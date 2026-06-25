デバイスのセキュリティポリシーをリモートで適用する方法

リモートワークやハイブリッドワークの普及は従業員にとって大きなメリットである一方、ITセキュリティチームにとっては悩みの種にもなっています。従業員は外出先でも、BYOD環境で自身のデバイスから業務を行えるため、これまでにない柔軟性とアクセス性を実現できます。ただし、これは従業員のデバイスが常に企業ネットワークに接続されているわけではない一方で、会社のセキュリティ要件に引き続き準拠する必要があることを意味します。
IT部門がデバイスの状態を確認できず、制御を適用できず、問題を修正できず、可視性を維持できないのであれば、文書化されたポリシーは絵に描いた餅です。では、企業はどのようにしてセキュリティポリシーをリモートで適用できるのでしょうか。
適切なツールを使用することで、企業はエンドポイントセキュリティを強化し、コンプライアンスへの取り組みを支援し、リモートワーク環境全体の可視性を高めることができます。それを踏まえて、ITチームが適用すべきポリシー、リモートデバイスの管理が難しい理由、そして従業員のエンドポイント全体でセキュリティポリシーを適用する方法を見ていきましょう。
セキュリティポリシーをリモートで適用するとはどういう意味ですか？
リモートでのポリシー適用により、ITはデバイスに物理的に�アクセスすることなく、リモートエンドポイントのセキュリティ要件を適用して確認できます。
書面化されたITポリシーを持つことは一つのことです。一方、それを徹底するには、可視化、自動化、適切な設定、修復、レポート作成が必要です。これは一度きりの設定ではなく、継続的にセキュリティ基準を維持し続けるべき継続的なプロセスです。
ITチームが従業員のデバイスに適用すべき一般的なセキュリティポリシー
セキュリティ要件は組織ごとに異なりますが、ITチームが企業全体で適用する共通の要件がいくつかあります。一般的なセキュリティポリシーには、次のようなものがあります。
パスワードとスクリーンのロック要件。
オペレーティングシステムの更新要件。
サードパーティアプリケーションの更新要件。
ファイアウォールとアンチウイルスのステータス。
承認済みおよび／またはブロックされたソフトウェアアプリケーション。
デバイスのインベントリと所有状況。
リモートアクセスのアクセス許可。
暗号化とデータ保護の設定。
ユーザーアクセスと最小権限の制御。
Wi-Fi、VPN、プロキシの設定（該当する場合）。
リモートワーク従業員のデバイスでコンプライアンスを維持するのが難しい理由
オフィス内のデバイスと比べた場合、運用上の課題につながる要因はいくつかあり、主なものは次のとおりです。
1. ITによる各デ�バイスへの直接アクセスが減っている
従業員が外出先で作業する場合、そのエンドポイントは企業ネットワークから切断されていることがよくあります。つまり、ITチームが必要なときにそれらへアクセスしにくくなり、メンテナンスの時間枠を逃してしまう可能性があるため、手動でのチェックは難しく、信頼性にも欠けます。
2 .デバイスのステータスは確認の合間に変わることがあります
ITコンプライアンスは静的な状態ではありません。デバイスは古くなったり、パッチを適用し損ねたり、設定が変更されたり、未承認のソフトウェアがインストールされたりすることで、コンプライアンスを満たさなくなることがあります。そのため、ある時点だけの監査に頼るのではなく、コンプライアンスが常に維持されていることを確実にするには、継続的な可視性が不可欠です。
3. 手作業でのフォローアップは拡張性がありません
複数のリモートエンドポイントを管理する必要がある場合、従業員が自分でデバイスを更新・管理してくれることを当てにするのは、せいぜい信頼性に欠ける方法です。リマインダーメールの送信や問題の手動追跡は、運用の一貫性を欠き、ヒューマンエラーのリスクを高めます。重要なのは、再現可能なプロセスで確実にスケールできるツールを使うことです。
4. ワークフローの各部分で使用するツールが異なる場合があります
組織では、ワークフロー内で複数のツールを使用することが多く、モバイルデバイス管理（MDM）、リモート監視と管理（RMM）、アンチウイルスソフトウェア、リモートサポート、パッチ管理ソフトウェアなどが含まれます。ただし、それらを連携させるのは簡単ではありません。IT担当者は問題を特定して迅速に対応できる必要があるため、統合プラットフォームを使用することで、複雑さを軽減し、対応力を向上できます。
従業員のデバイスにセキュリティポリシーをリモートで適用する方法
