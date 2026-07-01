教育機関向けのパッチ管理は、学校や大学で多数のデバイス、共用コンピュータ、リモートユーザー、サードパーティの学習ツール、限られたITリソースをサポートする必要があるため、難しい課題です。これらのシステムを常に最新の状態に保つことは不可欠ですが、授業、試験期間、事務作業、リモート学習を妨げることなく更新を設定する必要もあります。
このガイドでは、教育現場でパッチ管理が重要な理由、難しさの要因、そしてITチームが自動化・可視化・優先順位付けを活用して学校のデバイスを安全かつ最新の状態に保つ方法を解説します。
今日の教育環境におけるパッチ管理
今日では、テクノロジーは、キャンパス内でもリモート学習でも、教育体験の中核を担っています。学生は遠隔学習ツールを使ってどこからでも授業に参加できますが、学校や大学では、学習管理システム（LMS）、オンライン採点ツール、クラウドベースの教育用ソフトウェアなどにも依存しています。
学生ポータルでさえ、学生情報の管理、授業登録、学費の支払いなどを行うための重要なテクノロジーです。
しかし、それぞれのテクノロジーは新たなリスクも生み出します。脆弱性があると、攻撃者がシステム全体や個人データなどにアクセスできてしまう可能性があるためです。さらに、こうしたシステムの多くはさまざまなエンドポイントやアカウントからアクセスできるため、セキュリティの重要性はさらに高まります。
ITチームは、各アプリケーション、システム、エンドポイントが適切に保護されるよう、迅速に対応する必要があります。プロアクティブで自動化されたパッチ管理がなければ、これはどのような規模のチームにとっても課題になり得ます。
教育機関がサイバー攻撃の格好の標的となる理由
英国の2025年サイバーセキュリティ侵害調査によると、過去1年間に侵害または攻撃を確認した高等教育機関は91%、継続教育カレッジは85%に上りました。これは、企業全体の平均である43%を大きく上回っています。
では、教育機関がこれほど魅力的な標的になっているのはなぜでしょうか？
まず、大量の機密データが含まれていることが挙げられます。大学、短期大学、その他の教育機関は、学生記録、奨学金情報、健康情報など、非常に機密性の高いさまざまな情報を保有しています。
次に考慮すべきなのが、セキュリティレベルです。大企業や政府機関、そのほか著名な組織には大規模なITチームやサイバーセキュリティチームがある場合もありますが、教育機関に同等の予算があることはほとんどありません。その結果、ITリソースやセキュリティチームが限られていることが多く、攻撃の標的になりやすくなります。
こうした要因が重なっているため、教育機関はサイバー犯罪者にとって格好の標的になっており、彼らが最初に仕掛ける攻撃の1つが、未修正の脆弱性を狙うことです。
教育機関のITチームが直面する主なパッチ管理の課題
堅牢なパッチ適用を支えるために、組織はいくつかの課題に対処する必要があり、それによってパッチ管理は複雑になりがちです。
一般的なパッチ管理の課題には、次のようなものがあります。
レガシーシステム: 多くの大学やその他の教育機関では、置き換えに高いコストがかかる、または置き換えが難しい古いシステムに依存しています。こうしたシステムには、必要な最新のパッチ適用ツールやセキュリティアップデートが備わっていない場合があり、チームはセキュリティと業務継続性のバランスを取ろうとせざるを得なくなります。
BYODと学生所有デバイス: 学生、教職員、スタッフは、ITチームが完全には管理できない個人所有のデバイスから学校のシステムにアクセスする場合があります。このため、ITが直接管理できることと、アクセスポリシー、登録要件、ユーザー向けガイダンスを通じて対応すべきことを分けることが重要になります。
IT担当者の人数と予算の不足：小規模なITチームは、特に大規模な教育機関では多くの業務を抱えていることが多く、必要な人員やツールに十分な予算を確保できない場合もあります。そのため、セキュリティ対策やパッチ適用に継続して対応するのが難しくなり、遅れが生じやすくなります。
季節的な変化: 夏が終わると、新入生が次々とキャンパスにやって来ます。これにより、保護すべき新しいエンドポイントやアカウントが一気に増えるだけでなく、新たなセキュリティリスクが生まれる可能性もあります。
分散したエンドポイント： リモート学習やクラウド技術の普及により、ITチームはキャンパス内に常にあるとは限らないデバイスも保護する必要があります。分散したエンドポイントやリモート環境のエンドポイントを管理することで、新たな課題が生じることがあり、すべてのITチームがそれに対応できるとは限りません。
パッチ適用を適切に行うことで教育機関が得られるメリット
