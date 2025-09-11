エンドポイントを見て管理できなければ、ネットワークのセキュリティを確保したり、チームが成功するための準備を整えることはできません。エンドポイントの可視性は、特にリモートワーク、BYODポリシー、Internet of Things (IoT) デバイスの増加に伴い、企業にとって重要な優先事項となっています。
サイバー脅威が増加する中、従来の可視性アプローチでは十分ではありません。組織やITチームは、各エンドポイントに対する強力で詳細な可視性と管理を必要としています。これには、セキュリティポリシーの適用、パッチのインストール、どこからでも脅威を検出する能力が含まれます。
それを念頭に置いて、エンドポイントの可視性の重要性、リアルタイムモニタリングツールが組織のエンドポイントとアプリを監視するのにどのように役立つか、そしてSplashtop AEMがエンドポイント管理をどのように簡単にするかを検討しましょう。
エンドポイントの可視性とは何か？
エンドポイントの可視性とは、ネットワークやIT環境に接続されているすべてのエンドポイントを監視し管理する能力を指します。良好なエンドポイントの可視性には、これらのエンドポイント上のアプリケーションやその他のソフトウェアに関する情報、およびそれらを保�護、更新、ポリシーを適用する能力も含まれます。
エンドポイントの可視性は通常、Splashtop AEM（自律エンドポイント管理）などのエンドポイント管理ソフトウェアに依存しており、エンドポイント環境に対するリアルタイムの洞察、アラート、インベントリ管理を提供できます。
プロアクティブなセキュリティとリスク削減におけるエンドポイント可視性の役割
では、エンドポイントの可視性の利点とは何でしょうか？エンドポイントの可視性は、リスクを軽減し、脆弱性を特定しながら、プロアクティブな監視、パッチ適用、コンプライアンスの強制を可能にします。これは、適切なエンドポイント管理の重要な部分です。
適切なエンドポイント管理には、接続されたデバイスとそのアプリケーションの監視、すべてが完全にパッチされ更新されていることの確認、潜在的な脅威や脆弱性の特定、セキュリティポリシーの施行、出現する脅威への対処が含まれます。
適切なエンドポイントとIT資産の可視性がなければ、ITチームはこれらのことを行うのに苦労し、管理ツールも最適に機能することができません。これにより、サイバー攻撃者が悪用できるセキュリティのギャップや脆弱性が生じる可能性があります。
エンドポイントの可視性のギャップ：企業が失敗するポイント
適切なツールと準備がなければ、エンドポイントの可視性を維持することは簡単ではありません。組織が完全なエンドポイントの可視性と制御を得るのを困難に��するいくつかの障害があります。
Shadow IT: Shadow IT（ITの承認なしに使用される未承認のデバイス、アプリケーション、サービス）は、ビジネスにとって費用とリスクを増加させる可能性があります。従業員がIT部門の目を盗んでデバイスやアプリを使用すると、それらのデバイスが忘れ去られ、パッチが適用されず、攻撃者の侵入ポイントを作り出す重大なリスクがあります。
サイロ化されたデータ: 情報がサイロ化されて分離されていると、ITチームがそれを監視し、潜在的な脅威を検出するのが難しくなります。これにより、脅威への対応が複雑になり、攻撃がダメージを与える時間が増える可能性があります。
統合の欠如: 適切に統合された環境は、完全かつ効率的なエンドポイント管理の鍵です。ツールやソリューションが適切に統合されていない場合、エンドポイント管理ソリューションがすべてを監視・管理するのが難しくなり、盲点や潜在的な脆弱性を生み出します。
古いツール：同様に、古くて時代遅れのツールは複雑さを引き起こす可能性があります。レガシーソリューションは常にパッチや更新を受け取るわけではなく、セキュリティの脆弱性に対処するのが難しくなります。さらに、エンドポイント管理ソリューションとうまく連携しないかもしれません。
これらのいずれも、ITチームが各エンドポイントを監視し管理するのを困難にする盲点を作り出す可能性があります。これによりセキュリティリスクが生じ、運用効率が低下する可能性があるため、企業はこれらの障害に対処するた��めの意識と行動が必要です。
エンドポイントの可視性を向上させる8つの実証済みの方法
幸いなことに、エンドポイントの可視性を妨げる障害がある一方で、エンドポイントの可視性に関するベストプラクティスも存在します。これらのヒントを念頭に置くことで、リモート環境でも各エンドポイントを監視し管理することが容易になります。
1. リアルタイムで全エンドポイントを発見し分類する
新しいエンドポイントがネットワークに追加されたとき、ITチームはそれを知っておくべきです。リアルタイムのエンドポイント検出と監視を備えたプラットフォームを使用することで、新しいデバイスが接続されると自動的に追加され、インベントリが正確で最新の状態に保たれます。
2. 正確なエンドポイントインベントリの構築と維持
正確で最新のインベントリを構築し維持することは、ITチームがネットワークに接続されているデバイスを把握し、シャドーITデバイスが見逃されてパッチが適用されないことを防ぐために不可欠です。正確なインベントリがないと、許可されていないデバイスが見逃されやすくなり、ネットワークを危険にさらす可能性があります。
3. エンドポイント管理ツールを活用する
Splashtop AEMのようなエンドポイント管理ソリューションは非常に役立ちます。これにより、接続されたデバイスに関する洞察と制御が提供されます。これにより、ITチームの作業負担が軽減され、エンドポイント管理が効率化され、エンドポイントの可視性と洞察が提供され、チ�ームが接続されたデバイス全体でアップデートを設定することが可能になります。
4. 完全なエンドポイントインサイトのためのEDR/EPPソリューションの使用
エンドポイント検出と応答（EDR）およびエンドポイント保護プラットフォーム（EPP）を使用するエンドポイントセキュリティソリューションは、貴重なセキュリティの洞察を提供できます。これには、疑わしい行動の特定、脅威の監視、ログの分析、全体的なセキュリティの健康状態に関する情報の提供が含まれ、エンドポイントと対処が必要なリスクに関する重要な情報を提供できます。
5. アクション可能なシグナルのための監視とアラートの最適化
エンドポイントの可視性を得ることは一つのことですが、それを適切に監視することは全く別の問題です。エンドポイント監視ソリューションが、ビジネスにとって最も重要な情報、特に特定の脅威や脆弱性を収集できることを確認してください。その情報は単一の画面から利用可能であるべきで、すべての関連情報が一目でわかるようにする必要があります。
6. テックスタック全体でエンドポイントデータを統合する
すべてのデータがサイロ化されてロックされている場合、自分自身のセキュリティ努力を妨害していることになります。エンドポイントデータを統合して、セキュリティとITチームがアクセスして監視できるようにすることで、疑わしい活動を検出し対応するのが容易になり、応答性と全体的なサイバーセキュリティが向上します。
7. より深い調査のためにログを保持し検索す�る
データは王様だと言われるように、履歴データを保持することは重要です。データのパターンや警告サインを特定することで、セキュリティチームは自分たちの弱点や改善点を見つけることができ、データを維持することで過去の行動を分析し、疑わしい活動をよりよく特定するのに役立ちます。
8. 長期的な可視性のためにプロセスを継続的に改善する
テクノロジーは常に変化しており、それに伴ってサイバー脅威も増大しています。エンドポイントの可視性プロセスと戦略を頻繁に評価し更新することで、チームは脅威に先んじて対応し、エンドポイントやアプリケーションが変化しても適切なセキュリティを維持できます。
Splashtop AEM: ITチームにリアルタイムのエンドポイントインサイトを提供
エンドポイント全体のリアルタイムの可視性は、適切なエンドポイント管理とセキュリティにとって重要ですが、それには分散した労働力全体で機能する強力で強力なソリューションが必要です。Splashtop AEM（Autonomous Endpoint Management）はまさにそのソリューションです。
Splashtop AEMは、エンドポイント全体にわたる集中可視性を提供し、資産追跡、エンドポイントの健康監視、ポリシーの施行、パッチ管理を単一のダッシュボードに統合します。Splashtop AEMは接続されたデバイスの管理やアップデートの自動化を助けるだけでなく、そのセキュリティ機能はSOC 2、ISO/IEC 27001、HIPAAコンプライアンスなどの要件を満たすのに役立ちます。
Splashtop AEMは、ITチームがエンドポイントを監視��し、潜在的な問題に対処し、作業負荷を軽減するために必要なツールを提供します。これには以下が含まれます：
自動化されたリアルタイムのハードウェアおよびソフトウェアのインベントリ追跡とリモート管理。
AIを活用したCVEベースの脆弱性インサイト。
ネットワーク全体で施行できるカスタマイズ可能なポリシーフレームワーク。
オペレーティングシステムとサードパーティ/カスタムアプリの自動パッチ適用。
問題になる前に自動的に解決するアラートと修復。
ユーザーを中断させずにタスクマネージャーやデバイスマネージャーなどのツールにアクセスするためのバックグラウンドアクション。
Splashtopを自分で体験し、エンドポイントへの前例のない可視性を得る準備はできていますか？今日から無料トライアルを始めましょう: