マネージドサービスプロバイダー (MSP) は、どのようにして目標を達成していることを確認できるでしょうか？
MSPは管理および分類すべきデータに事欠かない一方で、多くの場合、ダッシュボードや関連性のないメトリクスに散在しています。その結果、サービス品質、利益率、クライアント維持率の改善に本当に役立っているものを見極めるのが難しいことがあります。
MSPは、業務のパフォーマンスを追跡し、クライアントの体験を向上させ、情報に基づいた決定を行うために、主要なパフォーマンス指標（KPI）を測定する必要があります。重要なのは、どのKPIが最も重要なのか、そしてその指標がサービスの品質、収益性、そして長期的なクライアントの健康状態について何を示しているのかを知ることです。
ファイナンシャル・パフォーマンス、サービス提供、クライアントの健全性において、マネージドサービスプロバイダーが追跡する必要のある主要な12のKPIを見てみましょう。それらの指標がいかに情報に基づいた意思決定を助けることができるかも併せて見ていきます。
MSPのKPIとは何ですか？
MSPのKPIは、サービスの提供効果、クライアントのサポート、リソース管理、利益の拡大がどの程度上手く行われているかを確認するために、MSPが測定し追跡できるデータと指標です。KPIは、MSPが�どのように成長しているか、技術者の平均速度、クライアント満足度など、実用的なデータを提供します。
しかし、MSPsが追跡できるメトリックは多数ありますが、最も価値のあるKPIは、ビジネスのパフォーマンス、運用効率、クライアントの満足度に直接関連しているものです。
MSPsがKPIを追跡する必要がある理由
KPIは、パフォーマンス、収益性、そして事業の健康状態や生産性の他の重要な指標と相関する明確なデータを提供します。したがって、何を追跡し、それが何を示すのかを理解することで、成長と失敗の差を生むことができます。
KPIを追跡する主な利点には以下があります：
会社が正しい軌道に乗っているかどうかを確認するために、収益性と運営状態を測定する。
サービスのボトルネックを早期に特定し、問題がエスカレートするのを防ぐ。
技術者の効率性とリソース配分の改善。
SLAパフォーマンスの強化と、MSPがその義務を果たしていることの確認。
クライアント満足度を追跡して向上させることで、クライアントの離脱を減らす。
仮定に頼らず、実際のデータで計画と成長の意思決定を行う。
すべてのマネージドサービスプロバイダーが追跡すべき12のMSP KPI
では、MSPsはどのような指標を監視すれば、最高のパフォーマンスを発揮できるのでしょうか？私たちは、すべてのMSPが追跡すべきトップ12のKPIに絞りました：
1. 月次定期収益 (MRR)
まず、定期収益があ�ります。これは、ビジネスの安定性と成長を示す最も明確な指標の1つです。MSPが毎月どれだけの予測収入を生み出しているかを示しているからです。
月間経常収益（MRR）は、簡単な方程式で計算できます: 総顧客数 × ユーザーあたりの平均月間収益。月々のMRRが増加する場合、それは通常、健全な成長の兆しです。横ばい状態になるか減少する場合、MSPがリテンション、価格設定、サービスパッケージング、または拡張の機会を改善する必要があることを示している可能性があります。
2. 粗利益率
収益だけでは不十分で、特にサービス提供コストが高すぎる場合はなおさらです。MSPsは、ユーザーごとの支出よりも多くの収益を得る必要がありますが、MRRはそれを考慮していません。粗利益率は、MSPsが顧客ごとに得る利益に基づいて、サービスが持続可能で拡張可能かどうかを理解するのに役立ちます。
粗利益率を計算するには、やや複雑な式を使います: (純売上高 – 売上原価) ÷ 純売上高 × 100 = 粗利益率 (%)。これを計算するには、まず純売上から売上原価（COGS）を引いて、粗利益を求めます。次に、総利益を純売上で割り、100を掛けます。その結果として、総利益をどれだけ稼いでいるかを割合で示します。
3. クライアントあたりの平均収益
すべてのクライアントが同じ収益を生むわけではないので、平均を理解するのが役立ちます。このKPIはMSPsがアカウントの価値を測定し、クライアントの構成が健全な成長を支えているかどうかを判断するのに役立ちます。また、アップセル、サービス拡大、長期的なアカウント計画の機会を見つけることもでき��ます。
4. 初回対応時間
技術者がどれだけ迅速に対応できるかは、サービス体験の最も明確な指標の1つです。もしクライアントのMSPへの最初の体験が遅い対応だった場合、それは信頼やユーザー満足度を開始時点で損ないます。
MSPsはスタッフが特に初回の通話で迅速にクライアントに対応できることを確認する必要があります。これは、完全にスタッフが配置されたチームを持つこと、適切なキュー管理と迅速なサービスを提供することを意味します。
5. 平均解決時間
MSPの技術者は、クライアントに迅速に対応するだけでなく、問題を合理的な時間内に解決できる必要があります。平均解決時間は、クライアントの満足度だけでなく、適正な労働コストを維持するためにも重要であり、MSPが問題を効率的に解決する能力を反映しています。