こうした課題を踏まえると、プロアクティブなパッチ管理はコストや手間がかかりすぎるとして、見送ってしまいがちです。しかし、それでは組織にとって不利益となります。パッチ管理には、いくつもの大きなメリットがあるからです。
以下が含まれます。
侵害リスクの低減: プロアクティブなパッチ管理により、脆弱性に迅速に対処し、エンドポイント全体にパッチを展開できます。これにより、全体的なセキュリティ体制が強化され、データ侵害のリスクが低減し、ネットワークとユーザーの安全維持に役立ちます。
コンプライアンス対応の準備: 教育機関では、FERPA、GLBA、その他のセキュリティまたはプライバシーに関する義務に関連する要件への対応が必要になる場合があります。堅牢なパッチ管理は、ITチームが更新を文書化し、既知�の脆弱性を減らし、エンドポイントのセキュリティ活動についてより明確な記録を維持するのに役立ちます。
ダウンタイムの削減: 強力なサイバーセキュリティは、教育機関全体の稼働時間の向上に役立ちます。サイバー脅威や攻撃は、ITチームが攻撃の阻止や被害の修復に追われることで、想定外のダウンタイムにつながる可能性があります。しかし、適切なパッチ適用を行えば、そもそもそうした問題は発生しにくくなります。
効率の向上：適切なパッチ管理は、ITチームと教育機関の双方の業務効率を高めます。自動化されたプロアクティブなパッチ管理により、ITチームはエンドポイントのセキュリティを迅速に維持でき、他の課題に集中したり、問い合わせにより迅速に対応したりするための時間を確保できます。
自動パッチ適用によって教育現場のセキュリティ脆弱性を軽減する
パッチ管理の重要性を踏まえると、教育機関のITチームは、ネットワーク全体やキャンパス外でも、どのようにデバイスを常に最新の状態に保てるのでしょうか？ここで重要な要素となるのが自動パッチ適用です。これにより、手動で介入しなくても、エンドポイントやアプリケーションを常に最新の状態に保つことができます。
優れたパッチ管理ソリューションには、次のようなメリットがあります。
自動化：パッチ管理ツールは、リモート環境全体にわたってでも、更新を自動的に検出、テスト、優先順位付けし、設定できます。これにより��、ITチームの時間を節約しながら、更新を迅速に展開できます。
一元化: パッチ管理ソフトウェアは、ITチームが単一の場所からエンドポイント全体の更新を管理できるようにすることで、パッチ管理を一元化します。これにより、ネットワーク全体でポリシーを徹底し、すべてのデバイスの可視性を維持できるため、脆弱性をすばやく検出して対処できるようになります。
テスト：優れたパッチ管理ソリューションにはテストグループが含まれており、ITチームはまず少数のデバイスに更新を設定して、潜在的な問題を検出できます。これにより、更新がより広範なエンドポイント群全体に展開されるかなり前に、問題を特定できます。
段階的な展開: 自動パッチ管理を使えば、段階的な展開でアップデートをスケジュールできるため、すべてを一度にではなく、選択したデバイスグループに対して一定のペースで設定できます。これにより、アップデートが正しくインストールされることを確保し、都合のよい時間にスケジュールすることで業務への影響を最小限に抑えられます。
サードパーティ製アプリのパッチ適用: 更新が必要なのはオペレーティングシステムだけではありません。優れたパッチ管理ソリューションには、OSとサードパーティ製アプリの両方のパッチ適用を含めるべきです。古いアプリには悪用される可能性のあるセキュリティ脆弱性が存在する場合があるためです。
承認済みのリモートデバイスをサポート: 適切なパッチ管理ソリューションは、学校所有のデバイス、教職�員のエンドポイント、承認済みのリモートデバイス全体で、ITチームが更新を管理できるよう支援する必要があります。個人所有のデバイスについては、通常、パッチ適用は登録状況、アクセス許可、および教育機関のデバイス管理ポリシーに左右されます。
教育機関向けの実用的なパッチ管理プロセスの構築方法
強力なパッチ管理プロセスは、教育機関のITチームが授業、試験期間、リモート学習、または事務作業を妨げることなく、デバイスを最新の状態に保つのに役立ちます。このプロセスは、学校所有のデバイスと承認されたリモートデバイス全体で、繰り返し実行でき、可視性が高く、管理しやすいものである必要があります。
インベントリで管理対象のエンドポイントとアプリケーションを把握: 教室のコンピュータ、ラボのマシン、教職員のデバイス、管理システム、リモートエンドポイントなど、ITチームが保守を担当しているデバイスを特定します。インストールされているソフトウェアも追跡しましょう。古いサードパーティ製アプリがセキュリティギャップを生む可能性があるためです。
不足しているOSおよびサードパーティ製アップデートを特定：環境全体で不足しているオペレーティングシステムとアプリケーションの更新を確認します。これには、ブラウザー、生産性向上ツール、会議アプリ、PDFリーダー、および学生、教職員、スタッフが一般的に使用するその他のソフトウェアを含める必要があります。
