ITインフラストラクチャとオペレーションは広大で、詳細を知らない人にとってはしばしば混乱を招くことがあります。たとえ適切な知識と経験を持っている人でも、ITインフラ管理は困難な作業になり得ます。幸いなことに、適切なITモニタリングがあれば、タスクは簡単になります。
ITモニタリングは、組織がインフラのパフォーマンスを追跡し、その基盤となるすべてのコンポーネントを監視するのに役立ちます。これは、IT部門だけでなく、テクノロジーに依存する組織のあらゆる側面にとって効率と生産性のために不可欠です。
それを念頭に置いて、IT監視がなぜ重要なのか、そしてSplashtopがどのようにしてどこからでもリアルタイムのIT監視を強化できるかを見てみましょう。
ITモニタリングとは何ですか？
ITモニタリングは、組織のITインフラとその構成要素のパフォーマンスを追跡し観察することです。これは、企業が潜在的な問題、セキュリティの脆弱性、その他の懸念事項に対処するために、ITの問題を迅速に特定するのに役立ちます。
通常、ITモニタリングソリューションはネットワークノードからデータを収集し、そのデータを分析してレポートにまとめ、IT管理者が情報に基づいた意思決定を行えるようにします。これは、IT運用管理（ITOM）�、セキュリティ情報およびイベント管理（SIEM）、セキュリティオーケストレーション、自動化、およびレスポンス（SOAR）、および運用インテリジェンス（OI）を含む、企業の情報技術の複数の側面を包含することもできます。
ITモニタリングはセキュリティを強化する上でどのような役割を果たしますか？
ITモニタリングは、組織のインフラストラクチャにおけるセキュリティ脆弱性を特定し、対処するための鍵です。ITチームにITインフラストラクチャへのより大きな可視性と制御を提供し、脆弱性や疑わしい行動を特定して即座に対処し、潜在的な脅威を源から阻止します。
優れたITモニタリングソフトウェアはリアルタイムの監視を提供し、ITチームは潜在的な脅威が現れたときにすぐに警告を受けます。これにより、チームは迅速かつ対応力があり、異常なネットワーク活動に迅速に対処し、許可されていないアクセスを停止したり、マルウェアをブロックしたりできます。
ITモニタリングはどのように機能しますか？
IT監視は、基本的なデバイス操作、CPU使用率、ソフトウェアアプリケーションの可用性など、IT環境全体からデータを収集することで機能します。そのデータは分析され、組織のIT環境を詳細に把握するために使用され、IT部門は弱点や脆弱性を特定し、ダウンタイムを防ぎ、ITプロセスを改善することができます。
ITモニタリングは通常、3つのコア要素をカバーします：
基盤: サーバー、CPU、仮想マシ�ンなどの物理デバイスと仮想デバイスを含む。
ソフトウェアは、負荷、メモリ、CPU使用率などのデバイスからデータを分析します。
Interpretationは、データをグラフやチャートにまとめ、IT環境の包括的でユーザーフレンドリーなビューを提供します。
ネットワーク、システム、アプリケーションのパフォーマンスを最適化するための重要なITモニタリングタイプ
IT環境は広大で広範囲にわたります。そのため、ITモニタリングにはさまざまな種類とカテゴリがあり、多くは異なるITモニタリングツールとインサイトを必要とします。重要なITモニタリングの種類には以下が含まれます:
1. ITインフラストラクチャモニタリング
ITインフラストラクチャモニタリングは、IT環境のハードウェアとソフトウェアのメトリクスに焦点を当てています。これにより、システム運用の基準が提供され、変動の参考になります。
2. サーバーとシステムの監視
サーバーとシステムの監視は、インフラストラクチャコンポーネントとサーバーのパフォーマンスに焦点を当てています。これにより、各サーバーを個別に分析し、サーバーの稼働時間やパフォーマンスなどの指標を含め、ネットワークのパフォーマンスを確認します。
3. クラウドモニタリング
クラウド技術を使用する組織は、クラウドモニタリングを使用して、CPU、メモリ使用量、アプリケーションパフォーマンスなどのメトリクスを可視化できます。
4. ネットワーク監視
ネットワーク監視は、会社のネットワークの速度と信頼性を分析し、故障しているコンポーネントやセキュリティ侵害を特定します。これは、稼働時間、応答時間、ステータスリクエストの失敗などの指標を追跡します。
5. セキュリティ監視
セキュリティ監視は、ITインフラストラクチャのサイバーセキュリティに焦点を当て、侵入の検出と防止を含みます。ネットワーク、システム、エンドポイントの脆弱性を監視し、ネットワークアクセスとトラフィックを分析して、侵害を示す可能性のある不審な行動を特定します。
6. アプリケーションパフォーマンスモニタリング（APM）
APMは、ソフトウェアのパフォーマンスメトリクス、ロードと応答時間、パフォーマンスボトルネックデータを追跡します。ここでの目標は、ITインフラストラクチャ上のすべてのアプリケーションが効率的に動作し、遅延や問題を引き起こさないようにすることです。
7. ビジネス活動モニタリング
ビジネス活動モニタリングは、アプリのダウンロード、ウェブトラフィック量、ウェブ販売などのビジネスメトリクスに焦点を当てています。これは時間をかけてパフォーマンスを追跡し評価するのに役立ちますが、ITインフラ自体とはあまり関係がありません。
ITモニタリングにおける一般的な課題
ITモニタリングには課題が伴います。IT監視を実施する際に企業が直面する可能性のある一般的な障害には、次のようなものがあります：
大量のデータ�管理: ITモニタリングは膨大なデータの整理と分析を伴い、組織が大きくなるほど管理するデータも増えます。これは特にビジネスが成長するにつれて挑戦となる可能性があります。
リアルタイム監視の確保: ITモニタリングソフトウェアがデータを収集するだけでなく、リアルタイムで分析し、即時の警告と情報を提供する必要があります。問題が発生したときにITチームが迅速に行動できるように、適切なリアルタイム監視を備えたツールを見つけることが重要です。
