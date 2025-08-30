ITリーダーは、ワークフローを簡素化し、業務を効率化し、購入の手間を減らすために、環境内で使用するツールを減らしたいと考えています。私たちはそれを完全に理解しています。実際、統合と簡素化はSplashtop Enterpriseの成功の主な要因です。
オールインワンツールとして、Splashtop Enterpriseはリモートアクセスとリモートサポートの両方を組み込んでいます。さらに、貴重な統合の長いリストと柔軟な価格設定を提供することで、ハイブリッドワークフォースをサポートするための簡単な選択肢となっています。
Splashtopがエンタープライズ顧客に提供する統合とシンプルさの機能を詳しく見てみましょう。
リモートアクセスとリモートサポートが一つに
With Enterprise リモートアクセス, users can 接続 to a デバイス on the corporate network (usually a PC) and use it from any デバイス, in any location.Enterpriseを使用すると、物理環境と仮想環境の両方を管理するためのツールが1つだけで済むため、ハイブリッドワークに最適なツールです。Enterpriseのリモートサポート機能により、ITサポート担当者は技術支援が必要なリモートユーザーに対して無人および有人サポートの両方を提供できます。Adding to the simplicity, the 有人サポート feature allows IT helpdesks to securely provide ‘live’ support in real-time to any デバイス – even if that デバイス is not company-owned.
広範なデバイスサポート
Splashtop Enterpriseは、ITチームにハイブリッドITインフラストラクチャのリモートアクセスを効果的に管理するために必要な柔軟性、制御、スケーラビリティ、使いやすさを提供します。Splashtopは、Windows、Mac、Linux、モバイル（Android/iOS/Chrome）、IoTおよび堅牢なデバイスをサポートします。さまざまなデバイスを管理するために異なるツールを使用する必要があった時代は終わりました。Splashtopはすべてを行います。
重要な統合…それが重要です
Splashtop Enterpriseは、PSA/チケッティング、RMM、マルウェアセキュリティ、ヘルプデスクにわたる統合パートナーの長いリストを持っています。これには、Bitdefender、Datto、Ninja、ServiceNow、Zendeskなどの業界リーダーが含まれます。詳細は統合ページでご覧いただけます。
シングルサインオン（SSO）統合もユーザーエクスペリエンスとセキュリティを簡素化します。Splashtop EnterpriseはSAML 2.0標準を使用し、ADFS、Azure AD、Okta、JumpCloud、OneLogin、Workspace ONE、TrustLogin、Shibbolethを含むすべての主要なアイデンティティプロバイダーと統合します。さらに便利なのは、クロスドメインアイデンティティ管理システム（SCIM）を活用することで、IT管理者がSplashtop EnterpriseでSSOアカウントを自動プロビジョニングできることです。希望するSSOアカウントのグループ化を自動設定することもできます。
最初からの継続的なシンプルさ
Splashtop Enterpriseは設定と使用が非常に簡単で、SplashtopはG2 Usability Index for リモートデスクトップ, Spring 2021で（40社の中で）最高得点を獲得しました。実際、Splashtopは「使いやすさ」と「管理のしやすさ」で98％のスコアを獲得しました。詳細はこちら about Splashtopの優れた使いやすさと管理スコア。
それだけでなく、Splashtop Enterpriseは多面的なリモートアクセス＆サポート製品を非常に魅力的な価格で提供し、多くの顧客から称賛を受けています - 標準です！それにより、購入プロセスがさらに簡単になります。簡単なセットアップ、管理、スケールに加えて、ITスタックを簡素化し統合することができます。