リスクとデバイスの役割に基づいてパッチ対�応の優先順位を決める：まずは重大度の高い脆弱性、現在悪用されている問題、機密データや重要な業務を支えるデバイスに注力しましょう。これにより、ITチームはすべての更新を同じように扱うのではなく、限られた時間を効果的に活用できます。
リスクの高い更新は広範囲に設定する前にテストする：ラボ、テスト環境、専門ソフトウェア、または管理システムに影響する可能性のある更新を展開する前に、小規模なテストグループを使用します。これにより、広範囲にわたる混乱のリスクを軽減できます。
学校運営に合わせてロールアウトのスケジュールを設定：可能であれば、メンテナンス時間、営業時間外、休暇中、またはその他の影響が少ない時間帯に更新を設定します。段階的なロールアウトは、ITチームがタイミングを管理し、問題を早期に発見するのにも役立ちます。
失敗したパッチを追跡して迅速に対処：設定後のパッチステータスを監視し、どの更新が成功し、どの更新が失敗したかを確認します。失敗したパッチは、デバイスが脆弱な状態のままにならないよう、速やかに再試行、調査、または修復する必要があります。
レポート作成と監査対応に向けてパッチの状況を確認：パッチレポート、不足している更新、修復対応のアクティビティを定期的に確認します。これにより、ITチームはプロセスを文書化し、エンドポイント環境全体をより明確に可視化できます。
教育向けパッチ管理ソリューションを評価する際の主要機能
強固なサイバーセキュリティにはパッチ管理が不可欠ですが、すべてのパッチ管理ツールに同じ機能が含まれているわけではありません。適切なパッチ管理と自動化には重要ないくつかの主要機能があるため、パッチ管理への投資を検討しているチームは、次の機能が含まれていることを確認する必要があります。
OSとサードパーティアプリの自動パッチ適用: パッチの自動化はパッチ管理の中でも特に重要な要素の1つですが、OSとサードパーティアプリの両方を対象にする必要があります。これにより、ITリソースを圧迫することなく、パッチを包括的に適用できます。
リモート設定：リモートエンドポイント全体にパッチを設定できることは、ユーザーがどこにいてもデバイスのセキュリティを維持するために重要です。適切なリモートパッチ設定機能を備えたソリューションを見つけることが不可欠です。これにより、学生、教職員、スタッフが移動中でも、ITチームはデバイスを管理できます。
リアルタイムの可視性：各エンドポイントの可視性を確保することで、デバイスやアプリケーションが適切に最新の状態に保たれていることを確認しやすくなります。リアルタイムの可視性がなければ、ユーザーはよくてもコンプライアンスのその時点のスナップショットしか把握できず、最悪の場合は何も見えないままになります。
分散したデバイスへの対応：学校所有のデバイス、教職員のデバイス、承認済みのリモートエンドポイントなど、幅広いエンドポイントとオペレーティングシステムに対応す��るソリューションを選ぶことが重要です。
コンプライアンスレポートとログ：ITコンプライアンスを維持することと同じくらい、それを実証できることも重要です。セキュリティ監査時にコンプライアンスをより適切に証明できるよう、更新、インシデント、例外の明確なログを保持するソリューションを探しましょう。
拡張性: 優れたプラットフォームは、教育機関の成長や新しい教職員の参加、学生数の増加に合わせて拡張でき、ユーザーのニーズに対応できる必要があります。拡張性のあるソリューションがなければ、時間の経過とともに変化に対応し続けるのは難しくなります。
Splashtop AEMによる教育機関向けパッチ管理
堅牢で、安全かつ信頼性の高い自動パッチ管理ソリューションが必要な場合は、Splashtop AEM（Autonomous Endpoint Management）が役立ちます。
Splashtop AEMを使用すると、ITチームはOSやサードパーティ製アプリの未適用アップデートを特定し、脆弱性に優先順位を付け、管理対象デバイス全体にパッチを展開し、一元化されたコンソールからパッチのステータスを追跡できます。これにより、学校や大学はエンドポイントリスクをより明確に可視化しながら、手動でのパッチ適用作業を削減できます。
Splashtop AEM は、ITチームがパッチ適用アクティビティを文書化し、更新の失敗を確認し、監査対応の準備を進めるのに役立つレポートとログにも対応しています。Splashtop のリモートサポート機能と組み合わせることで、ITチームはパ�ッチの適用に失敗した場合やデバイスに対応が必要な場合に、エンドポイントの問題をより効率的にトラブルシューティングできます。
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