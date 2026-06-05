デバイスを最新の状態に保つことはサイバーセキュリティにとって不可欠です。それには、オペレーティングシステムとアプリケーションの両方のパッチを適用することが含まれます。ITチームはOSのアップデートに対してしばしば構造化されたプロセスを持っていますが、サードパーティアプリケーションはより挑戦的です。
モダンなエンドポイントには、ブラウザ、コラボレーションツール、PDFリーダーなど、さまざまなアプリが不足していません。これらのいずれかが古いまま放置されると、避けられるセキュリティ露出を招くだけでなく、生産性の問題やサポートチケットにも寄与します。複数の場所に分散したデバイスの管理やハイブリッドな作業環境の難しさを加えると、ITチームは本当に大変な課題に直面します。
では、組織やITチームはどのようにしてサードパーティのアプリ更新を自動化できますか？効果的に自動化を追加する方法、信頼できるワークフローに含むべき要素、そしてSplashtop AEMが管理デバイス全体のパッチ適用をどのように簡素化するかを見てみましょう。
管理されているデバイス上のサードパーティアプリとは何ですか？
サードパーティアプリは、エンドポイントにインストールされ、オペレーティングシステムのコア更新ワークフローの外で管理されるソフトウェア��です。これには、ウェブブラウザ、PDFリーダー、メッセージングアプリ、コラボレーションツール、デザインソフトウェア、ユーティリティ、およびビジネス特化のアプリケーションが含まれます。
管理されたデバイスは、エンドポイント管理ソフトウェア、リモートモニタリング＆マネジメント、モバイルデバイス管理、または管理機能を持つリモートサポートプラットフォームなどのIT管理プラットフォームに登録されたエンドポイントです。デバイスは、ITがポリシーを適用し、ソフトウェアを設定し、状態を監視し、集中管理ツールからメンテナンスを行うことができる場合、管理されているとされます。
サードパーティアプリの更新が管理しづらい理由
サードパーティ製アプリは、ベンダーが多岐にわたるため、規模を問わず更新が困難です。各ベンダーはそれぞれ独自の更新プロセス、インストーラー形式、リリース間隔、および導入要件を持っています。アプリケーションに更新のプロンプトが含まれていても、ITチームはすべてのユーザーが一貫してまたは適切なタイミングで更新をインストールすることに頼ることはできません。
これにより、断片化されたパッチプロセスが作成されます。あるアプリは静かに更新されるかもしれないし、別のアプリは再パッケージが必要かもしれません。さらに別のアプリは、広範に設定される前にテストが必要かもしれません。分散型およびハイブリッド勤務環境では、この複雑さが原因で、どのデバイスが最新で、どのデバイスが注意を要するかの確認が難しくなります。
ITチー�ムは、旧式のアプリを特定し、適切なデバイスに更新を設定し、成功したインストールを確認し、フォローアップのために失敗をフラグで示す繰り返し可能なプロセスが必要です。
一般的な課題は次のとおりです。
ベンダー間で不一致なアップデートメカニズム
インストール済みアプリのバージョンに関する限定された可視性
手動パッケージングおよび再パッケージ作業
どのデバイスが更新を正常にインストールしたか確認するのが難しい
フォローアップの修正が必要なインストール失敗
異なるアップデート要件を持つ混在OS環境
業務時間中に更新が実行されるときのユーザーの中断
信頼性の高いサードパーティアプリ更新ワークフローの構築方法
サードパーティアプリを配信するさまざまな方法を考慮した上で、如何にして各エンドポイントに更新を確実にテストし、展開できるのでしょうか？私たちはプロセスをいくつかの簡単なステップに分けましたので、アプリを常に最新の状態に保つことができます。
インベントリでインストールされているアプリケーション: まず、どのアプリがインストールされているか、それらのバージョン、そしてどのデバイスにあるかを明確に把握するようにしてください。
古い、または脆弱なアプリを特定する: インベントリを取得したら、次のステップは、パッチが必要なアプリを特定することです。ITチームは、セキュリティリスク、ビジネスへの影響、およびアプリ�やデバイスの重要度に基づいてアップデートを優先する必要があります。
更新ポリシーを定義する: 更新ポリシーを明確にしてください。これには、スケジューリング、自動承認ルール、メンテナンスウィンドウ、再起動の挙動、および対象とするデバイスグループが含まれる必要があります。
広範な展開前にアップデートをテスト: アップデートの展開を開始する際には、パイロットリングとして少数の多様なグループのデバイスから始めてください。これは潜在的な問題を早期に特定するのに役立ち、より大きなグループに拡張する際の中断のリスクを減らします。
必要なデバイスに設定を展開する: 更新が最も必要なデバイスから始めて確実にそれを行いましょう。更新は、デバイスグループ、部署、場所、OS、またはビジネスニーズに基づいて対象設定されるべきです。それが必要なエンドポイントに確実に届くようにするためです。
