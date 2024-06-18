ライトチェイサーアニメーションスタジオは、安全で高性能なリモートポストプロダクション作業を可能にします
パンデミックでスタジオが閉鎖されたとき、Light ChaserはSplashtopを利用して『新神榜：楊戩』のポストプロダクションを完了しました。
一目でわかる
課題
スタジオ外でのポストプロダクション作業のために、ハイエンドワークステーションへのリモートアクセスを提供します。
対処方法
Light Chaserは、Splashtopの高度なセキュリティ機能、高いパフォーマンス、幅広いデバイスサポートを活用してリモート映画制作を実現しました。
結果
Splashtopを使用して、スタジオは予定通りにNew Gods: Yang Jian を完成させることができました。 より安全で生産的なリモート映画制作の採用を促進するために、彼らは中国でSplashtopのパートナープログラムにも参加しました。
中国で8月19日に公開されたNew Gods: Yang Jianは、公開10日間で3億RMBを超える興行収入を記録し、メインランドのボックスオフィスでアニメーションブロックバスターとなりました。
映画は、3D中国のインクペインティングで描かれた太極図、古代の敦煌飛天舞、現代のサイバーパンクスタイルの妖精の世界など、いくつかの印象的なシーンを誇り、中国の観客から「中国の最高の視覚効果を持つ映画」として高く評価されています。
「大ヒットの秘密は何？」
「中国のピクサーの答え」とされるLight Chaser Animation Studiosは、Splashtopを使用して映画のポストプロダクション作業をリモートで完了しました。
課題: リモートでのポストプロダクション作業を可能にすること
Light Chaser Animation Studiosは、毎年1本の質の高いアニメ映画を制作することを目指しています。彼らの成功は、マルチチームのコラボレーション、高性能ワークステーション、専門的なソフトウェアに依存しています。業界のインサイダーによると、アニメーション制作のパイプラインは通常3年から5年にわたります。実写映画とは異なり、アニメ映画は精度と流暢さに対する要求が高いです。最高の視覚効果を得るためには、フレームごとに洗練され、レンダリングされる必要があります。これにより、アニメーション制作プロセスにさまざまな技術的課題が生じます。
New Gods: Yang JianのプロデューサーであるLu Xiは、映画の制作が2019年初頭に始まったと述べました。公開日はすでに設定されていましたが、パンデミックのため、ポストプロダクションチームはスタジオで物理的に作業することができませんでした。
パンデミックが発生したとき、Light Chaserは2つの主要な課題に直面しました：
チームがスタジオ内のWindowsやMacコンピュータの高性能ワークステーションにリモートでアクセスし、Avid Media ComposerやDaVinci Resolveのような専門ソフトウェアを使用できるようにします。
オーディオやビデオ編集、視覚効果、サウンドミキシング、カラーグレーディング、ダビング、リップシンクなどのポストプロダクション活動をリモートで行うのを支援し�ます。
セキュリティも重要な考慮事項でした。メディアとエンターテインメント業界にとって、デジタルコンテンツは最終的に劇場、テレビ局、その他のプラットフォームに配信される無形資産です。そのコンテンツは、実際の商業的な発売前に外に出ることはできません。Light Chaserは、自社のセキュリティポリシーを満たすだけでなく、リモートワークのデータを保護するリモートアクセスソリューションを必要としていました。
チームは適切なソリューションを見つけるために多くの試みをしましたが、市場にあるほとんどのリモートツールは、リモートワークを可能にするよりもIT部門がリモートサポートを提供することに重点を置いていることがわかりました。これらのツールは高価で、セキュリティ対策が弱く、遅延やビデオ圧縮の問題でユーザー体験が悪かったです。
解決策: Light Chaserがリモート映画制作のためにSplashtopを選択
複数のリモートアクセスソリューションを比較・テストした後、Light ChaserはSplashtopを試してみました。彼らはその高速な接続、HD品質、4Kストリーミング、そして高度なセキュリティ機能に感銘を受けました。チームは最終的に以下の理由でSplashtopをリモートアクセスソリューションとして選びました：
