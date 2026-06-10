Windowsデバイスがクラッシュしたり、更新に失敗したり、予期しない動作を始めたりした場合、Windows Event LogsはITチームが手がかりを探す際にまず確認する場所の1つであることがよくあります。
Windowsコンピュータでは、Windows Event Log により、クラッシュ、更新の問題、サービスの障害、その他の予期しないデバイスの動作を診断するために不可欠な情報が提供されます。しかし、リモート環境では、こうした問題を調査するのは難しい場合があります。
ITチームは、離れた場所で作業している場合でも、Windows Event Logsをリモートで表示し、リモートデバイスにアクセスして、問題を調査できる手段を必要としています。では、ITチームはWindowsのイベントログをどのようにリモートで管理できるのでしょうか？さっそく見ていきましょう。
Windows イベントログとは？
Windows Event Logs は、アプリケーション、サービス、セキュリティイベント、セットアッププロセス、システムコンポーネントなど、Windows デバイス上のアクティビティを記録したものです。これらのログにより、ITチームは問題発生中だけでなく、その前後に何が起きたのかも把握でき、より完全なコンテキストを得られます。
たとえば、アプリケーションがクラッシュした場合、Windows Event Logs には、関連するエラーイベント、タイムスタン�プ、ソース、システムアクティビティが表示されることがあり、IT チームが考えられる原因を絞り込むのに役立ちます。これにより、チームはデバイスのトラブルシューティングやサポートを行う際に役立つ情報を活用できます。
確認すべきWindowsイベントログはどれですか？
ただし、Windows Event Logs にはさまざまな形式があります。問題に応じて、確認するログが異なります。以下が含まれます：
1. アプリケーションログ
アプリケーションログには、特定のアプリやプログラムに関する情報が表示されます。これらのログは、ソフトウェアのクラッシュ、起動の失敗、アプリケーションの警告、インストーラーのエラー、その他のプログラム固有の問題を記録するために使用されます。
2. システムログ
システムログは、特定のプログラムではなく、デバイス自体に焦点を当てています。これらのログは、サービス障害、ドライバーの問題、ハードウェアの警告、起動時の問題、シャットダウン、再起動イベント、その他の同様の問題に使用されます。
3. セキュリティログ
セキュリティログは、不審なログインアクティビティ、アクセスの試行失敗、アカウントアクティビティ、権限の使用、認証関連のイベントなど、サイバーセキュリティの問題やアラートに関する情報を提供します。これらのログへのアクセスは通常、ほかのログよりも厳しく制限されているため、権限のないユーザーがアクセスしにくくなっています。
4. セットアップログ
セットアップログには、インストールアクティビティ、Windows のセットアップイベント、システム変更、更新に関連するトラブルシューティングなど、ソフトウェアの追加や調整に伴う問題に関する情報が記録されます。新しいプログラムのインストールで問題が発生した場合、これらのログにはその原因に関する情報が含まれます。
5. アプリケーションとサービスのログ
ITチームがより詳細な情報を必要とする場合は、アプリケーションログとサービスログが役立ちます。これらは、Application または System のログでは十分な詳細が得られない場合に、Windows コンポーネント、Microsoft サービス、サードパーティ製アプリケーションで使用される、より詳細なログです。
Windows イベントログをリモートで表示するネイティブな方法
Windows Event Logs に含まれる情報を考えると、ITチームにとってそれらにアクセスして確認できることは重要です。しかし、適切なツールがなければ、それらにリモートでアクセスするのは難しい場合があります。幸い、イベントログをリモートで表示するためのネイティブな方法がいくつかあります。たとえば、次のようなものがあります。
1. イベント ビューアーのリモート接続
イベント ビューアーを使えば、ITチームは他のコンピュータに接続してログをリモートで表示できます。このため、到達可能なデバイスに対する単発の確認には便利ですが、その一方で複雑さも増します。というのも、ITチームはアクセス許可、ファイアウォールルール、リモートサービスなどを管理する必要�があるためです。
2. Get-WinEvent を使用した PowerShell
PowerShellユーザーは、Get-WinEventコマンドを使ってリモートのWindows Event Logsを照会できます。ログ名、イベント ID、イベント レベル、プロバイダー、ソース、または時間範囲でフィルターできるため、対象を絞った検索や再現性のある管理者ワークフローに役立ちます。ただし、そのためにはITチームがWinRM（または関連ツール）を設定し、アクセス許可とリモート接続をセットアップし、さらにもちろん、PowerShellを効果的に使うために必要なコマンドラインの知識を備えている必要があります。
3. Windows イベント コレクター
Windows Event Collector は、イベントログを収集し、選択したイベントを中央のコレクターに転送することもできます。これは、ほとんど、あるいはすべての従業員がWindowsコンピュータを使用している職場環境で、イベントを一元的に収集する用途には適していますが、効果的に活用するにはサブスクリプション、設定、継続的なメンテナンスも必要です。
