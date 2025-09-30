私たちの働き方は、ここ数年で劇的に変化しました。パンデミックはリモートワークとコラボレーションの採用を加速させ、チームを接続し、生産性を可能にするためにテクノロジーへの依存が高まりました。
しかし、専門的なハードウェアとソフトウェアに依存しているクリエイティブな人々はどうでしょうか？アーティスト、デザイナー、開発者は、仕事に必要なプログラムやアプリケーションを実行するための専門的なツールへのアクセスが必要です。専門的な機器やソフトウェアへのアクセスの欠如が、リモートで効果的に作業する能力を妨げてきました。
具体的に言うと、従来の仮想化技術では、ローカルとリモートの環境を簡単に制御するために必要な柔軟なローカルWacomデバイスの使用ができません。これは、クリエイティブなリモートワークでよく必要とされます。
Wacomはこのニーズを認識し、革新的なソリューションを開発しました - Project Wacom。
Project Wacomは、アーティスト、デザイナー、開発者をより良く接続し、標準的なホームオフィスを超える能力を持つワークステーションやサーバーに安全に接続することを目指しています。Splashtop リモートアクセスソフトウェアと一緒に、Project WacomはクリエイターがWacomデバイスを使用してリモートでより効率的に作業できるようにします。
Project WacomとSplashtopはどのように機能しますか？
Project WacomはSplashtopと共に、Wacomデバイスをローカルで使用できなくする従来の仮想化技術の課題に取り組み、接続の両端でソフトウェアを制御することが不可能でした。しかし、Project WacomとSplashtopを使用することで、アーティストは接続の両端で同時にソフトウェアを制御するためにWacomタブレットやスクリーンを使用できるようになりました。
さらに、ローカルで設定されたアプリケーション固有のペンとタブレットの設定がリモート環境で自動的に認識され、アーティストが自分のローカルマシンのようにWacomデバイスを仮想システムで使用できるようにします。
さらに、仮想化環境での遅延は、インターネット速度やホストとクライアント間の距離などの要因によって大きな課題となる可能性があります。Project Wacomは、Wacom Inklineという独自技術を開発することでこの問題に対処しました。
この技術は、ローカルのペン先とリモートのカーソルの間のギャップを埋め、ローカルのペン位置とリモートのカーソルを感知し、違いを埋めてアーティストが創造的なプロセスに集中できるようにし、パフォーマンスの遅延による気を散らすことなく作業を続けられます。
Wacom Inklineは、アーティストに最適でないピングレートで失われる可能性のあるストロークの自信を与えます。
Project WacomとSplashtopがリモートワークを改善する方法
Project WacomとSplashtopは、クリエイティブにWacomから期待される最��高の体験を提供しながら、リモートワーク体験を革新しました。
マルチディスプレイ設定では、Project WacomとSplashtopを使用して、ユーザーがDisplay Toggleを使用してすべてのモニターをナビゲートできます。この開発により、アーティストはWacomタブレットをローカルクライアントとリモートホストの両方でシームレスかつ同時に使用できます。
これに加えて、Project WacomとSplashtopは、Adobe Photoshop、ZBrush、DaVinci Resolveなどのさまざまなクリエイティブツールのアプリケーション設定をクライアントとホスト間でカスタマイズおよび共有することを可能にします。このカスタマイズは、複数のクリエイティブ分野のアーティストにとって生産性を大幅に向上させ、作業をより迅速かつ効率的に完了することを可能にします。
Wacomについて
Wacomは、1983年に設立された日本の企業で、デジタルタブレットとインタラクティブペンディスプレイの主要メーカーです。Wacomの製品は、その精度、感度、正確さで知られており、世界中のアーティストやデザイナーにとって欠かせないツールとなっています。この会社は、品質と革新の長い歴史を持ち、40年近くにわたりデジタルペン技術の最前線に立っています。
Splashtop について
Splashtopは、あらゆる規模の個人や企業に業界をリードするソリューションを提供するリモートデスクトップソフトウェア会社です。Splashtopは、ユーザーがどこからでもファイル、アプリケーション、デスクトップにアクセスできるようにするセキュアリモートアクセスを可能にします。Splashtopのリモートデスクトップ技術は、高速で信頼性が高く、使いやすいように設計されており、世界中の企業や個人に人気の選択肢となっています。
さらに、Splashtopは最近、放送、メディア、エンターテインメント業界のトップ展示会であるNAB Show 2023での年間製品賞を受賞しました。Splashtopは、その革新的なリモートワークソリューションにより賞を受賞しました。
今日から始めよう
結論として、Project WacomはWacomを活用するクリエイターのためにリモートデスクトップ技術を革新し、アーティストにローカルに近い体験を提供しています。
ローカルとリモート環境のギャップを埋め、Wacomタブレットをローカルとリモートのマシンで同時に使用し、クリエイティブアプリでリモート環境でローカルデバイス設定を体験できることで、Project Wacomは業界の生産性とコラボレーションを大幅に向上させることが期待されています。
Project Wacomは現在、Splashtopユーザー向けにプレビューテスト中です。このサービスは限られたWIN-WINシステムでのみ利用可能です。Project Wacomを試してみたい場合は、Splashtopの担当者に連絡し、プレビューテストの待機リストに追加するよう依頼してください。