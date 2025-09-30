Splashtopは、米国と英国の1,000人以上の大学生を対象に調査を行い、その結果、学習の好みにおける継続的な変化が示されています。結果をまとめた主な調査結果とインフォグラフィックをご覧ください。
学習に関しては、今日の学生は完全な柔軟性を期待しています。彼らは、学業の成功の鍵となる要因は、自分の時間でキャンパス内のリソースにアクセスできる能力だと信じています。
他の多くの分野と同様に、パンデミックは教育に対するより現代的で柔軟なアプローチへの必要な動きを引き起こしました。現在、大学は学生が時間とリソースをよりコントロールできるようにし、個人生活と学業のバランスを取るためのより多くの機会を提供しています。
学年の初めに、Splashtopは米国と英国の1,000人以上の大学生を対象に調査を行い、その結果、彼らが学ぶ方法における継続的な変化が示されています。
新世代の大学生は、どこにいても効率的かつ効果的に技術が役立つことを期待しています。
最適な学習体験のために、学生は対面とリモートアクセスを組み合わせた教育リソース、特にラボコンピュータへのアクセスを好みます。
彼らは教室でのインストラクターや仲間との対面を重視し望んでいますが、リモートで学び、キャンパス内のすべてのリソースに完全にアクセスできる可能性は譲れません。実際、46%の学生は依然としてキャンパスで学ぶのが最も良いと感じており、38%はオンラインと対面のクラスの混合を好んでいます。一方で、84%の学��生は、コンピュータラボへのリモートアクセスがパフォーマンスを向上させると信じています。
さらに、60%以上が、現在の機関が遠隔学習のオプションを提供しない場合、別の機関に切り替えることを検討すると述べています。
学生が遠隔学習プログラムを望む主な動機はいくつかあります。自分のスケジュールに合わせて授業やプロジェクトを管理できること、通学や宿泊に関連する費用を削減するために学業と仕事を組み合わせることができることが、報告された主な動機でした。
大学生は自分のデバイスを使用してキャンパス内のリソースを利用したいと考えており、学校のITチームがそれをサポートすることを期待しています
今日のデジタルネイティブな学生は、学校外でのライフスタイルを反映した教育体験をますます期待しており、自分のデバイスから必要な情報にシームレスにアクセスできることを望んでいます。
私たちの調査によると、彼らは平均1.8台のデバイスを使用しており、ノートパソコン、スマートフォン、デスクトップ、タブレット、Chromebookの混合を含んでいます。学生たちは、すべてのプラットフォーム、デバイス、オペレーティングシステムでシームレスに実行するリソースとソフトウェアを期待するようになっています。
圧倒的に、学生は大学が必要なITサポートを提供することを期待しています。回答者の90％以上が、問題が発生した際に大学が技術サポートを提供することを期待していると述べました。リモートITサポートは、よりダイナミックなデジタル体験を創出したい大学にとってますます価値があります。
「有人サポート機能は素晴らしいです。クライアントのデバイスにアクセスする必要があるとき、彼らにSplashtopのウェブサイトに行ってアプリケーションをダウンロードしてもらえば、すぐにアクセスできます。」 – Edward O’Dell, ITサポートスペシャリスト at Virginia Tech
どのデバイスからでも、どこからでもキャンパス内のコンピュータラボへのアクセスを提供することでギャップを埋める
リモートアクセス技術は、すべての学生に利用可能なデバイスから学ぶ機会を与える平等化装置です。
SplashtopはWindows、Mac、IOS、Android、Chromebookをサポートしており、あらゆる社会経済的背景の学生に強力なアプリケーションと技術へのアクセスを提供します。この柔軟性は、障害や移動の課題を抱える学生、仕事、学校、個人のスケジュールを調整している学生にとって、公平性と包括性を促進するのに役立ちます。
「幸いなことに、SplashtopはChromebooksをサポートしているので、学校がコンピュータを持っていないか、購入できない学生にChromebooksを貸し出しています。その機能は本当に素晴らしかったです！」 Chris Gilbert, アプリケーションテクニカルアナリスト at Wayne State University
世界中の大学に信頼されています
Splashtopのリモートアクセスとサポート技術を使用すると、学生と教職員はどのデバイスからでもどこからでもコラボレーションできます。世界中の大学—カリフォルニア大学ロサンゼルス校、ロンドンのウェストミンスタ�ー大学、デューク大学、ノッティンガム大学、ロンドン芸術大学、バージニア工科大学—は、リモート学習体験を支えるためにSplashtopを利用しています。