あなたのITインフラは安全ですか？セキュリティはデータ、システム、ユーザー、顧客情報を保護するために不可欠であり、それを安全に保つことは絶対に必要です。
しかし、脅威や課題は常に変化しているため、ITインフラストラクチャのセキュリティはそれに対応して常に適応しなければなりません。遅れをとる組織は、ハッカーや他の悪意のある人物がインフラストラクチャを侵害し、データを盗むリスクを抱えており、それは壊滅的な結果を招く可能性があります。
では、どのようなITインフラストラクチャの脅威が存在し、Splashtopがどのようにして安全なリモートワークを可能にしながらインフラストラクチャを安全に保つのに役立つのでしょうか？探ってみましょう…
ITインフラの一般的な脅威を理解する
ITインフラのセキュリティを強化するには、まず直面する脅威を理解する必要があります。ITインフラを危険にさらす可能性のある脅威はいくつかあり、サイバーセキュリティと準備が非常に重要です。
一般的な脅威には以下が含まれます：
サイバー攻撃: サイバー攻撃は一般的な脅威で、分散型サービス拒否（DDoS）攻撃やハッキングを含みます。これらは会社のITインフラを完全に停止させ、重要なデータが失われたり盗まれたりするリスクを引き起こします。
内部の脅威: すべての脅威が外部から来るわけではありません。内部の脅威も大きな懸念事項であり、無許可のユーザーが重要なシステム、プロジェクト、データにアクセスできないようにするために内部セキュリティが重要です。
マルウェアとランサムウェア: ランサムウェアは、会社のネットワークにマルウェアをインストールして重要なデータを暗号化し、保持する攻撃です。データは、会社が復元のために身代金を支払うまで人質にされ、支払ったとしても攻撃者が約束を守る保証はありません。
古いシステムの脆弱性: セキュリティシステムは、セキュリティの弱点を修正するために新しいパッチや更新が頻繁に必要です。セキュリティシステムやデバイスを更新しないと、ハッカーや他の悪意のある人物が簡単に弱点を突くことができる状態になります。
フィッシング/ソーシャルハッキング: フィッシングは最も広範なセキュリティ脅威の一つです。システムやインフラを狙うのではなく、従業員をターゲットにし、ログイン資格情報を明かすように騙し、攻撃者が会社のシステムやデータにアクセスできるようにします。
ITインフラストラクチャのセキュリティが重要な理由
これらの脅威を考慮すると、次の疑問は、攻撃が突破した場合に何が起こるかです。不十分なITインフラセキュリティの結果には以下が含まれます:
データ侵害では、ハッカーが専有、機密、個人データにアクセスします
運用の混乱 システムがシャットダウンされ、データが失われる
財務的損失は、盗まれた資金だけでなく、ビジネスと評判に与えられた損害のコストでも測定されます
これらの脅威からビジネスを守るためには、強力なセキュリティ対策が不可欠です。安全なITインフラは、継続的なビジネス運営、安全性、顧客の信頼に不可欠です。一方で、良好なセキュリティがなければ、ビジネスは無数の脅威や損害に対して脆弱になります。
ITインフラストラクチャのセキュリティの4つのレベル
セキュアなITインフラは、異なる脅威に対抗する複数のセキュリティ層で構成されています。これらは一緒に、内部および外部の脅威からITインフラを守る強力な盾を形成します。ITインフラセキュリティの4つのレベルは：
物理的セキュリティ: ネットワークを保護することはデバイスを保護することを意味します。オフィスのセキュリティ、バックアップジェネレーター、オフサイトバックアップを含む物理的セキュリティに投資することが重要です。
ネットワークセキュリティ: ファイアウォール、多要素認証、強力なインフラセキュリティポリシーなどのツールを含め、ネットワークへの不正ユーザーの侵入を防ぎます。
ソフトウェア & Application Security: データベースをSQLインジェクションや不正アクセスなどの攻撃から保護するプロセスです。これには、セキュリティ機能を最新の状態に保つためのソフトウェアのパッチ適用と更新が含まれます。
データセキュリティ: これは、データアクセスの制限、データの暗号化、バックアップの作成などのプロセスを使用してネットワーク全体のデータを保護することを含みます。
ITインフラストラクチャを保護するためのベストプラクティス
幸いなことに、いくつかの信頼できるセキュリティのベストプラクティスがあります。ITインフラストラクチャを保護する方法を知りたい場合は、次のステップに従うと役立ちます：
定期的なセキュリティテストと監査を実行して、セキュリティが効果的であり、何も見逃していないことを確認します
ファイアウォールとアンチウイルスソフトウェアを使用してネットワークとデバイスを保護します
デバイスとセキュリティソフトウェアを最新の状態に保つことで、最新のパッチとセキュリティ機能を確保します
機密データを暗号化して不正ユーザーから保護する
従業員アカウントを保護するために、多要素認証と強力なパスワードセキュリティを使用
ウェブ資産がSSLやSSHなどの安全なプロトコルを使用していることを確認することで、機密データと通信を保護します。
オフサイトバックアップと冗長性を作成し、攻撃や自然災害の場合に失われたものを復元できるようにします。
ITインフラストラクチャのセキュリティを強化するため�のツールとソリューション
ITインフラのセキュリティを向上させたい場合、役立つツールがいくつかあります。これらを使用することで、データとネットワークを安全に保つための複数のセキュリティ層を提供します:
セキュリティ情報およびイベント管理（SIEM）ツールは、インフラセキュリティ管理を自動化し、アラートのリアルタイム分析を提供してネットワークの安全を確保します。
ファイアウォールは、悪意のあるトラフィックをブロックし、不正なユーザーを排除するために不可欠です。
マルチファクター認証（MFA）は、アカウントが侵害された場合に追加の保護層を提供し、ユーザーがログインする前に自分の身元を確認する必要があります。
データ損失防止（DLP）ソリューションは、データが静止中、移動中、使用中のすべての機密情報を安全に保ち、悪意のある人物の手に渡らないように保護します。
ITインフラストラクチャセキュリティの向上の利点
「セキュリティは重要だ」と言うのは簡単ですが、その多くの利点を詳しく説明することはありません。結局のところ、セキュリティはセキュリティであり、それ自体が利点ではありませんか？しかし、ITインフラのセキュリティを向上させる価値はそれだけでは終わりません。その他の利点には以下が含まれます:
顧客データの保護: セキュリティはあなたのためだけでなく、顧客のためでもあります。顧客データを保護することは、顧客の忠誠心と信頼を築くのに役立ちます。顧客は��自分の情報が安全であることを知っているからです。一方、セキュリティの不備による顧客データの喪失は、法的およびPRの災害となる可能性があります。
規制遵守: 多くの業界には、HIPAAやFERPAのような厳しいセキュリティ基準があります。強力なITインフラのセキュリティを確保することで、ビジネスにとって不可欠な基準に準拠し続けることができます。
ビジネス継続性の向上: より良いビジネスセキュリティがより良いビジネス継続性につながると言っても過言ではありません。強力で安全なITインフラストラクチャを持つことで、サイバー攻撃や人的ミスによる被害を軽減し、作業を中断なく続けることができます。
ダウンタイムの削減: サイバー攻撃はシステムを長時間ダウンさせる可能性があり、復旧も同様に長いプロセスになることがあります。攻撃を防ぐ強力なセキュリティを持つことは、年間を通じてビジネスを稼働させ続けるのに役立ちます。
財務損失を防ぐ: 不十分なサイバーセキュリティは、大きな罰金や大きな損失につながる可能性があります。企業がサイバー攻撃の被害を受けると、被害、失われた生産性、評判の損失、復旧費用など、全体的に大きな損失を生む可能性があるため、強力なインフラセキュリティは必要な投資です。
ビジネスのための安全なITインフラを構築する方法は？
ITインフラのセキュリティが重要であることは明らかですが、ITインフラをどのように保護するかという問題が残ります。これらのステ�ップに従うことで、安全なインフラストラクチャの構築に向けた道を確保できます。
1. リスク評価の実施
まず、最も注意すべき脅威を特定します。セキュリティのどのポイントも緩めたり怠ったりすることはできませんが、最大のリスクが何であるかを知ることは、予算とリソースを適切に配分するのに役立ちます。
2. セキュリティロードマップを構築する
リスク評価を終えたら、ロードマップを作成し、セキュリティ目標を設定し始めることができます。これは、セキュリティの問題への対処方法、タイムラインと期待の設定、従うべきベストプラクティスの特定を含め、あなたのセキュリティ決定をガイドします。
3. 適切なツールへの投資
セキュリティには、デバイスを安全に保つためのツールと技術への投資が必要です。これには、ファイアウォール、DLPソリューション、SIEMなどのツールや、ビジネスニーズに特化したツールが含まれます。たとえば、従業員がリモートで作業する傾向がある場合は、Splashtopのような高度なセキュリティ機能を備えたリモートアクセスソリューションに投資することをお勧めします。
4. 定期的にスタッフを訓練する
技術は人為的なエラーに対して限界があります。従業員は、フィッシング詐欺を識別し回避する方法を含む、ITインフラストラクチャのセキュリティのベストプラクティスを理解する必要があります。最新の脅威についてスタッフを訓練し教育し続けることが重要であり、社会工学詐欺に引っかかったり、誤ってアカウントを危険にさらしたりしないようにします。
Splashtop AEM & SSWでITインフラのセキュリティを強化 – 今日から無料トライアルを始めましょう
強力なインフラストラクチャのセキュリティを望むなら、適切なソリューションに投資する必要があります。そして、Splashtopへの投資は最良の投資の一つです。
Splashtop AEM（自律エンドポイント管理）は、ITマネージャーとチームが単一のコンソールから操作を効率化し、タスクを自動化し、エンドポイントを安全に保つことを可能にします。これにより、ITチームはリアルタイムでパッチやアップデートを展開し、システムを最も安全な状態に保つことができます。さらに、Splashtop AEMは単一のダッシュボードを使用してすべてのエンドポイントの概要を提供し、資産とセキュリティの健康状態を簡単に追跡できます。
同時に、Splashtop Secure Workspace (SSW)はゼロトラストセキュリティとデフォルト拒否ポリシーを使用して、未知のユーザーを排除します。承認されたユーザーのみがワークスペースやネットワークにアクセスでき、付与されたエリア内でのみアクセスが可能です。Splashtop Secure Workspaceにはセッション録画とライブモニタリングも含まれており、リモートセッションを監視し、疑わしい活動を見つけることができます。
Splashtopは安全なリモートアクセスを提供し、ユーザーがどのデバイスからでも、いつでもどこでも、セキュリティを損なうことなく仕事用コンピュータにアクセスできるようにします。Splashtopの高度なセキュリティ機能は、デバイスとアカウントを安全に保ち、業界および政府の規制（ISO/IEC 27001、GDPR、HIPAA、CCPAなどを含む）を満たすように設計されています。
エンドポイント管理、エンドツーエンドの暗号化、およびコンプライアンスの強制といった機能を備えたSplashtopは、組織がIT運用を効率化しながらインフラを安全に保つのを支援します。
Splashtopを自分で体験してみませんか？今日から無料トライアルを始めましょう: