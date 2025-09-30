いつでもどこからでも、Windows、Mac、iOS、Android、ChromebookデバイスからリモートLinuxコンピュータに素早く簡単にアクセスできます。Splashtopの設定と開始方法を学びましょう。
WindowsやMacに加えて、SplashtopのLinux向けリモートデスクトップソリューションで、どのデバイスからでもUbuntu Linuxコンピュータをリモートで操作できます！リモートLinuxコンピュータにはエンドユーザーは不要です。アクセスが必要なLinuxコンピュータにSplashtopを設定し、これらのマシンへの無制限でいつでもリモートアクセスを楽しんでください。
Splashtopを使えば、ビジネスプロフェッショナルはリモートで作業しながらも、Linuxシステムの目の前に座っているかのように感じることができます。タブレットやモバイルデバイスからリモートアクセスしている場合でも。ITとMSPは、ユーザーが不在でもクライアントのLinuxコンピュータにリモート接続してサポートを提供できます。
Splashtopを使用してLinuxへのリモートアクセスを設定する方法と、それを可能にするSplashtopソリューションを見つけてください。
Linux リモートデスクトップとは何ですか？
Linux リモートデスクトップは、別のデバイスを使用してリモートからLinuxベースのコンピュータにアクセスし、制御する能力を指します。この機能により、ユーザーはLinuxシステムと物理的にコンピュータにいるかのように対話でき、さまざまなタスクに柔軟性と利便性を提供します。
Linux用のリモートアクセスソフトウェアが必要な理由
Linux用リモートアクセスソフトウェアは、いくつかの重要な利点を提供します：
柔軟性の向上: どこからでもLinuxシステムに接続し、場所に関係なくリモートワークとアクセスを可能にします。
効率的なITサポート: Linuxシステムをリモートで管理およびトラブルシューティングし、ダウンタイムを減らし、応答時間を改善します。
効率化されたワークフロー: 物理的に存在しているかのようにLinuxデスクトップやアプリケーションにアクセスして制御し、生産性を向上させます。
コスト削減：リモートアクセス機能を活用することで、オフィススペースや旅行に関連する費用を削減します。
セキュリティの向上: 安全な接続と高度な暗号化を利用して、データとシステムを不正アクセスから保護します。
多用途のユースケース: リモートワークやクライアントサポートから開発プロジェクトまで、柔軟なリモートアクセスソリューションでさまざまなニーズに対応します。
Linux用のリモートアクセスソフトウェアは、生産性、IT管理、セキュリティを向上させ、現代のワークフローにとって貴重なツールです。
Linux リモートアクセスの設定方法
Splashtopは、Linuxコンピュータへのリモートアクセスを簡単に設定できるようにします：
お好みのSplashtopソリューションで始めましょう（すべての製品を見る）そしてSplashtopアカウントを作成してください。
アクセスしたいLinuxコンピュータにSplashtop Streamerを設定してください。ストリーマーをインストールした後、必ず起動してください（その後、コンピュータがオンになるたびにストリーマーは自動的に起動します）。
使用したいLinuxデスクトップにアクセスするために、コンピュータ、タブレット、スマートフォンデバイスにSplashtop Business Appをインストールします。
設定は完了です！Splashtop Business Appを開いて、Linuxコンピュータを選択することでリモートセッションを開始できます。
*Splashtop Linux Streamerは、Raspberry Pi 2以降、Fedora 29-31、Ubuntu Desktop 16.04、18.04、20.04、CentOS 7および8、Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 7.3-8.1を公式にサポートしています。現在サポートされていない他のLinuxディストリビューションでも試してみることができます。
SplashtopのリモートデスクトップクライアントであるSplashtop Streamerにより、無人リモートアクセス（リモートされるコンピュータにエンドユーザーが必要ないこと）が可能になります。リモートマシンにインストールすると、Splashtop Business App（Windows、Mac、iOS、Androidで利用可能）を通じて他のデバイスからそのコンピュータにアクセスできるようになります。
Splashtopアカウントを通じてSplashtop Streamerを設定すると、そのストリーマーはあなたのアカウントに紐付けられます。その後、別のデバイスでSplashtop Business Appにログインすると、ストリーマーがインストールされているコンピュータのリストが表示され、アクセスできます。
これにより、リモートデスクトップ接続を迅速に開始することが容易になります。リモートコンピュータのIPアドレスを記憶して入力する必要はありません。
さまざまなオペレーティングシステムやデバイスから接続したときのLinuxへのリモートアクセスの様子をご覧ください。この記事の下部にあるLinuxへのリモートアクセスを可能にするSplashtopソリューションのリストもご覧ください。
リモートアクセス Windows to Linux
Splashtop Streamerを設定した後、Windows版のSplashtop Business Appをコンピュータにダウンロードしてください。
Linuxコンピュータを選択すると、ウィンドウが開き、リモートLinuxコンピュータの画面がリアルタイムで表示されます。そこから、ローカルマシンのマウスとキーボードを使用してLinuxコンピュータを操作できます。任意のファイルを開き、好きなアプリケーションを使用してください。
WindowsコンピュータがLinuxコンピュータにリモート接続
リモートLinuxコンピュータ
MacからLinuxへのリモートアクセス
ローカルコンピュータにSplashtop Business AppのMacバージョンがインストールされていることを確認し、リモートLinuxコンピュータにSplashtop Streamerがインストールされていることを確認してください。
そこから、Splashtop Business Appを開いてLinuxコンピュータを選択するだけで、即座にリモートアクセスできます。
リモートアクセス iOS to Linux
WindowsやMacからアクセスするのと似ていますが、代わりにAppleデバイスにSplashtop Business AppのiOSバージョンが必要です。その後、iPadやiPhoneからLinuxにリモートアクセスできるようになります。
AndroidからLinuxへのリモートアクセス
Splashtop Business App for Androidデバイスは、上記の他のデバイスと同じように動作します。設定が完了したら、Android デバイスでアプリを開き、リモート Linux コンピュータを選択するし、コンピュータへの高速なリモートアクセスとコントロールを楽しんでください。
ChromebookからLinuxへのリモートアクセス
Chromebookデバイス用のアプリはありません。しかし、Splashtop Business Chrome Extensionを通じて、Splashtopアカウントにログインし、リモートコンピュータのリストを確認し、リモートアクセスしたいコンピュータを選択することができます。
Splashtop Business Chrome Extensionを使えば、ChromebookデバイスからLinuxコンピュータを簡単にリモートコントロールできます。
Linux向けSplashtopリモートデスクトップの5つの主要機能
Splashtopは、Linuxでのリモートデスクトップアクセスのためのいくつかの強力な機能を提供します：
高性能アクセス: 高品質のグラフィックスと低遅延で高速で応答性の高いリモートアクセスを楽しみ、Linuxマシンで直接作業するのと同じようにシームレスなリモートワークを実現します。
クロスプラットフォーム互換性: Windows、Mac、iOS、Android、Chromebookなど、さまざまなデバイスからLinuxコンピュータに接続し、システムへのアクセス方法に柔軟性を持たせます。
エンドユーザー不要: リモート��ワークやITサポートに理想的な、エンドユーザーが不在でもLinuxシステムにアクセス可能。
強力なセキュリティ: エンドツーエンドの暗号化、セキュアな認証、2段階認証などの機能を活用して、データと接続を保護します。
簡単なセットアップ: Linux上のSplashtop Streamerと他のデバイス上のSplashtop Business Appのための簡単なインストールプロセスでリモートアクセスを迅速に設定します。
SplashtopのLinux向けリモートデスクトップソリューションは、パフォーマンス、セキュリティ、使いやすさを組み合わせて、効果的なリモートアクセス体験を提供します。
Splashtopで始めましょう: 最高のLinuxリモートデスクトップソリューション
Splashtopは、ビジネスプロフェッショナル、ITチーム、MSP、ヘルプデスクプロフェッショナルに最適な価値のリモートデスクトップソフトウェアを提供します。今日から無料トライアルを始めましょう！