あなたのIT資産が何であり、それが何に使われているか知っていますか？大規模または複雑なIT環境では、すべての資産の目的と機能を見失うことが簡単ですが、すべての資産の可視性を維持することは効率と生産性にとって重要です。IT資産の可視性（環境内でどのデバイス、システム、アプリケーションが稼働しているかを正確に把握すること）は、特に今日のリモートおよびハイブリッドIT環境において必要不可欠ですが、しばしば見落とされがちです。
強力なIT資産の可視性は、リソースがすべて適切に利用されていることを確認することで、セキュリティ、ITコンプライアンス、および運用効率をサポートするのに役立ちます。Splashtop AEM（自律エンドポイント管理）などのツールを使用すると、すべての資産を監視、管理、維持するのがさらに簡単になり、ビジネスがスムーズに進行します。
では、IT資産の可視性とは何か、そしてSplashtop AEMのようなソリューションがどのように役立つのか？探ってみましょう…
IT資産の可視性とは何ですか？
IT資産の可視性とは、ビジネスの接続されたデバイスの健康状態、使用状況、構成、パッチ状況に関する認識とリアルタイムの洞察です。これには、ノートパソコン、デスクトップ、モバイル��デバイス、サーバー、リモートシステム、その他の業務用デバイスが含まれます。
IT資産の可視性は、ITシステムの健康と効率を理解するための鍵です。デバイスが問題を抱えている場合、リモートシステムを更新する必要がある場合、またはモバイルデバイスが必要なセキュリティパッチを欠いている場合、ITチームはこれらの問題を即座に確認し対処できるべきです。
見えるはずのもの
IT資産の可視性は、ネットワークとテクノロジーの複数の側面を明確にリアルタイムで把握するために設計されています。これには以下が含まれます：
デバイスインベントリには、モバイルデバイス、デスクトップコンピュータ、ラップトップが含まれます。
OSとアプリのバージョン、各デバイスが最新のアプリとオペレーティングシステムのバージョンを使用していることを確認します。
健康指標、CPU、ディスクスペース、メモリを含む。
パッチの状態と脆弱性、すべてが最新のパッチを持ち、既知の脆弱性が対処されていることを確認するために。
システムアラートと障害、ITチームが発生した問題を迅速に特定して対処できるようにします。
なぜIT資産の可視性がセキュリティに不可欠なのか
それを念頭に置いて、なぜITセキュリティにおける可視性が重要なのか？IT資産の追跡とモニタリングにより、ITチームはすべてのエンドポイントとシステムが最新で安全であることを確認し、作業を中断することなく強力なサイバーセキュリティを維持できます。
エンドポイントの可視性と資産監視がITセキュリティにとって重要である理由はいくつかあります。
見えないものは守れない
IT資産の監視により、各エンドポイントの可視性を確保し、ハッカーやその他の悪意のある行為者から安全を守ることができます。組織がサイバー攻撃の標的にされた場合、放置されたまたは管理されていない資産は攻撃者が最初に狙うものですが、資産の監視はそれらの潜在的なターゲットを安全に保ちます。
脆弱性管理をサポート
ITチームが最も避けたいことは、資産を攻撃に対して脆弱な状態にしておくことです。IT資産の可視性は、古いまたは未パッチのシステムを迅速に特定するのに役立ち、ITチームがシステムが悪用される前に更新とパッチを展開することができます。
セキュリティポリシーの施行を支援
エンドポイントセキュリティは、ほとんどのセキュリティ基準と規制の重要な部分です。したがって、エンドポイントの可視性は、すべての資産が安全であることを確認することでコンプライアンスを維持するのに役立ちます。これにより、企業はNIST、DORA、SOC 2、HIPAAを含む内部、政府、業界の基準やフレームワークに準拠していることを確認できます。
インシデント対応に不可欠
エンドポイントの可視性がなければ、手遅れになるまでインシデントに対応できません。ITセキュリティにおける可視性は、ITチームが潜在的な問題や脅威に注意を払い、迅速に対応し、脅威がどこから来ているのか、何が影響を受けているのかを特定し、遅滞なく脅威に対処するのに役立ちます。
資産の可視性を達成する上での主要な課題
資産監視が重要であるのと同様に、実装を困難にするいくつかの課題があります。一般的な障害には以下が含まれます：
分散デバイス (リモート/ハイブリッドワーク)
リモートおよびハイブリッドワーク、Bring Your Own Device (BYOD)、およびモノのインターネット (IoT) の時代において、デバイスはこれまで以上に分散され、接続が切れています。従来のネットワーク外のエンドポイントを監視することは課題であり、完全な可視性を得るのが難しいため、分散されたリモートエンドポイントで機能するソリューションを使用することが重要です。
中央集権的なツールの欠如
管理するエンドポイントの種類が多い場合、資産の監視は課題となることがあります。統一されたインターフェースがないと、エンドポイントの可視性が複数のプラットフォームやダッシュボードに分断され、すべてを適切に監視するのが難しくなります。ITセキュリティにおける良好な可視性には、集中型プラットフォームが鍵です。
手動追跡は持続不可能
