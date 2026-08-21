ある日コンピュータを開いて、ランサムウェアに感染していることに気づくほど恐ろしいことは、そう多くありません。
ランサムウェアは、コンピュータやネットワークへのアクセスを妨げたり、個人ファイルを暗号化したり、場合によってはデータを盗み出して公開すると脅したりすることがあります。その後、攻撃者はアクセスや復旧と引き換えに支払いを要求しますが、支払ってもファイルが復元されたり、盗まれたデータが削除されたりする保証はありません。
ランサムウェア対策は、複数のサイバーセキュリティ層が連携して機能することで成り立ちます。これにはセキュリティソフトウェア、復旧可能なバックアップ、安全なアカウントが含まれますが、それだけでなく人的な要素も含まれます。ユーザー自身が安全なオンライン行動を実践する方法を知っている必要があるためです。
それを踏まえて、ランサムウェアがどのようにしてパソコンに侵入するのか、ユーザーがリスクを減らすためにできること、そして感染が疑われる場合に取るべき対応を見ていきましょう。
ランサムウェアとは何ですか？
ランサムウェアは、通常データを暗号化することで、ファイルやシステムへのアクセスを妨げるマルウェアの一種です。その後、攻撃者は解放のため��の支払いを要求したり、場合によっては要求が満たされない場合に公開すると脅したりすることがあります。
ランサムウェア対策には複数の方法があります。これには、ランサムウェアがデバイスに到達したりデバイス上で実行されたりするのを防ぐこと、不審なアクティビティを検出してブロックすること、または感染後にファイルを復旧することなどが含まれるため、ランサムウェア対策機能を備えたアンチウイルスソフトウェアが実際に何をするのかを把握しておくことが重要です。
ランサムウェアはどのようにコンピュータに感染しますか？
ランサムウェアがコンピュータに感染する経路はいくつかあります。悪意のあるファイルや侵害されたアカウントの両方を通じて侵入する可能性があり、そのいずれにも複数の侵入口があります。そのため、感染を防ぐには強固なセキュリティ対策が重要です。
一般的な侵入経路には、次のようなものがあります。
フィッシングメールや悪意のある添付ファイルによって、ユーザーが感染したファイルを開いたり、悪意のあるWebサイトにアクセスしたりしてしまうことがあります。
認証情報を盗んだり、悪意のあるダウンロードへユーザーを誘導したりする偽のログインページや感染したWebサイトへのリンク
信頼できないソースからダウンロードされたソフトウェア。ランサムウェアやその他のマルウェアが含まれている可能性があります。
既知の脆弱性に対するセキュリティパッチが適用されていない古いオペレーティングシステムやアプリケーション。
攻撃者が悪意のあるファイルを配布したり、追加のシステムへアクセスしたりするために利用できる、侵害されたメールアカウントまたはクラウドストレージアカウント。
脆弱なパスワードや使い回しのパスワードにより、攻撃者がアカウントを侵害し、そのアクセスを利用してランサムウェアを設定しやすくなります。
不正なリモートアクセスにより、見知らぬユーザーがリモートデバイスにアクセスして制御できるようになる可能性があります。
接続されるとデバイスに感染する感染したUSBドライブやリムーバブルメディア。
ランサムウェアから身を守る方法
ランサムウェア対策がセキュリティ、プライバシー、事業継続を維持するうえで重要であることは間違いありません。では、どのように安全を保てばよいのでしょうか？サイバーセキュリティを最新の状態に保ち、ランサムウェア攻撃を防ぐために実施できる重要な対策がいくつかあります。
1. オペレーティングシステムとアプリケーションを最新の状態に保つ
常に最新の保護を維持することが重要です。そのため、パッチやセキュリティアップデートは利用可能になり次第、できるだけ早くインストールする必要があります。これらのアップデートは、ランサムウェアに悪用されるおそれのある脆弱性を修正できるため、適用を遅らせると、既知のセキュリティ��上の弱点がより長く放置されることになります。
特にブラウザやその他のよく使うアプリケーションでは自動更新を有効にし、サポート対象外または放置されているソフトウェアは削除してください。
2. リアルタイムのウイルス対策保護を使用する
優れたウイルス対策ソフトウェアは、ファイル、ダウンロード、アプリケーションの動作をスキャンして、ランサムウェアやその他のマルウェアの兆候を検出できます。また、一部の製品にはフィッシング対策や悪意のあるサイトからの保護機能も含まれています。リアルタイム保護により、これらの脅威を出現時に検出できるため、被害を最小限に抑え、対応時間を短縮できます。
ウイルス対策はあくまで保護の一層にすぎないことを覚えておきましょう。効果的な保護には、マルウェアシグネチャ、ファイルレピュテーション、機械学習、エクスプロイト対策、振る舞い検知など、複数の検知手法を組み合わせて使用します。
