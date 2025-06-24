SplashtopがG2サマー2025レポートで15のGrid®リーダーに選ばれました
このコンテンツは、参考のみを目的としてAIを使用して自動翻訳されました。矛盾や曖昧な点がある場合は、オリジナルの英語版が正式な情報源として優先されます。
エンドポイント管理、パッチ管理、リモートモニタリング＆管理 (RMM)、リモートサポート、サービスデスク、リモートデスクトップで65のバッジを獲得。
カリフォルニア州クパチーノ、2025年6月24日 – Splashtopは、G2 Summer Grid Reportsで15のソフトウェアカテゴリーにおいてGrid® Leaderの地位を達成し、合計65のバッジを獲得しました。これには、初めて認定されたものが17件、エンドポイント管理とパッチ管理のセグメントでの強力な勢いが含まれており、今年初めにSplashtopがエンドポイント管理市場に進出したことが認められました。会社は、ハイブリッドな仕事環境でデバイスをセキュアに監視・管理するためのソリューションでITの近代化を簡素化することを目指しています。
G2は、B2Bソフトウェアを比較する際に信頼されるリソースであり、そのGrid® Reports1は、実際のユーザーからの直接のフィードバックに基づいており、使いやすさ、導入時間、投資収益率、使いやすさなどの重要な要素でベンダーを評価しています。G2は、顧客レビューと検証済みのサードパーティソースを使用して、データ駆動型の厳格な方法��論を適用し、Grid Reportsを決定します。
Grid Leadersは、市場での存在感と顧客満足度が最も高い企業であり、幅広いユースケースで一貫して結果を出す製品を持たなければなりません。Splashtopは、エンドポイント管理、リモートモニタリングと管理 (RMM)、リモートサポート、サービスデスク、リモートデスクトップを含む複数の主要カテゴリでGrid Leaderの地位を達成しました。パッチ管理では、同社は高いパフォーマーとして評価され、迅速なセットアップ、使いやすさ、ユーザーの採用において追加の認識を得ました。
すべての規模のITチームに対する価値と効率の実証
これらの評価の背後には、ITリーダーがベンダーを評価するために使用できる測定可能な成果があります。エンドポイント管理グリッドでは、Splashtopは評価されたベンダーの中で最も短い導入時間を持ち、平均してわずか0.3ヶ月で稼働しました。G2の中規模市場の投資回収率（ROI）分析でも、顧客が投資をわずか4ヶ月で回収することがわかり、グリッド上で最も速い回収期間の一つです。Splashtopは推定ROIで上位6パーセンタイルにランクインし、Splashtopが提供する卓越した価値を累積的に示しています。
同様に、RMMカテゴリーでは、Splashtopは中小企業セグメントでの実装速度、ユーザー採用、使いやすさで高評価を得ました。パッチ管理カテゴリーでは、Splashtopのアクセスのしやすさとポジティブな顧客体験が強調され、最も簡単なセットアップ、使いやすさ、ビジネスのしやすさのバッジを獲得しました。
G2の分析によると、Splashtopはエンドポイント管理とリモートサポートの両方で、組織の規模に応じて91から94�の間のネットプロモータースコア（NPS）2を獲得し、リソースが限られたITチームの間で優れた忠誠心と価値を提供していることを示しているよ。
「G2の2025年夏のGrid Reportsで多くの重要なカテゴリでリーダーとして認識されることを光栄に思います」と、SplashtopのCEO兼共同創設者であるMark Leeは述べています。「これらの結果は、IT専門家が私たちに対して、安全で最新のツールを効率的でコスト効果があり、管理が簡単であると信頼していることを示しています。ITチームが少ないリソースで多くのことを求められる時代に、私たちはそれを可能にするベンダーであることを誇りに思います。」
SplashtopのAutonomous Endpoint Managementソリューションは、リアルタイムのパッチ適用、脆弱性スキャン、リングベースのポリシー管理を含むインテリジェントな自動化を提供し、ゼロデイ脅威を防ぎ、オーバーヘッドを削減します。Microsoft Intuneの補完として、Splashtop AEMはパッチ時間を加速し、既存の投資の価値を拡張しながら、より複雑なRMMツールに対する手頃でスケーラブルな代替手段を提供します。
Splashtop’s Autonomous Endpoint Management solution was named earlier this month as a Representative ベンダー in the 2025 Gartner® Market ガイド for Endpoint Management Tools3. Splashtopの受賞歴のあるリモートサポートとエンドポイント管理ソリューションの詳細については、Splashtop.comをご覧ください。またはwww.g2.com/sellers/splashtop-incで直接顧客のレビューを読むことができます。
参考文献と開示
1 G2 Gridレポート:
遠隔監視・管理（RMM）に関するGrid®レポート | 2025年夏
Grid® Report for リモートサポート | Summer 2025
エンドポイント管理のためのGrid®レポート | 2025年夏
エンドポイント管理に関するMid-Market Grid®レポート | 2025年夏
パッチ管理に関するMid-Market Grid®レポート | 2025年夏
2 Net Promoter Scoreは-100から+100の範囲です。Net Promoter、Net Promoter System、Net Promoter Score、NPSおよびNPS関連の絵文字は、Bain & Company, Inc.、Fred ReichheldおよびSatmetrix Systems, Inc.の登録商標です。
3 Gartner、エンドポイント管理ツールのマーケットガイド、Tom Cipolla、Lina Al Dana、Sunil Kumar、2025年1月13日。GARTNERは、米国およびその他の国における Gartner, Inc. および/またはその関連会社の登録商標およびサービスマークであり、許可を得て本サイトで使用されています。無断複写・転載を禁じます。Gartnerは、同社の調査出版物に掲載されているいかなるベンダー、製品、サービスも推奨しておらず、またテクノロジーユーザーに対して、最高評価やその他の指定を受けたベンダーのみを選択するよう助言しているものでもありません。Gartnerの調査出版物はGartnerの調査組�織の見解で構成されており、事実の表明として解釈されるべきではありません。Gartnerは、この調査に関して、商品性や特定目的への適合性に関する保証を含む、明示または黙示を問わず、いかなる保証も行いません。
Splashtopについて
Splashtopは、リモートワーク、サポート、管理ソリューションのトップ評価を受けているグローバルプロバイダーで、どこからでも働ける世界でのセキュリティとパフォーマンスを簡素化します。顧客の成功を最優先に考え、Splashtopの技術は中小企業やエンタープライズ向けに簡単に設定、使用、管理でき、高度なセキュリティ機能、高スループット、幅広いデバイスサポート、24/5のカスタマーサポートを提供します。3,000万人以上のユーザーに選ばれた親しみやすいソリューションであるSplashtopは、ユーザーが自分の条件で成長し、拡大できるようにする柔軟なプランを提供するパートナーです。Splashtopは、メンバーとしてMicrosoft Intelligent Security Association (MISA)に参加しており、Microsoftと協力して今日のIT環境の進化する課題に対処するためにお客様をサポートしています。www.splashtop.com を訪問し、LinkedIn でフォローして詳細はこちら。