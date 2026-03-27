パッチ適用はセキュリティを維持し、システムを最新の状態に保つために不可欠ですが、タイミングが悪かったり管理が不十分な更新は、従業員を混乱させ、ビジネス全体にフラストレーションを引き起こす可能性があります。
幸いなことに、これらの混乱は軽減できます。ユーザーの混乱は、パッチだけでなく計画なしの設定によっても引き起こされます。明確な展開フェーズ、スケジューリング、デバイスのセグメンテーション、可視性を持たせることで、業務を中断せずに組織全体に更新を設定できます。
それでは、エンドポイントを安全かつ最新の状態に保ちながら、作業を妨げずにパッチを設定する方法と、Splashtop AEM がチームがスケールでより効率的にパッチ管理を行うのを支援する方法を見ていきましょう。
なぜパッチのデプロイメントが混乱を引き起こすのか
混乱はパッチプロセス自体に本質的なものではなく、計画と実行の不備から生じます。パッチが社員への影響を考慮せずに配信されると、いくつかの混乱を引き起こすことがあります。具体的には：
更新は、ミーティング中やアクティブな作業セッション中、その他のビジネスにとって重要な時間帯に、不適切なタイミングでプッシュされます。
ユーザーが作業を保存したり、行っていることを終わらせる�ことができる前に再起動が強制されるため、貴重な進捗が失われてしまいます。
パッチは作業負荷を考慮せずにスケジュールされるため、インストール中にデバイスが遅くなります。
失敗または部分的なインストールは、ITが後で修正しなければならないフォローアップの問題を引き起こします（あるいはさらに悪いことに、見過ごされる）。
リモートおよびオフネットワークデバイスが展開ウィンドウを逃した結果、パッチレベルが不一致になり、クリーンアップ作業が必要になり、脆弱性が残されます。
低中断パッチの基本原則
障害の少ないパッチ適用は、正しい考え方から始まります。展開プロセスに入る前に、パッチの展開をスムーズにするためのITチームとエンドユーザーの双方にとっての原則を理解することが役立ちます。高レベルで見ると、成功するパッチは単に迅速に更新を送ることではありません。それは、システムを安全かつ最新に保ちながら、不要な中断を減らす方法でそれらを配置することです。
1. パッチ適用はユーザーへの影響を考慮して計画すべきです
パッチ設定の決定は、人々が実際にどのように、いつ、どこで働くかを考慮する必要があります。重要な会議やその他の重要な業務時間中にプッシュされる更新は、生産性を中断させ、従業員を苛立たせる可能性が高くなります。混乱を減らすために、ITチームは単なる技術的な緊急性を超えて考え、デバイスを使用している人々への設定タイミングの実際の影響を考慮する必要があります。
�展開は制御されるべきであり、画一的ではあってはならない
すべてのエンドポイントを同じ方法やスケジュールでパッチするべきではありません。異なるユーザー、デバイス、およびパッチタイプは、異なるレベルのビジネス影響と緊急性を伴います。コントロールされた展開は、ITチームが各グループに適したタイミング、順序、およびポリシーを適用するのを助け、一度にすべてのエンドポイントにすべての更新をプッシュするのではなく、段階的に行います。このアプローチにより、広範囲の混乱のリスクが低減され、パッチの管理が予測可能になります。
3. 可視性と修正は設定と同じくらい重要です。
パッチを設定することは仕事の一部に過ぎません。ITチームはまた、どのアップデートが正常にインストールされたか、どのデバイスが見落とされたか、どのエンドポイントにまだフォローアップが必要かを知る必要があります。明確な可視性と迅速な是正措置がなければ、タイミングの良い展開でも、設定後に問題を引き起こす可能性があります。問題を迅速に特定し、拡散する前に解決する能力は、パッチを効率的かつ最小限の混乱で維持するための重要な要素です。
ユーザーに影響を与えずにパッチを設定する方法
これらの基本原則を念頭に、エンドポイント全体にパッチを設定する時が来ました。ユーザーを邪魔せずに効率的にアップデートを展開したい場合は、次の7つの手順を実行すると、スムーズに展開できます：
ステップ1: 設定する前にエンドポイントをセグメント化します
パッチ適用は、障害許容度、ビジネスへの影響、パッチの緊急性に基づいてエンドポイントをグループ化することから始まります。まず、デバイスタイプの種類を混在させたパイロットグループを特定し、その後、共用ワークステーション、標準的な従業員用ノートパソコン、役員デバイス、高感度マシンなどのセグメントを広げていきます。これらのグループは、ITチームがアップデートを優先し、適切な展開ペースを適用し、各エンドポイントタイプに対して最も影響が少ない時間にパッチをスケジュールするのを支援します。
ステップ2: パイロットグループで始める
最初に更新を受け取るセグメントはパイロットグループであるべきです。問題を早期に検出する可能性を高めるためには、さまざまなエンドポイントタイプ、オペレーティングシステム、および部門を代表するデバイスの小規模な選択が必要です。このグループ内のデバイスを、互換性の問題や再起動の動作、パフォーマンスへの影響、予期しない副作用についてテストし、それらが解決されるようにしてから、設定を拡大してより多くのデバイスのグループに適用してください。
ステップ3: ユーザーへの影響を考慮して設定ウィンドウをスケジュールします
タイミングが全てです。デバイスの使用状況、場所、営業時間に基づいて設定がスケジュールされ、混乱を最小限に抑えるように確認してください。例えば、オフィスのエンドポイントの更新は営業時間外にスケジュールしたり、分散組織のために設定の展開をずらしたりします。これは、アップデートを効率的に展開する際に影��響を最小限に抑えるのに役立ちます。
ステップ4: 再起動ルールとユーザー体験の期待を定義する
デバイスは、更新が完全にインストールされる前に再起動が必要なことが多いため、再起動処理は事前に計画されるべきです。これには、ユーザーに通知すべき時期、延期が許容される条件、厳しい締め切りが必要な場合、および保留中の更新を処理する方法の定義が含まれます。明確な再起動ポリシーは、ユーザーが更新を無期限に延期するのを防ぎつつ、勤務時間中の不必要な中断を減らすのに役立ちます。
ステップ5: 展開プロセスを自動化する
パッチ適用は手動プロセスである必要はありません。パッチ管理ソリューションのようなSplashtop AEMを使用すると、ITチームはパッチ検出、スケジューリング、設定、および継続的な監視を自動化でき、エンドポイント全体での大規模な更新展開が容易になります。ポリシーに基づいたパッチ管理ツールを使用することで、チームは手作業を減らし、各設定を1つずつ処理する必要なく、より一貫してアップデートを管理できます。
ステップ6: 展開中のパッチステータスを監視する
ITチームは、パッチが適切にインストールされたかどうか、また何か失敗や問題がないかを知る必要があります。これには、エンドポイントとそのパッチステータスの可視性が必要です。これにより、障害やインストールの保留状態、その他の問題を見つけて対処することができます。目標は、リアルタイムでインサイトと可視性を得ることです。それにより、更新が展開されている間に��パッチを処理できるようにし、パッチが失敗したことを後から知らされることがないようにします。
ステップ7：新たな混乱を引き起こさずに例外を修正する
ほぼすべてのパッチ設定には、例外や他の問題が発生します。ITチームは、失敗したインストールを再試行し、再起動を促し、トラブルシューティングを行って、エンドポイント全体でパッチが適切に動作し、新たな中断を引き起こさないようにする必要があります。チームが問題を迅速に解決できればできるほど、特にバックグラウンドツールや複数のエンドポイントへのアクションを通じて、パッチの適用によって新たな混乱の波が生じる可能性は低くなります。更新が完了して検証されたときにのみ、作業が完了します。
ユーザーを妨げる一般的なパッチ設定のミス
パッチの設定には計画と準備が必要です。企業がパッチ適用を後回しにすると、ユーザーの妨げになったり、業務を遅らせる一般的なミスを犯してしまうことがあります。しかし、少し考えを巡らせれば、これらのミスを避けるのは簡単です。
よくある間違いには以下が含まれます：
テスト用の段階的設定を使用するのではなく、同じ更新をすべてのエンドポイントに同時にプッシュする。
すべてのデバイスを、リスクプロファイルやビジネスへの影響が同じとみなし、高リスクでビジネスクリティカルなエンドポイントを優先するのではなく、扱うこと。
パッチが設定されるまで再起動の計画を無視すると、会社全体での業務を中断する再起動が発生します�。
時間的なプレッシャーのため、パイロット検証をスキップすると、エラーや技術的な問題を見逃す可能性があります。
成功したことと失敗したことの確認が遅れ、さらなる問題が生じ、失敗に対処するための慌ただしさを引き起こす。
遅れた可視性、遅い修正、または手動フォローアップが多すぎるツールまたはワークフローの使用。
パッチ適用時にユーザーの混乱を最小限に抑えるためにITチームが必要とするツールと機能
中断を最小限に抑えるためには、ITチームは、作業を中断せずにパッチを適用するために必要なスケジューリング、可視性、およびフォローアップ機能を提供するツールと制御が必要です。これらには以下が含まれます：
