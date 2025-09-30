リモートサポートソリューションのようなツールは、お客様に高品質のサービスを提供し、作業効率を向上させ、コストを削減するのに役立ちます。
あなたの顧客は、あなたから最高のサービスを求めています。結局のところ、MSPとして彼らはあなたがITインフラをスムーズに運営することを期待しています。問題が発生した場合、彼らはすぐにそれを修正することを期待します。
MSPがこれらの顧客の期待に応えるために使用できるツールやサービスがいくつかあります。多くのツールが、MSPの技術者がより効率的に作業し、顧客満足度を高く保つのに役立つことが示されています。
MSPが使用できるいくつかのソリューションがある中で、この記事ではMSPにとって最も重要な2つのリモートサポートツールを見ていきます：
リモートアクセス
エンドポイントの監視と管理
MSP向けのリモートアクセス
リモートアクセスにより、顧客のコンピュータにリモートで接続できます。接続されると、そのデバイスの画面を表示し、制御を取ることができます。リモートサポートソリューションは、IT技術者がリモートでサポートを行うのを助ける機能を含むリモートアクセス製品です。これらの機能には、ファイル転送、更新管理、アクティビティログなどが含まれます�。
まだ対面でコンピュータをサポートしている場合、競合他社に遅れをとっています。ほとんどのMSPはリモートでサポートを提供しており、その利点を考えると、それがなぜかは明らかです。
リモートサポート機能により、クライアントのデバイスのトラブルシューティング時に現地に行く必要がありません。どこからでもリモートでアクセスできます。これにより、移動費用が削減され、問題解決にかかる時間が短縮されます。
多くのリモートサポートソリューションがあります。MSPとして、必要な機能を提供し、期待するレベルでパフォーマンスを発揮し、費用がかからないものを見つける必要があります。
それに基づいて、Splashtop リモートサポートが最高のリモートサポートソリューションであり、すべてのMSPにとって不可欠なツールであると確信しています。
なぜSplashtop リモートサポートはMSPsにとって不可欠なツールなのか？
高パフォーマンス リモートアクセス
Splashtopのエンジンは最速の一つで、リアルタイム接続とHD品質のサウンドを提供します。
無人サポートを提供
エンドユーザーがいなくても、顧客のデバイスにリモートでアクセスしてサポートします。
アドホック/有人サポートを提供
Splashtop リモートサポート lets you provide on-demand support and 接続 to the customer’s computer within seconds of receiving a request.
簡単な設定
設定パッケージを作成し�、サポートしたいすべてのデバイスに送信します。インストールが完了すると、いつでもそれらのデバイスにアクセスできるようになります。
ベストプライス
他のリモートサポートオプションは非常に高価で、一部は年々大幅に価格を引き上げます。Splashtopは、年間の価格上昇なしで最良の価格を提供します。
リモートサポートを簡単にするツールと機能
他のデバイスから顧客のコンピュータにリモートでアクセスできます。接続されると、ファイルを転送したり、リモート印刷したり、リモートウェイクしたり、チャットしたりできます。また、すべてのユーザーとコンピュータをグループに整理し、アクセス許可を管理することもできます。
Splashtop リモートサポートは、数百のMSPに選ばれています。多くの人が他の製品と比較してリモート接続の品質や低コストを指摘しています。
エンドポイントの監視と管理
マネージドサービスプロバイダーにとって、すべてのエンドポイントを可視化し、制御することは不可欠です。そこで、SplashtopのAutonomous Endpoint Management (AEM)が役立ちます。
Splashtop AEMは、MSPにすべての管理デバイスの集中化されたリアルタイムビューを提供します。システムの健康状態�を監視し、パッチの展開をスケジュールおよび自動化し、リモートスクリプトを実行し、ユーザーに影響を与える前に問題に対応できます。WindowsとmacOSの両方をサポートしており、AEMはツールやコンソールを切り替えることなく、大規模なデバイスフリートを簡単に管理できます。
主な機能には以下が含まれます：
自動OSおよびサードパーティアプリケーションのパッチ適用
リモートコマンド実行とスクリプティング
リアルタイムのデバイスインベントリと健康監視
ポリシーベースのタスク自動化
Splashtop リモートサポートとEnterpriseとシームレスに統合することで、AEMはエンドポイント管理を効率化し、プロアクティブなサービスを提供する能力を向上させます。
結論
顧客はあなたにITインフラストラクチャを信頼しています。顧客のデバイスとネットワークをスムーズに運用し、問題が発生したらすぐにサポートを提供するためのツールを確保する必要があります。
Splashtop リモートサポートのようなツールを持つことで、いつでもどこからでもお客様のコンピュータとサーバーをサポートすることができます。Splashtop リモートサポートの無料14日間トライアルを今すぐお試しください。