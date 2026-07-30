リモートサポートソフトウェアに投資するなら、費用に見合う最大限の価値を得られていることを確認したいものです。しかし、価格比較は難しい場合があります。というのも、ベンダーが提供する内容や課金方法には大きな違いがあるためです。
各ベンダーが技術者、ユーザー、エンドポイント、セッション、機能ティアなど異なる単位で課金しているため、表示価格が安くても実際には大幅に高額になることがあります。ITチームやMSPsを含む多くの組織にとって、技術者の同時利用に基づく料金体系は最も柔軟性がありますが、それを確実に利用できるかどうかはどうすれば確認できるのでしょうか。
そこで、代表的な価格モデルを整理し、それぞれが総コストにどう影響するのか、またチームの業務フローに最も合うモデルをどう見つけるかを見ていきましょう。
リモートサポートソフトウェアの価格は通常どのように設定されていますか？
リモートサポートの料金は通常、技術者数、サポート対象ユーザー数、管理対象デバイス数、同時セッション数、またはプランに含まれる機能など、特定の単位に基づいて設定されます。ベンダーによっては、サポート対象ユーザー数と機能、またはデバイス数と同時セッション数など、これらの単位のいくつかを組み合わせて料金設定する場合があります。
1. 技術者ごとの料金
技術者ごとの料金プランでは、各技術者に個別のライセンスが必要です。別の技術者がリモートアクセスを必要とする場合、それに応じてコストも増加します。そのため、小規模で固定されたチームにはシンプルな料金プランですが、シフト制、たまに利用するユーザー、パートタイムの技術者などがいる組織では、より煩雑で高額になりがちです。
2. ユーザーごとの料金設定
ユーザー単位の料金プランは、リモートサポートを提供する技術者の数ではなく、リモートサポートを受けるエンドユーザーの数に基づいています。この料金は、リモートサポートが必要になる可能性のあるすべての従業員またはエンドユーザーに紐づくため、ITチームが少人数でも、従業員数の多い組織ではすぐに高額になる可能性があります。
組織がITリモートサポートソフトウェアを購入する際は、「ユーザー」が技術者、管理者、サポートを受ける従業員、またはアカウント所有者のいずれを指すのかを確認する必要があります。その答えによって価格が大きく変わる可能性があります。
3. デバイス単位またはエンドポイント単位の料金体系
デバイスごとのプランでは、ベンダーはプランに登録されたコンピュータ、サーバー、その他のエンドポイントの台数に基づいて課金します。利用する従業員数や、それらにアクセスを必要とする技術者数は関係ありません。
このモデルは、継続的な無人アクセスを必要と�する固定的なデバイス群に適しています。ただし、チームが大規模または変動のあるデバイス群をサポートする場合、特にモバイルデバイス、仮想マシン、非アクティブなデバイスなどを考慮に入れると、料金効率が悪くなることがあります。
4. 使用量ベースまたはセッション単位の料金
従量課金制の料金プランでは、企業はユーザー数やエンドポイント数ではなく、ソリューションの利用量に基づいて料金が請求されます。料金は、セッション数、セッション時間、サポート時間、その他の利用指標によって決まる場合があります。
リモートサポートのニーズがたまにしか発生しない組織にとって、これは費用対効果の高いプランになる可能性があります。ただし、需要の変動によって月額コストの予測が難しくなることがあります。また、最低利用期間、使用制限、超過料金によって想定外の費用が追加される可能性があるため、組織はそれらにも注意する必要があります。
5. 技術者の同時接続数に基づく料金
同時接続技術者の料金体系は、技術者ごとに課金されるのではなく、同時にリモートサポートを提供できる技術者の最大数を組織がライセンスする点を除き、技術者ごとの料金体系と似ています。その結果、より大規模なITチームやMSPsは、少ない数の同時接続ライセンスを共有でき、エージェント1人あたりの全体的なコストを削減できます。
このモデルでは、料金がチームの規模ではなく実際のサポート需要に応じて決まるため、ヘルプデスク、分散型ITチーム、MSPs、シフト制で対応する組織にとってコスト効率の高い選択肢になります。
