Microsoft Cloud PKIは、Intuneを使用する組織がクラウドで証明書を発行および管理する方法として登場しました。しかし、企業がより多様なデバイスフリートを採用し、ゼロトラストセキュリティを優先するにつれて、Microsoft Cloud PKIの制限がより明らかになっています。
そこでFoxpassが登場します。Foxpassは、証明書ベースのセキュリティに対してより柔軟でスケーラブル、かつ完全なアプローチを提供します。企業のデバイスを管理する場合、契約者に安全なアクセスを提供する場合、またはBYOD環境のために証明書ベースのWi-Fiを展開する場合でも、Foxpassは現代のITチームが必要とするコントロールとカバレッジを提供します。
このブログでは、Microsoft Cloud PKIとFoxpassを比較し、Microsoftの提供の主な制限を強調し、なぜFoxpassが安全でクラウドネイティブなアイデンティティとネットワークアクセスソリューションを必要とする組織にとって最良の代替手段であるかを示します。
Microsoft Cloud PKIとは何ですか？
Microsoft Cloud PKIは、Microsoft Intune Suiteに含まれるクラウドベースの公開鍵基盤サービスで、スタンドアロンのアドオンとしても利用可能です。これにより、組織はオンプレミスの証明書機関を維持したり、従来のNDESコネクタを使用せずに、Intuneに登録されたデバイスのデジタル証明書を発行、管理、取り消しできます。
Microsoft Cloud PKIの中心には、Microsoftエコシステム内の管理デバイスに対する証明書の設定を簡素化することが設計されています。これは、証明書発行のためのSCEP（Simple 証明書 Enrollment Protocol）をサポートし、証明書の状態を管理するために証明書失効リスト（CRLs）を使用します。管理者は、Windows、macOS、iOS、Androidデバイス全体に自動配布するためにIntuneで証明書プロファイルを設定できます。
Microsoft Cloud PKIの主な制限
Microsoft Cloud PKIは、Intuneエコシステム内で証明書を発行する方法を提供しますが、実際の展開での効果を制限するいくつかの顕著な制限があります。
1. Intune専用デバイスサポート
Microsoft Cloud PKIはIntuneと緊密に統合されています。デバイスはIntuneに登録されている必要があり、これにより管理されていないエンドポイントやゲストデバイスは除外されます。これにより、セキュリティカバレッジにギャップが生じ、非企業ユーザーにとって証明書ベースのアクセスが複雑になります。
2. 組み込みのRADIUSサーバーがない
MicrosoftはCloud PKIの一部としてネイティブなRADIUS サーバーを提供していません。Wi-FiやVPNアクセスのために証明書ベースの認証を使用したい場合、組織は別途RADIUSソリューションを設定または統合する必要があります。これにより、コスト、複雑さ、設定のオーバーヘッドが増加します。
3. ハイブリッドおよびBYOD環境のサポートが限定的
Cloud PKIは、Microsoft Intuneと管理されたデバイスに完全に依存する組織向けに設計されています。個人デバイス、サードパーティのIDプロバイダー、またはハイブリッドインフラストラクチャを含むより動的な環境をサポートする柔軟性に欠けています。
これらの制限は、特に多様なユーザーグループを管理するチームやゼロトラストセキュリティモデルを実装するチームにとって、実際の運用上の課題を生む可能性があります。より完全で柔軟なソリューションを求める組織は、Intuneを超えてこれらの機能的なギャップを埋める代替案を検討すべきです。Foxpassはまさにそれを実現するために構築されています。
Foxpassに会いましょう: 理想的なMicrosoft Cloud PKIの代替
Foxpassは、より柔軟性があり、広範なデバイスサポートを提供し、証明書ベースのアクセス制御を簡素化する強力なクラウドネイティブソリューションを提供します。これは、Microsoft Cloud PKIが残したギャップを埋め、管理されたPKI機能と組み込みのCloud RADIUSサービスを組み合わせ、環境全体で安全な認証を簡単に設定できるようにします。
Foxpassを使用すると、SCEPを介して長期間有効な証明書を発行し、シリアル番号で追跡し、中央コンソールから簡単に取り消すことができます。証明書は、Intuneに登録されているかどうかに関係なく、任意のデバイスに発行できます。これにより、FoxpassはBYOD、契約者、ハイブリッド労働力、混合オペレーティングシステム環境をサポートする必要がある組織に最適です。
Foxpassには、EAP-TLS、PEAP、およびEAP-TTLSプロトコルをサポートする完全管理されたCloud RADIUSサーバーも含まれています。Entra ID、Okta、Google Workspace、OneLoginなどのIDプロバイダーと直接統合し、ユーザーとグループのリアルタイム同期��を可能にします。これにより、ポリシーの施行が簡素化され、認可されたユーザーのみが保護されたネットワークに接続できるようになります。
さらに、FoxpassはMeraki、Aruba、Cisco、Fortinetを含む主要なWi-FiおよびVPNインフラストラクチャベンダーをサポートしており、ITチームはスタックを全面的に見直すことなく、既存のインフラストラクチャ全体でセキュアなアクセスを設定する柔軟性を提供します。
PKI、RADIUS、アイデンティティ統合を単一のプラットフォームに組み合わせることで、FoxpassはMicrosoft Cloud PKIに対するより完全でスケーラブルな代替手段を提供します。これは、Microsoftが管理する環境だけでなく、今日の動的なIT環境向けに設計されています。
