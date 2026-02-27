あなたのITチームはどれだけのリモートエンドポイントを管理しなければなりませんか？リモートワークフォースを持っている場合、従業員所有のデバイスを管理に登録している場合、またはサポートする複数の場所がある場合、分散環境の管理は挑戦となることがあります。適切な管理ツールがない場合、あなたのITチームはパッチ遅延、一貫性のないポリシーの実施、限られた可視性、その他の課題に悩まされる可能性があり、効率性とセキュリティの両方を危険にさらす可能性があります。
幸いにも、これは適切な自律的エンドポイント管理ソフトウェアで解決できます。自動化ツールは、適切な機能を備えていれば、ITチームがパッチや更新の量と速度に対応し、分散環境を管理し、修正までの時間を改善するのに役立ちます。
それを念頭に置いて、自律型エンドポイント管理の主要な機能、その重要性、そしてトライアル中にそれらをどのように評価するかを探ってみましょう。そこから、ツールを一貫して評価し、あなたの組織に最適なものを選択できます。
エンドポイント管理を実際に“自律”させるものは何か？
自律エンドポイント管理は、予定されたパッチ適用を超えます。自律性は、継続的な可視性、ポリシーに基づいた自動化、自己補正機能�の組み合わせであり、人間が承認したガードレールによって操作がコントロールされています。
「Autonomous」には通常以下が含まれます：
継続的なエンドポイントモニタリングとインベントリ更新。
欠落しているパッチ、リスクのあるアプリ、セキュリティの設定ミスを含む自動ギャップ検出。
ポリシーベースの修復、何がいつどのデバイスに行われるかを含みます。
変更が適切に実施されていることを証明するための検証と証拠
どのパッチと脆弱性機能が非交渉的ですか？
ソリューションを評価する際には、これらの基準を満たすものを選ぶことを確認してください:
1. OSとサードパーティアプリ両方を確実にパッチできるか？
自動パッチ適用は、すべてのエンドポイントが最新かつ安全であることを保証するために重要です。しかし、一部のパッチソリューションは特定のオペレーティングシステムのみに焦点を当てています。あなたは、環境内のオペレーティングシステムとユーザーが依存しているサードパーティアプリをカバーできるツールが必要です。これにより、パッチ遅延を減らし、更新を見逃すことによる防げる露出を避けることができます。
強力なエンドポイント管理ソリューションは、安定したペースでエンドポイント全体にパッチを設定し、信頼性のあるパッチステータストラッキングを行うことができます。評価中に、正確なOSカバレッジとサードパーティカタログをトライアルで確認し、後で驚きがないようにしましょう。これには、異��なるアプリバージョンやパッチの処理、パッチの検証と失敗の修正、オフラインデバイスが再接続されたときにパッチコンプライアンスに戻すためのコントロールの実装が含まれます。
2. CVEレベルのリスクコンテキストと優先順位付けを提供していますか？
共通の脆弱性とエクスポージャー (CVEs) は、ビジネスが防御できるよう知られた文書化された脅威です。優れた自律的なエンドポイント管理ソリューションには、CVEベースの可視性と、深刻度、公開範囲、既知のエクスプロイトといったリスク信号に基づいて修正を優先する能力が含まれています。
さらに、優れた自動化ツールは、特定のデプロイメントを使用して既知および検出された脅威に対応することができます。これにより、すべてのデバイスに手動でフォローアップすることなく、優先順位付けを目標を絞った修復に変えることで、応答時間を改善し、露出の窓を縮小することができます。
3. 展開は安全かつ制御されていますか？
パッチの設定は、すべてのデバイスを無作為に、あるいは一度に更新するのではなく、管理されたプロセスであるべきです。優れたエンドポイント管理ツールは、リングベースのパッチ展開を使用します。まずは少数のパイロットグループのデバイスから始め、フェーズごとに更新を進めることで、すべてのエンドポイントが適切に更新され、問題が対処されるようにします。
これには、メンテナンスウィンドウを設定および管理する機能、再起動コントロールを有効にする機能、パッチを遅延させるための延期ルールを定��義する機能を含む、パッチ設定のための堅固なコントロールも含まれるべきです。さらに、パッチ管理ソリューションは、アップデートが問題を引き起こす場合の緩和ワークフローをサポートするべきです。
ツールはどのように連続的なエンドポイントの可視性を提供しますか?