4. SIEMまたは監視プラットフォーム
SIEMや監視ツールを使うことで、ITチームは複数のソースにまたがるイベントデータを収集・管理できます。これにより、セキュリティ監視、記録保持、監査対応に役立つため、大規模なIT部門やセキュリティ運用でよく選ばれています。ただし、これらのツールでは、リモートエンドポイントにアクセスして管理するために依然として別々のワークフローが必要なため、監視以上のことを必要とするチームにとっては、通常は十分ではありません。
リモートイベントログ管理が難しくなる理由
概念としては、リモートイベントログ管理はシンプルに思えます。ログは何か問題が発生したときにデータを記録し、その後ITチームがそれを分析します。ただし、ログ管理を複雑にする可能性がある変数がいくつかあるため、ITチームはそれらを把握しておく必要があります。
よくあるワークフローの問題には、次のようなものがあります。
オフネットワークのデバイスは、ネイティブツールでは到達できない場合があります。
ファイアウォールまたはサービスの設定により、Event Viewer へのリモートアクセスがブロックされる場合があります。
PowerShellへのアクセスには、複雑な設定が必要になる場合があります。
セキュリティログは特定の役割に制限される場合があり、アクセスしにくくなることがあります。
多くのデバイスにわたるログを手作業で確認するのは、単調で時間がかかります。
ネイティブツールではイベントを表示できても、十分なエンドポイントのコンテキストが得られないため、トラブルシューティングがより難しくなります。
イベントを見つけただけでは根本的な問題は自動的に解決されません。ITチームには、原因を調査して対処するためのツールが依然として必要です。
トラブルシューティングでは、ログツール、リモートアクセスソフトウェア、コマンドラインツール、チケットシステムなど、複数のアプリケーションを頻繁に切り替える必要があります�。
では、解決策は何でしょうか？すべてはワークフローから始まります。適切なワークフローがあれば、ITチームはWindows Event Logデータを使用して、イベントをより効果的に確認し、問題を監視し、エンドポイントを調査し、デバイスをリモートでトラブルシューティングできます。
SplashtopがWindowsイベントログのリモート管理に役立つ方法
Windowsのイベントログをリモートで管理すること自体が難しい場合もありますが、そのプロセスを効率化し、支援するソリューションがあります。Splashtopのリモートサポートとエンドポイント管理ツールを使えば、ITチームはユーザーデバイスにリモートアクセスし、イベントログを表示し、どこからでもトラブルシューティングできるため、リモートワーク中でもイベントログの管理やユーザーサポートを簡単に行えます。
1. Web管理コンソールからWindowsイベントログを表示する
Splashtopでは、IT技術者がSplashtopのWeb管理コンソールから、管理対象のオンラインコンピュータのWindows Event Logsを表示できます。これにより、チームはエンドポイントに物理的にアクセスしたり、完全なリモートセッションを開始したりすることなく、リモートWindowsデバイス上のイベントを確認できます。
技術者は、イベントレベル、イベントタイプ、日付範囲、イベントIDでイベントをフィルタリングできるため、調査対象を絞り込み、問題に最も関連するイベントに集中できます。
2. 重要なWindowsイベントを監視する
Splashtopは、設定可能なアラートでWindowsのイベントロ��グアクティビティを監視するのにも役立ちます。技術者は、イベントレベルやイベントIDなどのWindows Event Logの条件に基づいてアラートを作成できるため、各デバイスを手動で確認しなくても、重要なイベントで通知をトリガーできます。
これにより、チームは受け身のログレビューを超えて、管理対象デバイス全体で重要なWindowsイベントや繰り返し発生するWindowsイベントを、より一貫して特定できるようになります。
3. ユーザーを中断させることなく調査する
イベントを確認した後、技術者は多くの場合、そのデバイスで何が起きているかを確認する必要があります。Splashtop Background Actionsを使うと、ITチームはフルのリモートセッションを開始したりユーザーを中断させたりすることなく、特定の問題を調査できます。
技術者は、Web管理コンソールからRemote Task Manager、Remote Service Manager、Remote Device Manager、Remote Registry Editorなどのツールを使用して、プロセス、サービス、デバイス、システム設定を確認できます。
4. イベントを確認した後に対応する
技術者がイベントログを確認して問題を絞り込んだ後も、エンドポイントに対して対応を実行する手段が必要です。Splashtop を使えば、必要に応じてリモートサポート、バックグラウンドアクション、スクリプトとタスク、再起動、アップデート、実際のトラブルシューティングを通じて、ワークフローを継続できます。
これにより、ITチームは各ステップごとに分断されたツールに頼ることなく、イベントレビューから調査、解決へと進められます。
5. Splashtop AEMでより広範なエンドポイント可視性を実現