3. 予期しないメッセージには注意して対処する
ランサムウェアは、フィッシングメール、テキストメッセージ、ソーシャルメディアのメッセージ、偽のサポート連絡を通じて拡散されることがよくあります。緊急性をあおる要求、予期しない添付ファイル、マクロの有効化やセキュリティ権限の付与を求めるもの、あるいはパスワードや支払い情報を要求するものなど、不審なメッセージには常に注意を払うことが重要です。
リンクをクリックする前に必ず確認してください。多くの攻撃では、会社名の小文字のlと大文字のIを入れ替えて正規のものに見せかけるなど、偽のWebアドレスを使って正体を隠しています。
4. ソフトウェアは信頼できる提供元からのみダウンロードする
安全でないダウンロードも、デバイスをランサムウェアに感染させる一般的な経路の1つです。検証されていないサードパーティからのダウンロードには複数のウイルスが含まれている可能性があり、海賊版ソフトウェアや偽のアップデートも同様です。
ソフトウェアは、公式ベンダーのWebサイト、信頼できるアプリストア、検証済みの更新メカニズムからのみインストールするようにしてください。そうしないと、それと一緒にほかに何がインストールされるのか分かりません。
5. 重要なアカウントを保護する
クラウドストレージ、メール、リモートアクセスアカウントなどのアカウントは、攻撃者に個人ファイルへアクセスする別の手段を与える可能性があるため、アカウントのセキュリティも不可欠です。多要素認証のようなアクセス制御とあわせて、重要なアカウントには強力で一意のパスワードを使用してください（パスワードマネージャーの利用も推奨されます）。
ログインアラートを受け取った場合は、無視しないでください。必ずアラートを確認し、必要に応じてパスワードを変更してください。
6. 不要なリモートアクセスを制限する
リモートアクセスは、外出先での作業やどこからでもデバイスにアクセスするのに最適なツールです。ただし、攻撃者がユーザーをだましてアクセスやリモートコントロールを承認させることができると、悪��用される可能性もあります。
心当たりのない相手にリモートアクセスを許可しないでください。アクセス要求に不安がある場合は、必ず公式チャネルを通じてサポート要求を確認できます。必要に応じてセッションを終了し、アクセスを取り消せるようにしておき、不要になったリモートアクセスツールは削除してください。
7. USBドライブとリムーバブルメディアをスキャンする
USBドライブや外付けハードドライブなどのリムーバブルデバイスは、コンピュータ間で悪意のあるソフトウェアを運ぶ可能性があります。ファイルを開く前に外付けハードドライブをウイルススキャンすることが重要であり、正体不明のUSBデバイスは接続しないようにしましょう。
8. 重要なファイルをバックアップする
最新のバックアップを維持しておくことで、ランサムウェア攻撃を受けた場合でもデータ損失を減らし、復旧手段を確保できます。ローカルバックアップを1つ保持し、さらにコンピュータや通常のネットワークとは別の場所にバックアップを保存しておくことをおすすめします。クラウドやオフサイトにコピーを保管できるなら、それも有効です。
接続されているドライブも攻撃時に影響を受ける可能性があるため、別個のバックアップが必要であることを覚えておきましょう。定期的にテストを行い、すべてを復元できるようバックアップを最新の状態に保つようにしてください。
アンチウイルスソフトウェアがランサムウェア対策を支える仕組み
優れたウイルス対策ソリューションは、検知��機能と防止機能を提供することで、ランサムウェアからの保護に役立ちます。これは、次のようなさまざまなセキュリティ機能によって実現されます。
1. リアルタイムのファイルスキャン
ウイルス対策ソフトウェアは、脅威を検出するためにファイルをリアルタイムでスキャンできます。これには、ファイルのダウンロード時、オープン時、コピー時、実行時の確認が含まれるため、手遅れになる前に隠れた脅威を検出できます。
2. 振る舞いベースの検出
アンチウイルスのセキュリティソフトウェアは、急速なファイル暗号化、異常なプロセス、保護機能を無効化しようとする試みなど、不審な動作を監視することもできます。これですべてのランサムウェアの亜種を検出できるとは限りませんが、攻撃をその場で食い止めるのに役立つ追加のセキュリティ層になります。
3. フィッシングおよび悪意のあるサイトからの保護
一部のウイルス対策ソリューションでは、悪意のあるWebサイトや不審なダウンロードをブロックすることもできます。これにより、不審なURLや未検証のダウンロードに含まれる、見落としがちな警告サインを検知し、ランサムウェアがコンピュータに到達する前に阻止できます。
4. エクスプロイト対策
デバイスやソフトウェアに既知の脆弱性がある場合、エクスプロイト防止が役立ちます。この機能は、脆弱性を悪用して悪意のあるコードを実行しようとする試みを検出できるため、脆弱性にパッチが適用されるまで攻撃を防ぐのに役立ちます。