リモートサポートソフトウェアの総コストに影響する要因は何ですか？
価格単位は最終的なコストの一部にすぎないことを念頭に置いてください。企業が支払う金額に影響する要因はほかにもあり、特に総コストを計算する際には、意思決定においてそれらも考慮する必要があります。具体的には、次のようなものがあります。
技術者の総数。
同時に作業する技術者の数。
サポートまたは管理対象のエンドポイント数。
有人サポートと無人サポートの要件。
同時リモートセッション数。
対応しているオペレーティングシステムとデバイスの種類。
必要なセキュリティおよび管理コントロール。
サービスデスク、チケット管理、PSA、または ITSM との統合。
セッション録画、監査ログ、レポート。
ファイル転送、リモートコマンド、バックグラウンド管理ツール。
エンドポイント管理およびセキュリティのアドオン。
クラウドまたはオンプレミスでの設定。
標準サポートとプレミアムサポートの違い。
月額請求か年額請求か。
導入、オンボーディング、トレーニングの費用。
更新価格と契約の最低条件。
これらはいずれも、価格だけでなく、全体的な価値にも影響します。たとえば、ファイル転送、チケットシステムとの統合、強力なセキュリティを備えたソリューションは、それらを備えていないものよりほぼ確実に高額に�なりますが、それは全体としてより大きな価値を提供するためです。意思決定者は、導入時の月額料金を比較するのではなく、想定される規模での年間総コストを算出し、価格に対して最も高い価値を提供するものを見極めるべきです。
有人サポートと無人アクセスサポートは料金にどのように影響しますか？
すべてのリモートサポートソフトウェアが同じ機能や性能を提供しているわけではないことに注意してください。大きな違いの1つは、有人サポートと無人アクセスサポートの両方を提供しているか、それともどちらか一方だけかという点です。リモートサポートのベンダーは、これらのワークフローを異なる形でパッケージ化したり価格設定したりする場合があり、それが全体のコストに大きく影響する可能性があります。
有人リモートサポート
有人リモートサポートとは、エンドユーザーがその場にいて、接続を開始または承認し、技術者によるデバイスへのアクセスを許可するセッションです。
有人リモートサポートでは、ベンダーは技術者数、同時接続の技術者数、セッション数、またはプラン階層に応じて価格を設定する場合があります。ただし、一部のプランでは、技術者が無制限または変動する数の有人デバイスをサポートできます。そのため、必要に応じてエージェントが任意の数のエンドポイントに対してリモートセッションを開始できることから、カスタマーサポート、従業員向けヘルプデスク、Bring-Your-Own-Device（BYOD）環境にとって価値ある選択肢となり�ます。
無人リモートサポート
一方、無人リモートサポートでは、ユーザーが不在のときでもリモートデバイスに事前承認済みでアクセスできます。この場合、リモートアクセスのアクセス許可は事前に付与されるため、技術者は誰かがその場でコードを入力したり接続を承認したりするのを待つことなく、すばやくデバイスに接続できます。
無人リモートサポートでは、通常、ベンダーはエージェントがアクセスできるコンピュータまたはエンドポイントの数を制限します。この利用可能数は、技術者ライセンスに含まれる場合もあれば、エンドポイントのバンドルとして販売される場合や、管理対象デバイス数に応じて個別に価格設定される場合もあります。購入を検討する際は、サポート対象のすべてのデバイスを登録するのではなく、永続的なアクセスが必要なデバイス数を考慮して、適切なプランを選ぶ必要があります。
購入者が両方をあわせて評価すべき理由
企業は有人アクセスと無人アクセスのどちらかを選ばなければならないように思えるかもしれませんが、多くの場合、その両方が必要です。ITチームは、トラブルシューティングやサポートのための有人アクセスと、サーバーやキオスクのように通常ユーザーがいないデバイスを管理するための無人アクセスの両方を必要とすることがよくあります。
そのため、両方が同じプランに含まれているかどうかを確認することが重要です。そうでない場合、別製品、エンドポイントパック、または機能アップグレードを別途購入する必要があり、追加コストが発生する可能性があります。
覚えておきたいのは、最適な価格モデルとは、単に表示価格が最も安いものではなく、チームのサポート業務フローやニーズに合ったものだということです。