6. SLA 遵守率
MSPのサービスレベル契約 (SLA) は、特定の可用性とサポート水準の維持を約束するものです。そのため、MSPsは自らの義務を満たしていることを確認するために、コンプライアンス率を監視する必要があります。
強固なSLA準拠はクライアントの信頼を向上させ、契約パフォーマンスレベルの達成に役立ちます。コンプライアンス要件を満たしている場合は、運用が安定している良い兆候ですが、コンプライアンスが不十分な場合は、人員配置、ワークフロー、またはツールが不十分であることを示している可能性があります。
7. クライアントごとのチケット量
単一のクライアントからいくつのチケットが来ますか？チケットボリュームは、騒がしいアカウント��、繰り返しの問題、またはパフォーマンスが低下している環境の兆候かもしれません。原因に関係なく、高いチケット量は調査されるべきです。
このKPIは、単独で見るのではなく、文脈の中で見るのが最適です。クライアントが直面している可能性のある問題や、特に多くの要因となり得る独自の要因を理解することが重要です。
8. 繰り返しチケット率
技術者が同じ問題に対して何回もチケットを受け取る場合、それは大きな問題の兆候である可能性があります。繰り返されるチケットは、再発するエンドポイントの問題や、一貫性のないプロセスなど、より深い問題を明らかにすることがあります。繰り返しチケットの数が多い場合、それはサービス品質の指標として調査する必要があります。
9. 技術者の利用率
技術者たちは時間をうまく使っていますか？技術者の利用率は、MSPsが技術者の時間がどれだけ効果的に使用されているかを理解し、健全な利用率を維持するために必要なバランスを取るのに役立ちます。
技術者は適切に活用されるべきですが、チームを過度に負担させないことも覚えておいてください。過労になると、技術者、サービスの質、士気、および定着率に悪影響を及ぼします。健康的なバランスが鍵です。
10. エンドポイントのコンプライアンスまたはパッチステータスの割合
MSPは、特にパッチ適用とエンドポイントヘルスに関して、クライアントデバイスの可視性が必要です。これは継続的なサイバーセキュリティとITコンプライアンスの維持にとって重要であり、コンプライアンスとパッチのステータス��を追跡することで強力なセキュリティ姿勢と積極的なメンテナンスを確保するのに役立ちます。
このKPIには、パッチの状況と修正ワークフローの明確な概要を提供するエンドポイント管理ソリューションが役立ちます。この場合、エンドポイントの可視性は不可欠です。
11. 顧客満足度スコア (CSAT)
顧客が不満を抱えている場合、すぐに知りたいことでしょう。CSATは、MSPがサポートのやり取りやサービス後にクライアントがどのように感じているかを測定するのに役立ち、エージェントがどれだけパフォーマンスを発揮して顧客のニーズを満たしているかを示すことができます。CSATスコアが低い場合、それはプロセスを変える必要があったり、担当者にさらなるトレーニングが必要かもしれないというサインです。なぜなら、顧客体験が悪いと、運営効率に関係なくユーザーを遠ざけてしまう可能性があるからです。
12. クライアント維持率
MSPがクライアントをどれだけ維持できるかは、最も重要なトップレベルのKPIの1つです。これはMSPのサービス品質、顧客関係、価格設定、提供される価値を反映しています。そしてもちろん、顧客を失うことはビジネスにとって常に悪いことです。クライアントの保持率が低い場合、それは何かがうまくいっていないことを示す明確な指標であり、何かを変える必要があります。そうしないと、MSPはさらに多くのクライアントを失うリスクを抱えることになります。
MSPに最適なKPIの選び方
多くのKPIを追跡している中で、どれが最も重要かをどのように見極めます�か？KPIを追跡する際にはいくつかの要因を考慮する必要がありますが、押さえておくべき重要なものを以下に挙げます：
あなたのビジネス目標に直接結びついたKPIから始め、最も重要な指標を優先しましょう。
ビジネスの全体像を把握するために、財務、運用、クライアントの健康指標をバランスよく調整しましょう。
一度に多くの指標を追跡することを避けましょう。そうしないと、チームが効果的に利用できるよりも多くのデータを得ることになってしまいます。
各KPIの定義とレビュー方法を標準化し、データと分析の一貫性を確保します。
あなたの健康とパフォーマンスの全体像をより完全に把握するためには、一度きりのスナップショットではなく、時間をかけたトレンドに焦点を当てましょう。
KPIを定期的に見直し、提供されるデータに基づいて行動することで、必要に応じて変更と改善を行うことができます。
MSPsが避けるべき一般的なKPI追跡の誤り
KPIを追跡する際、何をすべきかを知ることと同じくらい、何をすべきでないかを知ることも重要です。MSPs は、注意すべき一般的な誤りに気をつける必要があります。