幅広いデバイスサポート: 彼らのチームは、どのデバイスからでも物理的および仮想環境にリモートアクセスできました。Splashtop製品は、Windows、Mac、Linux、iOS、Android、Chromeとも互換性があり、デバイス間で信頼性のある一貫したパフォーマンスを提供します。
高性能リモートアクセス: Light Chaserの制作チームは、ペタバイトの映像を扱うことが多く、強力なA/V同期が必要です。ポストプロダクション活動には、サウンドやビデオ編集、視覚効果、サウンドミキシング、カラーグレーディング、ダビング、リップシンクなどが含まれ、高性能なリモートセッションが必要で、ストレスのないリモートワークを可能にします。
Splashtopには、4Kストリーミング（iMac Pro Retina 5Kストリーミング）を最大60フレーム毎秒（fps）の速度で、低遅延で高速接続を含むすべてが揃っています。Splashtopのパフォーマンス指標を使用して、FPSやBPS（ビット毎秒）を含むリアルタイムのパフォーマンスステータスを確認することもできます。
高度なセキュリティ機能: 2段階認証、マルチレベルのパスワードセキュリティ、画面の自動ロック、ブランクスクリーン、セッションのアイドルタイムアウト、リモート接続通知、ログ記録、SSO統合、詳細なアクセス制御などを含みます。
Splashtopは、エンドツーエンドで暗号化されたエンコードされた画面キャプチャストリームを送信しますが、保存はしません。さらに、すべてのSplashtop製品は、GDPRおよびSOC 2コンプライアンスなどに準拠しています。
注目の製品: Splashtop Enterprise
Results: Light Chaserはスケジュール通りに制作を完了し、Splashtopのチャネルパートナーになる
Light Chaserは2021年中頃にNew Gods: Yang Jianのピーク生産期間に入り、その年の終わりには同期生産を開始しました。Splashtopを使用することで、2022年6月までに予定通り生産を完了することができました。
Light Chaserは、リモート制作作業にSplashtopを使用している国際的に有名なスタジオの一つに過ぎません。例として、Warner Bros. International Television Production (WBITVP) New Zealandを取り上げましょう。彼らは、ポストプロダクションチームがどこからでも、いつでもビデオ編集、アニメーション作成、リップシンク、レンダリングなどの作業を行えるようにSplashtopを導入しました。
現在、Light Chaser AnimationはSplashtopの忠実なユーザーです。また、Splashtopのパートナープログラムの中国でのメンバーにもなり、より多くの映画制作者がSplashtopを活用して、より安全で生産的なリモート映画制作を実現できることを大いに期待しています。
Splashtopは、Light Chaserと手を組んで中国のアニメーションの発展と繁栄を支援する準備ができています。最終的には、より多くの若い中国の映画製作者を引きつけ、彼ら自身の「光」を追い求め、トップアニメーション映画を届けることを目指しています。
制限事項
追光人動画設計について
Light Chaser Animation Studiosは、北京に拠点を置き、Gary Wang（Tudou.comの創設者兼元CEO）によって2013年3月に設立されました。中国の主要なインターネット動画サイト。その目標は、中国文化を取り入れた世界クラスのアニメーション映画を制作することです。
会社は、芸術的創造に対する独自の視点と世界をリードする技術、そしてビジネス管理と運営の豊富な経験を組み合わせた300人の才能あるチームを構築しました。
Light Chaserは9年前の創業以来、Little Door Gods、Tea Pets、Cats and Peachtopia、White Snake、New Gods: Nezha Reborn、White Snake 2: The Tribulation of the Green Snake、New Gods: Yang Jianを含む7本の映画を制作してきました。
その中で、「ホワイトスネーク」シリーズは中国での初公開以来、10億RMB以上を稼ぎました。これにより、若いスタジオは国内外で有名になり、より質の高い中国のアニメ映画を制作する責任を負うことになりました。