同時接続の技術者ベースの料金設定がより高い価値をもたらすことが多い理由
企業ごとに必要なリモートサポートは異なりますが、技術者が全員同時にサポートを提供するわけではないチームでは、同時接続技術者ベースの料金設定の方がより高い価値をもたらすことがよくあります。同時接続の料金設定では、企業は保有する技術者やエンドポイントの総数に基づいて支払うのではなく、必要かつ実際に利用するリモートサポートに対して支払えるため、費用対効果の高いモデルになります。
同時接続技術者の料金体系には、次のような多くの全体的なメリットがあります。
1.料金はアクティブなサポート対応能力に対して発生します
同時接続技術者課金では、組織は技術者ごとに個別に支払うのではなく、同時にリモートサポートを提供している技術者の人数に対して料金を支払います。これにより、たまにしかアクセスを必要としない担当者のためにライセンス一式を購入する必要がなくなり、実際の運用需要に合わせた料金設定になります。
2. より大規模なチームでは同じライセンスプールを共有できます
同時接続の技術者向け料金プランでは、技術者、シフト、拠点、エスカレーショングループ間で共有できるライセンスプールに対して料金を支払います。つまり、技術者ごとに個別のライセンス�を全員分用意する必要はなく、そのプール内のライセンスを技術者同士で共有できます。また、技術者を追加しても、必ずしも新しいライセンスを購入する必要はありません。
3. コストは人員数ではなく業務量に応じて拡張
同時接続技術者の料金プランを利用している企業は、新しい担当者やエンドポイントが増えるたびではなく、業務量の需要が増加したときにスケールできます。これにより、サポート量とソフトウェアコストの関係がより明確になり、予算計画の予測がしやすくなるとともに、ITチームやMSPsの成長に合わせた拡張もより手頃になります。
4. 同時接続ライセンスはシフト制チームに対応
多くの企業やMSPsでは、朝、夕方、深夜、地域別シフトなど、異なる時間帯に勤務する技術者がいます。同時接続技術者のライセンスプランでは、企業は全体人数分ではなく、各シフトで必要なエージェント分だけ支払えば済みます。これにより、ライセンス数は人員数ベースではなく、適正で手頃な範囲に保たれます。
同時接続技術者課金の例
価格設定に関わる要素は多いため、全体のコストがいくらになるのかを計算するのは難しい場合があります。それでは、仮想的なケースを見ながら、そのケースに最適な料金設定のアプローチをどのように判断できるか確認してみましょう。
このシナリオでは、20人の技術者が複数のシフトに分かれて勤務しています。平均的なサポート件数では、通常、同時にリモート支援を行う必要がある技術者は5人以下です。
では、これらの料金体系を比��較するとどうでしょうか？
料金体系
チームに必要な可能性があるライセンス
コストを左右する要因
技術者指名制の料金設定
20
ソフトウェアを使用する可能性のあるすべての技術者が対象で、使用するタイミングや同時利用人数は問いません。
同時接続の技術者課金
5
同時にユーザーをサポートできる技術者の最大数。
デバイス単位の料金設定
保有台数によって異なる
登録または管理されているエンドポイント数。
使用量ベースの課金
月ごとに異なります
セッション量、時間、または利用量。
これらの要因を踏まえると、技術者の同時接続数に基づく料金モデルが、ワークロードに最も適している可能性が高いことがわかります。この場合、通常時の需要、繁忙期、さらに予期しない問題が発生した際に対応できる適切な余裕を考慮して、必要な数のライセンスを購入する必要があります。
このチームでは、技術者全員に個別にライセンスを付与するよりも、同時接続技術者課金の方がより高い費用対効果を見込め、利用量ベースの料金体系よりも予測しやすいでしょう。
技術者の同時利用数に基づく料金体系は、どのような場合に最も適しているのでしょうか？
同時接続技術者ベースの料金設定が最適なのは、そのようなケースだけではありません。エンドポイント単位や技術者単位で支払うよりも、同時接続する技術者の最大数に対して支払うほうが安価なケースはいくつかあります。
同時接続課金は、特に次のようなシナリオや環境で効果を発揮します。
同時に発生するサポートセッション数よりも多くの技術者がいるヘルプデスク。
複数のシフトにまたがって業務を行うITチーム。必要な技術者は一度に数人 בלבדです。
複数の顧客環境をサポートする技術者を抱えるMSPsでは、エンドポイントごとの課金だとすぐに非常に高額になってしまいます。
異なる地域やタイムゾーンにまたがって働く分散チーム。
全員が同時に稼働するわけではない、パートタイムまたは臨時のサポートスタッフがいる組織。
専門のエスカレーション技術者がいるチーム。
1日の中でサポート需要が変動するサービスデスク。
チームの拡大に伴ってスタッフを追加したいが、そのたびに自動的にライセンスを増やす必要はないチーム。
固定された無人エンドポイント群を管理する組織にはデバイスごとの料金体系のほうが適している場合がありますが、技術者が交代制で勤務するチーム、複数シフト体制のチーム、またはサポート需要が変動するチームには、同時接続技術者の料金体系のほうが柔軟なことがよくあります。
リモートサポートソフトウェアの価格を比較する方法
自社に最適なリモートサポートソフトウェアを見つけるために評価を進める際、どこから始めればよいのか、何を基準に測ればよいのか分かりにくいことがあります。そこで、ソフトウェアの選択肢や料金プランを比較するための便利なステップ別ガイドを作成しました。
課金単位を特定する：まず、何に対して料金を支払っているのかを把握する必要があります。ベンダーが技術者ごと、ユーザーごと、エンドポイントごと、セッションごと、同時接続技術者ごと、またはその組み合わせで課金するのかを確認しましょう（なお、「技術者ごと」と「ユーザーごと」は異なります）。
技術者の同時利用数を見積もる: 次に、通常時とピーク時に、実際に何人の技術者が同時にリモートサポートを提供するかを特定します。これにより、必要なライセンス数や、「技術者ごと」プランと「同時接続技術者ごと」プランの価格差を把握できます。
必要な無人デバイス容量を計算: すべてのエンドポイントで無人サポートが必要になるわけではありません。継続的な無人アクセスが必要なデバイス数を数え、ベンダーがそれらのエンドポイントをどのようにまとめて提供しているかを確認して、必要なアクセス性を確保できるようにしましょう。
ベースプランに含まれる内容を確認: ベースプランに必要なものがすべて含まれているとは限りません。有人アクセスと無人アクセス、同時セッション、使用しているデバイス向けのプラットフォーム対応、管理ツール、レポート機能、そしてチームに必要なツールとの統合が含まれているかを確認しましょう。
必要なアップグレードとアドオンを追加: 基本プランに含まれていない機能がある場合は、アドオンとして追加できる可能性があります。より上位のプラン、エンドポイントパック、セキュリティ機能、サービスデスク機能、エンドポイント管理ツール、または必要な機能を含むプレミアムサポートを確認し、それによって価格がどう変わるかを確認しましょう。
すべての見積もりを年間コストに換算: 毎年どれだけの費用がかかるのかを検討することが重要で�す。月額プランと年額プランを比較し、同じ契約期間でそれぞれにいくらかかるかを確認して、最もコストパフォーマンスの高い選択肢を見極めましょう。
将来の成長を見据える: 特に成長中の企業にとっては、将来を見据えた計画も重要です。技術者の人数、エンドポイント数、同時サポート需要が増えた場合にプランの費用がどうなるかを計算し、ニーズの変化に応じてどのように拡張できるかを確認しましょう。
契約条件と更新条件を確認しましょう：細かい条件を見落として損をしないようにしましょう。請求頻度、最低契約期間、更新時の変更、解約ルール、追加料金が発生する可能性のある制限事項などの条件を確認し、後から想定外の負担にならないようにしましょう。
リモートサポートの価格設定でよくある間違い
とはいえ、リモートサポートソリューションや料金プランを評価する際に、組織や意思決定者が陥りがちな誤りもいくつかあります。こうしたよくある誤りを避けるためには、あらかじめ把握しておくことが重要です。
よくある料金設定の失敗例には、次のようなものがあります。
プランの制限をそろえずに表示されている開始価格だけを比較すると、想定以上の費用がかかったり、必要な数のライセンスを確保できなかったりする可能性があります。
ベンダーによって「ユーザーごと」の意味が同じだと想定してしまうこと。実際には「技術者ごと」や「エンドユーザーごと」を意味する場合があります。
同時利用を考慮��せずにすべての技術者分のライセンスを購入した結果、企業が不要な数のライセンス費用を支払ってしまうこと。
無人エンドポイント数の上限を考慮せず、その結果、サポートされないままのエンドポイントが生じること。