よくある間違いには以下が含まれます：
明確な優先順位なしで多くのKPIを追跡すると、役に立たないデータが大量に発生する可能性があります。
収益だけに集中し、サービスの質を無視することは、質の悪いサービスがすぐに収益の損失につながる可能性があるため、危険です。
クライアントの問題が適切に�解決されない場合、解決の質を測ることなくチケットのスピードを測ることに意味はありません。
発見に基づいて行動することなくKPIを確認することは、改善の原動力ではなく、報告を消極的な演習に変えることになる
チーム間で一貫性のない定義を使用すると、誤解や混乱を引き起こす可能性があります。
クライアント、技術者、またはサービスタイプでセグメント化せずに平均を見ていると、具体的な改善点を特定するのが難しくなります。
より良い可視性と自動化がMSPのKPIパフォーマンスを向上させる方法
MSPがKPIパフォーマンスを改善したい場合、指標の背後にある適切な業務フローとツールが必要です。環境全体の可視性を提供するエンドポイント管理ソリューションは、チームが問題を迅速に特定するのを助け、オートメーションとリモートサポートツールは手作業を減らし、一貫性を向上させ、より良いサービス結果をサポートすることができます。これはいくつかの方法で現れます：
1. リアルタイムエンドポイント可視性を利用して、問題をより早く発見
エンドポイントのリアルタイムの可視性を持つことで、MSPはデバイスの問題、パッチ適用のギャップ、そして潜在的な問題を示すトレンドをより簡単に検出することができます。これにより、問題を事前に対処し、デバイス全体のITコンプライアンスを維持し、SLAの義務を満たすことができます。
2. リモートアクセスとサポートツールで解像度の遅延を削減する
�リモートアクセスとサポートツールは、MSPがクライアントのエンドポイントに迅速に接続し、丁寧なトラブルシューティングとサポートを行うことを可能にします。これにより、サポートの摩擦を減らし、技術者の効率を向上させ、現場訪問を待たずに問題を解決できるようにすることで、最初の応答時間と平均解決時間を改善することができます。
3. 一貫性をスケールで向上するために自動化を活用する
自動化ツールは、パッチ適用、定期的なメンテナンス、対応のワークフローなどの反復作業をサポートできます。これにより、技術者の手作業が削減され、クライアントおよびエンドポイント全体でサービスの一貫性が向上します
4. ツールを統合してKPI改善を簡素化する
分断されたツールは、技術者がシステム、ワークフロー、レポートビューを切り替える必要があるため、KPIを一貫して改善するのが難しくなることがあります。より統合されたプラットフォームは、リモートサポートとエンドポイント管理タスクをより密接に結びつけることで、ワークフローを効率化し、摩擦を減らし、運用管理を改善できます。
SplashtopがMSPパフォーマンスを支援する方法
MSPsは、複数のクライアントエンドポイントを管理し、最も重要なKPIの背後にあるオペレーショナルワークフローを改善するための適切なツールを必要としています。Splashtop AEM は、MSPに管理環境全体でのより強力な可視性、オートメーション、およびコントロールを提供することで、その取り組みをサポートします。
Splashtop AEMを使用すると、MSPsはエンドポイントとパッチのステータスにリアルタイムでアクセスでき、パッチ適用、レポート、自動化、修復のためのツールを利用できます。これは、チームが手動労力を削減し、クライアント環境全体での一貫性を向上し、解決時間、コンプライアンス、技術者の効率性などのサービス関連KPIにおいてパフォーマンスを向上するのに役立ちます。
Splashtopは、高速なリモートサポートとリアルタイムパッチ適用、可視性、オートメーションなどのエンドポイント管理機能を組み合わせることで、MSPがレスポンスタイム、解決時間、コンプライアンス、技術者の効率といった主要なサービス指向のKPIに影響を与えるワークフローを改善するのを支援できます。
SplashtopでMSPのKPIパフォーマンスを向上させよう
MSPsがKPIを追跡する際、データはただダッシュボードに存在するだけではいけません。モニタリング指標は、MSPsが自分のビジネスのパフォーマンスを理解したり、改善できる点や強みを把握するのに役立ちます。しかし、どのデータを追跡し、それをどう活用するかを知ることが重要です。
KPIを追跡して理解することは、MSPがクライアントの維持をサポートし、収益性を向上させるのに役立ちます。より良い視認性、迅速なサポートワークフロー、そして自動化を提供するソリューションを使用することで、MSPsは運用パフォーマンスとクライアント体験の両方を向上させるための強力な立場に立つことができます。
クライアントデバイスをサポートするより良い方法を探していませんか？エンドポイントの可視性を向上させ、管理環境全体の手動作業を減らしましょう。Splashtop AEM を探索して、どのように効率的で一貫したサービス提供をサポートできるかを確認してください。