メインコンテンツへスキップ
Splashtop
ログイン無料トライアル
+1.408.886.7177無料トライアル
A chromebook and an iPhone, connected via remote access software.

iPhoneからChromebookにリモートアクセスする方法

Verena Cooper
所要時間 8分
更新済み
Splashtop を使い始める
最高評価のリモートアクセス、リモートサポート、エンドポイント管理ソリューション。
無料トライアル

外出先でChromebookにリモートサポートを提供する必要がありますか？IT技術者、教育者、またはサポートプロフェッショナルであれば、Splashtopを使ってiPhoneからChromebookをリモートで簡単に表示できます。フルリモートコントロールは利用できませんが（Chrome OSの制限による）、Chromebookの画面をリアルタイムでリモート表示し、問題をトラブルシュートし、ユーザーを効果的にサポートできます—無人アクセス: またはオンデマンドサポートを通じて。

このガイドでは、iPhoneからChromebookにリモートアクセスする最速で最も安全な方法を紹介します。さあ、始めましょう！

ChromebookにiPhoneからアクセスすることは可能ですか？

はい！Splashtopを使用すると、iPhoneからChromebookの画面をリモートで表示でき、どこからでもITサポートやトラブルシューティングの支援が簡単に行えます。リアルタイムの画面共有により、デバイス上で何が起こっているかを正確に確認でき、ユーザーを効果的にガイドすることができます。

リモートアクセスはどのように機能するのか？

Chromebooksのリモートアクセスは、Splashtopを介してChromebookの画面をiPhoneに安全に送信することで機能します。ニーズに応じて、2つのアクセス方法から選択できます:

  • 無人アクセス: with Splashtop Streamer – ユーザーの介入なしでChromebookをリモートで監視およびサポートする必要があるITチームに最適です。設定が完了すると、技術者はいつでもChromebookにアクセスできます。

  • 有人アクセス with Splashtop リモートサポート – Chromebookユーザーが技術者とリアルタイムで画面を共有するオンデマンドリモートサポートを提供します。これは、ソフトウェアを事前にインストールせずにその場での問題をトラブルシューティングするのに役立ちます。

どちらの方法でも、Chromebookの画面を表示し、ユーザーにトラブルシューティングの手順を案内し、リアルタイムでサポートを提供できます—すべてiPhoneからです。

リモートアクセスで何ができるのか？

Chromebookはリモートで表示することしかできないため、リモートアクセスは主にITサポートとトラブルシューティングに役立ちます。

  • Provide remote IT support – ユーザーの画面を見ながらリアルタイムで指示を出して問題をガイドします。

  • 学生や従業員を支援 – 教育者やITチームは、技術的な問題を抱えるユーザーを支援するためにChromebookの画面を監視できます。

  • デバイスのステータスをリモートで確認 – IT管理者は無人アクセス:を使用して、ユーザーの操作を必要とせずにChromebookを監視できます。

  • スムーズなトラブルシューティングを確保 – 設定を表示し、問題を診断し、ユーザーがどこからでも効率的に問題を解決するのを支援します。

Splashtopの安全なリモートビューイングソリューションを活用することで、ITチームとサポートプロフェッショナルは、iPhoneを含む任意のデバイスからいつでもChromebookユーザーを支援できます。

iPhoneからChromebookを5つの簡単なステップでリモートアクセス

Splashtopを使用すれば、iPhoneからChromebookをリモートで見るのは簡単です。IT監視のための無人アクセス:が必要な場合でも、トラブルシューティングのためのオンデマンドサポートが必要な場合でも対応できます。安全な接続を設定するための手順に従ってください。

ステップ1: Splashtopアカウントを設定する

Chromebookをリモートで表示する前に、Splashtopアカウントが必要です。まだお持ちでない場合: 

1. あなたのニーズに合ったSplashtopソリューションを選択してください:

  • Splashtop リモートサポート – Chromebook上のユーザーがワンタイムリモートビューイングのために承認を付与する有人アクセス用です。

  • Splashtop Enterprise – For 無人アクセス:, IT管理者はChromebookをいつでも監視できます。

2. SplashtopのWebサイトにサインアップし、登録を完了します。

ステップ2: ChromebookにSplashtop Streamerをインストールする（無人アクセス: のみ）

無人のリモートアクセスが必要なIT管理者は、ChromebookにSplashtop Streamerをインストールしてください。

  1. ChromebookでGoogle Playストアを開きます。

  2. Splashtop Streamerを検索してインストールします。 

  3. アプリを起動し、Splashtopアカウントでログインします。

  4. 画面上の指示に従って、リモート表示に必要なアクセス許可を付与します。

有人アクセス（オンデマンドサポート）の場合、このステップは必要ありません。代わりに、Chromebookユーザーは助けが必要なときにSOSアプリをインストールします。

ステップ3: iPhoneにSplashtop Appをインストール

iPhoneからChromebookの画面を見始めるには、Splashtop Businessアプリをインストールしてください:

  1. iPhoneでApp Storeを開きます。

  2. Splashtop Businessを検索

  3. アプリをダウンロードしてインストールします。

  4. Splashtopアカウントでログインします。

ステップ4: Chromebookに接続

両方のデバイスがセットアップされたら、次のステップに従ってリモートサポートセッションを開始します：

  • 無人アクセスの場合: (IT 管理者、学校、企業向け): 

  1. iPhoneでSplashtop Businessアプリを開きます。

  2. アカウントにリンクされた利用可能なChromebookのリストが表示されます。

  3. Chromebookの名前をタップしてリモート表示を開始します。

  • 有人アクセス用（オンデマンドサポートのリモートサポート）：

  1. ChromebookユーザーはSplashtop SOSアプリをインストールして開きます。 

  2. 彼らは画面に表示されたユニークなセッションコードを共有します。

  3. iPhoneでSplashtop Businessを開き、コードを入力して即座に接続します。

ステップ5：Chromebookユーザーを表示してガイドします

接続が完了すると、Chromebookの画面上のすべてをリアルタイムで見ることができます。Chromebookを制御することはできませんが、次のことができます：

  • システムパフォーマンスを監視し、ユーザーにガイダンスを提供します。

  • ユーザーの操作を見ながらトラブルシューティングの手順を案内します。

  • 学生、従業員、またはクライアントをIT問題でリモートで支援します。

最良の体験を得るために、両方のデバイスが強力なインターネット接続を持ち、遅延を最小限に抑えることを確認してください。  これらの5つの簡単なステップで、SplashtopはITプロフェッショナルとサポートチームがiPhoneからChromebookを迅速かつ効果的にサポートできるようにします。  

iPhoneからChromebookへのリモートサポート体験をスムーズにするための5つのヒント

リモートビューイングセッションを迅速、安全、シームレスにするために、これらの重要なヒントに従ってください。

1. 強力で安定したインターネット接続を確保する

Chromebookはリモートで表示することしかできないため（操作は不可）、安定した接続がクリアなビジュアルと最小限の遅延にとって重要です。

  • 少なくとも10 Mbpsのダウンロード/アップロード速度を持つ高速Wi-Fiを使用してください。

  • Chromebookが弱いネットワークに接続されている場合は、安定性を向上させるためにイーサネットに切り替えることを検討してください。

  • セッション中に他の高帯域幅のアクティビティを制限してネットワークの混雑を避けましょう。

2. スムーズなリモートビューイングのためにChromebookのパフォーマンスを最適化する

動作の遅いChromebookは、視聴体験に影響を与える可能性があります。セッションの前に: 

  • メモリを解放するために不要なアプリやブラウザタブを閉じます。 

  • Chrome OSを更新して、スムーズなパフォーマンスと互換性を確保します。

  • セッション中にChromebookがスリープしないように電源設定を調整します。 

3. 最適な視聴体験のためにSplashtopの設定を調整する

ビデオ品質と応答性を向上させるために、これらのSplashtop設定を調整してください。

  • iPhoneでSplashtop BusinessまたはSOSを開きます。

  • 設定に移動し、利用可能な最高のストリーミング品質を選択する。

  • ラグが発生した場合は、リアルタイムのパフォーマンスを向上させるために品質を少し下げます。 

4. リモートセッションを安全に保つ

機密情報を扱うITプロフェッショナルは、セキュリティを優先すべきです:

  • 2段階認証をSplashtopアカウントで有効にする。

  • Chromebookに最新のセキュリティアップデートを適用して、脆弱性を防ぎましょう。

  • Splashtopの暗号化された接続を使用してセッションデータを保護します。

5. 一般的な問題を迅速にトラブルシューティング

接続やパフォーマンスの問題に遭遇した場合: 

  • 接続できませんか？iPhoneとChromebookの両方を再起動し、Chromebookユーザーがログインしていることを確認してください。

  • ラグを経験していますか？ 未使用のアプリを閉じ、帯域幅を多く消費するプログラムを確認し、より強力なネットワークに切り替えてください。

  • アプリの問題？Splashtop Business/SOSとSplashtop Streamerの最新バージョンを実行していることを確認してください。

iPhoneからChromebookにアクセスするための最良の選択肢としてのSplashtop

ChromebookをiPhoneからリモートサポートする場合、Splashtopが最適なソリューションです。高速な接続、企業レベルのセキュリティ、簡単なセットアップを備えており、ITプロフェッショナルや技術者はリアルタイムでの画面共有を通じてトラブルシューティングやモニタリングを行うことができます。他のリモートアクセスツールとは異なり、Splashtopは有人アクセスと無人アクセス:の両方を提供しているため、ビジネス、学校、ITサポートチームにとって理想的な選択肢です。

