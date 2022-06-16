SplashtopはMSPアドバイザリーカウンシルのメンバーを発表
このコンテンツは、参考のみを目的としてAIを使用して自動翻訳されました。矛盾や曖昧な点がある場合は、オリジナルの英語版が正式な情報源として優先されます。
MSPコミュニティのためのリモートサポート製品の方向性と改善をガイドするのを手伝う
カリフォルニア州サンノゼ、2021年3月25日—次世代のリモートアクセスとリモートサポートのリーダーであるSplashtop Inc.は、主要なマネージドサービスプロバイダー（MSP）をMSPアドバイザリーカウンシルに集めました。このアドバイザーグループは、MSPが直面する最新のIT課題に関するフィードバックとアドバイスを提供し、Splashtop製品の機能とロードマップに関するフィードバックとアドバイスを提供します。
「MSPは私たちのリモートサポートソリューションにとって重要な市場であり、主要なMSPの経験を活用することで、このITサポートコミュニティ向けの提供を洗練し、改善することができます」とSplashtopの共同創設者兼CEOのMark Leeは述べています。「さらに、MSPはクライアントの進化するニーズについて貴重な洞察を提供してくれます。特にCOVID-19パンデミック中のリモートワークをサポートするために、次世代のセキュアリモートアクセスソリューションから恩恵を受ける可能性があります。」
Splashtop リモートサポートとSplashtop On-Demand Supportは、全国で30,000以上のMSPに採用されています。MSPへの直接販売に加�えて、Splashtop リモートコントロールは、Datto、NinjaOne、Atera、Naveriskなど、MSPがクライアントをサポートするために使用する主要なリモートモニタリングおよび管理（RMM）プラットフォームにも組み込まれています。さらに、Splashtopは、ServiceNow、Freshworks、Zendesk、Atlassian Jiraなどの人気のあるプロフェッショナルサービスオートメーション（PSA）システムやヘルプデスクプラットフォームとシームレスに統合されています。
Splashtop MSPアドバイザリーカウンシルのメンバーには以下が含まれます：
Craig Cohen、社長兼CEO、HCS Technology Group—HCSはAppleシステムを専門とし、幅広いクライアントに24時間365日のITプロジェクト管理とサポートを提供しています。Apple認定トレーナーであるCohenは、1990年にHCSを設立しました。
共同創業者兼CEOのRalph Joedicke氏、goCloudOffice—Joedicke氏は2003年にgoCloudOffice（当時はAUCCESS）を設立し、小規模企業向けに「クラウド上のオフィス」として機能するサービスを提供してきました。1981年以来、Ricoh Business SystemsやApplied Materialsでの勤務を含め、IT関連業界で働いてきました。
Evan Jones, CEO, Jones IT—サンフランシスコの主要なITサポートスペシャリストであるJones ITは、スタートアップから確立された企業までのクライアントに技術サポートを提供しています。Evan JonesはITとネットワーキングのCompTIA認定を持��ち、Jones ITの主要エンジニアを務めています。
Ramin Keyvan、社長兼CEO、Rhino Network Solutions—RhinoはシリコンバレーでITとマネージドサービスを提供して20年近くになります。Keyvanは以前、Teknekron ソフトウェア SystemsとTIBCO Finance Technologyの技術スタッフとして勤務していました。
Sarah Tenisi, CEO, TenisiTech—TenisiTechは、実証済みのプロセスを使用して、完全にアウトソースされたおよび共同ソースされたIT、ITコンプライアンスサポート、およびCIOアドバイザリーサービスを提供します。MSPを設立する前、TenisiはHewlett Packard、Adobe Systems、WageWorksで15年以上にわたりシステム管理とITデスクトップの役割を担っていました。
社長兼創業者のSteven Walker氏、Fast Break Tech—Fast Break Techは1999年以来、すべてのMicrosoftオペレーティングシステム向けにマネージドITサービスを提供し、クライアントの業務を止めないことを目標としてきました。Walkerは、共通のスキルとそれぞれ固有のスキルを持つ7人の技術者チームを率いています。
SplashtopのMSPs向けリモートサポートソリューションが、サービス提供と運用効率の向上にどのように役立つかをご覧ください。
Splashtopについて
シリコンバレーに拠点を置くSplashtop Inc.は、企業、学術研究機関、政府機関、中小企業、MSP、IT部門、個人向けに次世代のリモートアクセスとリモートソフトウェアおよびサービスを提供しています。Splashtopのクラウドベースで安全かつ簡単に管理できるリモートアクセスアプローチは、仮想プライベートネットワーク（VPN）などの従来のアプローチを置き換えつつあり、顧客満足度を評価する基準である驚異的な93のネットプロモータースコア（NPS）を獲得しています。Fortune 500企業の85%を含む3,000万人以上のユーザーが、世界中でSplashtop製品を利用しています。詳細については、www.splashtop.comをご覧ください。