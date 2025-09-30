メインコンテンツへスキップ
Splashtop
ログイン無料トライアル
+1.408.886.7177無料トライアル
Professional woman at desk using desktop computer with Splashtop Remote Support Tools for MSPs

MSP向けリモートサポートツール

Splashtop Team
所要時間 4分
更新済み
Splashtop を使い始める
最高評価のリモートアクセス、リモートサポート、エンドポイント管理ソリューション。
無料トライアル

リモートサポートソリューションのようなツールは、お客様に高品質のサービスを提供し、作業効率を向上させ、コストを削減するのに役立ちます。

あなたの顧客は、あなたから最高のサービスを求めています。結局のところ、MSPとして彼らはあなたがITインフラをスムーズに運営することを期待しています。問題が発生した場合、彼らはすぐにそれを修正することを期待します。

MSPがこれらの顧客の期待に応えるために使用できるツールやサービスがいくつかあります。多くのツールが、MSPの技術者がより効率的に作業し、顧客満足度を高く保つのに役立つことが示されています。

MSPが使用できるいくつかのソリューションがある中で、この記事ではMSPにとって最も重要な2つのリモートサポートツールを見ていきます：

  • リモートアクセス

  • エンドポイントの監視と管理

MSP向けのリモートアクセス

リモートアクセスにより、顧客のコンピュータにリモートで接続できます。接続されると、そのデバイスの画面を表示し、制御を取ることができます。リモートサポートソリューションは、IT技術者がリモートでサポートを行うのを助ける機能を含むリモートアクセス製品です。これらの機能には、ファイル転送、更新管理、アクティビティログなどが含まれます。

まだ対面でコンピュータをサポートしている場合、競合他社に遅れをとっています。ほとんどのMSPはリモートでサポートを提供しており、その利点を考えると、それがなぜかは明らかです。

リモートサポート機能により、クライアントのデバイスのトラブルシューティング時に現地に行く必要がありません。どこからでもリモートでアクセスできます。これにより、移動費用が削減され、問題解決にかかる時間が短縮されます。

多くのリモートサポートソリューションがあります。MSPとして、必要な機能を提供し、期待するレベルでパフォーマンスを発揮し、費用がかからないものを見つける必要があります。

それに基づいて、Splashtop リモートサポートが最高のリモートサポートソリューションであり、すべてのMSPにとって不可欠なツールであると確信しています。

なぜSplashtop リモートサポートはMSPsにとって不可欠なツールなのか？

  • 高パフォーマンス リモートアクセス

    • Splashtopのエンジンは最速の一つで、リアルタイム接続とHD品質のサウンドを提供します。

  • 無人サポートを提供

    • エンドユーザーがいなくても、顧客のデバイスにリモートでアクセスしてサポートします。

  • アドホック/有人サポートを提供

    • Splashtop リモートサポート lets you provide on-demand support and 接続 to the customer’s computer within seconds of receiving a request.

  • 簡単な設定

    • 設定パッケージを作成し、サポートしたいすべてのデバイスに送信します。インストールが完了すると、いつでもそれらのデバイスにアクセスできるようになります。

  • ベストプライス

    • 他のリモートサポートオプションは非常に高価で、一部は年々大幅に価格を引き上げます。Splashtopは、年間の価格上昇なしで最良の価格を提供します。

  • リモートサポートを簡単にするツールと機能

    • 他のデバイスから顧客のコンピュータにリモートでアクセスできます。接続されると、ファイルを転送したり、リモート印刷したり、リモートウェイクしたり、チャットしたりできます。また、すべてのユーザーとコンピュータをグループに整理し、アクセス許可を管理することもできます。

Splashtop リモートサポートは、数百のMSPに選ばれています。多くの人が他の製品と比較してリモート接続の品質や低コストを指摘しています。

Splashtop Remote Supportの無料トライアルを開始する
高速、安全、使いやすいリモートサポートソフトウェア
はじめに

エンドポイントの監視と管理

マネージドサービスプロバイダーにとって、すべてのエンドポイントを可視化し、制御することは不可欠です。そこで、SplashtopのAutonomous Endpoint Management (AEM)が役立ちます。

Splashtop AEMは、MSPにすべての管理デバイスの集中化されたリアルタイムビューを提供します。システムの健康状態を監視し、パッチの展開をスケジュールおよび自動化し、リモートスクリプトを実行し、ユーザーに影響を与える前に問題に対応できます。WindowsとmacOSの両方をサポートしており、AEMはツールやコンソールを切り替えることなく、大規模なデバイスフリートを簡単に管理できます。

主な機能には以下が含まれます：

  • 自動OSおよびサードパーティアプリケーションのパッチ適用

  • リモートコマンド実行とスクリプティング

  • リアルタイムのデバイスインベントリと健康監視

  • ポリシーベースのタスク自動化

Splashtop リモートサポートとEnterpriseとシームレスに統合することで、AEMはエンドポイント管理を効率化し、プロアクティブなサービスを提供する能力を向上させます。

今すぐ始めましょう！
Splashtop AEMを無料で試してみてください
始める

結論

顧客はあなたにITインフラストラクチャを信頼しています。顧客のデバイスとネットワークをスムーズに運用し、問題が発生したらすぐにサポートを提供するためのツールを確保する必要があります。

Splashtop リモートサポートのようなツールを持つことで、いつでもどこからでもお客様のコンピュータとサーバーをサポートすることができます。Splashtop リモートサポートの無料14日間トライアルを今すぐお試しください。

Splashtop Remote Supportの無料トライアルを開始する
高速、安全、使いやすいリモートサポートソフトウェア
はじめに

追加リソース

共有する
RSSフィード購読する

関連コンテンツ

Two IT technicians working at their computers.
MSPの

MSPとは：マネージドサービスプロバイダーの探索

詳細はこちら
Words Build Brand formed with wooden blocks
IT&ヘルプデスクリモートサポート

Splashtop SOSアプリのカスタムブランディング

詳細はこちら
An IT service desk technician at their computer providing remote support to an end user.
IT&ヘルプデスクリモートサポート

サービスデスクサポートのためのセキュリティと効率のバランス

詳細はこちら
EPAD Business IT logo
MSPの

EPAD ITが250台のコンピュータをLogMeInからSplashtopに移行した方法

詳細はこちら
すべてのブログを見る
Splashtop の最新ニュースを入手する
AICPA SOC icon
著作権 © 2025 Splashtop Inc.全著作権所有。 すべての$価格は米ドルで表示されます。