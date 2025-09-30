Nityasha Wadalkarは、マーケティング、セールス、ITで15年以上の経験を持つ非常に優れたデジタルマーケティングリーダーです。現在、彼女はSplashtopの製品および製品マーケティングのディレクターを務めており、どこでも働ける世界のためのソリューションを提供するリーディングプロバイダーです。この役割で、Nityashaはビジネス戦略と分析、顧客擁護、製品ポジショニングの専門知識を活用し、会社の成長と�革新を推進する上で重要な役割を果たしています。仕事以外では、Nityashaは家族4人と一緒にアウトドアで過ごすことを楽しんでおり、ハイキングやキャンプ、サイクリングなどの活動に参加しています。