ハイブリッドクラウド環境の複雑さ: ITおよび作業環境がより複雑になるにつれて、オンプレミス、リモート、およびハイブリッドシステムを管理できるITモニタリングツールを見つけることが重要です。そうでなければ、全体の一部しか見えていないことになります。
Contextual analysis: While IT monitoring tools are excellent at gathering and managing data, they can’t always 接続 the dots to find the root cause of problems.これは、ITチームがしばしば探偵のように行動し、問題をその原因まで遡って追跡しなければならないことを意味します。
レガシーシステム: 技術が進歩するにつれて、古いツールやシステムは常に追いつくことができるわけではありません。レガシーシステムに依存している組織は、新しいIT監視ソフトウェアとの統合に苦労するかもしれません。
ITモニタリング戦略を実施するためのベストプラクティス
IT監視戦略を成功裏に実施したい場合、いくつかのベス�トプラクティスに従うことができます。これらのヒントは、ITモニタリングツールのスムーズな導入と効率的な使用を提供するのに役立ちます。
適切なツールを選ぶ: 最初で最も重要なステップは、ビジネスニーズに合ったITモニタリングツールを見つけることです。IT機器と連携し、システムと適切に統合され、IT部門全体の従業員がアクセスできることを確認してください。
目的を定義する: データをどう活用するかがわからなければ、単にメトリクスを追跡するだけではあまり役に立ちません。ステークホルダーを巻き込み、計画を立て、達成したい目標を明確に設定することが重要です。
他のシステムとの統合: IT管理ツールは、ITチームが使用する技術に接続される必要があります。技術を分析し、それらがIT管理ソリューションと連携していることを確認し、正確なデータと分析を受け取るために適切に統合されていることを確認してください。
データを知る: 追跡するデータがどこから来ているのか、何を示しているのかを理解することが重要です。データソースを確認して、必要な情報を適切な機器から追跡していることを確認してください。
ITモニタリングソフトウェアを選ぶ際に考慮すべきことは？
新しいITモニタリングソフトウェアを購入することは、圧倒されるプロセスになる可能性があります。調査、探すべきもの、バランスを取るべきものが多すぎて、本当に重要なことがわからなくなることがあります。ITモニタリングソフト�ウェアを選択する際には、これらの重要な要素を考慮してください。
Scalability: 会社の成長に合わせて拡張できるソフトウェアが必要です。スケーラビリティのために構築されたソリューションを見つけて、成長するビジネスに簡単に対応できるようにしてください。
リアルタイムアラート: リアルタイムアラートにより、ITチームは問題が発生する前に潜在的な問題に積極的に対処できます。ITモニタリングソフトウェアが事後の洞察と分析しか提供しない場合、必要な価値を十分に得られていません。
統合: 既存のシステムやソフトウェアと連携するIT監視ツールを見つけることが重要です。選択したソリューションが技術スタックと統合できることを確認してください。そうでないと、貴重なデータを見逃すことになります。
使いやすさ: ITモニタリングソフトウェアが過度に複雑である場合、それを理解するのに時間を浪費し、使用することで得られる時間を節約できない可能性があります。使いやすく、すぐに使い始められるユーザーフレンドリーなツールを見つけることが重要です。
Splashtopのリアルタイムモニタリング機能でITモニタリングを強化
リアルタイムの追跡と分析は、ITモニタリングの最も重要な要素の一つであり、ITチームが問題や異常を即座に特定し、対処するのを可能にします。リモートまたは分散した労働力全体でリアルタイムのパフォーマンストラッキングが必要な場合、Splashtopに勝る選択肢はありません。
Splashtopは�、組織がITシステム、デバイス、ネットワークをリモートで管理および監視するのを一元的に支援します。Splashtopのリモートモニタリングと管理機能のおかげで、どこからでも、どのデバイスでもエンドポイントとインフラストラクチャを簡単に監視、維持、トラブルシューティングできます。
Splashtopの機能には、プロアクティブな問題検出、自動メンテナンス、リアルタイムのセキュリティアップデートが含まれます。ITチームがアラートを受け取った場合、リモートエンドポイントに接続し、どのデバイスからでもデバイス、ソフトウェア、ネットワークを管理できます。
Splashtop AEMでIT監視を強化：リアルタイムのエンドポイント追跡と自動アラート
すべてのエンドポイントを監視、管理、サポートするための強力なソリューションをお探しなら、Splashtopがサポートします。Splashtop AEM (自律エンドポイント管理)は、エンドポイント管理を自動化し、セキュリティを強化し、運用効率を向上させることで、運用を簡素化します。
Splashtop AEMは、タスクの自動化、エンドポイントセキュリティの維持、資産の追跡、単一のダッシュボードからの規制コンプライアンスの維持を簡単にします。これにより、ITチームはインフラ全体を強力かつリアルタイムで監視し、制御することができ、問題が発生したらすぐに発見して修正できます。
Splashtop AEMを使用すると:
リアルタイムで問題を特定し、解決する
単一のダッシュボードからエンドポイント、パッチ、コンプライアンスを監視
複数のエンドポイントにホットフィックスとアップデートをプッシュ配信
更新とセキュリティパッチを自動化する
エンドポイント全体でセキュリティポリシーをカスタマイズして適用
リアルタイムで脅威を検出し、管理する
システム、ハードウェア、ソフトウェアのインベントリに関する詳細なレポートにアクセス
Splashtopを自分で体験する準備はできましたか？今日から無料トライアルを始めましょう: