Splashtopは、エンドポイント管理、インベントリレポート、脆弱性検出をリモートサポート提供に追加し、中小企業が安全にスケールするのを支援します
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Splashtop Autonomous Endpoint Managementは重要なオートメーションを解放します エンドポイントの管理、監視、セキュリティのために。
CUPERTINO, CA – 2025年3月11日 – Splashtopは、どこでも働ける世界を簡素化するリモートアクセスとサポートソリューションのリーダーとして、ネットワーク上のデバイスに対する効率、可視性、制御を向上させたいリモートサポートユーザー向けに新しい自律エンドポイント管理（AEM）ソリューションを発表しました。このソリューションは、ゼロデイ脅威に対抗するための脆弱性スキャンとリアルタイムのパッチ更新を含む、重要な自動化機能をスリムなITチームにもたらします。Microsoft Intuneの強力な補完として、Splashtop AEMはパッチ時間を加速し、ITが長期的な技術投資からより多くの価値を引き出せるようにすることでセキュリティを強化します。同様に、より高価で包括的なパッチ管理およびリモート監視管理（RMM）ソリューションに対するコストフレンドリーな代替手段を提供します。ITチームは、Splashtopを使用してリモートアクセス�、サポート、エンドポイント管理を統合することで、さらに技術スタックを簡素化できます。
Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA)によると、2023年に最も悪用された脆弱性の50%以上がゼロデイであり、リアルタイムでの対処が重要となっています。2025年には48,000件を超える共通脆弱性識別子（CVE）が予測されており、ランサムウェア段階にまで進行した攻撃の90%以上で、管理されていないデバイスが関与していました［Microsoft Digital Defense Report 2024］。Malwarebytes Labsは、エージェント型AIが攻撃の性質を変え、ハッカーがより効果的に計画、実行、拡大できるようになると予測しています。このセキュリティ環境は、市場で十分な支援を受けられていない小規模なITチームにとって厳しい現実を示しています。高額で過剰なプラットフォームソリューションを選ぶか、十分に保護されないままでいるかの二択を迫られているのです。
Splashtop AEMは、リアルタイムのソリューションを提供して脆弱性を迅速に検出、優先順位付け、修正することで、セキュリティを簡素化する手頃な代替手段を提供します。小規模および中規模のITチームは、使�いやすいダッシュボードとインテリジェントな自動化を通じて、環境に対する前例のない可視性とプロアクティブな制御を得ます。リングベースのポリシー管理により、展開を段階的に行い、リスク許容度に基づいてセキュリティポリシーを調整することができます。SMB向けに特化されていますが、Splashtop AEMは20万以上のエンドポイントにスケールし、パフォーマンスの低下を伴わず、多くのエンタープライズ環境にとって強力で手頃なオプションとなります。
「中堅市場の組織は、AIを駆使したサイバー犯罪者からの絶え間ない脅威にさらされており、セキュリティの脆弱性に対処する際に、合理的なコストで従業員の生産性を維持し、ダウンタイムを避けるという課題に直面しています」とSplashtopのCEO兼共同創設者のMark Leeは述べています。「Splashtopは、IT資産の可視性、既知の脆弱性の洞察、ポリシー駆動のリアルタイムパッチ自動化を提供することで、この課題に対処します。私たちは、AIと自動化を活用したソリューションを迅速に革新し、ITとMSPがサイバーリスクを検出、修正、封じ込める平均時間を短縮するのをサポートしています。
「一部のエンドポイント管理機能に対するIntuneへの依存は、Splashtopによって補完され、ソフトウェアアップデートの可視性と制御の向上、ドキュメントの改善などの重要なギャップを埋めています」とpb2 architecture + engineeringのITマネージャー、Jonah Fulmer氏は述べています。「1つのプラットフォームで、リモートデバイスの問題をトラブルシューティングし、システムを積極的に監視し、ソフトウェアのパッチを自動化し、コンプライアンスを確保できます。Splashtopの競争力のある価格設定と包括的な機能セットは、他の選択肢と比較して比類のない価値を提供しました。」
