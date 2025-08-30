時には、あまりにも多くのセキュリティ脅威があるように思え、どの組織もすべてのシステムとエンドポイントを適切に保護できないことがあります。どうやってすべてのセキュリティを管理し、脅威にタイムリーに対応することができるのでしょうか？
SOARを使えば、一人でやる必要はありません。SOARは「Security, Orchestration, Automation, and Response」の略で、自動化された応答を使用してITチームがセキュリティ脅威に迅速に対応し、脆弱性に対処するのを助けます。
では、サイバーセキュリティにおけるSOARとは何か、それはどのように機能し、なぜそれが強力なセキュリティツールなのか？探ってみましょう…
SOARとは何ですか？
SOARは、ITチームを支援するために設計されたソフトウェアプログラムのスタックです。これは、脅威と脆弱性管理、インシデント対応、セキュリティオペレーションを単一の自動化システムに統合し、迅速で便利なサイバーセキュリティを可能にします。
SOARシステムは、脅威を自動的に識別し、対応を実施するように設計されており、ITチームの負担を軽減しながらセキュリティオペレーションの効率を向上させます。
なぜSOARが重要なのか？
SOARセキュリティは、組織が迅速にインシデントに対応し、人的エラーのリ�スクを減らしながら運用効率を向上させるのに役立ちます。これはサイバーセキュリティにとって素晴らしいことであり、企業がハッカーやウイルスに対する防御を強化し、インシデントに迅速に対応し解決するのを助けます。
SOARセキュリティは、セキュリティと脅威管理に自動化を追加し、ITセキュリティチームに迅速かつ正確にセキュリティ脅威を処理するためのツールと機能を提供します。サイバー脅威が増加し、アカウント、デバイス、ネットワークを侵害する新しい方法を見つけ続ける中で、強力なサイバーセキュリティの必要性はかつてないほど高まっています。
SOARはどのように機能しますか？
SOARは、セキュリティツールを統合し、ワークフローを自動化し、事前定義されたワークロード、機械学習、およびデータ分析を活用して、インシデントを効率的に管理するリアルタイムの対応能力を提供します。
SOARの基本は、オーケストレーション、自動化、応答の3つの主要コンポーネントで構成されています。これらを一緒に使用することで、ITセキュリティの効率を大幅に向上させることができます。
オーケストレーションは、ITチームが協力してネットワーク環境に統一的なアプローチで対処することを可能にします。これは、内部および外部の脅威データを組み合わせるツールを使用し、チームがセキュリティ状況の根本原因を特定するのに役立ちます。
自動化は、時間のかかる手動ステップを排除（または少なくとも削減）します。これにより、ユーザーアクセスや品質ログの管理などのタスクが自動的に実行され��、通常は複数のツールやステップを必要とするタスクを簡単に実行できます。
Response は、セキュリティ脅威が発生したときに組織がどのように行動するかを決定します。SOARは、組織が脅威への対応を計画、調整、管理することを可能にし、人為的なエラーを減らし、効率を高めます。
セキュリティオーケストレーション、オートメーション、レスポンスの3つのコア要素
SOARを3つのコアコンポーネントに分解できます：セキュリティ自動化、セキュリティオーケストレーション、集中インテリジェンス。それぞれがSOARプラットフォームの全体的な機能において重要な役割を果たし、迅速で自動化されたセキュリティ対応を可能にします。
1. セキュリティ自動化
セキュリティオートメーションは、ツールやプラットフォームを使用してセキュリティタスクやプロセスを自動化し、運用を合理化し、効率を向上させ、繰り返しの手作業を減らします。これには、脆弱性管理、脅威検出、インシデント対応ワークフローを含む幅広いセキュリティプロセスが含まれます。
2. セキュリティオーケストレーション
セキュリティの自動化は速度と使いやすさを向上させることができますが、セキュリティオーケストレーションはセキュリティオペレーションの全体的な効果と効率を向上させることに焦点を当てています。これには、ファイアウォール、SIEM、脆弱性スキャナーを含むセキュリティツールと技術を使用して、集中化�されたセキュリティエコシステム内でワークフローを合理化することが含まれます。
その結果、適切なセキュリティオーケストレーションは、インシデント対応の迅速化、コラボレーションの向上、組織のセキュリティと脅威に対する可視性の向上につながります。
3. 集中型インテリジェンス
中央集約型インテリジェンスはすべてを一つにまとめ、セキュリティチームが多くのソースやソリューションからデータを収集し、分析することを可能にします。そのデータは、セキュリティインシデントや脆弱性を特定し、それに応じて対応するために分析されます。
さらに、集中インテリジェンスは、感染したデバイスを隔離したり、疑わしい活動をブロックしたりするなど、インシデント対応を自動化するのに役立ちます。
SOARがセキュリティオペレーションを合理化し、効率を向上させる方法
SOARが何であり、どのように機能するかを理解した今、その影響を見ていく必要があります。SOARプラットフォームは、セキュリティを効率化し、効率を向上させるのに役立ちますが、それをどのように管理するかを理解することも重要です。
SOARが効率を改善する最初の方法は、反復的なタスクを自動化することです。これにより、従業員はより複雑または緊急の問題に集中する時間を得ることができ、通常は追加の時間と労力を要するプロセスを迅速に実行します。
SOARは、脅威の検出と対応を自動化することで、応答時間を短縮します。サイバー脅威に対処する際には、毎秒が重要であり、迅速に対応できることが貴��重な時間を節約し、潜在的な損害を最小限に抑えることができます。
SOARは、脅威の検出と対応の精度を向上させることもできます。自動化ツールは、膨大な量のデータと活動を瞬時に分析し、人為的なエラーの可能性を最小限に抑えることができるため、より迅速かつ正確に対応することができます。
SOARの効果的なユースケース
では、セキュリティオペレーションでSOARをどのように活用できますか？業界や企業によって異なる多くのユースケースがありますが、一般的なものには以下が含まれます：
インシデント対応: SOARソリューションは、マルウェア感染、フィッシング詐欺、さらには疑わしいログイン試行などのセキュリティインシデントを迅速に特定し対応するのに役立ちます。
セキュリティオペレーションの管理: サイバーセキュリティは、多くの動く部分を持つ複雑な問題です。SOARは、脅威の自動チェック、データベースの更新、インシデントの重大度の割り当てなどを行うことで、セキュリティオペレーションを管理するのに役立ちます。これにより、セキュリティが合理化され、日常業務がより効率的かつ効果的になります。
Threat hunting: SOARは、脅威インテリジェンスツールと潜在的リスクの統合データベースを使用して、システムを迅速にスキャンし、妥協の兆候、マルウェア、ウイルスなどを見つけることができます。
一貫したセキュリティ戦略の作成: セキュリティの複雑さと考慮すべき多くの要因を考えると、ITチームが完全に一貫したセキュリティ戦略を作成する��のは難しいことがあります。SOARは、チームがすべての基盤をカバーし、効率的で包括的なサイバーセキュリティのための貴重なフィードバックを提供するのに役立ちます。
SIEMとSOAR：セキュリティを強化するためにどのように連携するかを理解する
SOARはSIEM（セキュリティ情報およびイベント管理）と似ているように見えるかもしれませんが、2つは同じではありません。しかし、セキュリティオペレーションを改善するために一緒に使用することができます。
SIEMは、リアルタイムでセキュリティ監視と分析を提供するセキュリティソフトウェアです。これは、複数のソースからデータを収集し、集約し、ネットワーク全体のセキュリティ関連イベントの概要を作成することで、特定され対処されるようにします。
主な違いは、SIEMがデータの監視と分析に焦点を当てているのに対し、SOARはインシデント対応の自動化と管理を目的としている点です。そのため、2つは一緒に使用してセキュリティデータを収集し、行動することができ、実際、多くのSOARプラットフォームにはセキュリティオーケストレーションの一部としてSIEMツールが含まれています。
SOARソリューションから最大の価値を引き出すためのベストプラクティス
これにより、1つの大きな疑問が生じます：SOARソリューションから最大の価値を引き出すにはどうすればよいですか？これらのベストプラクティスに従うことで、価値を最大化できます：
Proper configuration is key to ensuring the SOAR security solution can access all the systems and data it needs to 実行.システムが適切に設定されていない場合、重要な詳細や自動化の可能性を見逃すことになります。
Employee training は、チームがSOARソリューションの動作を理解し、日常業務と効率を向上させるためにどのように使用できるかを確実にするのに役立ちます。
既存システムの統合により、SOARソリューションが適切に自動化、監視、管理できるようにします。
継続的に監視し改善することで、ソリューションのパフォーマンスが完全に活用され、基準を満たしていることを確認します。
組織のニーズに合ったSOARプラットフォームの選び方
SOARプラットフォームを探す際には、ビジネスニーズに合ったものを見つけることが重要です。組織のソリューションを決定する際には、以下を考慮してください：
サイズとスケーラビリティ: 会社の規模に合うだけでなく、成長に合わせてスケールできるソリューションが必要です。
セキュリティニーズ: デバイスの数、ネットワークの規模、直面する脅威を含むセキュリティニーズを考慮し、それに合ったプラットフォームを見つけることができるようにします。
予算: 必要なすべてのツールと機能を提供し、予算を超えないプラットフォームを選びましょう。最良の機能を最良の価格で見つけるまで比較検討しましょう。
統合: SOARプラットフォームは、既存のインフラストラ��クチャと連携しない限り、役に立ちません。ネットワークや既存のソリューションと統合できるものを見つけることを確認してください。
Ease of use: 過度に複雑なプラットフォームはITチームにとって役に立ちません。ソリューションの質と使いやすさのバランスを取ったものを見つけることが重要です。
Splashtop AEMでエンドポイントセキュリティを強化する
セキュリティを簡単かつ効率的に管理したい場合は、プロアクティブな監視と自動化されたパッチ管理を提供できる強力なエンドポイント管理ソリューションが必要です。幸いなことに、Splashtop AEMはまさにそのソリューションです。
Splashtop AEM（自律エンドポイント管理）は、単一のインターフェースから複数のエンドポイントを管理および監視できるようにし、セキュリティパッチを展開し、ゼロデイ脆弱性に対処し、潜在的な問題を即座に解決できます。また、自動化されたITタスクを含み、プロアクティブなアラートを受け取り、スマートアクションを通じて迅速に問題を解決できます。
Splashtop AEMはSOARとよく連携し、応答アクションを自動化し、組織全体のセキュリティ効率を向上させます。さらに、カスタマイズ可能なポリシーフレームワークとダッシュボードの洞察により、ネットワーク上のすべてのデバイスを整合させて安全に保つことができます。
詳細はこちらを知りたいですか?Splashtopを無料で試してみてください。