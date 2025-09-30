SplashtopとWacomは、ポストプロダクションアーティストのためにスムーズで生産的なリモートワークフローを提供するために提携しました。
リモートワークフローはホットな話題であり、それには正当な理由があります。2020年、スタジオはロックダウンとオフィス閉鎖に対する応急処置としてリモートワークを迅速に採用する必要がありました。1年以上経った今でも、それは必要ですが、焦点はリモートワークの採用から、リモートワークフローの最適化に移りました。
パンデミック以降、世界中のスタジオ—Lexhag、Company 3 Toronto、Boxelを含む—がリモートまたは柔軟なワークフローに移行しました。実際、私たちのお気に入りの番組や映画のポストプロダクションはリモートで行われています（例えば、Superman & Lois、Poldark、The Expanse）。リモートワークの利点は、ワークライフバランスの向上から世界中の採用、そしてグローバルな従業員や契約者とのコラボレーションの増加まで多岐にわたります。
しかし、移行は簡単ではありませんでした。クリエイターは、専門的なハードウェア、高い処理能力、大量のストレージ、さまざまなプラグイン、そしてまだクラウドベースではないデスクトップアプリケーションを必要とします。その上、レイテンシーと同期の問題がリモートワークフローの制約となっています。これらの問題に対処するために、SplashtopとWacomはリモートワークステーションを最適化するために提携しました。
どこからでもどのデバイスからでも強力なワークステーションを活用
Splashtopのリモートアクセスソフトウェアは、クリエイターがどのデバイスからでも強力なワークステーションを活用できるようにします。Wacomペンタブレットやディスプレイなどのポストプロダクションツールを使用してリモートで作業する際に、簡単に設定でき、遅延を減少させます。実際、SplashtopはAdobe Max 2021で最大60 fpsの速度向上を発表しました。これにより、スタイラスペンの圧力、方向、傾き、サイズをサポートし、アーティストがまるで自分の作業場に座っているかのように感じられます。
Wacomはペンディスプレイとタブレット市場の世界的リーダーです。彼らのデバイスは、アーティストに本物のペンオンペーパーの感覚を再現します。彼らの顧客は、要求の厳しいワークフローを達成するために高性能なツールを必要としています。リモートワークで一般的な遅延は、彼らの全体的な生産性を妨げる可能性があります。
これがSplashtopとWacomがうまく連携する理由です。クリエイターは、リモートワークステーションの柔軟性や品質を妥協する必要がありません。
今日のクリエイティブはポータブルなワークスペースを必要としています：SplashtopとWacomがソリューションを提供
リモートおよび柔軟な働き方へのシフトに伴い、クリエイターはよりポータブルなワークスペースを反映するためにツールを適応させています。スタジオ内のスペースでは大きなWacom Cintiq Pro 27”が許容されるかもしれませんが、Wacom Cintiq 16”のよりコンパクトなサイズは、ホームオフィスでのビデオ編集に適しているかもしれません。特にスペースが限られている場合は。
メディアとエンターテインメント分野のクリエイターは、最適なリモートワーク体験のために、最新世代のWacom製品に目を向けています。これには、Intuos ProペンタブレットとCintiq Proペンディスプレイが含まれ、どちらもSplashtopとシームレスに連携します。
「Wacomデバイスを使用するアーティストは、Adobe Premiere ProやAdobe After Effectsなどのプログラムを使用して、オンプレミスまたはクラウド環境にセキュアかつシームレスに接続できます。アーティストは、Wacom Cintiq ProやWacom Intuos Proの強力な機能を活用して、オフィスを離れている間も生産的に編集、合成、視覚効果を作成できます。これは、今日のリモートフレンドリーな職場にとって大きなプラスです。」- Wacom
AdobeもSplashtopに夢中です
Adobe Videoの戦略開発責任者であるDave Helmly氏とシニアテクニカルセールスマネージャーのKarl Soule氏は、旅行中にオフィスのコンピュータにリモートアクセスするためにSplashtopを使い始めました。彼らは内部で使用した後に非常に感銘を受け、顧客にSplashtopを勧め始めました。
Adobeユーザーは、大量のストレージ、ペタバイトの映像、Wacomのようなクリエイティブデバイスを扱っています。特に編集者は、強力なA/V同期を備えた高性能なリモートセッションを必要としています。Splashtopは、ユーザーエクスペリエンスを損なうことなく、自宅から既存のハードウェア、アーカイブ、インフラに安全にアクセスできるようにします
「[ビデオ編集者にとって]応答性のあるものが重要です。A/V同期を維持するもの。Splashtopはそれを実現するのに優れています。」- Karl Soule, Adobe Videoのシニアテクニカルセールスマネージャー
Boxel StudioがSplashtopを使用して柔軟な働き方に移行
ワークライフバランスを育むために、Boxel Studioは「スタジオ内ホームオフィス」を実施しました（パンデミック前）。リモートワークの物流を考えているとき、最高技術責任者のAndres Reyesは一つの質問を心に抱いていました：
「アーティスト、コラボレーター、その他のチームメンバーが自宅から作業しながら、セキュアなインフラストラクチャと専門的なワークステーションにアクセスできるようにするにはどうすればよいでしょうか？」
答えは？Splashtop Enterprise.Boxel Studioのアーティストは、SplashtopのUSB デバイスのリダイレクト機能を活用して、リモート接続中に自分のローカルWacomペンタブレットを使用しています。Splashtopを使用すると、まるでオフィスのワークステーションに直接接続されているかのように作業できます。
強力なリモートワークフローで生産性を向上
SplashtopのリモートデスクトップソフトウェアとWacomタブレットを組み合わせることで、ポストプロダクションのリモートワークフローを最適化します。このパートナーシップにより、クリエイターは生産性の向上、遅延の減少、そして自宅でのスタジオのような作業環境を楽しむことができます。