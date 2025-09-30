メインコンテンツへスキップ
Splashtop
A person working at their computer in an office.

クラウドパッチング: セキュリティとコンプライアンスのための重要な戦略

Robert Pleasant
所要時間 8分
更新済み
仕事はクラウドに移行しました。より多くの企業がリモートおよびハイブリッドワークを採用するにつれて、クラウドは日常業務に必要な重要なアプリケーションをホストするためのツールとなっています。しかし、それはまた攻撃者や他の悪意のある人物のターゲットにもなり、クラウドパッチ管理の必要性が生じます。

クラウドパッチ管理は、企業がクラウド環境に最新のセキュリティ機能と更新を適用し、アプリケーションと接続されたデバイスを保護するのに役立ちます。では、クラウドベースのパッチ管理を探り、それがなぜ重要なのか、そしてSplashtopが企業のクラウド環境を安全に保つのにどのように役立つかを見てみましょう。

クラウドパッチとは何ですか？

クラウドパッチングは、使用しているホスト型ソフトウェアを既知の脆弱性から保護するために更新するプロセスです。新しいセキュリティパッチが出るたびに、クラウドパッチ管理はそれがデバイス全体に迅速に展開されることを保証します。

クラウドパッチ管理は通常、会社のリソースで動作しているソフトウェアのインベントリを作成し、脆弱性を修正するためのパッチや更新を見つけ、更新をプッシュすることを含みます。これは手動または自動で行うことができますが、手動プロセスは時間がかかり、人為的なエラーが発生しやすいです。

クラウドパッチ管理が重要な理由

組織が重要なビジネスアプリケーションのためにクラウドインフラストラクチャにますます依存する中、アプリとセキュリティが最新であることを確認することがますます重要になっています。これは特にリモート/ハイブリッドワーク環境や、持ち込みデバイス（BYOD）ポリシーを持つ組織に当てはまり、場所を超えて多様なエンドポイントを管理する必要があります。

未パッチのシステムは通常、ハッカー、マルウェア、その他のサイバー脅威からの攻撃に対して脆弱であるため、悪意のある行為者がこれらの脆弱性を悪用する前にセキュリティパッチをインストールすることが重要です。サイバーセキュリティへのプロアクティブなアプローチは、侵害やデータ漏洩を未然に防ぐのに役立つため、不可欠です。

クラウドインフラストラクチャとデバイスを保護しないと、重大な損害、データ損失、評判の損失を招く可能性があります。さらに、セキュリティコンプライアンス要件を満たさない企業は、重い罰金を科される可能性があります。

クラウド環境の種類とそのパッチ責任

クラウド環境について話すとき、同一であるかのように話すことが多いですが、いくつかの異なるクラウドサービスモデルがあります。各モデルは異なるパッチ適用アプローチを必要とし、さまざまなレベルの制御を提供します。

クラウド環境の種類には以下があります:

パブリッククラウド

Amazon Web Services (AWS)、Microsoft Azure、Google Cloudを含む、サードパーティによってインターネット経由で提供されるクラウド環境。パブリッククラウドは、プロバイダーがプラットフォームとインフラストラクチャのパッチを適用する一方で、顧客は自分の仮想マシンとアプリケーションを管理しなければならないため、パッチの責任を共有します。

プライベートクラウド

プライベートクラウド環境では、ユーザーがクラウドサービスとインフラ全体を所有し管理します。そのため、より多くのコントロールを持つ一方で、クラウドエコシステム全体のパッチや更新に完全に責任を持ちます。

ハイブリッドクラウド

ハイブリッドクラウド環境は、パブリッククラウドとプライベートクラウドを組み合わせ、通常、データとアプリケーションを両者間で移動させることで、より柔軟性とコスト効率を提供します。ここでは、プロバイダーと顧客が更新とパッチの責任を共有しますが、具体的な内容は環境によって異なります。

クラウドパッチ管理がセキュリティ、コンプライアンス、パフォーマンスをどのように向上させるか？

これにより、クラウドパッチ管理に移行し、組織がすべてのクラウドサービスとアプリケーションを簡単に更新できるようになります。クラウドベースのパッチ管理は、セキュリティ、ITコンプライアンス、および全体的なパフォーマンスにとって重要であり、クラウドの自動化とスケーラビリティはパッチプロセスを合理化し、運用上の負担を軽減できます。

クラウドパッチ管理の主な利点には以下が含まれます:

  1. 強化されたセキュリティ は、常に最新のセキュリティパッチを確保するためのタイムリーな更新のおかげです

  2. サイバー脅威からのリスクの低減、セキュリティ脆弱性を迅速に閉じることができるため

  3. 規制基準への準拠の向上 – 最新のセキュリティアップデートと基準に追いつくことができるため

  4. 最適化されたパフォーマンス、最新の更新と改善への即時アクセスのおかげで

クラウドパッチ管理において組織が直面する課題は何ですか？

いくつかの課題がクラウドパッチ管理をより困難にすることがあります。幸いなことに、これらは適切な準備で対処および軽減できます。一般的なクラウドパッチ管理の障害には以下が含まれます：

