです。Microsoft Intuneと組み合わせることで、安全で効率的で実装が簡単な包括的なエンドポイント管理戦略を作成します。
SplashtopがMicrosoft Intuneを補完する方法
Microsoft Intuneは強力なデバイスおよびアプリケーション管理機能を提供しますが、Splashtopを統合することでエンドポイント管理を次のレベルに引き上げます。Splashtopは、ITチームがより柔軟性と効率を求める領域に対応し、Intuneの機能を強化します。
OSおよびサードパーティアプリケーションのリアルタイムパッチ管理
IntuneはMicrosoftアプリケーションとWindowsデバイスの管理に優れていますが、OSやサードパーティアプリケーションのパッチ適用は、追加のツールや手動の努力を必要とすることがよくあります。Splashtopは、ITが更新をいつ行うべきかをよりコントロールできるようにすることで、このギャップを埋めます。Splashtopのリアルタイム監視とパッチ更新により、重要な修正を即座に適用でき、未パッチの脆弱性が存在する時間を短縮します。これにより、Intuneを通じ��て登録されていないシステムでも、コンプライアンスとセキュリティが維持されます。
さらに、Splashtopは、Microsoft以外の主要なサードパーティアプリケーションのパッチを提供し、複数のアプリを更新するための単一のソリューションを提供します。
強化されたエンドポイントの可視性
Splashtopは、エンドポイントの監視と管理を簡素化する包括的なダッシュボードを提供します。それは、オンライン/オフラインのステータス、OSの種類とバージョン、アラートを含む主要な指標の一目でわかるビューを提供します。ITチームは、エンドポイントごとに脅威を追跡し、Splashtop Antivirusのステータスを監視し、Windowsの更新ステータスを最新に保つことができます。
これにより、ITチームはデバイスエコシステムのより包括的なビューを得て、プロアクティブな管理と迅速な問題解決を可能にします。
Intuneのレポート内容は詳細に欠けているとされており、ITチームがアップデートの影響を完全に評価するのが難しいです。Splashtopは、実行されたポリシーに関する詳細なレポートを提供し、成功したパッチと失敗したパッチ、失敗の理由などを詳しく調べることができます。
リモートアクセス＆サポート
Splashtopは、複数のプラットフォーム（Windows、Mac、iOS、Android、Linux、Chromebook）での高性能で低遅延のリモート接続を可能にし、どのデバイスからでもシームレスにアクセスできます。
Splashtopを使用すると、ユーザーがリモートおよびハイブリッドワークのためにワークステーションにアクセスできるようになります。ITは、エンドポイントを管��理し、リモートサポートを提供するためにSplashtopを活用することもできます。
Microsoft IntuneとSplashtopを使用する7つの利点
SplashtopをMicrosoft Intuneと組み合わせることで、エンドポイント管理アプローチを変革する多くの利点が得られます。これらのツールは、ITワークフローを合理化し、セキュリティを強化し、組織全体のコンプライアンスを確保するための強力な組み合わせを提供します。
1. エンドポイントセキュリティの強化
Splashtopは、オペレーティングシステムとサードパーティアプリケーションの両方に対するリアルタイムのパッチ管理を提供することで、Intuneのセキュリティ機能を強化します。これにより、脆弱性が迅速に対処され、サイバー脅威のリスクが軽減されます。
Splashtopはまた、SSO/SAML統合、詳細な権限、SIEMログ、IPホワイトリスト、クラウドセッション録画、透かしなどを含むadvanced security featuresを備えています。
2. 運用効率の向上
Splashtopの自律エンドポイント管理ツールを活用することで、ITチームはより戦略的なイニシアチブに集中できます。Intuneとの併用により、統一されたワークフローが作成され、手動プロセスや複数のツールの使用に費やす時間が最小限に抑えられます。
3. 包括的なコンプライアンス管理
組織は、SOC 2やISO/IEC 27001などの厳格なセキュリティとコンプライアンス基準を遵守する必要があります。Splashtopは、詳細な監視、報告、およびIntuneの機能と並行したポリシーの自動施行を提供することで、コンプライアンスを確保します。
4. 可視性とインサイトの向上
Splashtopのカスタマイズ可能なダッシュボードとリアルタイムアラートは、エンドポイントの健康、脆弱性、パフォーマンスの明確な状況を提供します。Intuneのデバイス管理機能と組み合わせることで、IT環境の全体像を提供します。Splashtopは、Intuneを通じて登録されていないエンドポイントを監視、管理、保護することも可能にします。
5. シームレスなスケーラビリティ
少数のデバイスを管理する場合でも、数千のデバイスを管理する場合でも、SplashtopとMicrosoft Intuneの組み合わせは、ニーズに合わせてスムーズにスケールします。Splashtopの柔軟なアーキテクチャは、組織の成長する要求に適応することを保証します。
6. コスト効率の高いエンドポイント管理
プロセスを自動化し、手動介入を減らすことで、Splashtopは運用コストを削減し、効率を向上させます。複数の重複するツールの必要性を排除し、統一されたコスト効果の高いソリューションを提供します。
7. ハイブリッドおよびリモートワークフォースのサポート
今日のリモートファーストの世界では、分散チームの管理が優先事項です。Splashtopの強力なエンドポイント管理機能と統合されたリモートアクセスサポートプラットフォームは、Intuneと組み合わせて、異なる場所にあるデバイスが安全で、コンプライアンスを維持し、適切に管理されることを保証します。
今すぐSplashtopを始めましょう
Splashtopを使用すれば、エンドポイント管理機能を強化するのはほんの一歩です。Microsoft Intuneを補完するか、包括的なエンドポ�イント管理ソリューションを採用するかに関わらず、Splashtopは組織が安全で効率的であるために必要なツールと機能を提供します。
Splashtopの力を体験し、IT運用がどのように変革されるかを確認してください。無料トライアルを開始し、より安全で効率的でプロアクティブなエンドポイント管理戦略を解き放ちましょう。