Splashtop AEMは以下の機能を提供します：
リアルタイムの資産発見と管理: IT資産の完全な可視性を維持し、リスクを軽減し、コンプライアンスを維持します。
脆弱性スキャン: 一般的な脆弱性と露出（CVEs）および既知の悪用された脆弱性（KEVs）を収集して、脆弱性や誤設定を検出し、ITがリスクを軽減するために重要なパッチを優先することを可能にします。
リアルタイムパッチ自動化: Microsoft Intuneの強力な補完として、OSおよびサードパーティアプリケーションの自動パッチ適用でシステムを最新の状態に保ち、脆弱性を減らしセキュリティを強化します。
リングベースのポリシー管理: 定義されたエンドポイントグループ全体でポリシーを簡単にカスタマイズして施行し、制御された段階的な更新を行います。
カスタマイズ可能なダッシュボード: 環境全体の包括的でリアルタイムの可視性により、即時の可視性とプロアクティブな管理が可能になります。
設定可能なアラートと自動修正: スマートアクションを通じてリアルタイムのアラートと自動修正で問題を迅速に特定し解決し、継続的な稼働時間と最適なシステムパフォーマンスを確保します。
スクリプトとタスク：管理と更新の効率化により、一括設定、リモートコマンド、PowerShell スクリプト、システムの再起動などを含め、複数のエンドポイントに対して同時実行または�スケジュール実行が可能です。
ITチームは、拡張するセキュリティおよびリモート管理機能のスイートでSplashtopソリューションをカスタマイズする柔軟性を持っています。
エンドポイント検出＆対応（EDR）：AIを活用した保護、検出、対応で侵害を防ぎます。Bitdefender EDRやCrowdStrike EDRを使用。
Endpoint Protection (EPP): WindowsとMacコンピュータを、Bitdefenderの受賞歴のあるアンチマルウェア技術を搭載したSplashtop Antivirusで保護します
Splashtop Connector: VPNを使用せず、リモートアクセスエージェントをインストールせずに、RDP、VNC、およびSSH接続をコンピュータやサーバーに安全に橋渡しします。
Splashtop AR: カメラ共有と拡張現実の注釈を使用して、オフサイトの場所に接続し、ライブで問題を解決します。
Splashtopは、継続的な改善と顧客主導のイノベーションの長い歴史を持ち、顧客との協力に基づいて実際のITニーズに基づいたロードマップを形成しています。エンドポイント管理とリモートサポートを統合することで、SplashtopはIT管理ツールを統合しながらセキュリティとスケーラビリティを向上させたい企業に効率的でコスト効果の高いソリューションを提供します。
Splashtopのリモートサポートとエンドポイント管理ソリューションは、www.splashtop.comで利用可能です。
Splashtop について
Splashtopは、リモートワーク、サポート、管理ソリューションのトップ評価を受けているグローバルプロバイダーで、どこからでも働ける世界でのセキュリティとパフォーマンスを簡素化します。顧客の成功を最優先に考え、Splashtopの技術は中小企業やエンタープライズ向けに簡単に設定、使用、管理でき、高度なセキュリティ機能、高スループット、幅広いデバイスサポート、24/5のカスタマーサポートを提供します。3,000万人以上のユーザーに選ばれた親しみやすいソリューションであるSplashtopは、ユーザーが自分の条件で成長し、拡大できるようにする柔軟なプランを提供するパートナーです。Splashtopは、メンバーとしてMicrosoft Intelligent Security Association (MISA)に参加しており、Microsoftと協力して今日のIT環境の進化する課題に対処するためにお客様をサポートしています。www.splashtop.com を訪問し、LinkedIn でフォローして詳細はこちら。
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ローラ・シュベル
Splashtop BIG FISH PR
splashtop@bigfishpr.com