A laptop and external display sitting on a desk.

リモートアクセスはVPNより優れているか？

Trevor Jackins
所要時間 6分
更新済み
今日の急速に進化するデジタル環境では、リモートワークはトレンド以上のものであり、必要不可欠なものとなっています。企業がこの新しい現実に適応しようとする中で、リモートアクセスを促進するツールと技術が厳しく精査されています。最も議論されているのは、Virtual Private Networks (VPNs)やSplashtopのようなリモートアクセスソフトウェアソリューションです。

これらの技術の違いを理解することは、リモートワークフォースのセキュリティ、効率、シームレスなユーザー体験を確保しようとする企業にとって重要です。VPNとリモートアクセスソリューションはどちらもリモートワークを可能にしますが、基本的に異なる方法で動作し、異なる利点を提供します。

このブログでは、VPNとリモートアクセスソフトウェアの主な違いを検討し、Splashtopが優れた選択肢である理由を強調します。パフォーマンス、ユーザーエクスペリエンス、セキュリティ、コストなどの側面を探ることで、多くの組織が従来のVPNソリューションからより高度なリモートアクセスソフトウェアに移行している理由を明確にすることを目指します。

セクション1: 基本を理解する

VPNとは何ですか？

VPNは、インターネットなどのネットワーク上で接続を作成する技術です。企業は、リモートの従業員が会社のローカルネットワークに直接接続しているかのように、内部の会社リソース（ファイル、アプリケーション、イントラネットなど）にアクセスできるようにするためにVPNを使用してきました。

VPNの主な機能:

  • ネットワークへのリモートアクセス: VPNは、従業員がどこからでも会社のネットワークに接続できるようにします。

  • プライバシー: VPNは、ユーザーのIPアドレスを隠すことで匿名性を提供し、第三者がオンライン活動を追跡するのを防ぐことができます。

一般的な使用例:

  • リモートワーク: VPNは、従業員が自宅や旅行中に会社のリソースにアクセスすることを可能にします。

  • 地理的制限の回避: VPNは、ユーザーの実際の位置を隠すことで、特定の地理的な場所に制限されたコンテンツにアクセスするために使用できます。

これらの利点にもかかわらず、VPNにはいくつかの制限があります。潜在的な遅延問題、複雑な設定プロセス、接続されたデバイスが1つでも侵害された場合にネットワーク全体が露出するリスクなどです。

リモートアクセスソフトウェアとは何ですか？

リモートアクセスソフトウェア、例えばSplashtopは、ユーザーがインターネットを介してリモートコンピュータやサーバーを、まるでリモートの場所に物理的にいるかのように制御することを可能にします。このソフトウェアは、ユーザーがリモートシステム上でファイルにアクセスし、アプリケーションを実行し、タスクを実行することを可能にし、現地での操作と同じ機能を提供します。

リモートアクセスソフトウェアの主な機能:

  • 直接制御: ユーザーは、リモートデスクトップと対話し、アプリケーションの使用やファイルの管理を含め、リモートマシンの前に座っているかのように操作できます。

  • 高パフォーマンス: リモートアクセスソリューションは、長距離でも遅延を最小限に抑え、高品質なビデオとサウンドを提供するように最適化されています。

  • セキュリティ: 2段階認証、デバイス認証、エンドツーエンドの暗号化などの高度なセキュリティ対策により、リモートセッションが安全に保たれます。

一般的な使用例:

  • リモートITサポート: ITプロフェッショナルは、物理的に存在しなくてもリモートコンピュータの問題をトラブルシューティングし、解決できます。

  • テレコミューティング: 従業員は、自宅や旅行中でも仕事用コンピュータにアクセスでき、生産性を維持しながらパフォーマンスを損なうことはありません。

  • コラボレーション: チームは、中央のリモートサーバー上の共有リソースやアプリケーションにアクセスすることでプロジェクトで協力できます。

Splashtopのようなリモートアクセスソフトウェアは、より効率的で安全なリモートワーク体験を提供することで、VPNの多くの制限を解決します。

セクション2: 比較分析

パフォーマンスと速度

  • VPN: VPNはインターネット接続をサーバーを通じてルーティングし、データの旅に余分なステップを追加するため、遅延が増加し速度が低下することがよくあります。これは特に、大きなファイルやリソース集約型のアプリケーションを扱う際に問題となります。パフォーマンスの低下は、追加の暗号化と暗号解読プロセス、およびユーザーとVPNサーバー間の距離によるものです。

  • リモートアクセスソフトウェア: Splashtopのようなリモートアクセスソフトウェアは、遅延を最小限に抑えた高性能なリモート接続を提供するように設計されています。Splashtopは、ハイビジョンビデオやリソース集約型アプリケーションでもスムーズで高速なアクセスを最適化します。ユーザーは、VPNに通常伴う遅延なしに、ローカルマシンにいるかのようなシームレスな体験を期待できます。

ユーザーエクスペリエンス

  • VPN: VPNを使用するには、ユーザーがネットワークをナビゲートして必要なファイルやアプリケーションを見つけて開く必要があります。このプロセスは、特に技術的でないユーザーにとっては面倒で混乱を招くことがあります。さらに、設定と接続のプロセスは時間がかかり、技術サポートが必要な場合があります。

  • リモートアクセスソフトウェア: リモートアクセスソフトウェアは、より直感的なユーザー体験を提供します。Splashtopを使用すると、ユーザーはリモートコンピュータに直接アクセスして制御でき、まるでその前に座っているかのように操作できます。マルチモニターサポート、ファイル転送、リモート印刷などの機能が使いやすさと生産性を向上させます。シンプルなインターフェースと迅速な接続プロセスにより、技術的な知識が限られている人でもアクセス可能です。

セキュリティ

  • VPN: VPNは、接続されたデバイスが侵害された場合、ネットワーク全体を潜在的なリスクにさらす可能性があります。ユーザーがネットワークにアクセスすると、そのリソースすべてにアクセスできる可能性があり、マルウェアがネットワーク全体に広がるリスクが増加します。

  • リモートアクセスソフトウェア: Splashtopは、データとデバイスを保護するために強力なセキュリティ対策を採用しています。2段階認証、デバイス認証、エンドツーエンドの暗号化などの機能により、認可されたユーザーのみがリモートシステムにアクセスできるようにします。これにより、不正アクセスのリスクが軽減され、ネットワークが潜在的な脅威から保護されます。さらに、Splashtopのゼロトラストセキュリティフレームワークは、各アクセス試行を独立して確認することで、セキュリティを一層強化します。

使いやすさと設定

  • VPN: VPNの設定は複雑で、技術的な専門知識が必要です。ネットワークやサーバー設定の変更はVPNアクセスを妨げる可能性があり、継続的なメンテナンスとサポートが必要です。VPNソリューションを拡張してより多くのユーザーに対応するプロセスも、挑戦的でリソースを多く消費します。

  • リモートアクセスソフトウェア: Splashtopのようなリモートアクセスソフトウェアは、設定と管理が簡単です。インストールプロセスはシンプルで、直感的なインターフェースによりユーザーはすぐに開始できます。Splashtopのソリューションはスケーラブルで、新しいユーザーを大きな追加労力なしにオンボードするのが簡単です。Splashtop Connectorは、VPNを必要とせずに内部ネットワークへのアクセスを簡素化し、複雑さをさらに軽減します。

スケーラビリティとコスト

  • VPN: VPNソリューションの実装と維持には費用がかかることがあります。専用のハードウェア、広範な設定、セキュリティを確保するための継続的な更新が必要なことが多いです。コストは、より大きな労働力に対応するためにスケーリングする際に急速に増加する可能性があります。

  • リモートアクセスソフトウェア: Splashtopは、コスト効果が高くスケーラブルなソリューションを提供します。価格プランは競争力があり、ユーザーあたりのコストを削減するためのボリュームライセンスオプションもあります。ソフトウェアベースのソリューションは、高価なハードウェアの必要性を排除し、メンテナンスコストを最小限に抑えます。企業は必要に応じてリモートアクセス機能を簡単に拡張でき、成長するチームのスムーズな移行を確保します。

結論

VPNとリモートアクセスソフトウェアの間の議論では、VPNはリモートアクセスの伝統的なソリューションとして機能してきましたが、パフォーマンス、セキュリティ、ユーザー体験を妨げる可能性のあるいくつかの制限があります。VPNはしばしば遅延を引き起こし、複雑なセットアップを必要とし、単一のデバイスが侵害された場合にネットワーク全体を潜在的なリスクにさらします。

一方、Splashtopのようなリモートアクセスソフトウェアは、優れた代替手段を提供します。Splashtopは、高性能で低遅延の接続を提供し、現地にいるかのようなシームレスなユーザー体験を保証します。2段階認証、デバイス認証、エンドツーエンドの暗号化を含む強力なセキュリティ機能により、認可されていないアクセスや潜在的な脅威からリモートセッションを保護し、安心感を提供します。

Splashtopを選ぶことで、企業はより効率的で安全、かつユーザーフレンドリーなリモートワーク体験を確保し、従業員がパフォーマンスやセキュリティを損なうことなくどこからでも生産性を維持できるようにします。

今すぐSplashtopを無料で試してみてください

Splashtopの利点を自分で体験する準備はできましたか？Splashtopを無料で試してみて、なぜそれが従来のVPNソリューションよりもリモートアクセスのための好ましい選択肢であるのかを発見してください。

