A man and woman working in a cafe looking at a laptop screen.

リモートITサポートのベストプラクティス: IT効率を向上させる

リモートワークの急速な成長は、従業員にとって恩恵となり、自宅やカフェ、外出先でもどこでも働ける力を与えています。しかし、ITチームはリモートサポートを提供することがしばしば課題となっています。

幸いなことに、ITチームはリモートで効率的に作業し、どんなに遠くにいてもユーザーをサポートするためのツールと戦略を活用できます。

それを念頭に置いて、リモートITサポートのベストプラクティスと、チームが成功するために必要なツールを提供する方法を見てみましょう。

リモートITサポートにおける一般的な課題を理解する

リモートITサポートのベストプラクティスを理解するためには、まずITチームが直面する課題を知る必要があります。リモートワークは、ITサポートエージェントに新たな障害をもたらしました。

1. セキュリティの管理

セキュリティはITチームにとって依然として最重要課題です。複数のユーザーが異なるデバイスやネットワークを介して接続すると、リスクは増加し続けます。だからこそ、セキュリティに重点を置き、ユーザーと企業のデータを保護するための高度なセキュリティ機能を含むソリューションを見つけることが重要です。

2. 技術的な違い

人々が仕事に使用するさまざまなハードウェアとソフトウェアを考慮してください。私たちは、さまざまな種類のコンピュータ、スマートフォン、タブレット、オペレーティングシステムなどを持っており、互換性が懸念されます。これが、Splashtopのようなマルチプラットフォームのリモートアクセスとサポートソリューションを使用することが重要な理由です。これにより、ユーザーはプラットフォームやOSに関係なくデバイスに接続できます。

3. タイムゾーンを超えたコミュニケーション

リモートワークにより、組織は世界中から従業員を雇用できるようになり、これはビジネスと労働者の両方にとって素晴らしいことですが、ITチームにとっては新たな疲れる課題をもたらします。タイムゾーンを超えて作業する際にサポートを提供するのは難しいです。

しかし、リモートサポートツールは、エージェントがどこからでもユーザーを迅速に支援するのに役立ち、分散型のITチームを雇用し、州や国を超えて支援を提供することを容易にします。

4. 技術的専門知識の違い

ITサポートエージェントは、問題を効率的に診断し、トラブルシューティングするスキルを持つ技術の専門家です。彼らが支援するすべての人に同じことが言えるわけではありません。

ユーザーの画面が見えない場合、ステップバイステップのプロセスをユーザーに説明するのは難しいことがあります。これが、リモートサポートソリューションが非常に役立つ理由の一つです。これらのツールは、エージェントがユーザーのデバイスに直接アクセスし、まるで対面であるかのようにデバイスをトラブルシューティングすることを可能にします。

リモートITサポートのベストプラクティス

では、組織がITチームに迅速で効率的かつスムーズにユーザーをサポートするためのツールとサポートをどのように提供できるでしょうか？これらはIT リモートサポートのために知っておくべきベストプラクティスです：

1. どこからでもリモートITサポートを有効にする

グローバルに分散した労働力を持つ場合、いつでもサポートできるITチームも必要です。

ITチームにリモートアクセスツールを提供することで、複数の場所で作業している場合でも、どこからでも従業員を支援できます。これにより、リモートチームはリアルタイムでの解決策にアクセスでき、どのタイムゾーンにいても生産性を維持できます。

2. ITチームに適切なツールを装備する

ITサポートエージェントはどの組織にとっても貴重なメンバーであり、そのように扱われるべきです。ITチームは、どこからでも作業し、リモートワーカーを効率的にサポートするために必要なツール、例えばリモートサポートソフトウェアや安全な通信ツールを装備する必要があります。

ITチームが従業員とコミュニケーションを取り、問題を診断し、ユーザーを効果的にサポートするために必要なソフトウェアとソリューションを持っているとき、彼らは成功のために装備されています。これらのツールがない場合、彼らができる最善のことは、従業員にトラブルシューティングの手順を一歩一歩説明しようとすることですが、これは困難で時間のかかるプロセスです。

3. 強力なセキュリティ対策の実施

サイバー攻撃やフィッシング詐欺は、どの企業にとっても最大の脅威の一つですが、それらの攻撃を防ぐためのセキュリティ対策を実施することが、リモートITチームを支援する最良の方法です。

多要素認証や暗号化などの強力なセキュリティ対策を追加することで、従業員のデバイスとデータを安全に保つことができます。強力で高度なセキュリティ機能は、リモートシステムへの不正アクセスを防ぐのに役立ち、企業にとって不可欠であり、ITチームがサポートに集中し、攻撃の影響を処理することに時間を費やすことを減らすことができます。

これが、Splashtopがセキュリティに専念し、マルチレベルのパスワードセキュリティやデバイスの確認を含む幅広いセキュリティ機能を提供する多くの理由の一つです。Splashtopはまた、ISO/IEC 27001、SOC 2、GDPRなどの幅広い基準に完全に準拠しています。

4. 明確なコミュニケーションチャネルの確立

コミュニケーションはビジネスのあらゆる側面で重要ですが、特にITサポートではこれが当てはまります。ITサポートエージェントは、従業員が必要とする際にアクセス可能であり、問題を明確に把握し、トラブルシューティングを通じてガイドする必要があります。

そのため、組織はITエージェントが顧客とコミュニケーションを取る際に使用できるコミュニケーションプラットフォームに投資する必要があります。エンドユーザーの画面を見たり（さらに良いのは、デバイスにリモートで接続したり）して、ユーザーと問題を話し合うことができれば、問題を迅速に解決するための準備が整います。

5. 包括的なナレッジベースを作成する

よく言われるように、知識は力です。ビジネス環境では、ナレッジベースを持つことがサポートチームとユーザーの両方にとって不可欠です。これにより、発生する可能性のある問題に効果的に対処する力を与えます。

FAQ、トラブルシューティングガイド、一般的な問題に対処するための重要な情報を備えたセルフサービスのナレッジベースを維持することが重要です。これにより、ITサポートチームの作業負荷が軽減され、リモートワーカーが必要な情報に途切れることなくアクセスできるようになります。

6. プロアクティブな監視とメンテナンス

技術的な問題に対処する最良の方法は、それが問題になる前に修正することです。プロアクティブな監視ツールは、ITチームが潜在的な問題を事前に特定し対処することを可能にし、作業が中断されることなく続行できるようにします。

ITチームは、問題が発生し始めたときにそれを見つけるためのツールを持っているべきです。これにより、バグ、セキュリティの欠陥、または他の問題がリモート従業員に影響を与える前に対処できます。これを正しく行えば、誰も何もしたことに気づかないでしょう。

7. ITスタッフに一貫したトレーニングを提供する

技術は常に進化しているため、私たちの知識とトレーニングもそれに伴って成長する必要があります。ITサポートチームが最新のツール、システム、ベストプラクティスを把握し、リモートチームをサポートすることが重要です。

ITサポートスタッフに定期的なトレーニングを提供し、最新の開発や技術に対応できるようにしてください。ITエージェントが望まないのは、解決できない問題であり、適切で定期的なトレーニングは、彼らがどんな状況にも対応できるようにするのに役立ちます。

8. ITリスクを軽減するための戦略を開発する

ITチームをサポートする最良の方法の一つは、リスクを最小限に抑えるための計画を立てることです。これには、セキュリティシステムのプロトコルと問題が発生した場合の緊急対策が含まれます。

戦略を準備し（そして実行する）ことで、リスクを低く抑え、混乱を最小限に抑え、リモートチームが中断なく作業を続けることができます。ITエージェントも、問題が大きくなる前に軽減するのに役立つ明確な計画とガイドラインがあることを評価します。

リモートITサポートの成功を測定する

リモートITサポートチームが成功のために装備されている場合、その結果は明らかです。キーパフォーマンスインジケーター（KPI）を追跡して、応答時間、解決時間、全体的な満足度などのデータを測定し、ITチームのパフォーマンスを確認し、改善の余地を特定してください。

これらの指標を追跡することで、ITチームのパフォーマンスに関する実用的な洞察が得られ、マネージャーは改善の余地を見つけることができます（エージェントが優れている分野にもクレジットを与えるべきです）。

これらの洞察は改善を促進し、サポートチームの効率を高め、チームをビジネス目標に合わせるのに役立ちます。

Splashtopを始めましょう：今日からリモートITサポートを効率化

ITチームをサポートし、リモートユーザーを効率的に支援できるようにするには、彼らが成功するために必要なツールと技術を提供する必要があります。適切なソフトウェアは、ITサポートエージェントが世界中のどこからでも、どの従業員やエンドユーザーにも最高の支援を提供できるようにします。

Splashtopの登場です。Splashtopのリモートアクセスとサポートソリューションにより、ITエージェントはエンドユーザーデバイスにリモートで接続し、どこからでも迅速かつ効率的に問題を診断し、トラブルシューティングを実行できます。

Splashtopを使用すると、組織はITチームにどこからでも作業し、エンドユーザーを簡単に支援する力を与えることができます。これには、セッション中の音声通話、ユーザーロールとアクセス管理、PSAチケッティングおよびITSMソリューションとの統合が含まれ、管理を簡素化します。

さらに、Splashtopはセキュリティを考慮して構築されているため、ユーザーはデバイスやデータの安全性を心配することなく接続できます。

Splashtopを自分で体験する準備はできましたか？今日無料トライアルを始めよう！