継続的なアクセスを必要とするデバイス数を多く見積もりすぎると、企業が過剰に支払う原因になります。
同時セッションの制限を考慮しないと、技術者がリモートセッションを開始できない時間帯が発生します。
月額料金と年額料金を、総コストと価値に基づいて計算するのではなく、同等であるかのように比較すること。
必要な機能ティアのアップグレードが不足している。
アドオン、統合、オンボーディング、またはサポート料金を除外してしまうと、想定より大幅に高い価格になる可能性があります。
将来の成長を想定せず、現時点のコストだけを評価している。
組織の実際のサポート活動ではなく、組織の規模を反映したモデルを選んでしまうこと。
Splashtop Remote Support の料金の仕組み
Splashtop Remote Support は、ITチーム、ヘルプデスク、MSPsに対して、デバイスやオペレーティングシステムをまたいだ有人および無人のリモートサポートを提供します。その料金体系では、技術者向けの同時接続ユーザーライセンスと、無人アクセス向けの管理対象コンピュータ容量が組み合わされています。
Splashtop Remote Support では、次の機能をご利用いただけます。
1. 同時接続の技術者ライセンス
Splashtop Remote Support は同時接続ユーザーライセンスを採用しています。つまり、すべての技術者に個別のライセンスを必要とするのではなく、同時にソフトウェアをアクティブに使用する必要がある技術者の人数に基づいて価格が決まります。技術者ごとに個別のライセンスを購入する必要はありません。利用可能な同時接続ライセンスプールを、シフトや拠点をまたいで共有できるためです。
2. 大規模チーム向けの柔軟なサポート
技術者がローテーション勤務しているチーム、1日の中で複数のシフトがあるチーム、または複数の拠点に分かれているチームでは、同じ同時接続キャパシティを共有できるため、チームの規模ではなく同時利用数を考慮するだけで済みます。組織の利用が増えた場合でも、技術者ごとに新しいライセンスが必要になるのではなく、新しいライセンスを追加できます。
3. 有人リモートサポートと無人リモートサポート
Splashtop Remote Support は、オンデマンドの有人セッションと無人アクセスを提供します。オンデマンドセッションは、セッションコードを使ってコンピュータやモバイルデバイスをサポートするために利用でき、一方で管理対象コンピュータのキャパシティによって、継続的な無人アクセス用に設定できるデバイス数が決まります。組織は、技術者の同時利用ニーズと、無人アクセスを必要とするコンピュータ数の両方を評価する必要があります。
4. 価格を利用状況に合わせる、より実用的な方法
記名ユーザー課金では、ソフトウェアをたまにしか使わない�技術者にもライセンスが必要になる場合があります。Splashtop の同時接続ライセンスモデルでは、より大規模な技術者チームで同時利用状況に応じて利用可能な容量を共有できるため、ライセンスの活用効率が向上し、拡張性の予測もしやすくなります。
チームの働き方に合った料金モデルを選びましょう
リモートサポートソフトウェアの価格は、ベンダーやプランによって大きく異なる場合があります。コストは、どの単位でライセンスされるか、どのサポートワークフローが含まれるか、そして技術者、デバイス、セッションにどのような制限が適用されるかによって決まります。そのため、組織はリモートサポートから最適な価格と価値を得られていることを確認する必要があります。
チームは、永続的な無人アクセスが必要なデバイス数とあわせて、技術者の同時利用状況を評価する必要があります。これは、技術者全員が同時にリモートサポートを提供するわけではない場合に、ITチーム、ヘルプデスク、MSPsにとって最も柔軟で費用対効果の高い選択肢となります。
Splashtop Remote Supportなら、組織は同時接続技術者ライセンスで有人サポートと無人のリモートサポートを利用でき、会社全体のリモートデバイスを簡単かつ手頃な価格でサポートできます。その結果、ITサポートチームやMSPsは、無人アクセスに必要な管理対象コンピュータ数を選択しつつ、すべての技術者に対して指名ライセンスを購入する必要を避けられます。
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