Splashtop AEM は、トラブルシューティングプロセスを支援するエンドポイントの可視化機能と管理機能を追加します。ITチームは、パッチのステータス、インベントリ、アラート、デバイスの状況を確認することで、問題の原因となっている可能性がある要素をより的確に把握できます。
イベントが更新の失敗、古いソフトウェア、繰り返し発生するサービスの問題、またはより広範なエンドポイントの健全性の問題を示している場合、Splashtop AEM は技術者が次に取るべき対応を判断し、管理対象デバイス全体でアクションを実行できるよう支援します。
Windows イベントログをリモートで管理するための実践的なワークフロー
Windows イベントログをリモートで管理する必要がある場合は、覚えておきたい重要な手順がいくつかあります。そこで役立つように、イベントログをリモートで管理する際に実行したいすべての手順をまとめた便利なワークフローを作成しました。
影響を受けているコンピュータを特定します： 最初のステップは、対象のデバイスを特定することです。これは当然のことに思えるかもしれませんが、アラート、関連するサポートチケット、ユーザーからの報告、またはそのエンドポイントで既知の問題を含め、デバイスに関する情報を収集することが��重要です。これは作業を進めるうえでの良い土台になります。
適切なイベントログを確認します。 次に行うのは、当然ながらログの確認です。問題の内容によって、確認すべきログはApplication、System、Security、Setup、Applications、またはServiceログの場合があるため、必要な情報に応じて適切なログを確認することが重要です。
イベントデータをフィルタリングします: すべてのデータが関連しているわけではありません。必要な情報に絞り込めるよう、期間、イベントレベル、イベントタイプ、ソース、プロバイダーなどでフィルタリングしましょう。
再発する問題を監視する: このイベントは一度限りのインシデントですか、それとも繰り返し発生する問題ですか？アラートを設定すると、デバイスを手動で確認しなくても繰り返し発生する問題を特定でき、より効率的に対処できるようになります。
イベントをエンドポイントのコンテキストと比較: コンテキストが重要です。パッチの状態、インストール済みソフトウェア、実行中のサービス、デバイスの健全性、最近の更新など、イベントに関連する詳細を必ず確認してください。これらのコンテキストの詳細は、そのイベントに関する重要な情報を提供する場合があります。
必要に応じてバックグラウンドで調査: 場合によっては、もう少し詳しい調査が必要になることがあります。デバイスのプロセスやサービス、そのほかの詳細は必ず確認してください。ただし、ユーザーの作業を妨げないよう、バックグラウンドで調査すると役立ちます。
適切なリモートアクションを実行: イベントごとに、対処にはそれぞれ異なるアプローチが必要です。問題によっては、更新プログラムの適用、デバイスまたはサービスの再起動、スクリプトの実行、またはさらなるトラブルシューティングのためのエスカレーションが必要になる場合があります。
発見事項と対応結果を記録します。 最新のドキュメントを維持することは、実施した作業を追跡し、将来の問題に備えて記録を残すうえで重要です。イベント、原因、実施した対応、結果を必ず記録し、必要に応じてほかの担当者がその情報にアクセスできるようにしてください。
Windows イベントログのリモート管理に関するベストプラクティス
Windowsイベントログの管理は複雑になりがちですが、そうである必要はありません。これらのベストプラクティスに従うことで、ログの分類や管理がしやすくなり、明確で実用的な情報を得られるようになります。
ベストプラクティスには次のようなものがあります：
ログとイベントIDを標準化して、チームが一般的な問題をより効果的に確認できるようにします。
ログを保存して検索する際にフィルターを使用すると、ログ全体を手動で確認しなくても必要なものを見つけられます。
重要なWindowsイベントや繰り返し発生するWindowsイベントのアラートを作成します。
問題が発生した時刻にできるだけ近いログを確認してください。
ロールベースのアクセ��ス制御で機密性の高いログへのアクセスを制限します。
イベントログのレビューを、パッチステータス、サービス、インベントリ、最近の変更などのエンドポイントコンテキストと組み合わせます。
バックグラウンドツールを使って、ユーザーの作業を妨げることなくトラブルシューティングできます。
問題の調査に実際の操作が必要な場合は、リモートサポートを使用してエンドポイントを直接管理します。
反復的なチェックや定型的な修復手順には、自動化ツールを活用しましょう。
今後同様の問題をより迅速に解決できるよう、調査結果を記録します。
Windows イベントログをレビューから解決までリモートで管理
Windowsイベントログを使うと、ITチームは問題を調査し、その前後の状況を把握できますが、ログだけで得られる情報には限りがあります。リモートログ管理は、チームがイベントを監視し、エンドポイントを調査し、提供された情報に基づいて原因に対処し、将来の問題を防止できるときに最も効果を発揮します。
Windowsの標準ツールは、単発の確認、スクリプト化されたクエリ、一元的な収集には役立ちますが、リモートでのトラブルシューティングでは、ログへのアクセスだけでは不十分なことがよくあります。Splashtop を使えば、IT チームはWeb管理コンソールからWindowsのイベントログを表示し、重要なイベントを監視し、バックグラウンドアクションで調査し、実際にトラブルシューティングが必要な場合はユーザーをリモートでサポートできます。
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