リモートワークが企業で一般的になるにつれて、リモートアクセスはIT運用の通常の一部になりました。しかし、この変化により新たな課題も生まれています。特に、組織がセキュリティやITコンプライアンス要件を満たす必要がある場合はなおさらです。
SOC 2の準備を進める組織には、文書化された統制、一貫した実施、そしてその統制が継続的に機能していることを示す証拠が必要です。そのため、適切な準備なしにリモートアクセスを追加すると、アクセス、エンドポイント、監視、証拠に関する課題が生じる可能性があります。
では、SOC 2の要件にリモートアクセスをどのように組み込めるのでしょうか？重要なコントロール、監査担当者が確認する証跡、そしてITがリモートアクセスのワークフローを効率的かつ安全に維持する方法を見ていきましょう。
SOC 2がリモートアクセスにとって意味すること
SOC 2（Systems and Organization Controls 2）は、クラウドに保存されたデータを含む顧客データを組織がどのように保護しているかを評価するために使用されるフレームワークです。これは、5つのTrust Services Criteria（TSC）で構成されています。セキュリティ、可用性、処理の完全性、機密保持、プライバシーです。
リモートアクセスを使うと�、ユーザーや技術者は機密性の高い顧客データを含む可能性のあるコンピュータ、サーバー、アプリケーション、システムに接続できるため、SOC 2への対応状況に影響する可能性があります。リモートアクセスは、論理アクセス、認証、エンドポイントセキュリティ、監視、インシデント対応など、SOC 2が対象とする複数の領域に関係します。しかし、これはリモートアクセスがSOC 2と両立しないことを意味するわけではありません。むしろ、適切に制御し、文書化し、監視する必要があります。
リモートアクセスがSOC 2コンプライアンスのギャップを生む理由
リモートアクセスの利用時にSOC N2対応の準備をどのように支援できるかを理解するには、まずリスクと課題を特定する必要があります。リモートアクセスは、過度に広く付与された場合や適切なセキュリティ対策なしで付与された場合、コンプライアンスリスクを生む可能性がありますが、こうした課題は克服できます。
SOC 2コンプライアンスのギャップには、次のようなものがあります。
過度に広範な管理者アクセスにより、権限のないユーザーが機密情報にアクセスできてしまう可能性があります。
アカウントの共有やユーザーの特定が不明確な状態は、説明責任と監視体制を弱めます。
リモートセッションに対する認証が脆弱であること。
管理されていない、または古いエンドポイントデバイス。セキュリティリスクを生む可能性があります。
セッションログや監査証跡が不足している。
役割変更や従業員の退職後の設定解除が一貫しておらず、本来必要な期間を超えてアカウントにアクセスできる状態が残ってしまう。
有人アクセスと無人アクセスに関するポリシーが不明確。
誰が、何に、いつ、なぜアクセスしたのかについての可視性が限られている。
これらのセキュリティギャップは通常、運用上の問題であり、適切なポリシーとベストプラクティスで対処できます。リモートアクセスが再現可能で、可視化され、明確なアクセスポリシーに結び付けられていれば、SOC 2対応の準備を進めやすくなります。
SOC 2対応の準備を支える主要なリモートアクセス管理策
次に、SOC 2準拠を支えるためにリモートアクセスソフトウェアに必要なものを見ていきましょう。以下は、セキュリティを維持し、SOC 2監査時の準備を支えるために役立つ必須の機能と管理策です。
1. IDベースのアクセス
リモートアクセスを保護する最も重要な方法の1つは、各セッションをユーザーにひも付け、ロールベースのアクセス制御で権限を制限することです。全員がそれぞれ自分専用のアカウントと資格情報を持ち、業務に関連する権限を付与される必要があります。これにより、職務機能とビジネス上の必要性に基づいてアクセスが付与されます。共有資格情報は避けてください。責任の所在が不明確になり、不正アクセスのリスクが高まります。
2. 多要素認証とSSO
アカウントのセキュリティを維持することも重要であり、それは多要素認証（MFA）とシングルサインオン（SSO）で実現できます。これらのツールは、過度な手間を増やすことなく追加のユーザー確認を求めることで、リモートアクセスにおける本人確認の確実性を強化します。さらに、SSOはアクセス許可を一元化されたIDシステムに紐づけることでユーザーライフサイクル管理を簡素化できるため、ユーザーの設定と設定解除をより信頼性が高く効率的なプロセスにできます。
3. 最小権限のアクセス許可
技術者には、必要なデータとネットワークセグメントにのみアクセスを許可し、それ以上のアクセスは与えるべきではありません。これは、最小権限の原則に従うことで実現できます。つまり、デフォルトでは最も基本的なアクセス許可のみを付与し、エンドユーザーアクセス、リモートサポート、管理者アクション、無人アクセスなどには個別のアクセス許可を用意します。