互換性の問題とシステムクラッシュ

ホストされたアプリケーションがアクセスするデバイスよりも速く更新されると、互換性がない可能性が常にあり、これが頻繁なクラッシュやアプリケーションの読み込み失敗につながることがあります。最初にステージング環境でパッチを設定して、互換性の問題やクラッシュを確認してから、クラウドインフラ全体に設定を展開するのに役立ちます。

パッチの重要性に関する認識の欠如

従業員は、特にパッチプロセスが自動化されていない場合、パッチ更新が重要である理由を知っておく必要があります。従業員が更新を先延ばしにし続けると、システムが脆弱なままで、攻撃やデータ漏洩のリスクが高まります。

失敗したパッチによる損失やダウンタイム

まれに、パッチ更新がうまくいかないことがあります。その場合、パッチを再度更新する必要があるという軽微な不便から、予期しないダウンタイムや損害に至るまで、影響はさまざまです。これに備える最良の方法は、セキュアなクラウドベースのバックアップを持つことであり、これはすでにセキュリティ戦略の一部として持っているべきです。

クラウド環境の進化と戦略の適応

クラウドは静的な技術ではなく、クラウド技術は常に進化しており、クラウド環境は最新の開発とともに変化しています。そのため、パッチ管理戦略も進化する必要があります。効率的な更新を実行し、ビジネスニーズに合わせて最新のツールとプロセスを最大限に活用していることを確認するために、戦略を定期的に見直すことが重要です。

社内専門知識の欠如

パッチ管理は、常に「更新」ボタンを押すだけで簡単に行えるわけではありません。また、脆弱性の特定、継続的な管理の提供、大規模なネットワーク環境へのパッチの設定も含まれます。しかし、適切な自動化ツールとクラウドパッチ管理を専門とするセキュリティサービスプロバイダーがこの困難に対処できます。

クラウドパッチ管理を最適化するための4つのベストプラクティス

クラウドパッチ管理を完全に最適化したい場合、いくつかのベストプラクティスに従うことができます。これらのヒントを念頭に置くことで、スムーズで効率的なパッチ管理プロセスを確保できます。

1. 自動化を導入する

クラウドパッチ管理は手動で時間のかかるプロセスである必要はありません。自動化ツールを使用すると、パッチが利用可能になるとすぐにエンドポイントと環境全体にパッチを展開し、即時の更新を確保しながら時間を節約できます。

2. 定期的にスキャンして更新

定期的にクラウドサービスをチェックして脆弱性を監視し、セキュリティが最新であることを確認することが重要です。これにより、パッチを見逃したり脆弱性を残したりするリスクが減少し、攻撃者が利用できる弱点が少なくなります。

3. エンドポイントの可視性

リモートおよびハイブリッド環境、BYODワークスペース、Internet of Things (IoT) に依存する場所では、複数のエンドポイントを管理および監視することが不可欠です。エンドポイント環境を包括的に把握し、各エンドポイントに簡単に更新をプッシュできるように、すべてのエンドポイントを単一の場所から監視および管理できるソリューションが必要です。

4. アプリ全体のパッチ

チームが使用するさまざまなアプリケーションを考えてみてください。各アプリケーションは、ネットワークやエンドポイントと同様に安全であるべきです。サードパーティのアプリケーションもパッチが必要であり、多くのサイバー攻撃の侵入点となることが一般的です。すべてのアプリケーションを最新の状態に保ち、安全に保つことが重要です。そうでなければ、どれかが攻撃者に悪用される脆弱性を生み出す可能性があります。

Splashtop AEMによるシームレスなクラウドパッチング

複数のエンドポイントを管理する場合、クラウドパッチ管理は課題となることがあります。幸いなことに、Splashtop AEM（Autonomous Endpoint Management）などを使用して、迅速で効率的、かつ痛みのない方法があります。

Splashtop AEMは、タスクの自動化、IT業務の効率化、エンドポイントのセキュリティを単一のコンソールから簡単に行えます。これにより、すべてのデバイスでオペレーティングシステムやサードパーティソフトウェアの更新を自動化し、エンドポイント全体でポリシーをカスタマイズし、リアルタイムで問題を迅速に特定して解決することができます。

これにより、Splashtop AEMはクラウドパッチ管理の強力なツールとなり、自動エンドポイントパッチ適用、セキュリティアップデート、すべてのデバイスの監視を提供します。

Splashtop AEMを使用すると:

  • ゼロデイ脆弱性やその他のセキュリティ問題が発生したらすぐに対処します。

  • 単一のダッシュボードからすべてのエンドポイントを監視および管理し、セキュリティの健全性とコンプライアンスを監視します。

  • 分散環境全体でITタスクを自動化します。

  • セキュリティポリシーをカスタマイズして適用します。

  • 更新とパッチを自動的に展開します。

  • リアルタイムのアラートを受け取り、スマートアクションを通じて修正を送信します。

  • エンドポイントの健康状態、パッチの状況などを集中管理ダッシュボードから確認します。

  • 複数のエンドポイントにわたってタスクをスケジュールして実行します。

  • リアルタイムの脅威検出と対応でエンドポイント保護を集中化します。

