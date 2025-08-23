製品のユーザーエクスペリエンス（UX）が重要であることは周知の事実です。しかし、従業員エクスペリエンス（EX）も効率、生産性、従業員の満足度にとって同様に重要です。リモートやハイブリッドワークが普及し、BYODが一般的になっている世界では、デジタル従業員エクスペリエンス（DEX）も考慮する必要があります。
では、Digital Employee Experience (DEX)とは何でしょうか？どのようにして従業員のエンゲージメントと生産性を向上させることができ、Splashtopが優れたDEXを提供するのにどのように役立つのでしょうか？見てみましょう。
デジタル従業員エクスペリエンス（DEX）とは何ですか？
デジタルエンプロイーエクスペリエンス（DEX）は、従業員がデジタルツール、技術、ソフトウェア、プロセスとどのように相互作用し、その相互作用の質を示します。
バグのあるソフトウェア、遅いデバイス、接続の不具合、その他の技術的な問題は、悪いDEXを引き起こす可能性があります。これにより、生産性が低下し、従業員は技術的な問題に対処する時間を失い、全体的なフラストレーションから満足度が低下します。そのため、ポジティブなDEXを重視する組織やITチームは、デジタルのフラストレーションや技術的な問題を最小限に抑え、エンドユーザーが中断なく作業できるようにしたいと考えていま�す。
なぜデジタル従業員体験が重要なのか？
デジタルエンプロイーエクスペリエンスは、従業員の生産性を左右します。悪い体験は、遅くてバグのある技術が生産性を低下させるため、効率の急激な低下を引き起こす可能性があります。
これは珍しいことではなく、Gartnerの調査によると、47％の従業員が「高いデジタル摩擦が仕事をする能力を妨げている」と述べています。同様に、Unisys Corpの調査によると、従業員の49%が生産性の問題に対処するために週に1〜5時間を失っており、これは会社全体で毎週かなりの時間が失われていることを示しています。
一方で、ポジティブなDEXはビジネス全体に良い影響を与えることがあります。これは単に防止された損失で測定されるだけでなく、全体的な改善にも現れます。Forresterによると、良いDEXは高い従業員のエンゲージメントと定着率につながります。実際、調査対象の従業員の93%が高い従業員エクスペリエンス指数スコアを持ち、会社に留まる意向を示しています。
結果は明らかです：ポジティブなデジタル従業員体験を提供することは、より幸せで効果的な従業員を生み出し、それが会社全体のパフォーマンスと生産性を向上させます。
デジ�タル従業員体験の実際の応用
これは理論的なものではなく、組織は毎日デジタルツールとプラットフォームを使用してポジティブなデジタル従業員体験を提供しています。誰も自分のビジネスに遅くてバグの多いソリューションを求めているわけではありません。しかし、シンプルな機能でもDEXを改善し、会社にポジティブな影響を与えることができます。
例えば、シングルサインオン（SSO）システムは、従業員が単一のデバイスで複数のプラットフォームに簡単にログインできるようにします。これは、従業員がデジタルツールを使用する方法を簡素化するシンプルな機能です。それでも、これにより繰り返しの煩わしさが解消され、従業員が必要なツールにより迅速かつ効率的にアクセスできるようになります。
同様に、セルフサービスツールは、従業員が直面する問題に対処する力を与えることで、デジタルエンプロイーエクスペリエンスを向上させることができます。これにより、従業員は技術的な問題に迅速に対応できるため、ITサポートを待つ時間を節約し、より効率的になります。
デジタル従業員体験（DEX）を最適化することの主な利点
デジタル従業員体験の定義とその重要性を確立した今、その利点を検討する必要があります。幸いなことに、DEXを最適化することにはいくつかの利点があります。
1. 高い保持率
良いDEXの最も顕著な効果の一つは、従業員の満足度に与える影響です。先に示したように、これにより保持率が向上し、優秀な人材を維持し、従業員を満足させることができます。
2. コラボレーションの改善
今日の職場環境では、特にリモートコラボレーションが重要な役割を果たしています。不十分なデジタル体験は、従業員がプロジェクトでつながり、協力するのを難しくしますが、良いDEXはチームがどこからでも簡単に協力できるようにします。
3. 生産性の向上
ツールが適切に機能すると、従業員はより多くのことを達成できます。良いDEXは、従業員が目標を達成し、タスクを効果的に完了するのを助ける使いやすく効率的なデジタルツールを必要とし、従業員の満足度の向上と組み合わせることで、効率と生産性の大幅な向上につながります。
4. インシデントとダウンタイムの削減
良いDEXは従業員だけでなく、それをサポートするITチームの生活も楽にします。より良いデジタルエンプロイーエクスペリエンスは、問題を検出してインシデントやダウンタイムを減らすツールを使用することを意味し、従業員により多くの作業時間を与え、それらのデバイスをサポートするITチームの負担を軽減します。
5. より良いリモートワーク
リモートワークはテクノロジーに依存しています。リモートアクセスとサポートを可能にする良いソフトウェアがなければ、従業員はプロジェクトやツールにアクセスするのが難しくなり、問題が発生したときに技術サポートを受けることもできません。良いDEXには、どこからでもどのデバイスでも効率的に作業できるツールとテクノロジーが含まれており、リモートおよびBYODの労働力を強化します。
エンドポイント管理の再考：DEXがデジタル職場を再定義する方法
企業がリモートおよびハイブリッドワークを採用するにつれて、エンドポイント環境は分散した場所に広がっています。エンドポイント管理ソリューションは、これらのリモートデバイスを管理しサポートするのに役立ちますが、それは最初のステップに過ぎません。
リモートエンドポイント管理は、デジタル従業員体験も考慮に入れる必要があります。これは、リモートエンドポイントをサポートするだけでなく、統合されたユーザー中心のアプローチを使用して、どこでもユーザーフレンドリーな体験を提供することを意味します。
例えば、Splashtop AEM（Autonomous Endpoint Management）は、ITチームや組織がエンドポイントをリモートで簡単に管理およびサポートするのを支援するように設計されており、プロアクティブなアラート、即時修正のためのスマートフィックス、自動パッチ管理を含み、シームレスで便利なDEXを作成します。
シームレスなデジタル従業員体験を提供する際の主な課題
ポジティブなDEXを作り出すことは重要ですが、言うは易く行うは難しです。DEXを改善しようとする際に企業が直面する可能性のあるいくつかの課題があります。
技術的な課題: DEXに焦点を当てることは、新しいデジタルツールの導入と管理を必要とすることが多く、皮肉なことに、それが複雑でイライラし、時間がかかることがあります。
統合と相互運用性の問題: 従業員の体験を向上させるために設計された新しいソフトウェアを統合することは、既存またはレガシーソフトウェアとの互換性の問題を引き起こす可能性があります。
従業員の抵抗: 従業員は、たとえそれがポジティブな変化であっても、変化に抵抗することがあります。トレーニングと明確な目標と期待を設定することで、プロセスをスムーズで痛みのないものにすることができます。
リソースの不足: DEXを改善するには、リーダーシップの賛同とDEXイニシアチブへの投資のためのリソースが必要です。
これらの多くのケースでは、従業員、ITチーム、リーダーシップが良いDEXの利点、効率の向上、作業の容易さ、従業員のエンゲージメントを理解し、認識していることが重要です。技術的な障害があることが多いですが、適切な準備をすれば克服でき、その結果は努力する価値があります。
デジタル従業員体験を改善するためのベストプラクティス
では、企業はどのようにしてデジタル従業員体験を改善できるのでしょうか？すべての従業員に素晴らしいデジタル体験を提供するために従うことができるいくつかの重要なステップとベストプラクティスがあります：
シームレスなリモートアクセス： Splashtopのようなリモートアクセスとサポートソフトウェアを使用することで、リモートおよびハイ�ブリッドの従業員にシームレスな体験を提供し、移動中の労働者のDEXを向上させることができます。
ユーザーフレンドリーなツール: DEXを改善する最も簡単な方法の一つは、誰もが直感的で使いやすいソフトウェアを使用し、最小限の困難で動作することを確認することです。
強力なITサポート: 柔軟で効果的なITチームを持つことは、特に従業員がリモートで働いているときにDEXを向上させるのに大いに役立ちます。ITチームがどこからでも、どのデバイスからでもエンドユーザーをサポートし、自動的にエンドポイントをサポートし、トラブルシューティングするためのツールを持つことは、素晴らしいDEXに大いに役立ちます。
継続的なフィードバック： ポジティブな従業員体験を確実に作り出す最良の方法は、フィードバックを受け入れ、それに応じて変更を加えることです。従業員の声に耳を傾け、彼らが直面する問題に対処する方法を見つけましょう。
積極的な問題解決： 問題に対処する最良の時期は、それが問題になる前です。サポートに積極的なアプローチを取ることで、Splashtop AEMのCVEベースの脆弱性インサイトのように、潜在的な問題を修正し、作業を妨げる前にDEXをポジティブに保つことができます。
Splashtopでシームレスなデジタル体験を提供しましょう
組織全体で素晴らしいデジタル従業員体験を作りたいなら、仕事に適したソフトウェアが必要です。Splashtopは、どこからでも簡単に作業し、どのデバイスからでもユーザーをサポートし、すべてのエンドポイントを簡単に管理できるようにすることで、素晴らしいDEXを作り出します。
Splashtopは、どこからでも、どのデバイスからでも作業できる力を従業員とITチームに提供することで、モバイル環境をサポートします。従業員は、Splashtopのリモートアクセスソフトウェアを使用して、どこにいてもお気に入りのデバイスから作業デバイス、プログラム、専門ツールにアクセスできます。Splashtopのリモートサポートツールを使用すれば、ITエージェントはオフィスで働いているか、自宅の快適さから働いているかに関係なく、どのデバイスからでもエンドユーザーをリモートでアクセスしてサポートできます。
さらに、Splashtop AEMは、分散エンドポイント全体で従業員体験をさらに向上させることができます。Splashtop AEMは、IT運用を合理化し、自動化ツール、プロアクティブなアラートなどでデバイスを保護します。これには以下が含まれます：
OS、サードパーティ、およびカスタムアプリの自動パッチ適用により、手動作業なしでデバイスを最新の状態に保ちます。
CVEベースの脆弱性インサイトとインテリジェントな優先順位付けにより、遠隔地からエンドポイントを保護します。
ネットワーク全体で施行できるカスタマイズ可能なポリシーフレームワーク。
アラートと修復により、問題が発生する前に自動的に解決します。
ユーザーを中断させずにタスクマネージャーやデバイスマネージャーのようなツールにアクセスするためのバックグラウンドアクショ�ン。
デジタル従業員体験を変革しましょう。今すぐSplashtopの無料トライアルを始めましょう！
従業員がどこで働いていても、素晴らしいDEXを提供する準備はできていますか？Splashtopは、どこからでも働ける能力、柔軟で効率的なITサポート、すべてのエンドポイントにわたる自動サポートを提供し、デジタルファーストの職場環境でも生産性と従業員満足度を向上させます。
Splashtopを無料トライアルで直接体験できます - 今日から始めて、Splashtopがあなたに何を提供できるかを確認してください！