定期的にアクセス許可を見直し、特に役割が変わった際には、ユーザーが必要なものにのみアクセスできるようにしてください。
4. セッションログと監査証跡
明確なログを維持することは、管理策が意図したとおりに機能していることを証明するのにも役立ちます。これらのログには、誰が接続したか、どのデバイスにアクセスしたか、セッションの開始時刻と終了時刻、そして利用可能な場合は関連するセッションアクティビティの明確な記録を残す必要があります。これらのログだけで監査要件を満たせるわけではありませんが、コンプライアンスとセキュリティを実証するための有用な証拠になります。
5. エンドポイントセキュリティとパッチ管理
セキュアリモートアクセスには、適切なエンドポイントセキュリティが必要です。つまり、従業員がアクセスするデバイスには適切にパッチが適用され、最新の状態に保たれている必要があるため、効果的なエンドポイント管理が不可欠です。デバイスにセキュリティアップデートやその他の重要なパッチが不足していたり、その上のソフトウェアが管理されていなかったりすると、不要なコンプライアンスリスクやセキュリティリスクが生じる可能性があります。適切なパッチ適用、インベントリの可視化、更新ワークフローは不可欠です。
6. ポリシーの適用とアクセスレビュー
世界最高のセキュリティポリシーがあっても、それを実施できなければ意味がありません。ITチームは、誰がリモートアクセスを使用できるか、どのデバイスにアクセスできるか、いつ無人アクセスを許可するか、そしてアクセス許可をどのように見直すかを定義するポリシーを設定し、そのうえでポリシーが順守されるようにプロセスを実装する必要があります。
これには、アクセス許可が最新であり、現在のニーズや責任に沿っていることを確認するための定期的なアクセスレビューも必要です。
リモートアクセスでSOC 2準拠を確保する方法
これらのコントロールと要件を踏まえると、ITチームはリモートアクセスツールの導入時にどのようにSOC 2対応の準備を支援できるでしょうか？最初は難しく感�じられるかもしれませんが、ITチームは実践的なワークフローに従うことで、コントロールを強化し、可視性を向上させ、監査対応の準備を支援できます。
リモートアクセスのポリシーを定義する: まず、ポリシーを整備する必要があります。これには、誰がリモートアクセスを使用できるか、どのシステムにアクセスできるか、必要な承認要件、有人アクセスまたは無人アクセスに関するルールを含める必要があります。
強力な認証を必須にする: 次に、堅牢な認証の仕組みを導入していることを確認しましょう。MFAやSSOはアカウントのセキュリティ維持に役立ちますが、各ユーザーが固有のアカウントを持つことも重要です。どれほど便利に思えても、資格情報を共有してはいけません。
最小権限のアクセス制御を適用: リモートアクセスを付与する際は、必ず最小権限の原則に従ってください。アクセスは、ユーザーロール、技術者グループ、デバイスグループ、ビジネス上の必要性に基づいて制限し、ユーザーが必要なセグメントとツールにのみアクセスできるようにする必要があります。
エンドポイントを保護して監視: 各エンドポイントも安全である必要があります。つまり、最新のインベントリと各デバイスの明確な可視性に加え、自動パッチ適用と強力なエンドポイント保護を備えることを意味します。
リモートアクセスアクティビティを記録する: リモートセッションが適切にログ記録されるようにしてください。これらのログには、誰がどのデバイスにアクセスしたか、セッ��ションの開始時刻と終了時刻、さらに説明責任と監査レビューを支えるために利用可能な関連セッションアクティビティを記録する必要があります。
アクセスを定期的に見直す: 役割が変われば、それに合わせてアクセス許可も変更する必要があります。アクセス許可を定期的に見直すとともに、役割の変更に応じてユーザーの削除やアクセス許可の変更を行うためのポリシーも必ず整備してください。
証跡を継続的に文書化する: 監査に合格するには、証跡の維持が不可欠です。これには、ポリシー、アクセスレビュー、ログ、パッチ記録、インシデント記録、設定レポートを含める必要があり、これらはすべてセキュリティとコンプライアンスの実証に役立ちます。
プロセスをテストして改善する： ポリシーは、最初から、あるいは2回目や3回目でさえ、完璧にはならないでしょう。時間をかけてポリシーをテスト、レビュー、調整することで、サイバーセキュリティを強化し、ニーズやテクノロジーが変化してもSOC 2対応の準備を維持しやすくなります。
SOC 2監査を支える可能性のあるリモートアクセスの証拠