成功と失敗のステータスを追跡: パッチが適切にインストールされたか、されていないかを知ることが重要です。強力なレポート機能、パッチステータス、デバイスレベルの可視性、およびパッチが失敗した理由に関する詳細を備えたパッチ管理ソリューションを必ず使用してください。
失敗した更新を修正する: 失敗した更新は、適切にインストールされるようフォローアップする必要があります。これには、設定の再試行、スクリプトの実行、デバイスの再起動、必要に応じてリモートサポートセッションの開始が含まれることがあります。
パッチポリシーを見直し、改善する: 自動化プロセスとパッチポリシーは、特にアプリのカバレッジ、デバイスグループ、ビジネス要件が時間と共に進化するにつれて、定期的に見直す必要があります。これにより、すべてがスムーズかつ効率的に動作し続けることが確実になります。
自動化されたサードパーティアプリのパッチツールで探すべきポイント
市場にはさまざまなパッチ管理ソリューションがありますが、どのようにして御社に最適なものを見つけることができますか？すべてのエンドポイントとアプリケーションを常に最新の状態に保つために、パッチ管理ツールに必要な最も重要な機能のリストを作成しました。
必ず確認してください:
インストールされているアプリと管理デバイス全体のバージョンを示すソフトウェアインベントリ。
サードパーティアプリケーションのサポート範囲により、環境全体で一般的に使用されるアプリケーションをサポートします（オペレーティングシステムだけでなく）。
ポリシーに基づく自動化 により、ITが更新の適用のタイミング、方法、場所を定義できます。
デバイスのグルーピング によって、チーム、場所、OS、またはリスクレベルごとに段階的に展開をサポートします。
パッチステータスの可視化は、どの更新が成功し、失敗し、または保留中であるかを示します。
障害報告は、ITチ�ームが推測せずに問題に対処できる詳細を提供します。
リモート修復 は、ITエージェントがどこからでも更新問題を解決するのに役立ちます。
クロスプラットフォームサポートで、組織が管理するすべてのオペレーティングシステムをサポートします。
カスタムアプリの設定またはパッケージングサポート（サポートされている場合）に対する独自または未サポートのアプリケーション
監査対応レポートには、運用レビューとITコンプライアンスの取り組みをサポートする記録が含まれています。
Splashtop AEMがサードパーティアプリの更新を自動化する方法
効果的なサードパーティアプリの更新には、堅牢でカスタマイズ可能なエンドポイント管理ソリューションが必要です。Splashtop AEM (Autonomous Endpoint Management)を使用すると、ITチームは中央のコンソールからサポートされているデバイスのエンドポイント更新を管理できます。これは、分散された複数のOS環境にわたって更新を管理するために必要な可視性、自動化、およびコントロールを提供します。
Splashtop AEMは、オペレーティングシステムやサードパーティアプリケーションのパッチ適用をサポートし、ポリシーに基づく自動化、インベントリの可視性、パッチステータスの追跡、修復ワークフローを提供します。これにより、ITチームは手動のパッチ作業を減らし、どこからでもエンドポイントをより効果的に更新できるよ�うになります。
Splashtop AEMを使えば、ITチームは次のことができます。
管理されたエンドポイント間で古いソフトウェアやアプリケーションを追跡および管理します。
ポリシーベースのコントロールでOSやサードパーティアプリの更新を自動化します。
デバイスグループ、スケジュール、またはロールアウト要件に基づいて更新を適用します。
デバイス全体のパッチの状態を表示し、更新プログラムがインストールされているか、または失敗を確認します。
失敗した更新を調査してフォローアップします。
リモートアクセスとサポートを活用して、手動でのトラブルシューティングが必要なときに備えよう。
ユーザーが手動で更新を管理することなく、繰り返し可能なパッチングプロセスをサポートします。
手動のパッチ作業なしで管理デバイスを常に最新に保つ
サードパーティアプリのアップデートは、新しいバージョンがリリースされるたびに「インストール」を押すだけでは不十分です。各アプリが適切に更新されることを保証するためには、自動化、インベントリ追跡、ポリシーベースの設定、可視性、および修復が必要です。
Splashtop AEMを使用すると、ITチームはサポートされている管理されたエンドポイント全体で更新を管理し、設定できます。これには、自動化、可視性、修正、およびレポーティングが含まれ、集中管理されたダッシュボードからパッチ適用とエンドポイント管理を簡素化するのに役立ちます。その結果、ITチームはエンドポイントをより一貫して更新し続けることができ、運用レビューと監査準備のための明確な記録を維持できます。
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