パッチ管理に加えて、エンドポイントの可視性は、リモートデバイスを適切に管理およびサポートするために不可欠です。ITチームは、一目で何台のエンドポイントが接続されているか、パッチや設定の状況、インストールされているソフトウェア、ギャップがどこにあるかを把握する必要があります。そのため、継続的な可視性は必須条件となります。
1. 実際のインベントリ深度はどのくらいですか?
エンドポイントの可視性は、明確で整理されたインベントリから始まります。これには、ハードウェア（デバイスモデル、ストレージ、OSビルド）とソフトウェア（アプリ、バージョン、最後にオンラインだった時間）の両方を含む必要があり、ビジネス環境の包括的なビューを提供します。さらに、インベントリは時間の経過に伴う変更を追跡し、何がいつ変更されたかを含め、故障や疑わしい活動のポイントを特定する必要があります。
2. 実際の運用状況を確認できるか、それともスナップショットだけですか？
インベントリは、オンラインまたはオフラインのステータスや各デバイスが最後にチェックインした時間を含む、最新のステータスを含める必要があります。もしあなたの視界が時々一瞬の瞬間しか捉えていないなら、最新かつ正確な情報を見ていないことになります。これには、デバイスグループ、OS、アプリケーション、または時間枠ごとにソートされたパッチ準拠と、パッチを適用できないデバイスや追加の承認が必要なデバイスに対する例外がどのように処理されるかも含まれているべきです。
どの自動化機能が最も重要であり、どのガードレールが被害を防ぐのか？
すべてのソリューションが同じ自動化機能を提供するわけではないので、必要なツールと、さらに自動化を適切かつ安全に保つためのガードレールを備えているソリューションを見つけることが重要です。これを念頭に置いて、エンドポイント管理ツールを見るときにこれらの質問をしてみましょう。
1. エンドツーエンドで自動化できるものは何ですか？
自動化できるものと、そのワークフローへの影響を考慮してください。例えば、脅威の検出と管理には、検出、修復、ワークフロー確認を含むべきです。
特定の条件を満たしたらアクティベートされるトリガーベースの自動化も確認しておきましょう。例えば、エンドポイント管理ソリューションが重要なパッチが欠けていると検出した場合、そのことが条件をトリガーしてパッチ適用プロセスを開始するべきです。
これにより、ITチームにサポートチケットを殺到させることなく、広範囲にわたって問題解決を可能にします。
2. 自動化を安全に保つための管理方法は何か？
自動化は便利である一方、管理され�ていない自動化はリスクがあります。したがって、自律型エンドポイント管理ソリューションには、自動化を承認された範囲内に保つための制御とガードレールが含まれているべきです。
これには、機密性の高いアクションの承認ゲート、異なるグループ、デバイス、役割のためのスコープドポリシー、そしてすべての自動化されたアクションの監査トレイルが含まれます。これらの機能はオートメーションのアクションを透明性のあるものに保つのに役立ち、重要なアクションを承認する際に人が関与することを確認するためのチェックを含みます。
結果を証明するためにどのような報告と証拠が必要ですか？
監査を受けるときは、レポートや情報をすぐに引き出せるようにしたいものです。したがって、虚栄心を満たすだけのダッシュボードではなく、確固たるレポートと活動の明確な記録を提供するプラットフォームが必要です。これらのレポートは、時間とともに改善を追跡するのにも役立ちます。例えば、迅速な修正や露出時間の短縮などです。
次を含むレポートを探す:
経時的なパッチコンプライアンス（現在の状態だけでなく、トレンドを含む）。
エンドポイントグループ別にソートされたCVE公開ビュー。
設定履歴と成功または失敗、その失敗の背後にある理由。
ステークホルダー向けのスケジュール配送を含むエクスポートオプション。
あなたのスタックに適合し、複雑さを増さずにスケールしますか？
エ�ンドポイント管理ソリューションは、既存のシステムと統合し、追加の手動ステップを生まないようにするべきです。既存のツールとの接続や動作に問題がある場合、それはさらなる複雑さを加えるだけで、ITエージェントの仕事を容易にするどころか、逆に困難にしてしまいます。
エンドポイント管理ソフトウェアの選定について次の点を考慮してください:
1. 手作業を削減する統合
自動化と統合の目標は、IT担当者が毎日管理しなければならない手作業を減らすことです。そのため、作業を効率化し効率を向上させる機能を備えた統合を探すことをお勧めします。これには、役割ベースのアクセス制御や最低限の特権などのアイデンティティとアクセス機能、ITSMやチケットトリガー、既存のセキュリティツールと一致し補完する機能が含まれます。
2. 設定と継続的な管理
新しいソリューションを技術スタックに追加する際には、それが簡単に設定および管理できるべきです。軽量な展開で迅速な価値を提供し、最小限の混乱で導入可能なソリューションを探しましょう。リモートおよび分散されたスタッフについても考慮する必要があります。これには、帯域幅、タイムゾーン、ネットワーク外デバイスを含めて、すべての場所で適切に設定できるようにすることが含まれます。
トライアルやデモ中に何をテストすべきですか？
トライアルやデモは、検討中のソリューションを実際に体験するための最良の方法です。しかし、これらの試用は、エンドポイント管理ソリューションがすべてのニーズを満たすことを確認するための徹底的なテストであるべきであり、「十分に良い」や非常に一般的な環境で効果的であるだけではいけません。
デモ中に次のことを必ずテストしてください：
代表デバイスセットをインポートまたは発見します。これには、異なるオペレーティングシステム、リモートデバイス、現地デバイスが含まれます。
いくつかのエンドポイントのためにソフトウェアインベントリが正確であることを確認し、バージョンをスポットチェックしてください。
不足している少数のサードパーティ更新を特定し、段階的に設定して展開のテストを行います。
再起動処理とユーザー延期動作をテストします。
1つの高リスクCVEシナリオを選び、影響を受けたエンドポイントを見つけ、設定を行い、完了を確認できることを確認してください。
オフラインのエンドポイントをシミュレートし、オンラインになった後にどのようにキャッチアップしてステータスを報告するかを確認してください。
変更履歴と結果を示すコンプライアンスまたはパッチ証拠レポートを生成します。
監査ログとロール権限を確認して、安全なオートメーションガバナンスを確保する。
Splashtop AEMがこれらの自律エンドポイント管理ニーズをどのようにサポートするか
上記の基準でツールを評価している場合、Splashtop AEMは、ポリシーに基づいた自動化でリアルタイムのパッチ適用とエンドポイントの可視性をサポートするために設計されたオプションです。それはITチームが集中管理コンソールから分散したエンドポイントに対する管理と修正を支援します。
Splashtop AEMを使用すると、ITチームは接続されたエンドポイント全体で最新のインベントリと可視性を維持できます。それはCVEに基づいた脆弱性のインサイトとアラートを提供し、自動化されたパッチ管理と修正ワークフローを組み合わせて、チームが修正の優先順位を付け、手作業を減らして結果を確認するのを助けます。
Splashtop AEMが提供するもの:
エンドポイント全体でのCVEベースの脆弱性の洞察、優先順位付けと実用的な情報。
リアルタイムのパッチ適用と自動化されたリングベースの設定により、手動作業を削減しつつ、デバイスとグループ全体への効率的な展開を保証します。
ハードウェアとソフトウェアのインベントリと可視性。
反復可能で監査可能なワークフローをサポートする自動化とポリシー制御。
Splashtop AEMを始めよう
自律型エンドポイント管理ソフトウェアを評価する際は、単なるラベルに目を向けるのではなく、そのワークフローとしての性能を確認する必要があります。可視性から決定、アクション、検証までの各ステップを考慮し、効率性とセキュリティの両方を維持するために、各ステップで自動化、ガードレール、人間の承認の適切な組み合わせを確保してください。
Splashtop AEMのような適切な自動化ツールを使用することで、手作業を減らし、一貫性を向上さ�せ、問題を迅速に特定し、大規模に修正することで露出期間を短縮できます。これにより、ITコンプライアンスを維持し、リモート社員をサポートすることができ、ITチームの負担を増やすことはありません。
Splashtop AEMをあなたのチェックリストと照らし合わせて評価する準備はできましたか？無料トライアルを始めましょう！