これまで、統制とセキュリティのために証拠を収集する重要性について多くお話ししてきましたが、実際にはそれは何を意味するのでしょうか。監査人は通常、統制が存在していること、一貫して運用されていること、そして意図したとおりに機能していることを示す証拠を確認するため、証拠によってそれらがすべて明確��にわかるようにする必要があります。
必要な証跡は監査人、対象範囲、設計統制によって異なりますが、一般的には以下が含まれます。
リモートアクセスポリシー自体
ユーザーアクセスリスト
役割とアクセス許可の割り当て
MFAとSSOの設定記録
アクセスレビュー記録
ユーザーのプロビジョニングおよびプロビジョニング解除の記録
リモートセッションログ
エンドポイントのインベントリレポート
パッチ適用状況レポート
セキュリティアラートと修復記録
インシデント対応の文書
ベンダーおよびサードパーティのアクセス記録（該当する場合）
どの場合でも、最も有力な証拠は、最新で整理されており、管理策に直接結び付いているものです。明確な記録を維持することで、監査準備をより効率的にし、チームが管理策が時間の経過とともにどのように機能していたかを示しやすくなります。
SOC 2をより難しくする一般的なリモートアクセスのミス
ただし、ITチームがリモートアクセスの設定時にミスをすると、SOC 2コンプライアンスがより難しくなる可能性があります。こうした見落としはその場では理にかなっているように見えても、複雑化やセキュリティリスクを招くことがあるため、チームはリモートアクセス導入の初期段階から注意する必要があります。
よくある間違いには次のようなものがあります:
リモートアクセスを、管理すべき統制されたワークフローではなく��、例外的なものとして扱ってしまうこと。
最小権限とゼロトラスト・セキュリティを使用せず、デフォルトで広範な管理者アクセスを許可すること。
リモートサポートアクセスと継続的な無人アクセスを分けないこと。
自動追跡ツールを使用せず、手動のアクセス追跡に頼ること。
監査までログやレポートの収集を待つこと。
退職した従業員や取引を終了したベンダーを、アクセスグループに残したままにしている。
エンドポイントのパッチ適用やソフトウェアの可視性を見落とすと、脆弱性が放置される可能性があります。
実際のIT運用に合っていないポリシーを設定している。
最も重要なポイントの1つは、SOC 2への対応は、リモートアクセスの管理策を日常業務に組み込んでおくほうが、監査が近づいたときに別個の確認項目として扱うよりもはるかに容易になるということです。
Splashtopがどのようにセキュアリモートアクセスと監査対応の準備を支援するか
SOC 2コンプライアンスを維持しながらセキュアリモートアクセスを求める場合は、セキュリティとITコンプライアンスを考慮して構築された、堅牢で信頼性の高いプラットフォームが必要です。Splashtopは、分散環境全体のリモートアクセスをITチームが安全に保護、管理、監視できるよう設計されており、企業のSOC 2コンプライアンス要件への対応を支援します。
Splashtopは、チームがリモートアクセスを一元化し、セキュアなアクセスコントロールを適用し、リモートエンドポイントとリモートセッション全体の可視性を維持できるよう支援します。さらに、Splashtop AEMを使えば、ITチームはエンドポイントの可視性と自動パッチ適用を活用して、一貫したセキュリティコントロールの維持を支援し、管理対象デバイス全体の手作業を減らせます。
Splashtopが提供する機能：
ユーザーベースのアクセス許可と認証によるセキュアリモートアクセス。
アカウントセキュリティを強化するためのMFAおよびSSO/SAMLのサポート。
ユーザー、技術者、デバイスグループ向けの詳細なアクセス制御。
監査証跡を支えるためのリモートセッションログ。
明確な記録と説明責任を維持するためのセッション録画オプション（必要に応じて）。
有人アクセスと無人アクセスの両方を一元管理。
エンドポイントの可視性、自動パッチ適用、インベントリ、アラート、修復ワークフローを提供するSplashtop AEM。
セキュアリモートアクセスでSOC 2対応の準備を強化
リモートアクセスによって、SOC 2対応の準備に不要な課題が生じる必要はありません。適切なアクセス制御、エンドポイントセキュリティ、監視、文書化を行うことで、ITチームはより高い監査対応力を維持しながら、安全なリモートワークを支援できます。
リモートアクセスが明確なポリシー、強力な認証、最小権限、信頼できる証跡のもとで管理されていれば、セキュアなIT運用を支え、セキュリティコンプ�ライアンスを維持するための強力なツールになります。Splashtopのようなリモートアクセスソリューションを使えば、従業員はアカウント、ネットワーク、データの安全を保ちながら、どこからでも、どのデバイスからでも作業できます。
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