リモートワーカーのデバイス全体でセキュリティを徹底したい場合、それは可能ですが、いくつかの重要な手順に従う必要があります。以下の手順に従って、リモートエンドポイント全体でセキュリティポリシーの適用をより一貫性があり、繰り返し実行できる形で進めましょう。
1. 管理対象のすべてのエンドポイントをインベントリ化
ITチームは、ポリシーを適用する前に、管理する必要があるデバイスを把握する必要があります。つまり、最新のインベントリを維持することが不可欠であり、できればインベントリを自動更新できることが望まれます。これには、並べ替えと管理をしやすくするために、デバイスの所有者、OSのバージョン、インストールされているソフトウェア、ユーザーの割り当て、場所、管理ステータスを含める必要があります。
2. セキュリティベースラインを定義する
すべてのデバイスを把握したら、それらのセキュリティベースラインを確立することも重要です。これらは、パッチの状態、承認済みソフトウェア、ファイアウォールの�状態、アクセス要件などを含む、会社の要件を強制可能な設定に変換するものである必要があります。
3. エンドポイント管理ツールを通じてポリシーを適用
ポリシーを定義したら、エンドユーザー任せにするのではなく、一元管理された場所から適用する必要があります。MDMやRMMソフトウェア、Microsoft Intune、エンドポイント管理ツールなどを使用すると、エンドポイント全体でセキュリティポリシーの適用を徹底できます。
4. コンプライアンスを継続的に監視
ITチームは、どのデバイスが準拠していて、どのデバイスが準拠していないのか、そしてその理由を確認できる必要があります。これは、一元化されたダッシュボード、自動アラート、レポート、デバイスレベルのステータス情報を通じて行うのが最適です。
5. オペレーティングシステムとサードパーティアプリケーションにパッチを適用する
パッチ適用は、エンドポイントポリシーの適用において最も重要な要素の1つです。エンドポイント環境全体のデバイスを常に最新の状態に保つ必要があります。古いソフトウェアは脆弱性を露出させるリスクがあるためです。セキュリティ要件を満たし、回避可能なリスクを減らし、監査対応の準備を維持するために、パッチ適用にはオペレーティングシステムとサードパーティアプリケーションの両方を含める必要があります。
6. よくある問題の修復を自動化
自動化は、手作業を必要とせずにデバイスのセキュリティを維持できる強力なツールです。優れた自動化を活用すれば、更新のトリガー、サービスやデバイスの再起動、スクリプトの実行、変更の適用などの一般的なタスクを自動的に実行できるため、セキュリティを維持しながらエージェントの負担を軽減できます。
7. 自動化だけでは不十分な場合は、リモートサポートを活用する
特定のエンドポイントや問題では自動化だけでは不十分な場合、リモートサポートソフトウェアを使うことで、技術者はどこからでも問題を調査し、デバイスのトラブルシューティングを行い、修正を適用できます。これにより、担当者がどこにいても、より迅速で利用しやすいサポートが可能になります。
8. 監査とレビューのために記録を保持する
適用には、監査、レビュー、およびコンプライアンスレポートを裏付ける証拠を含める必要があります。これには、ログ、パッチステータスレポート、インベントリレポート、ポリシー結果などが含まれ、これらはすべて、何を確認し、何を変更し、何に注意が必要かをITチームが示し、セキュリティへの取り組みを実証するのに役立ちます。
MDM、UEM、Intune、エンドポイント管理はどこに当てはまるのか
では次に、デバイスのセキュリティを強化するためによく使われるツールを見ていきましょう。ITチームがデバイスのセキュリティをリモートで管理する方法には、次のようなものがあります。
MDMおよびUEMツール
モバイルデバイス管理および統合エンドポイント管理（UEM）ツールは、デバイスの登録、構成ポリシーの適用、モバイルデバイスの管理、アクセス要件の�適用によく使用されます。そのため、これらはインベントリの管理やセキュリティの徹底に役立つツールであり、リモートセキュリティの基本として適しています。
Microsoft Intune
Microsoft中心の環境では、Microsoft Intuneは広く使用されているエンドポイント管理ツールです。セキュリティポリシーの適用、デバイスコンプライアンスの管理、条件付きアクセスのサポートに役立ちますが、より迅速なパッチ適用、より詳細なエンドポイントの可視化、リモート修復には、チームが追加のツールを必要とする場合があります。
エンドポイント管理とリモートサポートツール
エンドポイント管理とリモートサポートツールを活用すれば、ITチームはどこからでも可視性を維持し、デバイスにパッチを適用し、エンドポイントのトラブルシューティングを行えます。Splashtop AEM（Autonomous Endpoint Management）のようなソフトウェアを使用することで、ITチームはエンドポイント全体にわたってポリシーを定義・適用でき、自動インベントリ、パッチ適用、アラートによってサイバーセキュリティを維持できます。
Splashtop AEMがエンドポイントセキュリティポリシーの適用をどのように支援するか
従業員のデバイスが複数の拠点に分散している場合、Splashtop AEM を使えば、ITチームは可視性を一元化し、パッチ適用を自動化し、リモートでの修復アクションを1か所から実行できます。これにより、分散したエンドポイント環境全体でポリシーの適用をより一貫して行えるようになります。
Splashtop AEMでできること:
1. 1か所でエンドポイントのステータスを確認
Splashtop AEMを使えば、ITチームは単一のコンソールからエンドポイントの正常性、インベントリ、パッチステータス、セキュリティ体制などを含めて、エンドポイントとインベントリを監視できます。これにより、ITチームはデバイスを管理し、エンドポイント全体でセキュリティを徹底するために必要な可視性を得られます。
2. デバイスにリアルタイムでパッチを適用
Splashtop AEMの自動パッチ管理により、ITチームはユーザーが手動でインストールする必要なく、各デバイスのオペレーティングシステムやサードパーティ製アプリケーションを更新できます。これにより、ITチームはエンドポイントにパッチを適用して最新の状態に保ち、パッチ適用スケジュールを順守しながら、デバイス全体にポリシーを適用できます。
3. 脆弱性を特定して優先順位を付ける
Splashtop AEMのCVEベースのインサイトにより、ITチームは自社環境に影響する脆弱性をより深く把握し、どれを優先的に修正すべきかを判断できます。これにより、組織は脆弱性の状況をより明確に把握しながら、修復作業の優先順位付けを行い、セキュリティおよびコンプライアンスのワークフローを支援できます。
4. 修復ワークフローを自動化
Splashtop AEMはITチームに自動化の力をもたらし、ワークフローをより迅速かつ効率的にします。これには、ポリシーベースの自動化、アラート、スクリプト、修復アク�ションが含まれており、エンドポイント全体でよくある問題を解決できるように設計されています。これにより、繰り返し発生する手作業を減らし、分散環境全体でポリシーと設定の適用を徹底しやすくなります。
5. 問題の調査が必要な場合は、デバイスをリモートでサポート
自動化だけでは十分でない場合、Splashtop は リモートアクセス とリモートサポートも提供しており、IT 担当者はどこからでもデバイスを直接トラブルシューティングできます。Splashtop を使えば、デバイスをまたいでリモートエンドポイントに簡単にアクセスして管理できるため、トラブルシューティングやITワークフローを改善できます。
再現性のあるポリシー適用ワークフローを構築するためのベストプラクティス
考慮すべき要因や変数はいくつかありますが、サイバーセキュリティ対策を徹底するためのベストプラクティスをまとめました。ベストプラクティスには次のようなものがあります:
最も大きなリスクを管理するポリシーから始めましょう。
デバイスグループを使うと、役割、部門、またはリスクレベルごとにポリシーを適用できます。
定期的なチェックに頼るのではなく、ポリシーの結果を継続的に監視します。
修復手順が明確な場合によくある問題の修正を自動化します。
（可能な限り）日常的なポリシー適用はユーザーに任せず、IT部門が対応できるようにします。
失敗したアクションや繰り返し発生する問題を確認して、�何がうまくいかなかったのかを特定し、ワークフローを改善します。
ITコンプライアンスの遵守を証明し、監査にいつでも対応できるよう、ログとレポートを維持します。
デバイス、アプリケーション、働き方のモデルの変化に合わせて、ポリシーを見直しましょう。
Splashtop AEMでリモートデバイス全体にセキュリティポリシーを適用
適切なツールがなければ、リモートセキュリティポリシーの適用は難しく、文書化されたポリシーもエンドポイント全体で一貫して適用できてこそ役立ちます。これには、可視性、強力な自動化、パッチ管理、レポート機能などが必要です。
Splashtop AEM を使えば、IT チームはリアルタイムのパッチ適用、CVEベースのセキュリティインサイト、エンドポイントインベントリ、アラート、リモート修復により、エンドポイント管理をシンプルにできます。これにより、チームはリモートデバイスをより一貫して管理できるようになり、手動での適用作業を減らし、エンドポイントのセキュリティと監査対応態勢を強化できます。
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