ここでは、ChromebookのリモートサポートにSplashtopが優れている理由を紹介します：

1. 高品質なリモートビューイングと最小限の遅延

Splashtopは、ITプロフェッショナルがChromebookユーザーを効率的に支援できるように、明確で高解像度の画面共有を保証します。ソフトウェアの問題をトラブルシューティングする場合でも、ユーザーをセットアップに案内する場合でも、リアルタイムの画面更新により、スムーズで応答性の高いリモートビューイングが可能です。

2. セキュアで暗号化された接続

Chromebookにリモートアクセスする際、セキュリティは最優先事項です。Splashtopが提供するもの：

  • 256ビットAES暗号化でセッションを完全に保護します。

  • マルチレベル 認証、2段階認証 (2段階認証) などによりセキュリティを強化。

  • 不正アクセスを防ぐための自動セッションタイムアウトとアクセス制御。

Splashtopを使用すると、ITチームはすべてのセッションが安全であることを知って、自信を持ってサポートを提供できます。

3. ITチームとエンドユーザーのための迅速かつ簡単なセットアップ

Splashtopは簡単に設定できるように設計されているため、ITチームとChromebookユーザーの両方が数分で開始できます。

  • 無人アクセス: ChromebookにSplashtop Streamerアプリをインストールして、常時オンのリモートモニタリングを行います。

  • 有人アクセス： ユーザーはSplashtop SOSをすぐにインストールし、ライブサポートが必要なときにセッションコードを共有できます。

複雑な設定やファイアウォールの変更は不要です - ただインストールして、ログインして、接続するだけです。

4. すべてのChromebookモデルとの柔軟な互換性 

Splashtopは、さまざまなChromebookモデルでシームレスに動作します。 

  • ITチームによって管理されている学校およびビジネス用Chromebook。

  • 従業員や学生が使用する個人用Chromebook。

  • 企業環境での管理されたおよび管理されていないChrome OSデバイス。

Wi-Fiとモバイルネットワーク (4G/5G) の両方をサポートしているため、技術者はiPhoneを使用してどこからでもChromebookのサポートを提供できます。

5. ITサポートとリモートアシスタンスのためのカスタマイズされたソリューション

Splashtopは、さまざまなユースケースに対応する2つのChromebookサポートソリューションを提供しています:

  • Splashtop リモートサポート – 有人アクセスに最適で、ITプロフェッショナルが一度限りのセッションコードでユーザーのChromebook画面をオンデマンドで表示できます。

  • Splashtop Enterprise – 無人アクセス:に最適で、ITチームがユーザーがいなくてもChromebookをいつでもリモートで監視できるようにします。

これらのソリューションは、SplashtopをITチーム、MSPs、教育技術サポートにとって最良のツールにします。

Splashtopを無料で試す

iPhoneからChromebookサポートを提供するための迅速で安全かつ信頼性の高い方法が必要ですか？Splashtopは、ITプロフェッショナルやサポートチームにとってリアルタイムのリモートビューイングを簡単にします。

無料トライアルを今日から始めましょう—クレジットカードは不要です。インストールして接続し、数分でChromebookサポートを開始しましょう！

今すぐ始めましょう!
Splashtop の無料トライアルを開始する
無料トライアル

共有する
RSSフィード購読する

FAQ

iPhoneとChromebook間のリモートビューイングは安全ですか？
すべてのChromebookモデルでリモートビューイングは機能しますか？
iPhoneとChromebookの間で安定した接続を確保するにはどうすればいいですか？
iPhoneからChromebookへのシームレスなリモートビューイングのためのインターネット要件は何ですか？

関連コンテンツ

A woman working remotely outside near the ocean while using her laptop.
リモートアクセスの洞察

リモートアクセスソリューションのROIを最大化する方法

詳細はこちら
A group of works standing around a desk looking at a laptop.
リモートアクセスの洞察

スタートアップ向けリモートデスクトップ: 成長と機動性をサポート

詳細はこちら
A small business owner working on his laptop.
リモートアクセスの洞察

Splashtopで安全で手頃なリモートアクセスを解放する

詳細はこちら
Several devices next to each other.
リモートアクセスの洞察

リモートデバイスとは何ですか？例、利点、セキュリティのヒント

詳細はこちら
すべてのブログを見る
Splashtop の最新ニュースを入手する
AICPA SOC icon
著作権 © 2025 Splashtop Inc.全著作権所有。 すべての$価格は米ドルで表示されます。