ITエージェントがリアルタイムで各エンドポイントを手動で追跡および監視することを期待するのは不合理であり、スプレッドシートや古いシステムは迅速にスケールまたは更新されません。手動追跡は単に十分ではなく、エンドポイントを監視し、自動アラートを送信するIT資産追跡を備えた�エンドポイント管理ツールが必要です。
Splashtop AEMがエンドポイントの可視性をどのように提供するか
IT資産の可視性と監視を提供する強力で柔軟かつ手頃なソリューションをお探しなら、Splashtopがサポートします。Splashtop AEMは、ネットワーク全体のすべてのエンドポイントを監視および管理し、プロアクティブなアラートと修復、自動パッチ更新、スクリプトとタスクなどを含みます。
Splashtop AEMには以下が含まれます:
リアルタイムの健康とパフォーマンスの監視
資産監視を自動化して、疑わしい活動があった場合にリアルタイムでアラートを受け取ることができます。Splashtop AEMを使用すると、CPU使用率、ディスクスペース、クラッシュログなどを追跡して即座にアクセスできるため、エンドポイントのパフォーマンスをいつでも確認できます。
統合エンドポイントダッシュボード
大規模で分散した環境を持つ場合、すべてを監視するのは難しいことがあります。Splashtop AEMは、組織全体のすべてのデバイスを単一のダッシュボードから可視化し、ITチームがすべてのエンドポイントを簡単に監視および管理できるようにします。
OSとアプリケーションのパッチステータス
ソフトウェアとオペレーティングシステムを最新の状態に保つことは重要ですが、エンドポイントが多いほどこのプロセスには時間がかかります。Splashtop AEMはパッチ設定を自動化でき、ITチームが更新が必要なシステムやコンプライアンスに違反しているシステムを迅��速に特定し、パッチを利用可能になった時点で（またはより都合の良い時間に）プッシュすることを可能にします。
カスタムアラートとスクリプト
問題が発生した場合、迅速に対処することが重要です。Splashtop AEMは、カスタムアラート、スクリプトベースの解決策、スマートアクションを設定して問題に自動的に対処することができます。可視性が問題を示した場合、しきい値を設定し、修正を自動化することで、何か問題が発生した場合に迅速に対応できるようにします。
軽量な設定
Splashtop AEMは簡単に設定でき、エンドポイント全体に迅速にセットアップできます。フル機能のRMMは必要ありません。Splashtop AEMは、大規模で扱いにくいシステムの肥大化なしに、ITセキュリティに必要な基本的な可視性を提供します。
資産可視性の実世界での応用
とはいえ、IT資産の可視性の利点は、まだ実用的というよりも仮説的に感じられることがあります。しかし、資産の監視が重要となる多くの実際のユースケースがあります。
例えば、マネージドサービスプロバイダー（MSP）は、複数の地域にわたって数百のクライアントエンドポイントを持っているかもしれません。Splashtop AEMのようなソリューションは、これらのクライアントのそれぞれに対してリアルタイムのエンドポイント可視性を提供し、MSPがどこからでも更新、メンテナンス、その他の重要なサービスを提供できるよ�うにします。
同様に、リモートおよびハイブリッドの労働力を持つ企業は、すべてのエンドポイントとユーザーのパッチコンプライアンスを監視できます。これにより、ITディレクターは監査前にセキュリティコンプライアンスを確保し、ネットワーク全体のセキュリティを維持できます。
ビジネスの外でも、エンドポイントの可視性は大きな違いを生むことができます。たとえば、複数のラボを持つ大学は、すべてのデバイスが安全でスムーズに動作していることを確認できます。同様に、医療提供者は、エンドポイント管理と可視性を使用して、セキュリティ更新、エンドツーエンドの暗号化、およびHIPAAコンプライアンスを維持できます。
基本的に、複数のIT資産を持つ組織は、ITセキュリティにおける資産の監視と可視性から利益を得ることができます。これにより、すべてのデバイスとパッチが最新であることを確認し（セキュリティとコンプライアンスの両方の目的で）、ITチームと組織全体の効率を向上させ、運用の成功を促進します。
Splashtop AEMでIT資産に可視性をもたらす
IT資産の可視性は、セキュリティ、効率、運用の成功の重要な要素です。資産やエンドポイントへの可視性がないと、組織はデバイスを脆弱にし、コンプライアンス規制を満たせず、応答性を低下させるリスクがあります。
すべてのエンドポイントの可視性、洞察、管理を提供できるソリューションが必要な場合、Splashtop AEMには必要なものがすべて揃っています。それは、エンドポイント全体にリアルタイムの可視性をもたらし、追加の複雑さなしに、ビジネス全体の効率と生産性を確保するのに役立ちます。
システム、ハードウェア、ソフトウェアに関する詳細なインベントリレポート。
カスタマイズ可能なポリシーフレームワークにより、エンドポイント全体にポリシーを適用できます。
問題が発生したらすぐに特定し対処するためのプロアクティブなアラートと修正。
OSおよびサードパーティのパッチ管理により、すべてのデバイスとアプリケーションを最新の状態に保つことができます。
CVEベースの脆弱性インサイトでリアルタイムに脅威を特定し、優先順位を付けます。
Splashtopを自分で体験する準備はできましたか？今日から無料トライアルを始めて、IT環境を制御しましょう：