5. リムーバブルメディアのスキャン
USBドライブやその他の外部ストレージデバイスをスキャンすることで、脅威の検出に役立ち、感染したファイルを開くリスクを減らせます。そのため、リムーバブルメディアのスキャンはあらゆるウイルス対策ソフトウェアにとって価値のある機能です（ただし、見覚えのないUSBドライブは接続しないでください）。
ランサムウェア復旧にバックアップが不可欠な理由
ランサムウェアが保護をすり抜けてコンピュータに被害を及ぼした場合でも、バックアップを用意しておけば復旧に役立ちます。最新のバックアップを維持しておくことで、ランサムウェア攻撃を受けた場合でも、攻撃者の要求に屈するのではなくデバイスを復元できるため、重要なデータを失わずに済みます。
1. ウイルス対策ソフトウェアとバックアップは目的が異なります
バックアップとウイルス対策は、まったく異なるものであることを覚えておきましょう。ウイルス対策ソフトウェアは悪意のある動作を防止してブロックすることを目的としています。一方、バックアップは、データが暗号化、破損、またはその他の理由で失われた場合に、ファイルの復元に役立ちます。
2. バックアップをランサムウェアから保護する方法
バックアップがデバイスに直接接続されている場合でも、攻撃の影響を受ける可能性があります。コンピュータで発生した変更から切り離して保管されるバックアップを用意し、あらゆる攻撃から安全に保たれるようにしてください。
3. ファイルをバックアップする頻度
バックアップを最新の状態に保つことは重要ですが、正確な頻度は重要なファイルがどのくらいの頻度で変更されるかによって異なります。たとえば、毎日ファイルを作成または編集する場合は、ファイルがほとんど変更されない人よりも、より頻繁なバックアップが必要です。ただし、実施頻度にかかわらず、定期的にスケジュールされたバックアップは依然として不可欠です。
4. バックアップをテストすべき理由
バックアップは、必要なときにファイルを復元できて初めて役に立ちます。バックアップが失敗する可能性は常にあるため、定期的にバックアップをテストし、サンプルファイルを復元して、意図どおりに機能していることを確認することが重要です。
ランサムウェア感染の警告サイン
では、ランサムウェアに感染したかどうかは、どうすればわかるのでしょうか？デバイスから締め出されたり身代金の要求を受け取ったりするとランサムウェアの存在は明らかになりますが、そのほかにも、すでに悪意のある活動が進行していることを示す兆候があります。
次のような警告サインに注意してください。
本来アクセス許可があるはずなのに、ファイルに突然アクセスできなくなる。
何もしていないのに、ファイル名や拡張子が変更される。
身代金要求メッセージが表示される（これはかなり分かりやすい兆候です）。
アプリケーションが文書を開けない。理由もなくロックまたは暗号化されているためです。
異常なディスクアクティビティ。特に、暗号化が進行中のように見える場合。
セキュリティソフトウェアが予期せず無効化される。
一度に多数のファイルが変更されること。
予期しないアカウントまたはログインのアラート。
ランサムウェアが検出された場合の対処法
デバイスがランサムウェアに感染していても、慌てる必要はありません。被害の拡大や感染の広がりを抑えるために取れる対策はありますが、デバイスを隔離してもランサムウェア自体が削除されるわけではありません。
1. 影響を受けたデバイスを切断する
まず、デバイスをインターネットや他の接続済みデバイスから切り離すことで、被害の拡大を抑えられます。ランサムウェアのさらなる拡散を防ぐため、影響を受けたデバイスをWi-Fi、Ethernetケーブル、外付けドライブ、および共有ストレージデバイスから切断してください。
2. 身代金要求のメッセージには反応しない
リンクをクリックしたり、攻撃者に連絡したり、支払い手順に従ったりすると、追加のリスクを招く可能性があります。インシデントを評価し、信頼できる支援を求めている間は、そのメッセージに反応しないようにしてください。
3. 影響を受けている可能性のあるデバイスとアカウントを特定する
次に、被害の範囲を特定する必要があります。他のコンピュータ、クラウドアカウント、メールアカウント、接続されたストレージが侵害されていないか確認してください（感染したデバイスではなく、クリーンなデバイスから確認�してください）。
4. 影響を受けたアカウントの資格情報をクリーンなデバイスから変更する
漏えいや不正アクセスの可能性があるアカウント、特にメール、クラウドストレージ、銀行口座、リモートアクセスアカウントの資格情報も変更しましょう。これには、メール、クラウドストレージ、銀行情報のほか、他のサービスやアカウントへのアクセスにつながる可能性があるあらゆる情報が含まれます。
5. 信頼できるセキュリティツールまたは専門家の支援を利用する