Foxpass vs Microsoft Cloud PKI: 機能比較
Microsoft Cloud PKIとFoxpassを比較すると、違いはすぐに明らかになります。Microsoft Cloud PKIはIntune管理デバイスの基本的な証明書発行を提供しますが、Foxpassは多様なデバイスをサポートし、組み込みのRADIUSと長期的なスケーラビリティを提供するより包括的なソリューションを提供します。
以下は主要機能の並列比較です：
機能
PKIMicrosoft cloud
Foxpass
デバイスサポート
Intuneに登録されたデバイスのみ
すべてのデバイス、BYODおよび管理されていないデバイスを含む
RADIUSサポート
含まれていません
EAP-TLS、PEAP、EAP-TTLSを備えた組み込みのCloud RADIUS
アイデンティティプロバイダーの統合
Entra IDのみ（Intune経由）
Entra ID, Okta, Google, OneLoginなど
プラットフォームの互換性
Windows、 MacOS、iOS、 Android
Windows、macOS、iOS、Android、Chromebook
価格の柔軟性
Intune Suiteまたはアドオンライセンスが必要です
スタンドアロンで利用可能、Intune依存なし
Foxpassは、コア証明書ライフサイクルのニーズを満たしながら、管理されていないデバイス、多様なアイデンティティプロバイダー、直接ネットワークアクセス制御へのサポートを拡大します。Organizations that want secure, scalable 認証 without being locked into a single デバイス management platform will benefit from Foxpass’s flexibility and ease of 設定.
Foxpassが輝くユースケース
Foxpassは、現代のITチームの現実のニーズを満たすために構築されています。その柔軟性と組み込みのネットワーク統合により、幅広いデバイスと環境でのアクセスを保護する必要がある組織にとって理想的なソリューションです。FoxpassがMicrosoft Cloud PKIを上回る最も一般的なユースケースのいくつかを以下に示します：
1. Certificate-based Wi-Fi 認証
Foxpassは、802.1xとEAP-TLSを使用してWi-Fiネットワークのための安全な証明書ベースの認証を可能にします。それは、Cisco、Aruba、Meraki、Ubiquitiなどの主要ベンダーのアクセスポイントおよびネットワークハードウェアとシームレスに連携します。With Foxpass Cloud RADIUS, there's no need to 設定 and maintain your own RADIUS infrastructure.
2. BYODと管理されていないデバイスの登録
Microsoft Cloud PKIはIntuneに登録されたデバイスのみをサポートしていますが、Foxpassは任意のデバイスに証明書を発行するのを簡単にします。個人のラップトップ、契約者の電話、または学校で使用されるChromebookであっても、Foxpassは制御を損なうことなく安全なオンボーディングをサポートします。
3. 安全なVPNアクセス
Foxpass証明書は、さまざまなプラットフォームでVPNクライアントを認証するために使用できます。ITチームは、リモートユーザーに対して証明書ベースのアクセスを強制し、信頼できるデバイスのみがVPN接続を確立できるようにし、Intuneでのパスワードやユーザー登録に依存しません。
4. ゼロトラストのアイデンティティとネットワークアクセス
Foxpassは、Entra IDやOktaなどのIDプロバイダーとのリアルタイム同期をサポートし、組織がユーザーとデバイスの両方のIDに基づいてアクセスポリシーを強制することを可能にします。証明書ベースの認証とCloud RADIUSを組み合わせることで、FoxpassはネットワークとIDレイヤーの両方で真のゼロトラストアプローチをサポートします。
これらのユースケースは、Microsoftの狭いエコシステムを超えた安全でスケーラブルなアクセスソリューションの必要性の高まりを反映しています。Foxpassを使用すると、組織は運用を簡素化し、リスクを軽減し、管理するすべての環境でユーザーエクスペリエンスを向上させることができます。
Microsoft Cloud PKIを置き換えるか拡張する準備はできましたか？Foxpassを試してみてください
Microsoft Cloud PKIは、すでにIntuneエコシステムに深く関与している組織にとって便利なオプションかもしれませんが、柔軟性、より広範なデバイスサポート、完全なネットワーク統合が必要な場合には不十分です。RADIUSサポートの欠如、デバイス互換性の制限、短い証明書の有効期間は、現代のハイブリッド環境を管理するITチームに不必要な課題をもたらします。
Foxpassは最高の代替手段です。それは、単一のプラットフォームにロックインされることなく、証明書ベースのセキュリティのすべての利点を提供します。証明書ベースの認証、シームレスなアイデンティティ統合、完全に管理されたCloud RADIUSバックエンドを備えたFoxpassは、どのデバイス、ユーザー、または場所でもセキュアなアクセスポリシーを簡単に実装できます。
Microsoft Cloud PKIを置き換えるか、その機能を拡張することを検討している場合、Foxpassは単一の管理しやすいプラットフォームで必要なすべてを提供します。
今すぐ Foxpass の無料トライアルを開始し て、いかに簡単に安全なアクセスができるかを確認してください。