1. 柔軟なスケジューリングとポリシーに基づくロールアウト管理
ITチームは、パッチの配信タイミングを制御でき、どのグループが最初に受け取るか、エンドポイント全体でのタイミングの扱い方を管理できるべきです。ポリシーベースのコントロールは、会社のポリシーに従って各パッチの優先順位を付けるのに役立ち、柔軟なスケジューリングにより便利な時間に展開できます。
2. パッチのステータスをリアルタイムで可視化
設定パッチの配信中に問題が発生した場合、ITチームはすぐに知る必要があります。遅延した可視性は混乱を悪化させます。なぜなら、問題はしばしばユーザーがすでに影響を受けた後にしか発見されないからです。リアルタイムのパッチステータスは、ITが失敗したインストール、見��落としたデバイス、および保留中のアクションを早期に特定するのに役立ち、問題が大きな中断を引き起こす前に対応できるようにします。
3. 障害や見逃されたデバイスのための迅速な修正ツール
パッチが失敗したり、デバイスが見逃されたりした場合、ITチームは迅速に修正する必要があります。その中には、再インストールの試行や再起動のトリガー、長い手動プロセスに頼ることなく他の是正措置を講じることが含まれます。チームが例外を早く解決できればできるほど、従業員にとってそれらの問題が長期的な混乱に発展する可能性は低くなります。
4. 1対多のアクションとフォローアップ作業のためのスクリプト
ITチームは多数のデバイスを管理する必要があるため、複数のエンドポイントでアクションを実行できることは貴重です。1対多アクションとスクリプトにより、組織は各デバイスを手動で管理することなく、クリーンアップ、修復、再起動、およびその他の基本的なタスクを管理できます。
5. 背景でのトラブルシューティング機能
時々、ITチームはデバイスがまだ使用中のときにトラブルシューティングや管理を行う必要があります。これは特にリモートやハイブリッド環境でよく見られ、従業員が異なる場所から働いていると、ITに直接デバイスを渡すことができません。その場合、バックグラウンドでパッチ関連の問題を診断して修正する能力は貴重です。それは、ユーザーに新たな中断を生じさせることなく、ITがエンドポイントをサポートするのに役立ちます。
Splashtop AEMがパッチ展開中のユーザーの中断をどのように減らすか
低中断のパッチ管理には適切なツールが必要です。そのためにSplashtop AEM（自律エンドポイント管理）は、チームがパッチをより一貫して、迅速に、効果的に展開し、従業員への不要な中断を減らすことをサポートします。
Splashtop AEMは、リアルタイムのパッチ管理とポリシーベースの自動化を提供し、ITチームが会社のポリシーに従って、エンドポイント全体のパッチを検出、スケジュール、設定、監視するのを支援します。同時に、チームにデバイスごとのパッチ状態の中央可視性を提供し、成功したもの、失敗したもの、まだ対策が必要なものを迅速に特定できます。
Splashtop AEMを使用すると、ITチームはパッチ適用を自動化し、パッチの状況をより明確に把握し、バックグラウンドツールと1対多のアクションで問題に素早く対応できます。
すでにMicrosoft Intuneを使用しているチームには、Splashtop AEMがIntuneを補完し強化することで、よりリアルタイムなパッチ適用、迅速なフォローアップ、オペレーティングシステムおよびサードパーティアプリケーションに対するより広範なパッチサポートを提供します。
従来のRMMを使用しているチーム向けに、Splashtop AEMはより軽量のワークフローが適している場合、パッチ適用やエンドポイントアクションに対するより合理化されたアプローチを提供することもできます。
その結果、ITチームは、社員への妨害を減らしながら、デバイスをより頻繁に更新し、サポートチケットを減らし、パッチの完了を早め、更新の遅延や見逃しによるリスクを低減することができます。
業務を中断せずに迅速に設定
混乱を避けるためにパッチの適用を遅らせる必要はありません。適切なセグメンテーション、賢いタイミング、そして問題への迅速な対応を行えば、作業を妨げることなく効率的にパッチを展開できます。
Splashtop AEMを使用すると、ITチームは分散エンドポイント環境全体でパッチ管理をより効率的に行えます。Splashtop AEMは、オペレーティングシステムおよびサードパーティアプリケーション全体のパッチ展開を自動化し、エンドポイントを最新の状態に保つために余計な手作業を減らすのを容易にします。
つまり、従業員は仕事に集中でき、IT部門はデバイスを更新し続ける際に中断を少なくすることができます。
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