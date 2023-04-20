Splashtopが2023 NAB Show Product of the Year Awardを受賞
このコンテンツは、参考のみを目的としてAIを使用して自動翻訳されました。矛盾や曖昧な点がある場合は、オリジナルの英語版が正式な情報源として優先されます。
会社の高性能リモートプロダクションソリューションは、ワークフローを効率化し、放送およびメディアの専門家に新たな生産性のレベルを可能にします。
CUPERTINO, Calif., April 20, 2023 — Splashtop、どこでも働ける世界を簡素化するリモートソリューションのリーダーは、本日、2023年NABショーのプロダクトオブザイヤーアワードでリモートプロダクションの受賞者としてEnterpriseソリューションを発表しました。この公式アワードプログラムは、今年のNABショーで出展者が紹介した最も重要で有望な新製品と技術を認識します。
Splashtop Enterprise は、放送局がどこからでもオンエアできるようにし、4:4:4カラー、高忠実度オーディオ、信頼性のある4K HD品質、最大60 fpsのフレームレートを含む最高レベルのパフォーマンスを提供します。メディアのプロフェッショナルは、強力なワークステーションや編集ベイに仮想的に接続して制作やコラボレーションを行いながら、今日の要求の厳しい制作��や放送のニーズに対応できるリモート環境を楽しむことができます。Wacomとのユニークなパートナーシップと彼らの革新的な新しいProject Mercuryソリューションを通じて、Splashtopは、Wacomの業界をリードするインタラクティブタブレットとペンを使用して、極めて高い精度とコントロールを必要とするグラフィックアーティストやデザイナーに最高のリモートワーク体験を提供します。
NAB Show Product of the Year Awardの受賞者は、15のカテゴリーで業界の専門家によるパネルによって選ばれ、4月18日のNAB Showでのライブ授賞式で発表されました。受賞資格を得るには、ノミネートされた製品が2023年のNAB Showに出展している企業からのものであり、2023年のカレンダー年内に提供される必要がありました。
「NABからリモートプロダクションソリューションのリーダーとして認められたことを深く光栄に思います」とSplashtopのCEO、Mark Leeは述べました。「私たちは、イベントが進行する中でシームレスなライブ分析を提供する能力を必要とする放送およびメディアの専門家が直面する巨大な課題を理解しています。彼らは、最高の視聴者体験を提供するために、完璧なデジタルディスプレイとデータソースやグラフィックスへのリアルタイム接続を必要としています。Splashtopでは、ニュースや放送スタジオがこの急速に進化する業界で適応し、革新し、成功するための高性能なリモートプロダクションソリューションを提供することを誇りに思っています。私たちは、比類のないパフォーマンス、ユーザーエクスペリエンス、カスタマーサポートを提供し続け、メデ��ィアの専門家にとって信頼される選択肢であり続けることを約束します。」
「私たちの100周年の年に、NABは放送、メディア、エンターテインメント業界全体でコンテンツの作成、接続、資本化の方法を変革している製品を引き続き認識しています」とNABのSVP兼Chief Customer Success OfficerのEric Trabbは述べました。「Splashtop Enterpriseが2023年のNAB Show Product of the Year Awardを受賞したことを祝福します。この製品は、コンテンツライフサイクルの重要な段階を革新することで、ストーリーテラーが現在および将来の課題に直面するのを助ける能力を示しました。」
強力なセキュリティ、使いやすいインターフェース、最高のカスタマーサポートを備えたSplashtopのクラウドおよびオンプレミスソリューションは、メディアおよびプロダクションスタジオ、デザイナー、オーディオ/ビデオ同期スタジオなどに好まれています。詳細はこちら, visit Splashtop.com/solutions/media-and-entertainment.
Splashtop について
Splashtopは、どこでも働ける世界を簡素化するソリューションのリーダーです。そのソリューションは、ハイブリッドワークとIT / MSP リモートサポートのために、迅速でシンプルかつ安全な体験を提供します。 Splashtopの特許取得済みの高パフォーマンステクノロジーは、8K / 60fpsと遅延のない体験を実現できます。 Splashtopは、高度なセキュリティ機能とコンプライアンス、幅広いデバイスサポート、そして迅速なカスタマーサービスを備えています。3000万人以上のユーザー、25万の企業、Fortune 500企業の85%を含む企業が、世界中でSplashtop製品を利用しています。Splashtop.com
NAB Showについて
2023年4月15日から19日にラスベガスで開催されるNAB Showは、放送、メディア、エンターテインメントの進化を推進する卓越した会議と展示会として、その100周年を祝います。それは次世代技術の究極のマーケットプレイスであり、優れたオーディオとビデオ体験をインスパイアします。創造から消費まで、複数のプラットフォームにわたって、NAB Showは、グローバルなビジョナリーが集まり、新しいエキサイティングな方法でコンテンツを生み出す場所です。詳細はwww.nabshow.comでご覧いただけます。
NABについて
全国放送協会は、アメリカの放送局のための主要なアドボカシー協会です。NABは、立法、規制、公共の問題においてラジオとテレビの利益を促進します。アドボカシー、教育、革新を通じて、NABは放送局がコミュニティに最善のサービスを提供し、ビジネスを強化し、デジタル時代の新しい機会をつかむことを可能にします。詳細は www.nab.org で入手可能です。