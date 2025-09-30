AteraのCustomer リモートアクセス機能は、Splashtopによって提供されており、Ateraを使用するMSPsがエンドユーザーのオフィスコンピュータへのリモートアクセスを設定および管理することを可能にします。
COVID-19パンデミックは、世界中でリモートワークの採用を加速させました。それは便利で、エコフレンドリーであり、SplashtopがそのWFH調査で発見したように、従業員は適切なツールを持っているときに在宅勤務中により生産的です。だからこそ、リモートまたはハイブリッドワークはCOVID-19を超えて続くトレンドです。
オフィスのコンピュータへのリモートアクセスにより、従業員はリモートコンピュータの前に座っているかのように効果的にタスクを実行でき、この時期に企業がビジネス継続計画を成功裏に実施するのを助けます。
Atera – Splashtop 統合: 効果的なリモートモニタリング＆マネジメントとエンドユーザーのコンピュータへのリモートアクセスを提供します
AteraはSplashtopと統合されており、ユーザーがクライアントを効果的にサポートするだけでなく、エンドユーザーにオフィスコンピュータへのリモートアクセスを提供できるようにします。
「Splashtopとの統合はゲームチェンジャーでした」とAteraの製品VPであるTal Daganは言いました。「Splashtop リモートアクセスが付いているのでAteraを選ぶお客様がいます。この統合により、MSPはクライアントにエンドツーエンドのサポートを提供するために必要�なすべてのツールを装備しています。また、クライアントにオフィスコンピュータへのリモートアクセスを追加サービスとして提供するオプションも提供します。」
Ateraユーザーは、エンドユーザーがいるかいないかに関わらず、管理されたコンピュータにリモートでアクセスして問題をトラブルシューティングし、コンピュータが最適な状態で動作していることを確認できます。
彼らはAteraコンソール内から管理されたコンピュータを即座にリモートセッションを開始し、制御することができます。
彼らは、Splashtop リモートサポートのサブスクリプションを購入することで、Atera内から管理されていないコンピュータやモバイルデバイスにリモートアクセスできます。
Ateraユーザーは、管理されたオフィスコンピュータへのエンドユーザーリモートアクセスを設定し、ホームからも効果的に作業できるようにすることができます。料金は1台のリモートコンピュータ当たり月¥825の価格です。オフィスコンピュータへのリモートアクセスをエンドユーザーにどのように実現できるかを詳細はこちらでご覧ください。
Splashtop: オフィスコンピュータへの高パフォーマンスでセキュアリモートアクセス
Ateraのカスタマーリモートアクセス機能はSplashtop リモートアクセスによって提供されています。これにより、専門家は自宅や外出先の任意のデバイスからオフィスのコンピュータをリモートで操作できます。ユーザーは、Chromebooksを含む任意のコンピュータやモバイルデバイスからWindowsおよびMacコンピュータにリモートアクセスできます。Splashtopの機能は、生産的なリモートワークを可能にします：
High パフォーマンス: Get near real-time remote オーディオ and video streaming for Windows and Mac computers with 4K streaming at more than 40 frames per second. Optimized encoding and decoding engine takes advantage of the latest hardware acceleration from Intel, NVIDIA, and AMD.
堅牢なセキュリティ： 複数のセキュリティレベルとコンプライアンスで安全なリモート接続を取得します。
幅広いデバイスサポート: Chromebooksを含む他のコンピュータやモバイルデバイスから、Windows、Mac、Linuxコンピュータにリモートアクセスできます。
簡単に設定、管理、使用できます：セットアップはVPNとは異なり数分で完了します。ユーザーを招待してアカウントとデバイスを設定させましょう。VPNよりもはるかに簡単に設定および管理できます。ユーザーとコンピュータをグループ化します。アクセス許可を設定し、ログを表示します。
マルチモニター対応: マルチモニターシステムから複数のリモート画面を同時に表示し、単一ウインドウ対応とマルチモニター対応を含みます。
セッション中の機能: リモートでコンピュータにアクセスしながら生産性を高めるために必要なツールを手に入れましょう。ファイルの転送、チャット、セッションの記録、デスクトップの共有などが可能です。
エンタープライズオプション:
大規模な設定には、Single Sign-On統合やオンプレミス設定などのオプションがあります。
Splashtop リモートアクセス を無料で試してみてください！