復旧やセキュリティ対応を一人で行う必要はありません。ランサムウェアの削除と復旧は、その種類や感染の程度によって異なるため、被害状況を評価して削除を行うには、信頼できるツールや専門サービスを利用するのがよいでしょう。
6. デバイスの安全が確保されてからファイルを復元する
バックアップからファイルを復元する前に、感染を除去し、デバイスの安全を確保する必要があります。脅威を除去する前にファイルを復元すると、再感染したり、再び暗号化されたりするおそれがあります。
7. インシデントを報告する
被害を最小限に抑えてすべてを復旧できたとしても、法執行機関または適切なサイバー犯罪対応当局にこのインシデントを報告する必要があります。支払い情報や金融口座データが何らかの形で侵害された場合は、不審な口座アクティビティに注意してもらえるよう、関係する機関にも通知することをおすすめします。
ランサムウェアの要求には応じるべきでしょうか？
身代金を支払って早く終わらせたほうが楽に思えるかもしれませんが、そうしても状況が悪化しないという保証はありません。身代金を支払っても、ファイルが復旧することや、盗まれたデータが削除されること、今後の攻撃や要求から守られることは保証されません。
実際、要求額を支払うと、被害者がさらなる詐欺にさらされ、今後の攻撃を助長するおそれがあります。
可能であれば、身代金の支払いは避けましょう。支払いをしても復旧が保証されるわけではなく、さらなる攻撃を助長する可能性があります。次の対応を取る前に、専門家の助言を求め、適切な当局に連絡してください。
Splashtop Shieldがランサムウェア対策にどのように役立つか
適切なランサムウェア対策には、Splashtop Shield のような強力なアンチウイルスソリューションが必要です。Splashtop Shield は、Windows と MacOS コンピュータ向けのAI搭載アンチウイルスソリューションで、マルウェア、フィッシング、不審な挙動、エクスプロイトの試みからの保護を支援します。
Splashtop Shieldは、悪意のあるファイル、不審な動作、フィッシングの試み、悪用の試みを検出でき、ランサムウェアやその他のマルウェア攻撃への防御に役立ちます。これは、包括的なランサムウェア対策の中で価値あるセキュリティレイヤーを追加し、デバイスの安全性維持に役立ちます。これには以下が含まれます：
マルウェア対策保護
フィッシング対策
リアルタイムのトラフィックスキャン
振る舞いベースの脅威�検出
エクスプロイト対策
USBおよびリムーバブルメディアのスキャン
ランサムウェア対策には、安全なアカウント運用、信頼性の高いバックアップ、最新のセキュリティソフトウェアの維持など、複数の要素が含まれます。Splashtop Shield は、より広範なランサムウェア防御計画の一環として、保護と検知の層をさらに追加します。
ランサムウェア対策チェックリスト
ランサムウェア対策にはさまざまな要素が関わっており、重要なポイントや手順の一部を見落としやすいものです。そのため、ランサムウェアやその他の脅威から可能な限り万全に保護できるよう、取るべきすべての手順をまとめた便利なチェックリストを用意しました。
必ず次の点を確認してください。
OSの自動更新は有効になっています。
ブラウザとアプリケーションは最新の状態です。
リアルタイムのウイルス対策保護が有効です。
重要なアカウントで多要素認証が有効になっています。
重要なアカウントは特に、複雑で固有のパスワードを使用します。
予期しないリンクや添付ファイルは、開く前にすべて確認しましょう。
ソフトウェアは信頼できる提供元からのみダ��ウンロードする。
不要なリモートアクセスソフトウェアは削除されます。
USBドライブやその他の接続デバイスは、使用前にスキャンされます。
重要なファイルはバックアップされており、そのバックアップは常に最新の状態に保たれています。
少なくとも1つのバックアップが、コンピュータやネットワークから切り離された状態になっている。
バックアップの復元プロセスはテスト済みです。
Splashtop Shieldでランサムウェア対策を強化
ランサムウェア対策は、露出を減らすこと、システムを最新の状態に保つこと、不審なアクティビティを検出すること、アクセスを保護すること、そして復旧計画を整備しておくことなど、多くの要素で構成されています。優れたアンチウイルスプログラムがあれば、悪意のあるファイルをブロックし、不審な挙動を検出できますが、予防をすり抜けた場合に備えてバックアップを準備しておくことも重要です。
もちろん、アンチウイルス保護はあらゆるランサムウェア対策戦略において、今なお非常に重要な中核要素です。Splashtop Shield を使用すると、AI を活用したマルウェア対策、フィッシング対策、振る舞いベースの保護、トラフィック保護、エクスプロイト保護を、より広範なランサムウェア防御戦略に追加できます。
Splashtop Shieldについて詳しく知りたいですか？Windows と Mac のコンピュータを対象に、AIを活用したマルウェア、フィッシング、エクスプロイト保護をどのように提供するかをご覧ください。